Googlelta reunaehtoja Android 15 -päivitykselle: puhelimilta vaaditaan tuplamäärä tallennustilaa

Jos ja mitä ilmeisimmin kun luet tätä sivustoa melko aktiivisesti, lienet kiinnostunut teknologiasta ja täten käytössäsi on luultavasti varsin moderni puhelin. Nykyaikaiset keskihintaiset ja laadukkaat älypuhelimet sisältävät lähtökohtaisesti vähintään 128 Gt tallennustilaa, mutta halvimpien mallien tapauksessa tämä ei ole vieläkään aina itsestään selvää.

Vaan jos valmistajat haluavat saada käyttöön Android 15 -ohjelmiston, on tilanteeseen tultava muutos. GMS:n eli Google Mobile Services -palvelun vaatimuksia läpikäynyt Android Authority nimittäin kiinnitti huomiota siihen, että Google on tuplannut tallennustilan minimivaatimuksen aiemmasta 16 gigatavusta yhä melkoisen vaatimattomaan 32 gigatavuun. Mikäli tämä vaatimus ei täyty, jää Android 15 haaveeksi.

Muuttunut vaatimus ei todennäköisesti näy kuin kaikista halvimpien puhelimien tapauksessa. Käyttäjän kannalta muutos on hyvä, sillä 16 Gt tallennuskapasiteetti on vuonna 2025 lähinnä huono vitsi. Tosiasiassa edes 32 gigaa ei ole kummoisesti, mutta joka tapauksessa Googlen päätös pakottaa valmistajat ottamaan askeleen oikeaan suuntaan.

