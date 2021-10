Test: Sonos Beam (Gen 2)

Sonos Beam (Gen 2) bringer med seg noen meningsfulle oppgraderinger, inkludert Dolby Atmos og et litt forbedret design. Dolby Atmos-støtten overbeviser riktignok ikke helt på grunn av fravær av oppovervendte høyttalere, men den generelle lydkvaliteten er svært god og Beam er fortsatt et godt valg for deg som vil ha en kompakt lydplanke som fyller hele stua med lyd. Ikke minst er det en løsning som enkelt kan utvides til et fullt surround-system på et senere tidspunkt.

Kort oppsummert

Sonos Beam (Gen 2) er som navnet tilsier en ny utgave som Sonos' minste lydplanke, og nytt for denne versjonen er støtte for Dolby Atmos, eARC og et lett oppdatert design.

Den største nyvinningen til Beam (Gen 2) er Dolby Atmos-støtte, en teknologi som i teorien skal gjøre at lyden treffer deg fra alle kanter, inkludert ovenfra.

Og den virtuelle surround-lyden fra Beam (Gen 2) har flott bredde og du får stor lyd som gir god innlevelse, men dessverre får du ikke den helt store høydeopplevelsen. Grunnen til det er nok ganske enkelt at Beam (Gen 2) ikke har oppovervendte høyttalere slik Sonos Arc og mange andre Dolby Atmos-lydplanker har.

Likevel er lyden som sagt altså god, og det gjelder både til film, spill og musikklytting. Ikke minst får du veldig god taletydelighet når du ser på TV og film, noe mange også vil sette pris på.

Beam (Gen 2) låter flott alene, men du kan eventuelt også kombinere den med to Sonos One SL som bakhøyttaler og en Sonos Sub, slik at du får et komplett surround-anlegg. Selvfølgelig får du også full integrasjon med Sonos' økosystem av høyttalere.

Oppsett gjøres enkelt med Sonos S2-appen, og der håndterer du også alle innstillinger i tillegg til at du kan styre avspilling av musikk. I appen finner du også Sonos' TruePlay-kalibrering som tilpasser lyden til rommet ditt. Denne funksjonen er imidlertid kun tilgjengelig med iOS, og du må eventuelt låne en iPhone i noen minutter for å få gjennomført prosessen hvis du selv bare har en Android-telefon.

Den nye versjonen kommer med en ny pris som er litt høyere enn før, men du får også som nevnt mer for pengene.

Er du på jakt etter en god lydplanke som ikke ruver foran TV og som eventuelt kan oppgraderes med subwoofer og bakhøyttalere senere, så er altså Beam (Gen 2) et godt valg.

Er du spesielt opptatt av å få mest mulig Dolby Atmos-ytelse, bør du derimot se nærmere på lydplanker som har oppovervendte høyttalere.

Pris og tilgjengelighet

Andre generasjon av Sonos Beam er tilgjengelig nå til en veiledende pris på 4990 kroner.

Til sammenligning koster første generasjon Sonos Beam 4590 kroner, og i skrivende stund er den fortsatt tilgjengelig for salg mange steder.

Den nye utgaven har altså fått en litt høyere pris, men den er fortsatt ganske fornuftig priset sammenlignet med andre modeller som tilbyr Dolby Atmos, og ikke minst mye rimeligere enn Sonos Arc som går for 9990 kroner.

Samtidig er det verdt å huske på at det finnes mange alternativer på markedet, deriblant JBL Bar 5.0 som koster 500 kroner mindre. Det skal sies at den ikke nødvendigvis levere bedre lydkvalitet, men den er utstyrt med oppovervendte høyttalere, noe som sikrer bedre vertikal lyd, og strømming via Chromecast, noe Sonos ikke har.

Tilkoblingene begrenser seg til ethernet og en HDMI-port til lyd. I tillegg får du optisk via en adapter, men HDMI passthrough er ikke mulig.

Design

Kompakt konstruksjon

Ny plastgrill

Berøringskontroller

Akkurat som forgjengeren, er også Sonos Beam (Gen 2) en kompakt lydplanke som vil passe på nesten et hvilket som helst TV-bord, eller festet på veggen hvis du vil ha det enda mer ryddig.

