Android 15-enheter måste ha minst 32 GB lagring – något som bör gynna de bästa budgetmobilerna

Om du läser den här sidan som teknikintresserad är chansen stor att din telefon har minst 128 GB lagring – men det gäller inte alla. Faktum är att vissa Android-mobiler fortfarande säljs med bara 16 GB lagring, men med Android 15 blir det inte längre tillåtet.

När Android Authority granskade ett GMS-dokument (Google Mobile Services) upptäckte de att Google har höjt minikravet från 16 GB till 32 GB för alla enheter som levereras med eller uppdateras till Android 15.

Minst 75 % av den lagringen måste vara tilldelad data-partitionen, alltså det utrymme som används för appar och filer.

