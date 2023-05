Arvostelussa Sonos Era 100

Sonos Era 100 on pieni ja monipuolinen kaiutin. Sen monipuolinen ääni, kattavat liitännät sekä tuki eri musiikkipalveluille tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon moneen eri tarpeeseen. Harmillisesti bassokaiutin ei täysin istu muuhun kokonaisuuteen, minkä lisäksi merkittävästi kohonnut hinta on ikävä yllätys.

Sonos Era 100 - Pika-arvio

Sonos Era 100 pyrkii korvaamaan aiemman Sonos One -kaiuttimen. Tehtävä ei ole helppo, sillä vuonna 2016 julkaistu Sonos One on edelleen erinomainen kaiutin, eikä äänenlaadussa ole vieläkään juuri moitittavaa.

Era 100 toistaa äänen entistä suuremmalle alueelle, minkä ansiosta kuuntelukokemus on kauttaaltaan parempi. Kookkaampi bassokaiutin tuo musiikkiin kaivattua lisäpotkua, minkä lisäksi toisto onnistuu langattoman Bluetooth-yhteyden avulla. Halutessaan laitteeseen voi hankkia erikseen myytävän sovittimen, joka mahdollistaa 3,5mm liitännän.

Onko mallista syrjäyttämään edeltäjänsä ja nousemaan parhaiden kaiuttimien uudeksi kuninkaaksi? Vastaus on pääasiassa kyllä, mutta yksiselitteisyydestä on vaikea puhua. Bassokaiutin ei istu muuhun äänimaisemaan täysin saumattomasti, minkä lisäksi hintalappu on selvästi edeltäjää isompi. Ero kilpailijoiden huippumalleihin ei ole enää kovinkaan suuri, ja moni saattaa aiheestakin harkita pientä lisäsatsaamista.

Olisimme odottaneet äänenlaadulta isompaa parannusta, mutta tällaisenaankin Sonos Era 100 on erittäin hyvä langaton kaiutin. Se, onko kyseessä sopivampi valinta kuin Sonos One tai Sonos One SL, on kuitenkin käyttäjästä ja käyttötarpeesta riippuvaista.

Sonos Era 100 - Hinta ja saatavuus

Julkaistu maaliskuussa 2023

Suositushinta 279 €

3,5 mm:n USB-C-sovitin myydään erikseen

Sonos Era 100 julkaistiin maaliskuussa 2023. Mallin suositushinta Suomessa on 279 €, mikä on merkittävästi enemmän kuin aiemman Sonos One -kaiuttimen 229 €.

Vaikka hinnannousut ovat tulleet valitettavat tutuiksi viimeisen parin vuoden aikana, on ratkaisulla ongelmallisia seurauksia. Budjettimalli alkaa nimittäin lähestyä kovaa vauhtia monien kilpailijoiden keskihintaisia malleja. Esimerkiksi Apple HomePod 2 maksaa 349 €, eli pienellä lisähinnalla saa enemmän kaiutinelementtejä ja Dolby Atmos -tuen.

Sonosin valikoimassa Era 100 on tukevasti omalla jakkarallaan. Samaan aikaan julkaistu Sonos Era 300 maksaa 499 €, joten edullisemmalle budjettiversiolla on varmasti oma markkinarakonsa.

Sonos Era 100 - Tekniset tiedot

Swipe to scroll horizontally Kaiutinelementit 2x diskanttikaiutinta, 1x midwoofer Vahvistin 3x Class D Mitat 120 x 183 x 131 mm Liitettävyys Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C (3.5 mm aux-kaapelilla ja adapterilla, Ethernet Sonos Combo -sovittimen avulla) Tuetut sovellukset Sonos-sovellus, Apple AirPlay 2 Virtuaaliavustaja Alexa, Sonos Voice Control Muut ominaisuudet Sonosin monihuonejärjestelmä, Sonosin kotiteatteri, stereoparitus

Sonos Era 100 - Ominaisuudet

Kaksi suunnattua diskanttikaiutinta

Bluetooth ja Wi-Fi sisäänrakennettuna

3,5mm ja Ethernet vaativat erikseen myytävän adapterin

Sonos mainostaa Era 100 -mallia lupaamalla täydellisen stereokokemuksen, jonka ansiosta ääni soi kauttaaltaan yhtä laadukkaana. Lisäksi mallissa on 25 prosenttia isompi bassokaiutin kuin Sonos Onessa. Lisäpotku tuntuu ja kuuluu kaikessa musiikista tyylilajista riippumatta.

Era 100:n sisuksiin on ahdettu kaksi suunnattua diskanttikaiutinta sekä keskiäänialueeseen ja bassoon keskittyvä midwoofer. Ensin mainitut diskanttikaiuttimet soivat oikealle ja vasemmalle, ja niiden välissä on 100 asteen kulma. Molempien luvataan soivan 180 asteen alueelle, mikä tarkoittaa käytännössä 270 asteen kuuntelukulmaa.

