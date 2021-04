Arvostelussa Sonos Roam

Sonos on valintamme maailman parhaaksi matkakaiuttimeksi, sillä se tarjoaa loistavan äänentoiston, kestävän muotoilun, erinomaisen liitettävyyden ja kätevät älykotitoiminnot. Sen bassovetoinen äänimaailma soveltuu eritoten ulkokäyttöön, minkä lisäksi älykäs Automatic Switching -toiminto tekee siitä upean valinnan myös sisätiloihin. Audiofiilit saattavat tosin karsastaa kaiuttimen tuhtia alapäätä ja rytminhallintaa.

Pika-arvio

Sonos Roam on Sonosin uusin langaton kaiutin, joka on yhtiön toimitusjohtaja Patrick Spencen mukaan heidän "älykkäin älykaiutin, jonka he ovat koskaan rakentaneet".

Sonos Roam seuraa aiemman Moven jalanjäljissä ja tarjoaa Bluetooth- sekä WiFi-yhteyden, jonka ansiosta se toimii yhtä hyvin kannettavana kaiuttimena kuin osana Sonosin useamman huoneen kaiutinjärjestelmää. Siinä on lisäksi Google Assistant - ja Alexa -tuki, joten se ajaa asiansa myös älykaiuttimena, joskin sen digitaalisia avustajia ei tueta vielä Suomessa.

Se on myös kooltaan pienin ja hinnaltaan edullisin Sonos-kaiutin tähän mennessä ja maksaa 179 €. Siten se on kaikkein edullisin tapa siirtyä yhtiön audiopohjaiseen monihuone-ekojärjestelmään.

Huolimatta sen verrattain alhaisesta hinnasta Sonos Roam antaa paljon vastineeksi. Tyylikkään muotoilun ansiosta kaiutin ei erotu kodin sisustuksesta räikeästi, kun taas sen kestävä vesi- ja pölytiivis muotoilu sekä kohtuullinen akkukesto takaavat hyvän sopivuuden myös ulkokäyttöön.

Siirtymä sisä- ja ulkotilojen välillä on tehty kaiken lisäksi mahdottoman saumattomaksi. Uudet ominaisuudet, kuten Sonos Swap, siirtävät äänentoiston Roamista lähimpään Sonos-kaiuttimeen Play-painiketta pohjassa pitämällä.

Automatic Switching siirtyy puolestaan automaattisesti Bluetoothin ja WiFi-yhteyksien välillä, jolloin Sonos Roamin kanssa voi vain kävellä kotoa ulos ilman äänentoiston katkeamista, jos laite on vain aiemmin liitetty Bluetoothilla yhteen soittolaitteeseen. Vastaavasti WiFi-verkkoon ei tarvitse liittyä jälkeenpäin uusiksi, vaan laite tekee sen automaattisesti.

Lopuksi Sonos Movessa esitelty Auto TruePlay -ominaisuus on päivitetty entistä paremmaksi. Roam sovittaakin äänentoiston ympäröivään tilaan mukautuen sekä Bluetoothin tai WiFin varassa ollessaan.

Hienot ominaisuudet eivät tosin painaisi paljoakaan, jos Sonos Roam ei kuulostaisi upealta. Huolimatta kaiuttimen pienestä koosta, Roam onnistuu tuottamaan vakuuttavan äänimaailman, jossa on tuntuvasti potkua. Siitä uupuu kuitenkin rytminen tarkkuus, mikä saattaa kääntää osan audiohifistelijöistä toisaalle. Heille myös turhan tuhti basso voi olla liian voimakas. Tuntuva alapää toimii kuitenkin upeasti ulkotiloissa, jossa matalat taajuudet eivät voi kimpoilla seinistä.

Sonos Roam onkin yhdistelmä luokkansa parhaita ominaisuuksia niin liitettävyyden, äänentoiston kuin muotoilun osalta. Siten se on kiistatta paras kannettava kaiutin vuonna 2021, mutta jää silti äänenlaadultaan Sonos Onen jalkoihin.

Sonos on onnistunut luomaan Sonos Roamilla yhtiön älykkäimmän kaiuttimen tähän mennessä. Sitä onkin helppo suositella kaikille, jotka etsivät kannettavaa kaiutinta, joka on yhtä kotonaan niin olohuoneessa kuin pihalla piknikin ääressä.

