Beste kamera i 2019: Våre 10 favoritter i ulike kategorier

Hva er det beste kameraet? Det spørsmålet er det selvfølgelig umulig å svare på fordi det kommer an på hva du skal bruke det til, men vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe deg til å finne det beste kamera for deg.

Det vi har gjort er å velge ut det vi mener er de beste kameraene i sine kategorier. Det kan være fordi de har de mest imponerende funksjonene eller spesifikasjonene, eller ganske enkelt fordi de gir deg mest for pengene eller fordi de gjør det de er laget for på en glimrende måte.

Alle disse kameraene har blitt grundig testet oss, så hvis du vil vite om dem eller vil se prøvebilder er det bare å ta en titt på de individuelle testene.

Du får også litt hjelp på veien med forklaringer på ulike begreper og forskjellene på de ulike kameraene, men hvis du vil ha mer veiledning til hva slags kamera du bør satse på så kan du ta en titt på vår kameraguide: Hvilket kamera skal jeg kjøpe?

Vet du derimot akkurat hva slags kamera du vil ha, kan du også se nærmere på våre kjøpeguider for ulike kameratyper som du finner nederst på siden. Og med det går vi videre til vår oversikt over de beste kameraene akkurat nå.

Beste speilløse fullformatkamera

Nikon Z6

Nikons nye speilløse fullformatkamera er en triumf

Type: Speilløst | Sensortype: Fullformat CMOS | Oppløsning: 24,5 MP | Objektiv: Nikon Z mount | Søker: EVF | Skjermtype: 3,2 tommer flippbar berøringsskjerm, 2.100.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 12 | Video: 4K | Brukernivå: Viderekommende/ekspert

høyoppløst EVF

Kjent og raffinert brukeropplevelse

XQD-formatet har begrenset støtte

Begrenset bufferdybde

Inntil nylig var det Sony Alpha A7 III som var vår favoritt blant de speilløse fullformatkameraene, men Nikons nye Z6 tar en knepen seier og lander helt på topp av vår liste over de beste kameraene på markedet akkurat nå. Nikon kom sent til festen med sitt speilløse fullformatkamera, men ventetiden var verdt det.

Det ble sluppet sammen med Z7 med sin 45,7 MP-brikke, men Z6 sin kombinasjon av fornuftig pris, utvalg av funksjoner og høye ytelse gjør det til et glimrende valg for entusiaster og profesjonelle som er på jakt etter et ekstra kamerahus. Bildebrikken på 24,5 MP er glimrende, mens fokussystemet med 273 punkter og seriemodusen med 12 bilder per sekunder bør sikre at du aldri går glipp av et blinkskudd igjen. Brukeropplevelsen er også veldig god, og den stor og lyssterke søkeren er fantastisk å bruke.

Les hele vår test av Nikon Z6

Beste speilreflekskamera

Nikon D850

Høy oppløsning møter høy hastighet.

Type: Speilrefleks | Sensorstørrelse: Fullformat CMOS | Oppløsning: 45,7MP | Objektiv: Nikon F mount | Søker: Optisk | Skjerm: 3,2-tommers flippbar berøringsskjerm, 2.359.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 7 | Video: 4K | Brukernivå: Viderekommen/ekspert

Fantastisk bildekvalitet

Glimrende ytelse

Treg autofokus i Live View

Knotete SnapBridge-funksjonalitet

Prisen er stiv, men hvis du er på jakt etter det beste kameraet som kan kjøpes for penger akkurat nå, er Nikons D850 et opplagt valg. Den fantastiske fullformatsensoren på 45,7 MP gir en helt utrolig bildekvalitet, men det er bare halve historien. Takket være et sofistikert 153-punkters autofokussystem og opptil 9 bilder per sekund i seriemodus (med batterigrep), er D850 like egnet til sport og dyreliv som til landskap og portretter. Nikon D850 kan godt være det mest allsidige kameraet vi har testet noensinne.

Les vår anmeldelse av Nikon D850 , og se vår forhåndstitt fra lanseringen nedenfor.

Beste avansert kompaktkamera

Fujifilm X100F

Klassisk design og betjening gjør dette til det perfekte kompaktkameraet for entusiaster.