Toisin kuin Sonos One, uutuusmalli tukee Bluetooth-yhteyttä. Käytössä on julkaisuhetkellä Bluetooth 5.0, mutta sen luvataan päivittyvän tulevaisuudessa uudempaan Bluetooth 5.2 -teknologiaan. Kaiuttimen parittaminen onnistuu käytännössä minkä tahansa laitteen kanssa.

Valtaosa käyttäjistä hyödyntänee kuitenkin kuuntelussa Sonosin omaa sovellusta, jonka avulla voi soitattaa merkittävimpiä musiikkipalveluita.

Kuten edeltävä Sonos One, myös Sonos Era 100 toimii älykaiuttimena. Käytössä on kuitenkin ainoastaan Amazon Alexa sekä Sonosin oma äänikomento-ohjaus, jolla saa hallittua yksinomaan musiikkitoistoa. Google Assistant on valitettavasti pudonnut tuen piiristä.

Kaiuttimen selustassa on USB-C-väylä, johon voi liittää erikseen myytävän 3,5mm- tai Ethernet-sovittimen. Valitettavasti nämä kuitenkin täytyy hankkia erikseen, mikä nostaa hintaa entisestään.

Arvosana ominaisuuksista: 4,5/5

Sonos Era 100 - Äänenlaatu

Hyvä basso, mutta tasapaino ailahtelee

Soi puhtaasti kovallakin volyymilla

Sonos Era 100 tarjoaa hämmästyttävän hyvän äänenlaadun. Kuten valmistajan malleissa on ollut tapana, myös uutuuskaiutin tuo äänimaailman yksityiskohdat erittäin väkevästi esiin. Jopa pienimmät nippelitiedot ja suhahdukset nousevat esiin tavalla, johon yleensä vaadittu selvästi kalliimpi äänentoistojärjestelmä.

Erityisesti laulu sekä ylä-äänet soivat upeasti ja tarkasti. Tämä ei kuitenkaan yllätä, sillä Sonos One sai ansaitusti kehuja samoista vahvuuksista. Edeltävän mallin äänenlaatu on vielä vuosia julkaisun jälkeenkin poikkeuksellisen hyvä hintalapun huomioiden.

Merkittävin ero Era 100:n ja Sonos Onen välillä liittyy äänen leveyteen. Eri suuntaan suunnatut diskanttikaiuttimet täyttävät tilan kattavammin. Eron huomaa kaiuttimen edessä liikkuessa. Siinä missä Sonos Onen kohdalla kuuntelukokemus oli parhaimmillaan suoraan kaiuttimen edessä, Sonos Era 100 pitää äänen laadukkaana suuremmalla alueella. Ero aiempaan on merkittävä.

Vieläkin isompi parannusaskel kuuluu 25 prosenttia suuremmassa bassokaiuttimessa. Sen avulla matalat äänet soivat merkittävästi aiempaa tymäkämmin.

Täysin puhtaita papereita ei bassokaiutin silti ansaitse. Jos kaiuttimen äänenvoimakkuuden laskee alhaiseksi, tuntuu midwooferin soima ääni hiukan laiskasti. Tilanne onneksi kohenee heti kun äänenvoimakkuuden nostaa noin 30 prosentin hujakoille.

Bassokaiutin on siis parantunut, mutta samalla se jää HomePod 2:n sekä Sonos Era 300:n jalkoihin. Kaiuttimien kuuntelu vierekkäin antaa varsin alleviivaavan käsityksen siitä, mitä muutamalla lisäsatasella saa enemmän. Ero on selvä muttei niin räikeä, etteikö laitteita voisi silti vertailla keskenään. Tätä voi hintaeron huomioiden pitää hyvänä saavutuksena.

Kokonaisuutena Sonos Era 100 on parannus Sonos Oneen verrattuna, mutta valtavasta harppauksesta ei voida puhua. Jos teet valintaa näiden mallien väliltä, suosittelemme nappaamaan ennemmin uutuusmallin. Jos kuitenkin omistat jo valmiiksi yhden tai useamman Sonos Onen, kannattaa lisäbassoa hakea ennemmin Sonos Sub Minin avulla.

Vaikka toivoimme vielä selkeämpää parannusta äänenlaatuun, ei Sonos Era 100 anna aihetta pettymykselle. Ääni soi selkeänä ja laadukkaana, minkä lisäksi sen volyymiä voi nostaa turvallisin mielin ylöspäin ilman pelkoa äänen särkymisestä.

Arvosana äänenlaadusta: 4/5

Sonos Era 100 - Muotoilu

Hiukan isompi kuin Sonos One

Moderni, yksinkertainen ulkonäkö

Saatavana mustana ja valkoisena

Vaikka Sonos Era 100 on kerännyt hiukan lisämassaa Sonos Oneen verrattuna, on kyseessä silti sangen kompakti kokonaisuus. Sen saa mukavasti asetettua ikkunalaudalle, hyllylle tai muulle tasolle ilman pelkoa siitä, että se kiinnittäisi liiaksi huomiota. Muotoilun osalta mennäänkin valmistajan oppikirjan mukaan, sillä kaikki on harkittua ja viimeisteltyä. Jopa kaiutingrilli on kovapintainen, minkä ansiosta se on helppo puhdistaa pölystä.

