Paras älykaiutin

Älykaiuttimet ovat vaivihkaa muuttuneet olohuoneen monimutkaisimmiksi laitteiksi. Niiden tarjoamat mahdollisuudet kattavat kaiken suosikkimusiikkisi kuuntelusta älykodin hallinnointiin. Ja kun yhä kehittyvät avustajat vielä vastaavat kysymyksiimmekin, on moni ostopäätöstä tehdessään hämillään.

Puheentunnistuksella toimivat virtuaaliavustajat Alexa, Siri sekä Google Assistant ovat mullistaneet maailmalla olohuoneita räjähdysmäisellä vauhdilla, mutta Suomessa näiden suhteen on tultu hitaasti perässä. Suomenkielisen tuen puuttuminen on tähän asti ollut valtava kynnyskysymys ostopäätöstä tehdessä. Tekniikka sinänsä kuitenkin on jo saatavilla jopa varsin edulliseen hintaan.

Markkinoiden tunnetuimmat älykaiuttimet ovat Amazon Echo sekä Google Home, mutta uusia vaihtoehtoja on tulossa kovaa vauhtia. Erityisesti Amazon Echo Studio ja Google Home Mini saattavat hyvinkin vakuuttaa kuluttajat puolelleen.

Olitpa sitten innostunut, maltillisen kiinnostunut tai varautunut älykaiuttumia kohtaan, on niiden teknologia kiistatta äärimmäisen vaikuttavaa. Niiin ikään näppäryys säväyttää nopeasti, kun televisiokanavan vaihtaminen tai olohuoneen valojen sammuttaminen onnistuu yhdellä huikkauksella.

Uuden teknologian kohdalla on kuitenkin monesti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Tässä vaiheessa Techradar tulee kuvioon mukaan, sillä haluamme helpottaa ostopäätösten tekemistä valikoimalla markkinoiden parhaat vaihtoehdot niin laadun, hinnan kuin monipuolisuudenkin saralta. Listasimme alle mielestämme parhaat vaihtoehdot hyvine ja huonoine puolineen

Eikö listauksestamme osunut silmään yhtäkään tarpeisiin täydellisesti vastaavaa älykaiutinta? Ei hätää! Päivitämme listaa säännöllisin väliajoin, jotta saamme nostettua esille markkinoiden sen hetken parhaat vaihtoehdot. Mikäli päätät tällä kertaa lykätä ostopäätöstä, kannattaa oppaamme pariin palata vaikkapa seuraavan alennuskampanjan yhteydessä.

Sonos Onen tuen piirissä ovat nyt myös Amazon Alexa sekä AirPlay 2:n ansiosta Siri.

Paras älykaiutin 2020

1. Sonos One

Markkinoiden parhaalta kuulostava älykaiutin

Rikas äänimaailma

Alexa ja Sonos parhaimmillaan

Musiikki soi Alexan hiljennyttyä

HIntavahko

Sonosin ensimmäinen Alexa-virtuaaliavustajaa tukeva älykaiutin tekee vaikutuksen suunnittelullaan sekä rikkaalla äänimaisemallaan. Amazonin luoma tekoäly on jo itsessään erinomainen, ja kun mukaan lisätään Sonosin usean huoneen kattava äänentoisto, on paketti kohdallaan.

Lisäksi mukaan on lisätty AirPlay 2 -tuki, jonka mainostetaan mullistavan älykaiuttimien mahdollisuudet. Sen avulla Sonos Onen voi yhdistää Applen HomePodin kanssa.

Laitteesta kiinnostuneet ovat päässeet nyt myös huokaisemaan helpotuksesta, kun useampaan otteeseen lykätty tuki Google Assistant -virtuaaliavustajalle saapui mukaan.

Mikäli Sonos One tuntuu kaikesta huolimatta hitusen rajoittavalta, kannattaa katse suunnata kannettavaan Sonos Move -malliin. Se pitää sisällään kaikki Sonos Onen ominaisuudet, ja kannettavuutensa ansiosta se nousi myös meidän bluetooth-kaiuttimien listan kärkisijalle.

Arvostelussa Sonos One

2. Apple HomePod

Laadukas, muttei järin älykäs

Erinomainen äänenlaatu

Tyylikäs, minimalistinen ulkoasu

Siri on rajallinen

Vaatii Apple Musicin

Apple HomePod saapui markkinoille pitkällisen odotuksen jälkeen viimein vuonna 2018. Sen tärkein valttikortti kilpailussa Echoa tai Google Homea vastaankin on selvä: laite tukee Applen muita tuotteita. Mikäli taskut, laukut ja nurkat ovat täyttä Applen tuotteita, HomePodin hankinta saattaa vaikuttaa parhaalta vaihtoehdolta.

