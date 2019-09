Honor View 30 kan bli like sprek som Huawei Mate 30 og Mate X

Huawei har bekreftet at Kirin 990-brikkesettet som er ventet å dukke opp i Mate 30 Pro og Mate X, også skal brukes i kommende Honor View 30.

View 30, som Honor har antydet men ikke bekreftet at kommer i en 5G-versjon, er ventet å bli den neste telefonen til Huaweis kjente undermerke. I motsetning til Mate 30 og Mate X er Honor View 30 å regne som en mellomklassetelefon, så dette blir den første telefonen med Huaweis toppbrikkesett som ikke er en toppmodell.

Med dette brikkesettet kan vi vente oss kraftig forbedret ytelse, sammenlignet med tidligere Honor-modeller.

Honor fokuserer mye på gaming, og med en slik topp-prosessor på plass i View 30 i kombinasjon med en overkommelig pris, vil de kunne ha en stor fordel sammenlignet med konkurrentene.

Vi må også kunne anta at Honor View 30 blir like sprek som Mate 30 og Mate X, men det skal sies at det kan være den får mindre RAM.

Forbedret batterilevetid er også noe du kan forvente med det nye brikkesettet, og et batteri med samme kapasitet vil dermed vare lenger enn hva som er tilfelle med en telefon som har Kirin 980-brikke.

Det viktigste Kirin 990 bringer med seg er likevel 5G-kompatibilitet, og det betyr at Honor View 30 potensielt kan komme i en 5G-utgave. Det er også noe Honor-sjefen George Zhao antydet under MWC Shanghai, når han sa at Honor kom til å ha en 5G-telefon innen utgaven av året.

Honor View 30 lanseres sannsynligvis under navnet Honor V30 i Kina i desember, før den lanseres som View 30 i resten av verden i januar – i hvert fall om Honor følger sin vante lanseringskalender.

Før den tid skal Huawei uansett lansere Huawei Mate 30 med det samme brikkesettet 19. september, og vi i TechRadar skal følge arrangementet direkte og gi deg alt av nyheter så fort de dykker opp.