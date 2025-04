Android 15-enheter må ha minst 32 GB lagringsplass – noe som burde komme de beste billigmobilene til gode

Android 15-enheter må ha minst 32 GB lagringsplass

Det er det dobbelte av tidligere krav.

Apparatene skal også kunne dele nødkontakter med nødetater.

Hvis du leser denne siden som en teknologientusiast, er sjansen stor for at telefonen din har minst 128 GB lagringsplass – men det er ikke tilfelle for alle. Noen Android-telefoner selges faktisk fortsatt med bare 16 GB lagringsplass, men med Android 15 vil dette ikke lenger være tillatt.

Da Android Authority gjennomgikk et Google Mobile Services-dokument (GMS), oppdaget de at Google har hevet minimumskravet fra 16 GB til 32 GB for alle enheter som leveres med eller oppdaterer til Android 15.

Minst 75 % av lagringen må tildeles datapartisjonen, det vil si plassen som brukes til apper og filer.

Mange billige telefoner – som Galaxy A54 – har allerede mer enn 32 GB. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Et stort løft for de billigste mobilene

Dette burde være et skikkelig løft for de billigste Android-telefonene, ettersom 16 GB rett og slett ikke vil være nok i 2025 – spesielt når en stor del av dette tas opp av operativsystemet. Selv 32 GB er faktisk ganske gjerrig, men det er i alle fall et skritt i riktig retning.

Samtidig er det noen potensielle ulemper. For det første vil eksisterende 16GB-enheter som nevnt ikke kunne oppdatere til Android 15 – men det er tvilsomt om slike telefoner ville ha fått noen større Android-oppdateringer uansett.

For det andre kan kravet føre til at produsenter øker prisen på sine billigste telefoner, men det er sannsynlig at noen kjøpere har valgt 16 GB-enheter uten å forstå hvor begrensende det faktisk er – så dette forhindrer i det minste at flere blir ofre for det.

I tillegg til det nye kravet på 32 GB, har Google også innført et krav om at telefoner som kjører Android 15 eller nyere lar brukere dele nødkontaktene sine for nødanrop. Brukeren må selv godkjenne dette, men det er en praktisk funksjon som kan hjelpe nødetatene å holde kontaktpersoner oppdatert på hva som skjer.

Teknisk sett kan produsenter fortsatt velge å ignorere disse kravene, men de vil da bli ekskludert fra GMS – slik som Google Play Store – noe som gjør det usannsynlig at mange vil velge det alternativet.