Laitteen kohdalla herää kuitenkin perin tuttu kysymys: onko tuen rajoittaminen ainoastaan Applen ekosysteemiin kannattavaa, kun hintalappukin on verrattaen korkea?

HomePod-arvostelussamme keskityimme laitteeseen sekä kaiuttimena että olohuoneen älykeskuksena. Ensimmäisessä kategoriassa Applen tuote loistaa. HomePodin äänenlaatu on erinomaista ja käyttöönottokin onnistuu vaivatta. Älykaiuttimena kokemus jättää kuitenkin jossiteltavaa. Ensinnäkin Siri on yhä kaikkea paitsi ongelmaton, ja kun laite ei mahdollista kuin Applen tuotteiden käyttäminen, tuntuu se hitusen rajatulta.

Applen huhutaan työstävän parhaillaan Apple HomePod 2:n tai pienikokoisemman HomePod Minin parissa, joista saataneen lisätietoja vuoden 2020 aikana. Katseet kääntyvätkin herkästi jo niiden suuntaan.

3. Amazon Echo (2019)

Amazon Echo on hyvä tapa tutustua tekniikkaan

Äänimaisema

Alexan monipuolisuus

Alexa-sovellus vaatii vielä hiomista

Zigbee-tuen puuttuminen

Amazon Echo on vallannut maailmalla jo miljoonia olohuoneita – eikä syyttä! Se on edullinen ja näppärä tapa tutustua älykodin mahdollisuuksiin. Vaikka monipuolisuudessa se jääkin kilpailijoistaan jälkeen, hoitaa Echo uutisten, podcastien, musiikin sekä muiden ominaisuuksien pyörittämisen mainiosti.

Laite otti erityisesti viime vuonna julkaistulla Amazon Echo (2019) -versiollaan suuria harppauksia. Kolmannen sukupolven malli paransi äänenlaatua, joskin Zigbee-tietoliikenneprotokollan putoaminen kelkasta tuntuu ikävältä puutteelta.

Viimevuotinen malli muistuttaa muotoilultaan perin paljon toissavuotista Amazon Echo Plus -mallia, eikä näiden erottaminen toisistaan ole helppoa tarkkaavaisellekaan vilkuilijalle. Edullinen hintalappu sekä erinomainen äänenlaatu tekevät uutuusmallista joka tapauksessa varteenotettavan kilpailijan.

Echo (2019) miellyttää enemmän silmää kuin edeltäjänsä. Pehmeä, kangasmainen ulkoasu erottuu selvästi edukseen teollisuutta huokuneista edeltäjistään. Niin ikään Alexa-tekoäly on parantunut vuosien saatossa. Uutuusominaisuudet parantavat käyttökokemusta niin puhenopeuden säätelyllä kuin ääneen perustuvilla profiileillakin.

Amazon Echosta ei ole korvaamaan olohuoneesi äänentoistoa sellaisenaan, vaan sitä varten kannattaa suunnata katseet vastikään julkistettuun Echo Studioon. Joka tapauksessa perusmalli on pienistä ongelmistaan huolimatta erinomainen tapa tutustua älykodin mahdollisuuksiin.

4. Google Home

Chromecastin käyttäjien onnenpäivät

Kustomoitavuus

Laaja tuki eri merkeille ja laitteille

Monet Googlen palvelut puuttuvat yhä

Vaatii turhan tarkkaa lausumista

Ensinnäkin on sanottava, että vasta Google Home sai meidät ymmärtämään YouTuben musiikkivalikoiman äärettömyyden. Emme nyt tietenkään voi väittää Google Homen löytävän jokaista maailman kappaletta, mutta ainakaan toimituksemme ei keksinyt ensimmäistäkään 90-luvun biisiä, jota emme olisi saaneet Google Homen avulla soimaan.

Googlen älykaiutin on vahvimmillaan musiikkisoittimena, mutta se ei petä kodin älykeskuksenakaan. Sen kelkkaan ovat hypänneet jo nyt muun muassa Philips sekä Samsungin SmartThings-tuotteet, eikä vauhti näytä hiipuvan.

