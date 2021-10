Arvostelussa Sonos Beam (Gen 2)

2. sukupolven Sonos Beam on erinomainen parannus alkuperäiseen soundbar-kaiuttimeen verrattuna. Laitteen Dolby Atmos -tuki, HDMI eARC -yhteensopivuus sekä uudistunut muotoilu todella perustelevat päivityksen. Vaikka virtuaalinen Atmos ei täysin vakuuttanut, uutuusmalli tuo äänimaailman eloon upealla tavalla. Kun ämyri vieläpä mahtuu pieneen tilaan ja on ominaisuudet huomioiden varsin huokea, on kyseessä erinomainen kokonaisuus.

Kahden minuutin pika-arvio

Sonos Beam (Gen 2) on monihuonekaiutinjärjestelmiin erikoistuneen Sonosin uusin soundbar-kaiutin. Se parantaa edellistä pikkumallia lisäämällä virtuaalisen Dolby Atmos -tuen, HDMI eARC -liitännän sekä uusitun ulkonäön.

Malli on erittäin pienikokoinen ja kapea, minkä lisäksi Sonos on todella panostanut ulkoasuun. Päivitetty säleikkö näyttää upealta. Laite onkin omiaan moneen olohuoneeseen, jonne ei sisustajan mielestä noin muutoin elektroniikkaa niin kaivattaisi.

Vaikka toisen sukupolven malli on aavistuksen kalliimpi kuin ensimmäinen Sonos Beam, tarjoaa malli erinomaisen vastineen rahalle. Lisäksi se on yhteensopiva Sonos-ekosysteemin kanssa, joten kodin äänentoistojärjestelmää voi laajentaa vuosien saatossa hyvinkin monipuolisesti. Vaikka Sonos Beam (Gen 2) tekee vaikutuksen yksinään, sen kaveriksi hankittavat Sonos Sub sekä takakaiuttimiksi asennettava Sonos One SL -pari nostaa äänentoistojärjestelmän täysin uudelle tasolle.

Toisen sukupolven Beamin käyttöönotto on todella helppoa. Lataat vain Sonos S2 -sovelluksen, yhdistät soundbarin Wi-Fi-verkkoon ja valitset mieluisan virtuaaliavustajan. S2-appi mahdollistaa Applen TruePlay-teknologian hyödyntämisen, jolloin kaiutin kalibroi asetukset juuri käytössä olevaa tilaa varten.

On sääli, että TruePlay on saatavissa vain iOS-laitteille. Tämä nimittäin tekee äänenlaatuun merkittävän vaikutuksen. Kannattaakin käyttää omaa iPhonea tai pyytää sellaisen omistava kaveri paikalle siksi aikaa, että asetukset saa kuntoon. Lopputulos todella maksaa vaivan.

Toisin kuin edellinen versio, Beam (Gen 2) on eARC-yhteensopiva. Tätä lisäystä on toivottu Sonosilta jo pitkä tovi, sillä se mahdollistaa kattavamman ääniformaattien hyödyntämisen. Näiden joukkoon lukeutuu myös huippulaatuinen hi-res-äänikoodekki.

Mallin suurin myyntivaltti on sen Dolby Atmos -tuki. Vaikka laitteessa ei ole "aidon Atmosin" vaatimia ylöspäin suuntautuvia diskanttikaiuttimia, luo soundbar virtuaalisesti tunteen koko huoneen täyttävästä äänimaisemasta.

Teoriassa tämän pitäisi tarkoittaa sitä, että äänet tuntuvat kuuluvan eri puolilta katsojaa. Emme kuitenkaan ole täysin vakuuttuneita tämän onnistumisesta. Vaikka Beam (Gen 2) tarjoaa kokonaisvaltaisen äänimaiseman sekä väkevän äänen, laite ei saa tuotua tapahtumia etenkään katsojan yläpuolelle Sonos Arcin tavoin. Syynä on isovelimallin ylöspäin suunnatut diskanttikaiuttimet.

Emme kuitenkaan voi liiaksi moittia uutta Beam-mallia tästä puutteesta. Hintalappu on nimittäin varsin kohtuullinen huomioiden äänenlaadun. Perinteinen katselukokemus hakee vertaistaan, joten vain virtuaalinen Atmos jättää jossiteltavaa.

Sonos Beam (Gen 2) loistaa musiikin parissa. Sen tasapainoinen ja yksityiskohtainen ääni vakuuttaa erityisesti matalissa äänissä. Lisäksi S2-sovellus tekee musiikkipalveluiden valikoimien kahlaamisesta miellyttävän sujuvaa. Et siis joudu vaihtamaan palvelua eri biisien ja sisältöjen toiveessa.