(Image credit: TechRadar)

Hinta ja saatavuus

Saatavilla 20. huhtikuuta lähtien

179 €

Edullisin Sonos-kaiutin tähän mennessä

Sonos Roam on saatavilla 20. huhtikuuta alkaen ja maksaa suomessa 179 €.

Hinnan osalta se on edullisin Sonos-kaiutin koskaan, ja aavistuksen edullisempi kuin Sonos One SL. Se on myös reilusti edullisempi kuin yhtiön aiempi kannettava malli, Sonos Move, joka maksaa 399 € Hinnaltaan se on silti Bluetooth-kaiuttimien kalliimmasta päästä, mutta hinnalle saa vastinetta erinomaisesta äänentoistosta ja älykkäistä ominaisuuksista.

Se ei suinkaan ole kuitenkaan halpa kaiutin, ja esimerkiksi toinen lempimatkakaiuttimemme UE Boom 3 on 40 € edullisempi 139 € hintaluokassaan. Siitä uupuu kuitenkin Sonosin tuoreimman mallin älykaiuttimen ominaisuudet.

(Image credit: TechRadar)

Muotoilu

IP67-luokan vesi- ja pölytiiviys

0,43 kg

Kestävä muotoilu

Vaikka Sonos Roam on edeltäjiensä tapaan muotoilultaan minimalistinen, se on esteettisesti silti melkoinen poikkeavuus yhtiölle ominaisesta suunnittelufilosofiasta, kiitos panostuksesta kaiuttimen kestävyyteen ja kannettavuuteen.

Se on pitkulaisempi ja ohuempi kuin melko tukeva Sonos Move ja muistuttaa vesipulloa. Se on myös huomattavasti kevyempi kuin Move, painaen ainoastaan 0,43 kiloa. Siten sitä on helppo kantaa käsissä tai laukussa.

Kevyt rakenne sekä IP67-luokituksen vesi- ja pölytiiviys tekevät siitä myös aiempia Sonos-kaiuttimia kannettavamman, minkä lisäksi se kestää myös paremmin sääolosuhteita. Sonosin mukaan se kestää vettä metrin syvyydessä jopa 30 minuutin ajan.

Kaiuttimen etuosassa on valkoinen Sonos-logo, jonka yläpuolella on kaiuttimen yhteydestä kertova LED-valo. Alalaidassa oleva LED-valo kertoo puolestaan akun tilan.

Painikkeet sijaitsevat puolestaan kaiuttimen päällä tai oikeassa laidassa, jos sen asettaa sivuttain. Näppäinten avulla voi säätää äänenvoimakkuutta, toistaa ja pysäyttää kappaleita sekä mykistää tai laittaa mikki päälle. Soittopainiketta tuplaklikkaamalla puolestaan ohitetaan kappale ja kolmella painalluksella palataan edelliseen.

Yhdistääkseen Roamin muihin Sonos-tuotteisiin, täytyy soittopainiketta painaa pohjassa; pidempään pohjassa pitämällä laite aktivoi Sonos Swapin, jolloin äänentoisto siirretään lähimpään Sonos-kaiuttimeen.

Painikkeet ovat kohokuvioitu, joten ne tuntuvat fyysisimmiltä ja ovat helppokäyttöisemmät kuin esimerkiksi Sonos Movessa olevat kosketuspainikkeet. Ne ovat samalla paljon saavutettavammat näkövammaisille.

(Image credit: TechRadar)

Kaiuttimen takaosaan on sijoitettu virtanäppäin. Pitämällä painiketta pohjassa laitteen voi liittää Bluetooth-laitteeseen. Painikkeen alapuolella sijaitsee USB-C-latausliitäntä, minkä lisäksi myyntipakkauksen mukana tulee USB-A-to-USB-C-johto. Varsinainen laturi täytyy omistaa entuudestaan.

Laitteen päät ovat puolestaan aavistuksen koverat, jonka Sonos väittää parantavan kestävyyttä tippumistapauksissa. Lisäksi ne estävät vahinkopainallukset.

Kaiutin itsessään on muodoltaan hunajakennoristikko, joka ei kuitenkaan kata koko laitetta. Toisto ei siten yllä aitoon 360-asteiseen ääneen. Mallia on saatavilla mustana tai valkoisena.