Harmillisesti Google Homen suositteleminen on silti tällä hetkellä vaikeaa. Laite ei yksinkertaisesti yllä niihin lupauksiin ja mainospuheisiin, joita amerikkalaisyhtiö esittelyissään tarjoaa.

Google Home tuntuu vaativan aikaa. Potentiaalin huomaa nopeasti, mutta monet tutut Google-palvelut sekä älykotien perusominaisuudet loistavat toistaiseksi poissaolollaan. Vaikka laitteesta on selvästi haastamaan Amazon Echo tulevaisuudessa, tällä erää Googlen vaihtoehto jää tyngäksi. YouTube Musicin valikoima, sisäänrakennettu Google Cast sekä mahdollisuus säätää valaistusta ei yksinkertaisesti riitä kilpailun keskellä.

Google ei suinkaan ole hylännyt suunnitelmiaan älykaiuttimien saralla, vaan laitteelle on julkaistu menneen vuoden aikana tukku isoja päivityksiä. Esimerkiksi Google Assistantin kielivalikoima on kasvanut merkittävästi, vaikka suomenkieltä ei mukana ainakaan vielä ole.

Päivitys: Googlelta on saatavissa myös Google Nest Mini, joka vaikuttaisi ottavan yhtiön älykaiuttimien kruununjalokiven tittelin harteilleen. Kunhan laitteen koko potentiaali saadaan selville, perehdymme laitteeseen tarkemmin. Tällä hetkellä voit kuitenkin jo lukaista Google Nest Mini vs. Google Home Mini -vertailumme.

Arvostelussa Google Home

Paras näytöllinen älykaiutin 2020

1. Google Home Hub

Amazon Echo Show'n pahin kilpakumppani

Halvempi kuin Echo Show

Google Photosin hyödyntäminen

Pieni näyttö

Heikko äänenlaatu

Valmistajien ryntäys näytöllisten älylaitteiden markkinoille on tuonut jopa runsaudenpulaa näytöllisten älykaiuttimien saralle, vaikka Suomessa ei vielä liialti vaihtoehtoja olekaan. Erityisesti Amazon Echon puuttuminen näkyy vielä toistaiseksi, mutta seuraavien sukupolvien kohdalla tilanne lienee valoisampi.

Google Home Hub on näytöllisten älykaiuttimien tuoreimpia tulokkaita. Laite on suunnattu maailmalla hallitsevan Amazonin Echo Show'n haastajaksi – ja sekös näkyy! Google Home Hub tarjoaa rahalle vastinetta sen oivallisella ääniohjauksella sekä hyvin suunniteluillla sovelluksilla.

Aivan kaikessa Googlen tuotos ei kuitenkaan loista. Vaikka äänenlaatu on taustamusiikkiin tai äänikirjojen kuunteluun riittävä, varsinaiseksi olohuoneen stereosysteemin jalokiveksi siitä ei ole. Täyttävää ja kirkasta äänimaisemaa etsivät hifistelijät joutuvat eittämättä pettymään.

Google Home Hubin valttikortti on sen yhteensopivuudessa. Laite tukee yli 5 000 älylaitetta peräti 400 eri valmistajalta. Ja kun hintalappukin on lähes sata euroa Amazon Echon vastaavaa pienempi, rahalle saa hyvän vastineen.

Parhaat älykaiuttimet: katsaus yleisimpiin kysymyksiin

Mitä älykaiuttimet voivat tehdä? Älykaiuttimet taipuvat monenlaiseen käyttöön. Ensinnäkin kyseessä on luonnollisesti kaiuttimet, jotka tarjoavat erilaista äänenlaatua aina Apple HomePodin erinomaisuudesta Amazon Echo Dotin yksinkertaisempaan tarjontaan.

Laitteet pystyvät äänentoiston ohella myös moneen muuhunkin, kiitos alati kehittyvien virtuaaliavustajien. Tekoälyä voi pyytää esimerkiksi soittamaan musiikkia, vastaamaan kysymyksiin tai hallinnoimaan muita älylaitteita. Ja tämä on vasta alkua.

Mikä virtuaaliavustaja on paras? Mielipiteitä ja kokemuksia on moneen lähtöön, eikä asiaan ole yhtä oikeaa vastausta. Erityisesti Applen tuotteista pitävät ovat monesti tykästyneet Siriin, kun taas Echon tarjoama Alexa-ensikosketus on painautunut useille mieleen.