Type: Kompakt toppmodell | Sensor: APS-C CMOS | Oppløsning: 24,3 MP | Objektiv: 23 mm f/2 | Skjerm: 3 tommer, 1.040.000 punkter | Søker: Hybrid | Maks. antall bilder per sekund: 8 | Video: 1080p | Brukernivå: Ekspert

Hybridsøker

Glimrende bildekvalitet

ISO-hjulet er ikke særlig praktisk

Kun 1080p-video

X100F er en fryd både å se på og bruke, men det passer ikke for alle. Det er et relativt stort kompaktkamera i retrostil med et låst objektiv på 23 mm og f/2.0, og det er utformet for fotografer som savner tyngden og de manuelle kontrollene til tradisjonelle 35 mm rammesøkerkameraer. Det er også relativt spesialisert, og de fleste eiere vil sannsynligvis ha andre kameraer ved siden av. Ikke minst er det i overkant dyrt, men samtidig gir det deg også en helt unik og utsøkt opplevelse.

Les vår anmeldelse av Fujifilm X100F

Beste rimelige speilreflekskamera

Nikon D3500

D3500 er enkelt men briliant

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 24,2 MP | Autofokus: 11-punkters AF, 1 av krysstype | Skjermstørrelse: 3,0 tommer, 921.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 5 fps | Video: 1080p | Brukeropplevelse: Nybegynner

Glimrende 24 MP sensor

God valuta for pengene

Enkle eksterne kontroller

Kun 1080p video

I motsatt enda av spekteret fra noen av fullformatkameraene du finner på denne listen, finner vi D3500. Det er ekstremt billig, men du får likevel en av de skarpeste APS-C-sensorene på markedet og et stilig sammentrekkbart objektiv. (Det finnes for øvrig to versjoner av sistnevnte, og du bør betale de 200 ekstra kronene det koster for varianten med innebygget bildestabilisering).

Dette kameraet beviser at du ikke må betale i dyre dommer for å skaffe deg et godt kamera, og til denne prisen imponerer det like mye som langt mer avanserte (og dyrere) alternativer. Du får en knallgod 24 MP sensor, og tross at kontrollene er designet for nybegynner, vil D3500 likevel kunne måle seg mer langt dyrere modeller i de rette hendene. Hvis du har lyst til å bli mer kreativ med fotograferingen din og er på jakt etter ditt første speilreflekskamera, så er det ikke mange som kan slå Nikon D3500.

Les hele vår test av Nikon D3500

Beste systemkamera

Olympus OM-D E-M10 Mark III

Topp ytelse i en bitte liten innpakning.

Type: Speilløst | Sensortype: Micro 4/3 | Oppløsning: 16,1 MP | Objektiv: Micro 4/3 | Skjerm: 3-tommers flippbar berøringsskjerm, 1.370.000 punkter | Søker: Elektronisk | Maks. antall bilder per sekund: 8.6 | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynner/entusiast

Kompakte proposjoner

5-akset stabilisering

Mindre sensor enn mange andre

Batteritiden kunne vært bedre

Selv om de fleste av spesifikasjonene til OM-D E-M10 Mark II kun har fått små oppgraderinger sammenlignet med Mark II, har Olympus finpusset og justert et av denne klassens beste kameraer. Dermed har det blitt et enda bedre alternativ for både nybegynnere og entusiaster. Noen vil nok peke på Micro 4/3-sensoren som en svakhet (den har omtrent halvparten av arealet til APS-C), men effekten på bildekvaliteten er minimal, og den gjør også at objektivene blir like kompakte og lette som selve kameraet. I tillegg får du 5-akset bildestabilisering, en grei elektronisk søker, imponerende rask seriemodus med 8,6 bilder per sekund og 4K-video. E-M10 Mark III er absolutt ingen leke, og på alle måter et seriøst kamera.

Les vår anmeldelse av Olympus OM-D E-M10 Mark III

Beste reisekamera

Panasonic Lumix TZ200

Det perfekte reisekameraet – lite, allsidig og med en god zoom

Type: Kompakt | Sensortype: 1 toms CMOS | Oppløsning: 20,1 MP | Objektiv: 24-360 mm, f/3.3-6.4 | Skjerm: berøringsskjerm, 1370000 punkter | Søker: Elektronisk | Maks. antall bilder per sekund: 10 | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynner/entusiast

1 toms sensor

God 15x zoom

Søkeren føles litt liten

Dyrt

Panasonic Lumix TZ200 er det beste reisekameraet du får kjøpt akkurat nå. Mye av grunnen til det er at du får en 1 tomme stor sensor og dermed piksler som er 2,4 ganger større enn hva du får med modeller som Lumix TZ90, og resultatet er bilder med mye høyere kvalitet. Zoomen er ikke like lang som hos mange andre, men 15x burde likevel holde til de fleste bruksområder. I tillegg får du en innebygget elektronisk søker som gjør det lett å komponere gode bilder i sterkt sollys. På toppen får du 4K-video og Panasonics 4K fotomodus som lar deg fange 8 MP-bilder av flyktige øyeblikk, og til sammen blir alt dette til en svært god reisekamerat. Er du ute etter enda bedre ytelse og har dype lommer, kan du også ta en titt på Sonys glimrende Cybershot RX100 IV.