(Image credit: TechRadar)

Kaiuttimen voi silti asettaa muutamaan eri asentoon, pääasiallisesti joko kyljelleen tai sitten pysyasentoon, jolloin se vie vähemmän tilaa. Vaaka-asennossa kaiutin suuntautuu osittain ylöspäin, jolloin ääni kantaa laajemmalle. Laitteen alaosassa on myös pienet jalat, jotka tukevat kaiutinta vakaammalla pinnalla.

Roamiin on lisäksi ostettavissa erikseen langaton lataustelakka, joka maksaa 49 €. Tämä eliminoi johdon kanssa räpläämisen, ja kaiutin itsessään napsahtaa kätevästi telakkaan magneeteilla.

Kaikkinensa Sonos Roam näyttää tyylikkäältä. Monet kilpailijoiden vedenkestävät kaiuttimet ovat usein värikkäitä ja kasattu käytännöllisistä materiaaleista, mutta Roam säilyttää yhtiön elegantin muotoilun. Se on silti kevyt ja kestävä, joten sen voi ottaa huoletta mukaan reissuun.

Jos Sonosin tarkoituksena oli luoda kaiutin, joka toimii yhtä hyvin sisä- kuin ulkotiloissa, siinä on onnistuttu.

(Image credit: TechRadar)

Äänentoisto

Voimakas äänentoisto

Basso sisätiloissa hieman ylipursuava

Kattava tuki suoratoistopalveluille

Pienestä koostaan huolimatta Sonos Roam tarjoaa voimakkaan äänielämyksen, jossa on tuntuva basso. Kaiuttimen sisällä on kaksi H-luokan vahvistinta sekä tehokas moottori, jonka yhtiö kertoo parantavan ääntä ja sen kantamaa. Lisäksi sisällä on keskikaiutin ja diskantti.

Äänentoisto ei valloita huonetta aivan samalla tavalla kuin isompi Sonos Move, mutta Roam pääsee siitä huolimatta melko lähelle kiitos nerokkaan muuntimeen tehdyn suunnitteluratkaisun.

Muunnin muuttaa elektronisen signaalin aallonmuotoisiksi muutoksiksi ilmanpaineessa, eli kuultavaksi ääneksi, ja se tarvitsee sitä varten tilaa liikkua sekä tilaa kaiuttimen sisällä ilmalle.

Sonosin päätuotevastaava Sara Morris kertookin Sonos Roamin tiimin onnistuneen pitämään kaiuttimen koon pienenä sijoittamalla muuntimen osaksi koteloa. Täten kaiuttimesta on saatu "pienempi, kevyempi ja silti kuulostamaan todella hyvältä."

Tässä suhteessa Sonos on myös onnistunut erinomaisesti. Kuunnellessa Childish Gambinon Feels Like Summeria tuntuva bassoraita vie eteenpäin sulavaa syntetisaattoria, joiden yläpuolella kuuluu rikas ja selkeä falsettilaulu.

Jos äänentoistoon haluaa pureutua vähän tarkemmin, olisimme mieluusti kuulleet hieman enemmän keskiäänen ja alempitaajuisten diskanttien osalta, sillä osa yksityiskohdista uhkaa hukkua voimakkaan basson alle. Sisätiloissa kuunnellessa Roamin EQ-käyrää kannattaakin melkein säätää nostamalla diskanttia. Matala vahva alapää toimii upeasti ulkona, jossa ääni ei pääse kimpoilemaan seinistä, mutta sisätiloissa se uhkaa vyöryä päälle.

Gorillazin Glitter Freezea kuunnelle vikisevät syntikat kuulostavat selkeiltä ilman ylimääräistä kovuutta, kun taas biisiä eteenpäin vievä bassoraita tuntuu voimakkaalta. Sonos Roamista uupuu kuitenkin rytminen tarkkuus ja ketteryys, joita aavistuksen audiofiilimmät kaiuttimet tarjoavat, mutta laitteen kokoon nähden äänentoisto on hyvä.

Tuettujen suoratoistopalvelujen osalta Sonos Roam tukee AirPlay 2:ta iOS 11.4:llä ja sitä uudemmilla laitteilla, Spotifyta, Apple Musicia, Deezeria, Tidalia, YouTube Musicia, 7Digitalia, Sonos Radiota ja muita Sonos S2 -sovelluksen kautta.