Yleisen mielipiteen mukaan Google Assistant on kaikista tarkin avustaja. Applen ekosysteemin pulahtaneet varmasti saavat Siristä parhaan kokemuksen. Mikäli taas haluaa laadukkainta kokemusta, kannattaa katse siirtää Alexan suuntaan. Tämä on kuitenkin äärimmäisen yksinkertaistava näkemys, eikä kerro koko totuutta.

Onko Alexa parempi kuin Google? Yleensä valinta perustuu lähinnä sille, mikä älykaiutin vaikuttaa parhaalta. Amazon Echo muistuttaa suuresti Google Homea, mutta laitteen erilaiset versiot ottavat tyylissä selvää pesäeroa.

Jos vertaillaan virtuaaliavustajia, molemmat vaihtoehdot ovat erittäin laadukkaita. Amazon Alexa erottuu kattavilla ominaisuuksillaan edukseen. Toisaalta taas Googlella on etumatkaa tekoälyn puolelta jo kauan ennen älykaiuttimien yleistymistä.

Vaatiiko Alexa kuukausimaksua? Ei. Alexan käyttö ei kustanna mitään, joskin Amazon Primen tilaajat saavat huomattavan määrän lisäominaisuuksia.

Is there a monthly fee for Alexa? No. You don't need anything other than the free Alexa app. However, you will get plenty of perks if you're an Amazon Prime member.

Mitä on luvassa?

Vaikka jutun kärjessä on listattuna parhaat älykaiuttimet, teknologia kehittyy voimakkaasti ja monet uudet jujut tekevät vasta tuloaan.

Parhaillaan useat yhtiöt kehittelevät omia laitteitaan älykodin keskiöön. Onko niistä mullistamaan olohuoneen teknologia vai ei, se jää nähtäväksi.

Tässä kuitenkin seuraavia laitteita odotellessa muutamia keskeisimpiä tietoja sekä huhuja:

Spotify-älykaiuttimet

Markkinat ovat täynnä erilaisia laitteita, joihin voi yhdistää Spotify-tilinsä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö musiikin suoratoistoon keskittyneeltä yhtiöltä olisi mahdollisesti luvassa tyystin omaa laitetta.

Huhujen mukaan Spotify on työstänyt omaa vaihtoehtoaan jo hyvän tovin, mutta julkistusta tai virallista tietoa ei vielä ole hiiskuttu. Tästä syystä mahdollinen tavoite Google Homen tai Amazon Echon haastamisessa on toistaiseksi hämärän peitossa.

Virallisten tietojen puuttuminen ei ole hidastanut toimituksemme unelmoijia pohtimasta sitä, millainen Spotifyn mahdollinen älykaiutin voisi olla. Olemmekin koostaneet haaveistamme erillisen listan.

Samsung Galaxy Home -älykaiutin

Samsung Galaxy Home on jo julkistettu, mutta tiedot ovat vielä pahasti kesken. Eteläkorealaisyhtiö paljasti Galaxy Homen Unpacked 2018 -tapahtumassa, jolloin puheissa oli huippulaadukas äänentoisto sekä Bixbyn kehittämä tekoäly.

Toistaiseksi laitteen hinta ja julkaisupäivä on kuitenkin vielä paljastamatta. Todennäköisintä onkin, että Galaxy Home lyöttäytyy yhteen Samsungin oman SmartThings-ekosysteemin kanssa.

Mikä tahansa voi olla älykaiutin

Kenties tulevaisuus voikin jättää älykaiuttimet historiaan varsin nopeasti, sillä virtuaaliavustaja voidaan kytkeä periaatteessa mihin tahansa älylaitteeseen.

Asiaa sivuttiin CES 2019 -tapahtumassa, jossa useat valmistajat kävivät läpi suunnitelmiaan. Alexa ja Google Assistant saapuvat pian autoihin, kylpyhuoneen peileihin sekä palohälyttimiin.

Amazon puolestaan on jo astunut kaiuttimien ulkopuolelle. Yhtiö on julkaissut erilaisia laitteita, kuten Echo Wall Clockin, Echo Glowin ja Echo Framesin.

Vaikka monet suunnitelmat tuntuvat melkoisen erikoisilta, ratkaisevat ne toisaalta älykodin suurimman murheen: miten saada virtuaaliavustaja talon kaikkiin huoneisiin? Mikäli esimerkiksi älykaiutin ei sovi makuuhuoneen sisustukseen, saattaa älykello paikata tilanteen huomattavasti sulavammin.