Beste lydplanke 2019: Test-vinnerne som fyller stua med godlyd

Etter hvert som TV-er blir slankere og slankere, så blir også de innebygde høyttalerne mindre og mindre imponerende. Dermed kan selv de beste toppmodellene fra Samsung, Sony og LG trenge et eksternt lydsystem, og derfor har vi samlet de beste lydplankene på markedet i en praktisk guide.

Hvis du setter pris på det slanke utseendet til den nye 4K-TV-en din mer enn noe annet, så er en god lydplanke et godt alternativ. De beste lydplankene du kan kjøpe akkurat nå vil ikke ødelegge det strømlinjeformede designet til den nye slanke TV-en, slik et tradisjonelt stereoanlegg vil gjøre. De kan også være en god løsning for mindre rom der det ikke er plass til 7.1-kanals surroundsystemer.

De fleste av lydplankene på denne listen er laget for å plasseres foran TV-en, men de kan ofte også henges på veggen. På den måten har du gode muligheter til å tilpasse hvordan du setter opp underholdningssystemet ditt.

Tross at de vanligvis bare har fronthøyttalere, har mange lydplanker også innebygget teknologi som gjør at du får opplevelsen av at lyden kommer fra alle kanter.

Det største problemet med lydplanker er egentlig at det er så mange å velge mellom, og det er spesielt viktig at du velger en som passer med resten av utstyret ditt. Ikke minst vil du selvfølgelig ha en som låter best mulig.

Nedenfor finner du de beste på markedet akkurat nå, uansett om du vil ha avanserte finesser som Dolby Atmos og multiromstøtte eller bare vil ha en planke som ser flott ut og låter bra.

Det er også verdt å huske på at lavere priser ofte betyr færre tilkoblingsmuligheter, og dyrere modeller har ofte flere HDMI-innganger (inkludert 4K/HDR-støtte) og trådløs lyd (for eksempel Bluetooth og AirPlay). I tillegg for du gjerne også kraftigere og bedre lyd, og dekoding av Blu-Ray-lydformater.

Bilde: Samsung

1. Samsung HW-MS650

Tradisjonelle hifi-høyttalere bør skjelve i buksene

Mål: 1060 x 78 x 130 mm | Høyttalerkonfigurasjon: 3.0 | Oppgitt effekt: 9 x 20 W | Tilkoblinger: 1 x 4K/HDR HDMI, 1 x optisk lyd, 3,5 mm inngang, 2-veis Bluetooth, Wi-Fi

Utrolig kraftig lyd

Bassen strider mot fysikkens lover

Mange tilkoblingsmuligheter

Litt begrenset stereoeffekt

Samsung er tydeligvis ikke fornøyd med å bare være markedsledende i TV-verden, for de jobber hardt med å være blant de beste på lydplanker også. Det har resultert i glimrende produkter som HW-K850 og ikke minst HW-K950 med Dolby Atmos.

Men høyeste rager den sør-koreanske produsentens HW-MS650. Ingen andre enkle lydplanker leverer så mye kraft og ren diskant, og den fungerer like godt med film som med musikk. Slik ytelse kan kun komme fra ekte innovasjoner innen lyd, og det gjør den vel verdt prisen.

Les vår test av Samsung HW-MS650

Bilde: Sony

2. Sony HT-ST5000

En kvalitetsplanke som forsvarer prisen

Mål: 1180 x 80 x 145 mm | Høyttalerkonfigurasjon: 7.1.2 | Oppgitt effekt: N/A | Tilkoblinger: 3 x HDMI inn, 1 HDMI ut (ARC), analog lyd inn og ut, Ethernet, optisk inn, Bluetooth, Wi-Fi

Flott byggekvalitet

Dolby Atmos-støtte

Hi-res audio-støtte

Ekstremt dyr

Ikke DTS:X

Sony HT-ST5000 er den dyreste lydplanken på denne listen, men den gir deg også eksepsjonelt god lyd både i konvensjonell surround og Dolby Atmos.

Byggekvaliteten og designet er også glimrende, og lyden imponerer med klarhet og stor romfølelse.

Samtidig er det ikke til å komme unna at prisen er høy, og de fleste vil få alt de trenger fra rimeligere produkter som Samsung HW-MS650 ovenfor. Vil du derimot ha det beste av det beste, så er HT-ST5000 det riktige valget.

Les vår test av Sony HT-ST5000

Bilde: Samsung

3. Samsung HW-N950

Kombinasjonen av lydplanke, to trådløse satellitter og Dolby Atmos er uslåelig

Effekt: 500 W | høyttalere: 9 | Mål: 1226 x 83 x 136 mm | Vekt: 8,8 kg | Innganger: 1 x optisk, 1 x HDMI | Utganger: 1 x HDMI | Trådløs: Bluetooth og WiFi | Subwoofer inkludert?: ja | Finesser: Dolby Atmos, DTS:X

Dolby Atmos og DTS:X

Trådløse satellitter og sub

Kun enkel lydkalibrering

Samsung HW-N950 er noe helt spesielt. Ved siden av å være de nyeste flaggskipet fra selskapet, er det også det første produktet som drar nytte av Samsungs nylige oppkjøp av Harman Kardon, noe som allerede ser ut til å bære frukter.

