Jeg tilbrakte to timer med Honor Robot Phone, og denne latterlige og bemerkelsesverdige enheten fikk meg til å føle meg som et barn igjen

First teased in October 2025, the Robot Phone appeared in prototype form at MWC 2026, before finding its way to the Cannes Film Festival and, more recently, the World Cup final (Spain’s Eric Garcia was spotted filming with the device). Now, it’s officially launched in China for ¥9,999 (around $1,500 / £1,100 / AU$2,100), and I was among the first group of journalists permitted to hold, capture, and critique the Robot Phone at its extravagant Shenzhen showcase.

Først var det telefonen. Så var det iPhone. Og nå, ifølge Honor, har vi Robot Phone – en «revolusjonerende, kategoriskapende enhet som knuser de fysiske grensene for tradisjonell mobilteknologi».

Jeg digger å overdrive markedsføringsavdelingen like mye som alle andre journalister, men til tross for beskrivelsen som den evolusjonære etterfølgeren til Apples største produkt noensinne – selger 3 milliarder enheter, så tar vi den samtalen – har det kinesiske teknologiselskapet rett i å posisjonere Robot Phone som noe helt annet enn det som har kommet før.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Ingen smarttelefon jeg noen gang har kommet over har en helmotorisert, treakset mekanisk gimbal innebygd direkte i kabinettet, og heller ikke en så omfattende pakke med profesjonelle kamerafunksjoner, hvorav noen styres autonomt av en fysisk uttrykksfull AI-agent (den har til og med et navn: YOYO). Vi er i full gang med The Hitchhiker's Guide to the Galaxy-territoriet her, og selv om Robot Phone kanskje aldri blir like mainstream som iPhone, er den definitivt så revolusjonerende som Honor vil at vi skal tro.

Robot Phone, som først ble hintet om i oktober 2025, dukket opp som prototype på MWC 2026, før den fant veien til filmfestivalen i Cannes og, nylig, til VM-finalen (Spanias Eric Garcia ble observert mens han filmet med enheten). Nå er den offisielt lansert i Kina for 9 999 Yuan (14 000 kroner), og jeg var i den første gruppen journalister som fikk lov til å holde, fotografere og kritisere robottelefonen på den ekstravagante utstillingen i Shenzhen.

Gi meg en gimbal!

Ja, Robot Phone er som en rekvisitt fra 2001: A Space Odyssey (Image credit: Future)

La oss starte med gimbalen, som viser at Robot Phone er noe helt annet enn noen av de beste telefonene man kan kjøpe penger i 2026. Det er virkelig som om Honor har festet en DJI Osmo Pocket til deres eget flaggskip Magic 8 Pro, bortsett fra at gimbalen det gjelder kan legges inn i telefonens bakpanel når den ikke er i bruk, nesten som en S Pen som diskret glir inn i en Samsung Galaxy S26 Ultra.

Hvorfor skulle du ønske deg en gimbal festet til telefonen din? Av flere grunner. Det er den forbedrede videostabiliseringen, som resulterer i stødigere opptak; manuell 360-graders kontroll av selve gimbalen; AI-drevet motivsporing; eller til og med de mange automatiske opptaksmodiene som AI SpinShot (en 90- eller 180-graders kamerarull) og Tilt Locked (som låser telefonens gimbal i den valgte vinkelen).

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Dette er heller ingen tøyse-gimbal. Honor sier at Robot Phones mekaniske gimbalsystem – som har mer enn 100 individuelle komponenter – er omtrent 65 % mindre enn vanlige gimbalsystemer som Osmo Pocket, og strukturen er dermed 200 % sterkere. Selve gimbalen veier bare 2,6 g og muliggjør bevegelseshastigheter på opptil 360 grader per sekund, mens en dedikert Flip Motor leverer en momenttetthet på 120 Nm/L.

NB: Jeg visste ikke hva momenttetthet betydde før jeg så Robot Phone selv, men jeg vet nå at det er et mål på hvor mye vridningskraft en motor kan produsere i forhold til størrelsen. Et tall på 120 Nm/L er tydeligvis veldig bra – det betyr at Robot Phones motor er kraftig nok til å dreie gimbalen med fart og presisjon, til tross for at den er liten nok til å passe tett inn i telefonens bakre kameramodul.

Gode nyheter! Dette mekaniske gimbalsystemet fungerer veldig bra. Jeg var skeptisk til hvor effektiv en telefonmontert gimbal faktisk kunne være, men etter å ha lekt litt med Robot Phones forskjellige opptaksmodi, produserer den dynamiske opptak i profesjonell kvalitet – eller i det minste opptak som er sammenlignbare med det du kan oppnå med større, dedikerte gimbaler som DJI Osmo Pocket. Den viktigste forskjellen er selvfølgelig at Robot Phone ikke ber deg om å gå rundt med (eller kjøpe) en separat gimbal.

Gimbalkameraet er en 200 MP 1/1,28-tommers sensor med en ƒ/1,6-blenderåpning, som støtter opptil 4K-video med spesielle opptaksformater som LogC3 og ARRI Cinema. Sistnevnte kommer som et resultat av ARRIs samarbeid med Honor om Robot Phone. Det tyske merket – som er kjent for å produsere filmkameraer – låner ut sin ekspertise for å bidra til å bringe fargevitenskap i Hollywood-kvalitet til Honors smarttelefonpipeline.