Kaikkinensa Sonos Beam on erinomainen keskihintainen soundbar-kaiutin, joka menee yllättävän pieneen tilaan. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden laajentaa äänentoistojärjestelmää myöhemmin Sonosin muilla laitteilla. Kokonaisuudesta saakin etsiä ongelmia kissojen ja koirien kanssa.

Hinta ja julkaisupäivä

Hinta ja julkaisupäivä

Suositushinta 499 €

Julkaistiin 5. lokakuuta 2021

Toisen sukupolven Sonos Beam julkaistiin lokakuun 5. päivä 2021. Laitteen suositushinta Suomessa on 499 €.

Hinta on siis korkeampi kuin alkuperäisen mallin julkaisuhinta. Ensimmäisen sukupolven malli on pitänyt hintansa varsin tukevasti paikallaan, ja yhä edelleen laitteesta joutuu pulittamaan 449 €.

Hintansa puolesta Sonos Beam (Gen 2) on vertailtavissa esimerkiksi hiukan edullisempaan Sony HT-G700 -soundbariin (399-449 €), jossa on niin ikään virtuaalinen Dolby Atmos. Vastaavasti tämän hetken paras soundbar Sonos Arc on 999 euron hintalapulla merkittävästi kalliimpi. Siinä tosin on täysiverinen Dolby Atmos.

Muotoilu

Muotoilu

Pienikokoinen muotoilu

Uusi muovinen säleikkö

Hipaisuohjaimet

Kuten alkuperäinen Sonos Beam, myös toisen sukupolven malli on erittäin pienikokoinen. Sen saakin mahtumaan pienellekin tv-tasolle, minkä ohella laitteen saa kiinnitettyä halutessaan seinälle.

Malli on merkittävästi kompaktimpi kuin valmistajan lippulaivamalli Sonos Arc. Beam (Gen 2) on mitoiltaan ainoastaan 6,8 x 65,1 x 10,0 cm.

Kuten Sonosin kaiuttimille on tyypillistä, myös Beam (Gen 2) on hillitty ja sulavalinjainen. Kokonaisuus on tyylikäs, vaikkakin kapeus tekee siitä aavistuksen epäsuhtaisen oloisen. Siinä missä käytössä yleensä oleva JBL:n soundbar on matala ja leveä, Beam (Gen 2) näyttää ensi alkuun ahdetulta. Onneksi tähän tottuu nopeasti, vaikkakin tv-tason ja television alareunan väli täyttyy mallin kanssa täysin.

Sonos Beam (Gen 2) on saatavana sekä mustana että valkoisena. Saimme arvosteluun valkoisen mallin, joka soveltuu hyvin tyylitietoisemmin sisustettuun tilaan. Yleensä elektroniikasta vähemmän välittävä puolisokin antoi laitteelle välittömästi positiivisen nyökkäyksen.

Valkoisen mallin sileäpintainen päällys on miellyttävän armollinen pölylle sekä sormenjäljille. Vaikka villakoirat pääsisivät asuttamaan kotia, ei laite näytä siitä huolimatta likaiselta.

Merkittävä ero Sonos Beam -mallien välillä koskee kaiutinsäleikköä. Toisen sukupolven mallissa kehikko on muovia aiemman kankaan sijasta. Muotoilu muistuttaa muutoksen jälkeen enemmän Sonos Arcia. Lisäksi arjen murheet ovat olleet ratkaisussa mukana, sillä Sonos huomauttaa uuden materiaalin olevan helpommin siivottavissa.

Materiaalimuutoksen voisi arvella vaikuttavan äänenlaatuun, mutta näin ei kuitenkaan ole. Emme kuulleet eroa omilla korvillamme, ja Sonos vahvisti asian. Valmistajan mukaan ratkaisu on puhtaasti ulkonäöllinen.

Soundbar-kaiuttimen päällä on hipaisulla ohjattavat painikkeet, joilla voi hallita musiikkitoistoa, äänenvoimakkuutta sekä mikrofonin aktiivisuutta. Yksityisyys on yhä enemmän pinnalla, ja täten sisäänrakennetun mikin saa kytkettyä painalluksella kokonaan pois päältä. Testijakson perusteella painikkeet osoittautuvat erittäin toimiviksi. Tästä huolimatta ne eivät korvaa kaukosäädintä.

Kaiuttimen päällä on LED-valoja, jotka vahvistavat reagoinnin komentoihin. Toinen LED puolestaan kertoo mikrofonin päälläolon.

Laitteen takana on liitäntäpaikat virtapiuhalle, HDMI:lle, optiselle äänisovittimelle sekä Ethernet-kaapelille.

Käyttöönotto ja liitettävyys

Käyttöönotto ja liitettävyys

Osa Sonosin kaiutinjärjestelmää

TruePlay-kalibrointi

Helppokäyttöinen sovellus

Sonos Beam (Gen 2) on erittäin helppo käyttöönotettava. Lataat vain Sonos S2 -sovelluksen ja seuraat ohjeita liittääksesi soundbarin langattomaan Wi-Fi-verkkoon sekä haluamaasi musiikin suoratoistopalveluun, minkä jälkeen homma onkin valmis. Koko projektiin menee muutama hassu minuutti.

