Apples brettbare iPhone kan få samme 4:3-sideforhold som iPad – og det er det en god grunn til

Den brettbare iPhone-modellen sies å få skjermer i 4:3-format.

Dette vil matche iPads og gi enhetlighet i både programvare og apper.

Vi venter ikke at modellen skal lanseres før i 2026

Lekkasjer rundt Apples brettbare iPhone fortsetter å dukke opp i et jevnt tempo nå, noe som får oss til å tro at en faktisk lansering nærmer seg – og det seneste ryktet sier at både den indre og ytre skjermen vil få et sideforhold på 4:3.

Kilden er velkjente Digital Chat Station (via MacRumors) og tanken er at programvareopplevelsen skal være konsistent uansett om enheten er åpen eller lukket.

Det er også det samme størrelsesforholdet som brukes av Apples iPads, inkludert syvende generasjons iPad Air som ble lansert tidligere i mars. Det er mulig at den brettbare iPhone-modellen faktisk vil kjøre iPadOS, gitt at hovedskjermen er i nettbrettstørrelse.

I følge Digital Chat Station (og Google Translate) vil den brettbare iPhonen få et programvareøkosystem som er «sammenlignbart» med iPad. Så du står fritt til å trekke dine egne konklusjoner – men det virker klart at modellen vil kunne kjøre apper designet for Apples nettbrett.

Dette har vi hørt hittil

Google har også gått inn på det brettbare markedet. (Image credit: Google)

I mars hørte vi at Apple prioriterer batteritid i sin kommende brettbare iPhone, for å maksimere tiden mellom ladingene. Modellen sies også å ta i bruk et hengsel i flytende metall for å forbedre holdbarheten.

Andre rykter sier at den brettbare iPhone-modellen vil bli 9,2 mm tykk når den er lukket og 4,6 mm fra forsiden til baksiden når den er åpen. Det høres ut som enheten kan ligne to iPhone 16-telefoner satt sammen, med skjermer som måler 5,49 tommer og 7,74 tommer.

Dette kommer imidlertid ikke til å bli billig: For et par uker siden ble det laget en prognose om at iPhone Fold (eller hva den nå skal hete) sannsynligvis vil koste minst 2 300 dollar – som tilsvarer rundt 25 000 kroner.

Men det er i det minste tid til å spare penger: De fleste informerte kilder peker på at den første brettbare iPhone-modellen blir lansert en gang i 2026. Da kan vi ha sett både Samsung Galaxy Fold 8 og den fjerde Pixel Fold fra Google.