Honor Robot Phone (høyre) sammen med en Insta360-gimbal (venstre) (Image credit: Future)

Ikke for å bli for teknisk, men Honor sier at Robot Phone utfører støyreduksjon tidligere i RAW-domenet, behandler data i 14-bit 4:4:4 og sender ut 10-bit LogC3- og 4:2:2-video, noe som bevarer mer brukbar bildeinformasjon for etterproduksjon. ARRI LogC3 bevarer derimot mer høylys og skygger, mens ARRI Wide Gamut 3 gir et bredere fargespekter.

Hvis alt dette høres ut som et fremmedspråk for deg, er det fordi Robot Phone absolutt er ment for videoskapere, snarere enn vanlige folk. Videostabiliseringsfunksjonene er absolutt nyttige for hverdagsfotografering, men for meg er de ikke ligaer foran det du får fra programvarebaserte stabiliseringsfunksjoner i andre telefoner, som Apples Action Mode eller Samsungs Super Steady med Horizontal Lock. De virkelige saftige fordelene er disse etterproduksjonsfunksjonene, som var vanskelige å fange opp og kvantifisere i min korte praktiske økt, men som absolutt gjorde seg bemerket.

Si «hei» (igjen) til YOYO

YOYO-agent demonstreres på Honor Robot Phone (Image credit: Future)

Jeg fikk imidlertid en smakebit på Robot Phones YOYO-agent. Denne agentassistenten debuterte opprinnelig på Magic 8 Pro i Kina som et verktøy for å utføre smarttelefonoppgaver på tvers av apper på dine vegne – den er ikke ulik Googles Gemini Intelligence-funksjon på den måten – men på Robot Phone bruker YOYO tilstedeværelsen av en gimbal for å uttrykke seg fysisk. Ved lansering kan YOYO nikke, riste på (gimbalens) hode, danse til musikk og utføre andre motoriserte rariteter, som komplementeres av over 100 ansiktsuttrykk på skjermen.

Den ønskede effekten er at YOYO føles som en fysisk følgesvenn i lommen, i motsetning til alle andre smarttelefonbaserte assistenter på markedet. Realiteten er at disse fysiske bevegelsene og skjermuttrykkene er definisjonen på en gimmick, selv om muligheten til å gi YOYO gimbal-relaterte kommandoer ved hjelp av naturlig språk – for eksempel «sving til venstre 45 grader» eller «snu deg rundt i fem sekunder» – er virkelig nyttig og fungerte bra.

Bortsett fra gimbalen og YOYO-kameraet, er Robot Phone et flaggskip anno 2026 på en god måte. Den har en 6,3-tommers skjerm; den måler bare 9,59 mm tykk (for kontekst, det er mindre enn 1 mm tykkere enn en iPhone 17 Pro Max); den har en Snapdragon 8 Elite Gen 5-brikke, et betydelig batteri på 7060 mAh og to ekstra flaggskipkameraer (et 200 MP teleobjektiv og et 50 MP ultravidvinkel).

Image 1 of 4 Robot Phone gimbal puttes inn i den bakre kameramodulen (Image credit: Future) Robot Phone er bare 9,59 mm tykk (Image credit: Future) (Image credit: Future) Når Robot Phone er vendt mot ansiktet og gimbalen er deaktivert, ser den ut som en vanlig 6,3-tommers telefon. (Image credit: Future) Image 1 of 4 View Original Image 2 of 4 View Original Image 3 of 4 View Original Image 4 of 4 View Original

I hånden føles ikke Robot Phone så ulik eksisterende 6,3-tommers telefoner på markedet, noe som er en ganske solig bragd med tanke på at det finnes en komplett gimbal her. Når det er sagt, er jeg ikke sikker på hvor godt den gimbalen vil holde til bruk i den virkelige verden – jeg følte for eksempel at jeg lett (eller ved et uhell) kunne knekke av plastskjermen som dekket den. For ikke å snakke om dens sårbarhet for støv og rusk når den er helt utstrakt.

Men ingenting av dette spiller egentlig noen rolle. Robot Phone er ikke ment å bli behandlet som en vanlig telefon, fordi det ikke er en vanlig telefon. Nesten ingen som leser dette vil kunne kjøpe den. Det er et latterlig, bemerkelsesverdig produkt som burde betraktes mer som Samsung TriFold – dvs. et eksempel på hva som er teknologisk mulig – enn som en ekte disruptor i en bransje som brettbare telefoner knapt har klart å ødelegge.

Robot Phone er i hovedsak Honor som sier: «Se hva vi har klart å gjøre med teknologi», og jeg synes ikke det er noe galt med det. Å ha brakt en fullt fungerende robottelefon til markedet er ingen liten bragd, og det er spennende å se og berøre en enhet som er så drastisk forskjellig fra telefonene vi har blitt vant til.

På mange måter er Robot Phone som en av de merkelige dingsene fra science fiction-filmer. Og det å bruke den fikk meg til å føle meg som et barn igjen.

Følg TechRadar på Google News og legg oss til som en foretrukket kilde for å få våre ekspertnyheter, tester og analyser direkte i feeden din.