Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim kan få superstore skjermer

Vi har sett en del lekkasjer rundt Samsung Galaxy Z Fold 6, som forventes å lanseres neste uke – men det har også vært rykter om at en «tynn» versjon av den brettbare skal komme senere, og vi har kanskje nettopp hørt litt mer om den.

Ifølge en rapport fra The Elec (via Android Authority) er produksjonsplanen for denne mystiske modellen nå ferdigstilt, og telefonen vil derfor dukke opp i årets fjerde kvartal (fra oktober).

Ikke bare sies denne modellen å bli tynnere – derav «Slim»-navnet. Ifølge rykter kan den også bli utstyrt med en 8-tommers hovedskjerm og en 6,5-tommers ytre skjerm. S Pen-støtten sies imidlertid å være droppet, noe som hjelper med den slankere profilen.

Som du kan lese i vår anmeldelse av Samsung Galaxy Z Fold 5, har den brettbare mobilen en hovedskjerm på 7,6 tommer og en ytre skjerm på 6,2 tommer. Galaxy Z Fold 6, som forventes å bli avduket denne uken, vil tilsynelatende også holde seg til disse størrelsene.

Er dette Ultra-modellen?

Galaxy Z Fold 5 och Z Flip 5 får snart arvtagere. (Image credit: Future)

Dette er et ytterligere bevis på at Galaxy Z Fold 6 Slim faktisk er underveis, men om du vil kunne kjøpe den eller ikke er et annet spørsmål. Elec sier at de 400 000-500 000 enhetene som planlegges produsert kun vil være tilgjengelig i utvalgte markeder, der Kina er det eneste som spesifikt nevnes.

Andre brettbare enheter på markedet, som Honor Magic V2, har hovedskjermer som er nærmere 8 tommer store – så dette trekket kan være Samsungs forsøk på å matche den delen av det brettbare markedet. En brettbar telefon av denne størrelsen har angivelig vært under utvikling en stund.

Elec nevner at enkelte komponenter har bedre spesifikasjoner i den slanke modellen sammenlignet med standardmodellen til Galaxy Z Fold 6, men nevner ikke nøyaktig hva de er. Det er mulig at denne enheten faktisk er det som tidligere ble omtalt som Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Vi burde finne ut hva denne enheten har å by på senere i år, men først har vi Galaxy Z Fold 6 og Galaxy Z Flip 6 å se frem til, som lanseres onsdag 10. juli (sammen med en haug med andre dingser). Vi kommer til å dekke arrangementet live, så sjekk tilbake her på TechRadar for alt det siste.