Den beskjedne størrelsen gjør at den passer godt til mindre TV-er, sammenlignet med selskapets flaggskipmodell Arc. Sistnevnte bør helst kombineres med en 55 tommer eller større for at den ikke skal fremstå som overdimensjonert, mens Beam vil gjøre seg godt med en 50 tommer eller mindre.

Akkurat som med andre Sonos-høyttalere, er designet til Beam (Gen 2) basert rundt rene linjer som gjør lite ut av seg. Samtidig er den absolutt stilfull, og du kan velge mellom en sort og en hvit versjon så den kan passe best mulig inn med interiøret ditt og smaken din.

Det eneste som skiller den nye modellen fra den gamle når det kommer til design, er at grillen nå er av plast i stedet for stoff. Det gjør at designet er mer på linje med Sonos Arc, og som selskapet påpeker gjør det at den er mye enklere å holde ren.

På oversiden av lydplanken finner du et berøringspanel med sensorer som lar deg styre avspilling og volum, i tillegg til å deaktivere de innebygde mikrofonene. Sensorene fungerer fint og er kjekke å ha der, men du vil nok likevel foreta det meste av betjening fra telefonen.

Du finner også en liten LED-stripe på oversiden som lyser når du betjener den, mens en dedikert lampe under mikrofonknappen lyser når mikrofonen er på.

På baksiden finner du en HDMI-port, en optisk port og en Ethernet-port.

Berøringsknappene på oversiden lar deg starte og stoppe avspilling, justere volum og dempe mikrofonen.

Oppsett og tilkobling

Fungerer med eksisterende Sonos-system

TruePlay-kalibrering

Brukervennlig app

Oppsett av Sonos Beam (Gen 2) går veldig enkelt. Det er bare å laste ned Sonos S2-appen om du ikke har den fra før, eventuelt opprette en konto, og følge instruksjonene for å sette opp WiFi og strømmetjenester.

Du kan også sette opp enheten med Alexa eller Google Assistant. Takket være de innebygde mikrofonene kan du da styre avspilling med stemmen, i tillegg til å spørre om alt akkurat som med stemmeassistenten i telefonen din eller for eksempel en Google Home.

Appen lar deg bruke Sonos' kalibreringsløsning TruePlay til å tilpasse lyden til rommet ditt. Denne prosessen går ut på at enheten spiller av en rekke pipelyder mens du beveger deg rundt i rommet med telefonen.

Dessverre er denne funksjonen kun tilgjengelig med iOS, visstnok fordi Sonos trenger kontroll over lydprofilen til telefonens mikrofon, noe som blir vanskelig med det enorme utvalget av Android-modeller der ute. Dette er synd, men hvis du har mulighet til å låne en iPhone av en venn i noen minutter for å få gjennomført prosessen, så er det heldigvis alt som skal til.

Appen gir deg også mulighet til å kombinere Beam med andre Sonos-høyttalere, og hvis du har eller skaffer et par Sonos One SL som bakhøyttalere og en Sonos Sub, så har du et komplett surround-anlegg som fungerer helt sømløst etter at oppsettet er gjennomført.

Selvfølgelig kan du også kombinere Beam (Gen 2) med andre Sonos-høyttalere i et multirom-oppsett, og spille av musikk over hele huset.

Beam (Gen 2) kan kobles til nettverket ditt med WiFi eller ethernet, og den støtter AirPlay 2 med iOS-enheter. Dessverre har Sonos fortsatt ikke lagt til Chromecast-støtte, men Android-brukere kan i det minste bruke Spotify Connect.

En tilkobling som er ny for Sonos Beam (Gen 2) er HDMI eARC-porten, en port som er helt nødvendig for å kunne dra nytte av Dolby Atmos.

Har du ikke en HDMI-port til overs på TV-en din, kan du også koble til Beam (Gen 2) med optisk kabel, men da må du klare deg med stereolyd eller Dolby Digital. Dolby Atmos er altså ikke støttet med slik kabel.

Det er også verdt å merke seg at Beam (Gen 2) fortsatt ikke har fått en HDMI passthrough-port, noe de fleste av konkurrentene har både én og to av. Skal du utnytte alt Beam (Gen 2) har å by på, blir du altså nødt til å bruke opp en HDMI-port på TV-en uten at du får en ekstra i enheten.