HW-N950 er på alle måter en oppgradering fra vår tidligere favoritt Samsung HW-K950, som lenge holdt 6.-plassen på denne listen. Viktigst av alt er det at N950 nå støtter Dolby Atmos og DTS:X, mens forgjengeren kun støttet førstnevnte.

Med det i tankene er Samsung HW-N950 ganske enkelt en av de beste lydplankene vi har hørt til nå, og en av få som faktisk leverer en skikkelig 7.1.4-opplevelse. Bruken av trådløse satellitter og subwoober gjør at systemet er enkelt å installere, og det gjør det mulig for N950 å levere objektbasert lyd uten å ty til psykoakustiske triks.

Les vår test av Samsung HW-N950

Bilde: Philips

4. Philips Fidelio B5

Surround sound or portable Bluetooth – the choice is yours

Effekt: 120W | Høyttalere: 4 | Mål: 1035 x 70 x 156 mm | Vekt: 16 kg | Tilkoblinger: Digital coax, optisk, HDMI 1.4 ut (ARC), 2 x HDMI inn, 3,5 mm analog inn | Trådløs: Bluetooth APT-X og AAC | Subwoofer inkludert?: ja

Enkelt surroundlyd

Allsidige Bluetooth-høyttalere

Stor

Svak stereolyd

Philips Fidelio B5 er et imponerende produkt, og den passer perfekt for alle som vil ha god film lyd mens som ikke er interessert i å endevende stua for å installere et 5.1-system som de bare bruker nå og da. Med B5 kan du sette deg ned når som helst og umiddelbart få en full hjemmekinoopplevelse, og du får flott surroundlyd med Dolby Digital 5.1 og DTS Digital Surround.

Kombinasjonen av brukervennlighet, god lyd og god surround-støtte gjørt Fidelio B5 til et godt valg for alle filmfrelste som vil ha en problemfri brukeropplevelse.

Les vår test av Philips Fidelio B5

Bilde: Sonos

5. Sonos Playbar

Gjør om multiromsystemet ditt til et trådløs surround-system

Effekt: ikke oppgitt | Høyttalere: 9 | Mål: 900 x 85 x 140 mm | Vekt: 5,4 kg | Innganger: 1 x optisk, 2 x Ethernet LAN | Utganger: ingen | Trådløs: WiFi | Ekstra funksjoner: Sonos Play:1-høyttalere kan brukes som bakhøyttalere

Glimrende lyd

Integrert med Sonos multirom

Smarte lydmoduser

Krever en bestemt type TV

Kun én inngang

Sonos Playbar er ikke utstyrt med HDMI, og krever at du koblet den til TV-en med optisk kabel. På egenhånd leverer den kraftig forbedret TV-lyd, men du vil trenge en smarttelefon eller et nettbrett i nærheten for å styre den. Fordelen er at den da enkelt kan fungere som et trådløst lydsystem, og den kan også kombineres med to Play:1-høyttalere og fungere som et fullt 5.1-system.

Samtidig må du klare deg med en enkel optisk tilkobling, noe som riktignok kan fungere greit for de fleste så lenge TV-en har denne utgangen, men det gjør likevel at Playbar havner litt lenger ned på denne listen enn den ellers hadde gjort.

Les vår test av Sonos Playbar

Bilde: Sonos

6. Sonos Beam

Dette er den smarte lydplanken vi har ventet på

Effekt: ukjent | Høyttalere: 3 kanaler | Mål: 68,5 x 651 x 100 mm | Mål: 2,8 kg | Innganger: 1 x optisk inn, 1 x HDMI inn | Trådløs: Sonos | Subwoofer inkludert: nei | Ekstra funksjoner: Amazon Alexa, Apple AirPlay 2

Kompakt design

HDMI ARC-kompatibel

Glimrende lyd

Ikke Dolby Atmos

Sonos Beam er en glimrende lydplanke til denne prisen, den drar full nytte av Sonos-økosystemet og den er en fryd å bruke. Den beskjedne størrelsen gjør at den vil fungere godt foran en 32-tommer, men den er heller ikke så liten at den ikke vil gjøre seg foran en stor TV også.

Sonos Beam leverer ikke enorme mengder bass og mangelen på Dolby Atmos vil være et minus for noen, men til denne prisen hadde det være mer overraskende om det var inkludert. Stemmekontrollen støtter kun Alexa foreløpig, men det er gode sjanser for at andre stemmeassistenter kommer på plass etter hvert.