Koska kyseessä on älykaiutin, tarjolla on virtuaalinen avustaja. Voit valita Alexan sekä Google Assistantin väliltä. Maailmalla kehuskellaan soundbarin mikrofonien mahdollistamaa puheohjausta, mutta Suomessa tämä ei valitettavasti ole käytössä.

Mikäli omistat (tai lähipiirisi omistaa) Applen laitteita, kannattaa ottaa ilo irti TruePlay-kalibroinnista. Sen avulla kaiutin mittauttaa huoneen luodakseen täydellisen äänimaiseman juuri omaa katselutilaa varten.

TruePlay kokeilee hermoja käyttöönoton ajan, sillä laite tarvitsee kalibrointiin erilaisia piippauksia ja muita ääniä saadakseen asetukset kohdilleen. Lisäksi käyttäjää tarvitaan heiluttelemaan puhelinta pitkin huonetta tulosten varmistamiseksi.

S2-sovellus hyödyntää puhelimen mikrofonia äänen analysointiin. Sonosin mukaan on tärkeää paitsi kattaa mahdollisimman suuri alue mutta myös minimoida erilaiset ympäristön taustahälinät. Nämä saattavat nimittäin vaikuttaa lopputulokseen.

Valitettavasti TruePlay on saatavissa ainoastaan iOS-laitteille. Onneksi prosessi täytyy suorittaa vain kerran, joten kenties kaverilta saa puhelimen lainaan siksi aikaa.

Sovellus mahdollistaa Beamin parittamisen mahdollisten muiden Sonos-kaiuttimien kanssa. Esimerkiksi Sonos Sub tai Sonos One SL -kaiuttimet tarjoavat kotiteatterijärjestelmään aimo annoksen lisäpotkua.

Sonosin suurin vahvuus sekä osittainen heikkous koskee sen kaiuttimien muodostamaa ekosysteemiä. Siinä missä laitteiston hankkiminen muodostuu herkästi erittäin kalliiksi projektiksi, rahalle myös saa poikkeuksellisen hyvän vastineen. Toki myös pelkkä toisen sukupolven Sonos Beam riittää kattavaan äänenlaatuun.

Tästä huolimatta lisäkaiuttimien hankinta tai omistaminen kannattaa. Siinä missä Sonos Sub tuo mataliin ääniin lisäpontta, esimerkiksi Sonos One SL -kaiuttimien sijoittaminen katselupenkin taakse syventää kokemusta. Lisäksi kannettavan Sonos Roamin omistajat voivat vaihtaa kaiutinta Beamin ja Roamin välillä niin halutessaan.

Beam (Gen 2) tukee langatonta Wi-Fi-verkkoa sekä iOS-laitteiden kanssa Apple AirPlaytä. Jos haluat varmistaa verkkoyhteyden vakauden, voit halutessasi yhdistää Beamin reitittimeen Ethernet-kaapelilla.

Yksi merkittävimmistä vahvuuksista on HDMI eARC -tuki, jonka luvataan tarjoavan "rikkaamman, immersiivisemmän sekä teräväpiirtoisemman kuuntelukokemuksen". Eron edeltävään ensimmäisen sukupolven Beamiin on selvä. Aiempi malli tarjosi vain perinteisen eARC-liitännän, joka ei tue yhtä edistyneitä formaatteja eikä näin korkealaatuista äänenlaatua.

Valitettavasti mukana ei ole HDMI 2.1 -tukea, joka mahdollistaisi 4K/120Hz- ja jopa 8K/60Hz-läpimenon. Puutosta jäävät kaipaamaan erityisesti PS5:n ja Xbox Series X:n omistajat, jotka saisivat sen avulla Beamista erinomaisen soundbarin pelihetkiin.

Puute tuntuu kuitenkin hiusten halkomiselta. Beam (Gen 2) tukee 32-kanavaista ääntä ja jopa kahdeksankanavaista käsittelemätöntä 24-bit/192kHz-ääntä 38 Mbps-datavirralla. Jos et ymmärtänyt tuosta mitään, ei se mitään. Käytännössä tuen piirissä ovat Dolby Atmos sekä huippulaadukkaat hi-res-äänitiedostot.

Jos TV:si ei sisällä HDMI-väylää, saat yhdistettyä Beamin myös optisen adapterin avulla. Soundbar-kaiuttimen myyntipaketti pitää sisällään kaikki tarvittavat kaapelit käyttöönottoon.

S2-sovellus tekee musiikin suoratoistosta erittäin helppoa. Voitkin soitattaa suosikkibiisejäsi suoraan sovelluksesta ilman tarvetta palvelun vaihtamiselle.