(Image credit: TechRadar)

Sound Swap

Siirtää äänentoiston Roamista toiseen Sonos-kaiuttimeen

Toimii myös toisinpäin

Sound Swap on yksi parhaista Sonos Roamin esittelemistä uusista ominaisuuksista, jolla äänentoiston voi heittää kaiuttimesta toiseen lähimpään Sonos-kaiuttimeen ja takaisin.

Tämä käy kätevästi Play/Pause-painiketta pohjassa painamalla, kunnes kaiutin päästää pienen äänen. Sen jälkeen musiikin toisto jatkuu toisesta kaiuttimesta tai kotiteatterijärjestelmästä. Siirron kantama on lisäksi yllättävän pitkä ja vaihto onnistuu jopa viereisessä huoneessa olevaan kaiuttimeen ongelmitta.

Kokeilimme toimintoa niin Sonos Arcista, kahdesta Sonos One SL:stä ja Sonos Subista toimivan kotiteatterin kuin Sonos Moven kanssa, eikä siirron suhteen ollut ongelmia kummankaan kanssa. Musiikin tuominen keittiöstä olohuoneeseen tai ulkoa sisätilaan vain nappia painamalla on mahtava ominaisuus, jonka merkitys Sonosin tuotevalikoiman kasvaessa korostuu vain entisestään.

Kuten mainitsimme, niin toiminto toimii myös toisinpäin. Jos äänen haluaa siirtää esimerkiksi Sonos Movesta takaisin Sonos Roamiin, tarvitsee Roamista painaa Play/Pause-painiketta jälleen hetken aikaa pohjassa ja ääni siirtyy takaisin kannettavampaan muotoon esimerkiksi ulos mentäessä.

(Image credit: TechRadar)

Liitettävyys

Helppo asentaa

Bluetooth- ja WiFi-yhteys

Automatic Switching

Vaikka Roam on suunniteltu ennen kaikkea kannettavuus edellä, se kuuluu edelleen vahvasti osaksi Sonosin ekojärjestelmää. Toisin sanoen sitä voi käyttää osana Sonosin tuotteista koostuvaa laajempaa monihuoneista äänijärjestelmää tai parittaa toisen kaiuttimen kanssa stereo-ääntä varten. Paritus onnistuu yksinkertaisesti Play/Pause-painiketta painamalla.

Valitettavasti kahta Sonos Roam -kaiutinta ei voi parittaa keskenään esimerkiksi kotiteatterin takakaiuttimiksi. Oletimme näin jo etukäteen, sillä sama koskee myös Sonos Movea. Yhtiön mukaan syyntä on synkronointiongelmat sekä mahdolliset ongelmat äänentoiston paikannuksessa, jos kaiutin ei ole sijoitettu optimaaliseen paikkaan huoneessa.

Roam toimii sekä WiFi-verkossa että Bluetooth 5:n välityksellä, joten sitä voi käyttää kotona ja matkalla. Uusi Automatic Switching -ominaisuus tekee näiden välillä siirtymisestä ihanan vaivatonta, sillä kaiutin liittyy automaattisesti WiFi-verkkoon heti kantaman sisällä ja vastaavasti yhdistyy kännykkään ulkona ollessa.

Sonos Roamin käyttö vaatii kaiuttimen yhdistämisen WiFi-verkkoon erillisen Sonos S2 -sovelluksen kautta. Tätä ei tehdä järin selväksi mukana tulevassa ohjekirjassa, mutta ennen kuin laite on liitetty WiFiin, sitä ei voi myöskään yhdistää Bluetoothiin.

(Image credit: TechRadar)

Sonos Roamin asennuksessa kestää kuitenkin vain muutama minuutti. Ensiksi täytyy asentaa omaan mobiililaitteeseen Sonos-sovellus, jos sitä ei ole ladattu entuudestaan. Sen jälkeen menee vain Settings > System > Add Product.

Kun Sonos Roamin on aikeissa liittää lähiverkkoon, laite pyytää syöttämään kahdeksannumeroisen koodin, joka löytyy kaiuttimen pohjasta. Tämän voi naputella joko käsin tai NFC:n välityksellä.

Koodin jälkeen kaiutin päästää pienen äänen, jolla se varmistaa koodin olleen oikea ja jonka jälkeen laite yhdistyy WiFi-verkkoon. Jos laitteeseen on tullut uusi päivitys, se ladataan myös tässä vaiheessa.

