Den seneste lekkasjen av Samsung Galaxy Buds 3 viser et nytt og elegant design

Vi har sett mange lekkasjer rundt Samsung Galaxy Buds 3 de siste ukene, og den seneste av dem kan ha gitt oss vårt beste innblikk til nå når det gjelder de kommende trådløse øreproppene. Det ser ut til at et betydelig redesign er underveis.

Bilder lagt ut av @teqhnikacross (via SamMobile) viser et par ørepropper og et ladeetui som ser veldig annerledes ut sammenlignet med det vi så med Samsung Galaxy Buds 2. Estetikken er mye mer moderne og AirPods-aktig.

Vi vil ikke vite om disse bildene virkelig viser Galaxy Buds 3 før Samsung gjør dem offisielle, men de samsvarer med lekkede bilder vi allerede har sett, noe som får oss til å tro at dette faktisk er designet Samsung har valgt.

Som tidligere omtalt, er det gamle «bønne»-designet blitt erstattet av et mer «bønnespireaktig» utseende, med lengre stilker på øreproppene. Disse stammene er tilsynelatende ment å gjøre det enklere for brukerne å kontrollere lydavspilling.

Dette er på underveis

Med tanke på at Galaxy Buds 2 ble lansert allerede i august 2021, er Galaxy Buds 3 noe forsinket. Mange konkurrenter er blitt lansert i mellomtiden og Samsung vil være opptatt av å ta igjen de beste trådløse øreproppene på markedet.

Lekket informasjon antyder at øreproppene vil få en betydelig lydoppgradering, og aktiv støydemping vil igjen bli tilgjengelig. Vi har til og med sett grafikk av Galaxy Buds 3 dukke opp i Samsungs egne apper.

Den seneste lekkasjen gir oss ikke mye i form av detaljer, men ettersom det ser ut til at bildene er tatt fra en nettforhandlers sider, antyder det at lanseringen av disse trådløse hodetelefonene ikke kan være langt unna nå.

Velinformerte kilder antyder at 10. juli er datoen da Samsung vil avduke Galaxy Buds 3, samt Galaxy Buds 3 Pro. Vi burde også få se Samsung Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra och Galaxy Ring på samme arrangement.