Valmistaja kertoo huomioineensa ekologisuuden osana valmistusprosessia. Era 100:n muoviosista 48 prosenttia on kierrätettyä muovia. Niin ikään myyntipakkauksen luvataan koostuvan yksinomaan kierrätettävästä paperista. Vaikka nämä voivat olla osalle vähäpätöisiä yksityiskohtia, on niihin panostaminen joka tapauksessa arvostettavaa.

Kaiuttimen päällä on kosketuspainikkeet, joiden avulla saa kelattua kappaleita, aloitettua ja pysäytettyä toiston sekä säädettyä äänenvoimakkuutta. Selustassa on puolestaan erillinen kytkin mikrofonin mykistämiseen sekä Bluetooth-paritukseen. Niin ikään USB-C-liitäntä on piilotettu kaiuttimen taakse.

Era 100 on saatavana mustana ja valkoisena. Molemmat värit ovat erittäin minimalistisen tyylikkäitä ja neutraaleita. Jos olet pitänyt Sonosin aiempien mallien muotoilusta, pidät tästäkin.

Pakettiin sisältyvä virtapiuha on kaksimetrinen. Pituus on riittävä tavallisella sijoittelulla, mutta esimerkiksi työhuoneen kirjahyllyn päälle se ei kuitenkaan riittänyt. Pieni lisäpituus olisikin tuonut kaivattua joustavuutta.

Arvosana muotoilusta: 4/5

Sonos Era 300 - Hinta

Kirkas ja väkevä äänimaisema hinnan huomioiden

Enemmän ominaisuuksia kuin monissa kilpailijoissa

Hinnannousu tuntuu silti hiukan turhan suurelta

Vaikka Sonos Era 100 päihittää edeltäjänsä lähes joka osa-alueella, hinnannousu on vaikea pala purtavaksi. Kun kulut ovat nousseet radikaalisti palkkoja nopeammin, monet pyrkivät etsimään säästöjä sieltä ja täältä. Jos älyominaisuudet eivät tunnu tarpeellisilta, Sonos One SL:n selvästi edullisempi hinta voikin olla liian suuri houkutus vanhemman mallin hankkimiselle.

Jos mallia vertaa ennemmin kilpailijoihin, tilanne kääntyy päälaelleen. Se on monille joustavampi ja edullisempi vaihtoehto Apple HomePod 2:lle. Vaikka Era 100 jää äänenlaadussa hiukan takamatkalle, on se hinta-laatusuhteeltaan Applen kaiutinta parempi.

Mikäli olet taasen odottanut kärsivällisesti kuusi vuotta sitten ilmestyneelle Sonos Onelle seuraajaa, hinta-laatusuhde on heikompi. Toki uusi malli tarjoaa enemmän vastinetta rahalle, mutta tämä on vierineet vuodet huomioiden itsestäänselvyys. Era 100 on edeltäjäänsä parempi, mutta mullistavaksi sitä ei voi sanoa.

Hinnan suhteen vielä hyvä muistuttaa, että 3,5mm Aux-liitäntä sekä Ethernet vaativat erikseen ostettavan sovittimen. Tämä nostaa loppulaskua entisestään.

Arvosana hinnasta: 3,5/5

Kannattaako Sonos Era 100 ostaa?

Swipe to scroll horizontally Ominaisuudet Bluetooth-tuki sekä erilaiset ominaisuudet ja liitäntävaihtoehdot tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja. 4,5/5 Äänenlaatu Kirkas ja yksityiskohtainen ääni saa iloa entistä paremmasta bassosta, mutta volyymin on syytä olla riittävän korkealla. 4/5 Muotoilu Laadukas, pienikokoinen ja maltillinen muotoilu sopii erilaisiin tiloihin, 4/5 Hinta Vaikka kokonaisuus on kohdillaan, hinta on turhan paljon korkeampi kuin Sonos Onella. 3,5/5

Osta, jos...

Haluat laadukkaan ja kovan äänen pienestä kaiuttimesta

Sonos Era 100 soi lujaa ja yksityiskohtaisesti. Äänenlaatu on hintaluokan huomioiden poikkeuksellisen hyvä.

Arvostat monipuolista liitettävyyttä

Sonosin sovellus toimii useiden eri musiikkipalveluiden kanssa. Lisäksi käytössä on AirPlay 2, Bluetooth sekä Aux-liitäntä.

Älä osta, jos...

Etsit täydellistä stereoääntä

Vaikka suunnatut diskanttikaiuttimet vakuuttavat, ei yhdestä kaiuttimesta saa täysiveristä stereoääntä.