Kun Roam on liitetty WiFi-verkkoon, laitteesta voi aktivoida Auto Trueplayn, lisätä digitaalisen ääniavustajan Google Assistantista tai Alexasta sekä tehdä muita säätöjä. Digitaaliset avustajat eivät tosin toimi toistaiseksi vielä Suomessa.

Sovelluksessa on vielä pieni esittelyvideo, joka kertoo tarkemmin Sonos Roamin painikkeista ja ominaisuuksista, mikä on kätevä ja opastavainen lisä tehden asennuksesta helppokäyttöisen.

Ääniassistentit

Google Assistant tai Alexa

Älykodin hallintaan

Vaatii WiFin

Ei tueta vielä Suomessa

Sonos-tuotteet tukevat Google Assistantia ja Alexaa, mutta valitettavasti nämä eivät ole saatavilla vielä Suomessa. Niiden avulla Roamia olisi kuitenkin mahdollista käyttää äänikomennoin sekä hallinnoida muita kodin älylaitteita, tarkastaa oma kalenteri ja kysyä kysymyksiä. Nämä vaativat WiFi-yhteyden.

Ääniassistentin lisääminen on kuitenkin todella helppoa ja onnistuu Sonosin oman sovelluksen kautta. Testeissämme kaiuttimessa olevat mikit tunnistivat puhekomennot myös melko hyvin, vaikka kuuntelimme samalla musiikkia keskinkertaisella äänenvoimakkuudella. Valitettavasti ääniassistentteja ei voi käyttää lainkaan Bluetoothin yli.

(Image credit: TechRadar)

Akkukesto

10 tunnin akkukesto

Kestää 10 päivää lepotilassa

Tukee langatonta latausta

Sonos Roamin akun väitetään kestävän kymmenen tuntia, mutta omissa testeissämme laitteen akku kesti noin yhdeksän tuntia. Yhtiö lupaa myös kaiuttimen pysyvän voimissaan jopa kymmenen päivää lepotilassa, johon se menee automaattisesti musiikin lakattua soimasta.

Akku kestää siten lähes yhtä pitkään kuin Sonos Movessa, jonka akku kestää 11 tuntia. Muihin kilpailijoihin verrattuna kesto on niin ikään kohtuullinen.

Sonos Roamia voi ladata lisäksi kaikille Qi-sertifioiduilla latauslaitteilla, minkä lisäksi Sonos myy erillistä langatonta lataustelakkaa 49 € hintaan. Myyntipakkauksen mukana tulee USB-A-to-USB-C-johto, joten laturi täytyy löytyä omasta takaa.

Kannattaako Sonos Roam ostaa?

(Image credit: Sonos)

Osta jos...

Omistat Sonos-kaiuttimia entuudestaan

Sonos Roam integroituu kätevästi aiempaan Sonos-ekojärjestelmään, jolloin musiikin voi siirtää kätevästi mukaan ulos lähtiessä. Automatic Switchingin ja Sound Swapin kaltaiset ominaisuudet tekevät tästä helppoa.

Haluat tyylikkään kannettavan kaiuttimen

Monet kannettavat kaiuttimet näyttävät hieman kömpelöiltä, mutta Sonos Roam säilyttää yhtiön kauniin estetiikan ja sopii näytille myös koteihin.

Rakastat voimakasta bassoa

Sonos Roamista ei uuvu basso, joten jos tykkäät kuunnella bassovetoista musiikkia, tämä sopii käyttöösi.

Älä osta, jos...

Haluat edullisen mallin

Sonos Roam on kenties edullisin Sonos-kaiutin koskaan, mutta se on silti melko paljon kalliimpi kuin monet kilpailijansa.

Olet äänen suhteen puristi

Sonos Roamin äänentoisto ei ole suinkaan huono, mutta alapää voi olla toisinaan vähän liiankin tuhti, minkä lisäksi siitä uupuu laadukkaammissa kaiuttimissa oleva rytminen ketteryys.

Haluat käyttää puheentunnistusta

Google Assistantia tai Alexaa ei tueta vielä Suomessa lainkaan Sonosin tuotteissa. Lisäksi niitä ei voi käyttää kuin WiFin yli, joten et voi hallinnoida älykotiasi Bluetoothin välityksellä.