Les vår test av Sonos Beam

Bilde: Denon

7. Denon HEOS Bar

En kraftig og velutstyrt Playbar-utfordrer

Effekt: ukjent | Høyttalere: 3.0 | Mål: 72 x 1100 x 148 mm | Vekt: 4,8 kg | Innganger: 4K HDMI inn og ut | Trådløs: Bluetooth, 802.11ac Wi-Fi | Ekstrafunksjoner: Heos Multi-Room Audio

Glimrende lydkvalitet

Takler alle formater

Litt tregt bytte av modus

Utilgjengelig USB-port

Med ni høyttalerelementer som er arrangert i venstre, høyre og senter og en virtuell surround-modus som skaper illusjonen av at du har flere høyttalere plassert rundt i rommet, er HEOS Bar stort sett alt du kan ønske deg fra en lydplanke.

Den leverer et balansert, varmt og raffinert lydbilde som gjør seg godt til musikk, og det var ikke så farlig som vi først fryktet at den mangler muligheter til å justere lydbildet. HEOS Bar gjør seg ekstra godt med ukomprimert lyd, der den trekker ut massevis av detaljer. Det skal imidlertid sies at vi oppleve nå og da at den kutte av et halv sekund av begynnelsen av låter.

Les vår test av Denon HEOS Bar

Image credit: Focal

8. Focal Dimension

En imponerende lydplanke med enkelte oppsettproblemer

Effekt: 450 W | Høyttalere: 5 | Mål: 1155 x 115 x 115 mm | Vekt: 5,5 kg | Innganger: 1 x HDMI, 1 x optisk, 1 x 3,5 mm | Utganger: ingen | Trådløs: Bluetooth aptX (via dongle) | Subwoofer inkludert?: nei | Ekstra funksjoner: utviklet for store rom

Virtuell surround-lyd

Glimrende design

Imponerende bass uten sub

Begrenset surround-muligheter

Billig fjernkontroll

Focal er mest kjent for sine glimrende høyttalere (og de nylig lanserte hodetelefonene Focal Listen), men når de først leverer en lydplanke så gjør de det med glans. Dimension er ganske enkelt vakker, med detaljer i pianolakk og en helhetlig aluminiumskonstruksjon.

Prisen på rundt 10.000 kr er ganske stiv, men du betaler også for fantastisk byggekvalitet, lyd og design.

Les vår test av Focal Dimension

Bilde: Bose

9. Bose SoundTouch 300

En velbygget og presis lydplanke

Effekt: ukjent | Høyttalere: 1 | Mål: 978 x 108 x 150 mm | Weight: 4,7 kg | Utganger: 1 x optisk, 1 x HDMI, 1 x Ethernet port, 1 x 3.5 mm for ADAPTiQ systemoppsett, 1 x 3,5 mm til bassmodul, 1 x micro-USB | Utganger: 1 x HDMI-utgang med Audio Return Channel (ARC) | Trådløs: Bluetooth | Subwoofer inkludert?: nei | Ekstra funksjoner: Multiroom

Stor og kraftig lyd

Flott design og byggekvalitet

Potensielt frustrerende oppsett

Ikke subwoofer inkludert

Bose’ slanke lydplanke ser fantastisk ut, og den låter bedre enn gjennomsnittet. Med sine 97,9 cm passer den best med en stor TV (over 50 tommer), og prisen på rundt 7000 kroner forsvares av god lyd. Det finnes ankepunkter når det kommer til brukervennlighet, men totalt sett får den to forsiktige tomler opp.

Det må også navnes at den ikke kommer med en medfølgende subwoofer, men Bose selger deg gjerne en trådløs Acoustimas sub og et par Virtually Invisible 300 satellitthøyttalere. Systemet er også kompatibelt med Bose’ trådløse multiromsystem SoundTouch.

Les vår test av Bose SoundTouch 300

Bilde: Polk

10. Polk Audio Command Bar

Rimelig og smart

Effekt: ukjent | Høyttalere: 1 | Mål: 5.08 x 109.09 x 10.16 cm | Vekt: 2,25 kg | Innganger: 1 x SPDIDF, 1 x HDMI, 1 x TOSLINK, 1 x micro-USB | Utganger: 1 x HDMI-utgang med Audio Return Channel (ARC) | Trådløs: Bluetooth | Subwoofer inkludert?: ja | Ekstra funksjoner: Alexa innebygget

Alexa innebygget

Rimelig

Appen kunne vært bedre

Lyden er gjennomsnittlig

Hvis du har et begrenset budsjett, så anbefaler vi Polk Audio Command Bar for mindre og mellomstore stuer.

Som designet avslører er den utstyrt med Alexa, og det kommer godt med. I tillegg får du den til en overkommelig pris, og du får med subwoofer på kjøpet.

På lydsiden får du en kraftig og veldefinert bunn, du får noe ekstra smarte funksjoner og den ser rimelig bra ut også.

Les vår test av Polk Audio Command bar