En slik port hadde også vært en god løsning for deg som har en TV uten Dolby Atmos-støtte. Da kunne du koblet en avspiller som for eksempel en spillkonsoll i HDMI-innporten og fått lyden direkte ut av lydplanken, men dette har altså Sonos valgt å ikke legge til rette for – dessverre.

Lydkvalitet

Bredt lydbilde

God til musikk

Dolby Atmos kunne vært mer overbevisende

Tross den beskjedne størrelsen, leverer Sonos Beam (Gen 2) kraftig lyd – mer enn nok til å fylle en gjennomsnittlig stue.

Det demonstreres på alle måter tydelig når man ser på film. Kraftige eksplosjoner og dramatiske lydtepper formidles på glimrende vis med både klarhet og tyngde, og Beam (Gen 2) bidrar absolutt til å skape en god innlevelse.

Vi setter ikke minst også pris på den gode taletydeligheten man får både ved film- og TV-titting, noe som sikrer at du også vil høre stemmene i nyhetssendinger veldig klart og tydelig selv med lavt volum.

En ting som kan være litt irriterende, er at lydnivået som kommer ut av Beam (Gen 2) er veldig ulikt mellom ulike lydformater. Som kjent sender ulike TV-kanaler med ulike formater – vanligvis Dolby Digital eller Stereo PCM – og førstnevnte gir mye høyere lydnivå enn sistnevnte. Dermed kan du oppleve store variasjoner når du bytte mellom kanaler, og du blir nødt til å justere volumet opp og ned til stadighet. Dette er helt sikkert noe som kan utbedres med en programvareoppdatering, og vi håper dette blir løst relativt fort.

Beam (Gen 2) tar seg godt ut med et diskret design som vil passe inn overalt.

Den generelle lydkvaliteten er altså imponerende, men vi lot oss ikke helt overbevise av Dolby Atmos-funksjonen, noe som sannsynligvis skyldes at Beam (Gen 2) ikke har oppovervendte høyttalere.

Den klarer riktignok å levere en viss følelse av høyde i lyden, men ikke så mye som Sonos Arc som har slike høyttalere innebygget. Dermed får du ikke en skikkelig Virtual Dolby Atmos-opplevelse her, noe som er litt skuffende med tanke på at dette er noe det loves at den støtter.

Likevel ble vi imponert over bredden til lydbildet. Du får virkelig følelsen av at handlingen omslutter deg, selv uten dedikerte bakhøyttalere som Sonos One SL.

Sonos Beam (Gen 2) låter også bra med musikk. Det er naturlig nok begrenset hvor mye bass en lydplanke uten dedikert subwoofer kan levere, men Beam produserer likevel mer bass en man skulle tro, og i tillegg får du også flott balansert diskant og mellomtone som bringer frem detaljene i musikken.

Ønsker du deg mer bass på et senere tidspunkt, kan du alltids legge til en Sonos Sub (eller to), og få bass som virkelig rister i veggene.

Bør jeg kjøpe Sonos Beam (Gen 2)?

Kjøp den hvis ...

... du vil ha kraftig lyd

Lyden til Sonos Beam (Gen 2) er mye kraftigere enn man skulle forvente, størrelsen tatt i betraktning.

... du har begrenset med plass

Nye Beam er kompakt nok til å passe inn nesten hvor som helst, og kan henges på veggen om du vil spare enda mer plass.

... du har andre Sonos-høyttalere fra før

Beam (Gen 2) vil gli rett inn i et eksisterende Sonos-system, og kan også kombineres med to One SL og en Sub om du vil ha et komplett surround-system.

Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha skikkelig (virtuell) Dolby Atmos Beam leverer stor og bred lyd, men du trenger oppovervendte høyttalere for å få skikkelig høydefølelse.

... du har trangt budsjett Sonos Beam (Gen 2) er langt i fra den dyreste lydplanken vi har testet, men det finnes også betydelig rimeligere alternativer.

... du ikke har tilgang til en iOS-enhet Du trenger tilgang til en iOS-enhet for å kalibrere lyden. Husk at det holder å låne en iPhone i noen minutter for å få gjennomført prosessen.