Äänenlaatu

Äänenlaatu

Kokonaisvaltainen ääni

Loistaa musiikkitoistossa

Dolby Atmos ei täysin vakuuta

Pienen koon ei kannata antaa hämätä. Sonos Beam (Gen 2) tarjoaa todella väkevän äänenlaadun, joka täyttää huoneen hämmästyttävän täyteläisesti.

Testijakson aikana katsottiin sci-fi-animaatiota Mitchell vs. The Machines, jossa taistoja käytiin hylätyssä ostoskeskuksessa. Kun pesukoneet alkoivat ruudulla lennellä pitkin lattiaa, Beam (Gen 2) sai luotua matalan jytinän upealla tarkkuudella. Vastaavasti jättihirviö Furbyn raskas tallustus toi esiin basson jämäkkyyden. Tapahtumat kaikuivat olohuoneessa todella kokonaisvaltaisesti.

Edes taistelun kiihtyminen täydeksi lasersodan ja nyrkkihipan välimaastoksi ei saanut Beamia yskähtelemään. Katselukokemus säilyi kirkkaana ja selkeänä.

Siinä missä äänenlaatu itsessään teki syvän vaikutuksen, täysin puhtaita papereita ei Beam (Gen 2) silti saa. Virtuaalinen Dolby Atmos ei nouse sille tasolle, jota teknologialta toivoisi. Kun juoma-automaatit heittelivät tölkkejä hahmojen ylitse, Beam sai äänen tuntumaan korkealta. Valitettavasti emme kuitenkaan kokeneet tunnetta, että esineet lentäisivät katsojan pään ylitse.

Äänimaisema ei tuntunut nousevan korvien yläpuolelle, joten koko huone ei tältä osin täyttynyt. Toki katselu tuntuu immersiivisemmältä kuin ilman Atmos-tukea, mutta erityisesti Sonos Arc pärjää kilpailussa selvästi pienempää mallia paremmin. Ylöspäin suuntautuvat diskanttikaiuttimet saavat ihmeitä aikaan!

Tämän ihmeen ymmärtäminen ei vaadi taikuusopintoja. Ylöspäin suunnatut kaiuttimet pyrkivät kimmottamaan äänen katonrajasta katsojien niskaan. Tämä on omiaan luomaan ympäristön, jossa tapahtumat ympäröivät katsojan. Koska Beam (Gen 2) ei sisällä näitä kaiuttimia, ei se myöskään yllä samantasoiseksi Dolby Atmos -vaihtoehdoksi.

Vaikka Atmos-puheet menevät marmatuksen puolelle, olemme kokonaisuutena äärimmäisen tyytyväisiä kakkos-Beamin äänenlaadusta. Avara äänimaisema tuo tapahtumat eloon, vaikka kotiteatterissa ei olisikaan takakaiuttimia.

Sonos Beam (Gen 2) on erinomainen kaiutin musiikinkuunteluun. Kotimainen rokki saa matalat äänet eloon tarkasti ja jämäkästi, kun taas rauhallista malttia kaipaavat äänet raikuvat upean kirkkaasti. Esimerkiksi Rammsteinin tuotantoa pianolla soittava Klavier-levy soi kerta kaikkisen vangitsevasti.

Beam (Gen 2) tuottaa niin hyvän basson, että ainakaan itse en jäänyt kaipaamaan oheen lisälaitteita. Toimituksemme toinen testaaja kuitenkin nosti esille Sonos Subin hankinnan, jolloin eri matalat taajuudet nousevat vieläkin paremmin esiin. Valtaosalle tämä ei kuitenkaan ole tarpeen.

Yhteenveto

Yhteenveto

Osta, jos...

Haluat jykevän äänen

Sonos Beam (Gen 2) kuulostaa massiivisemmalta kuin mitä sen pienestä koosta voisi luulla.

Olohuoneessa tila on kortilla

Uusi Beam-soundbar on erittäin pienikokoinen, joten sen saa mahtumaan pienelle tv-tasolle. Seinäripustuksen avulla säästät vieläkin enemmän tilaa.

Omistat muita Sonos-kaiuttimia

Beam (Gen 2) on yhteensopiva Sonosin muiden kaiuttimien kanssa, joten saat rakennettua sen ja muiden ämyreiden avulla koko kodin kattavan äänentoistojärjestelmän.

Älä osta, jos...

Haluat täysiverisen Dolby Atmoksen

Sonos Beam kuulostaa hyvältä, mutta ylöspäin suuntaavien diskanttikaiuttimien puute rajoittaa Dolby Atmoksen tehoa.

Budjettisi on tiukalla

Sonos Beam (Gen 2) ei ole kalleimpia malleja, mutta tarjolla on edullisempia ja tästä huolimatta laadukkaita soundbareja.