Les hele vår test av Panasonic Lumix TZ200

Beste videofokuserte kamera

Panasonic Lumix GH5S

Det beste videofokuserte kameraet du får kjøpt

Type: Speilløst | Sensortype: micro 4/3 | Oppløsning: 10,2 MP | Objektiv: micro 4/3 | Skjerm: 2,3 tommer berøringsskjerm, 1620000 punkter | Søker: Elektronisk | Maks. antall bilder per sekund: 12 | Video: 4K | Brukernivå: ekspert

Ekstra stor sensor

Glimrende videospesifikasjoner

Mangler bildestabilisering

Batteritiden kunne vært bedre

Lumix GH5S kan selvfølgelig ta god stillbilder men det er da snakk om bilder på bare 10, 2 MP, og dette kameraet bør først og fremst anses som et videokamera. Har du lyst til å gjøre begge deler, kan du i stedet gå for Lumix GH5 som har en 20,3 MP sensor og innebygget bildestabiliseringssystem. GH5S sine videofunksjoner er på sin side ekstremt imponerende, og du får blant annet mulighet til å ta 4K-opptak i opptil 60 fps. Har du lyst til å gjøre opptak i profesjonell kvalitet uten å måtte pantsette huset ditt, finnes det ikke noe bedre alternativ enn Lumix GH5S akkurat nå.

Les hele vår test av Lumix GH5S

Beste robuste kamera

Olympus Tough TG-5

Det beste robuste og vanntette kameraet du får kjøpt

Type: kompakt | Sensor: 1/2,3 tomme | Oppløsning: 12 MP | Objektiv: 25-100mm, f/2-4.9 | Skjerm: 3-tommers berøringsskjerm, 460000 punkter | Søker: Elektronisk | Maks. antall bilder per sekund: 20 | Video: 4K | Brukernivå: nybegynner

Robust byggekvalitet

Tar bilder i RAW-format

Brukergrensesnittet er forvirrende

Gjennomsnittlig batteritid

Tough TG-5 fra Olympus er bygget for å tåle det aller meste du kan finne på å utsette det for. Det er vanntett ned til 15 meter, men det betyr ikke at det bare er et undervannskamera. Det er også nyttig for både turgåere, syklister, kajakpadlere og skifolk. Faktisk passer TG-5 perfekt for det aller meste du kan finne på utendørs, og det tåler til og med et trykk på 100 kg, det kan falle fra 2,1 meter og det fungerer i 10 minusgrader. Olympus har riktig nok litt overraskende valgt å gå ned fra 16 MP i forgjengeren TG-4 til 12 i dette kameraet, men til gjengjeld får du RAW-støtte som i praksis fører til bedre bildekvalitet enn før. I tillegg kan du filme i 4K med 30 fps, eller ta høyhastighetsopptak med 120p i full HD. Dette er definitivt vårt førstevalg blant de vanntette alternativene.

Les hele vår test av Olympus Tough TG-5

Beste superzoom-kamera

Panasonic Lumix FZ2000

Superzoomkameraet for fotografer som ikke vil ofre bildekvalitet.

Type: Superzoom | Sensor: 1-tommers CMOS | Oppløsning: 20,1MP | Objektiv: 24-480mm, f/2.8-4.5 | Skjerm: 3-tommers flippbar berøringsskjerm, 1.040.000 punkter | Søker: Elektronisk | Maks. antall bilder per sekund: 12 | Video: 4K | Brukernivå: Viderekommen/ekspert

Stor 1-tommers sensor

Superrask autofokus

Stort, tungt og dyrt

Ikke værbestandig

Det siste fotokameraet vi skal nevne, er et kompaktkamera med superzoom. Dette er en type kamera vi ofte ikke setter så stor pris på fordi den enorme zoomen tvinger produsentene til å bruke den samme 1/2,3-tommers bildebrikken du finner i vanlige kompaktkameraer. Du får utseendet og følelsen til et speilreflekskamera, men du får definitivt ikke bildekvaliteten. Men Panasonic Lumix FZ2000 er annerledes. Det ofrer nemlig litt av zoomlengden til fordel for en større 1-tommers sensor – et kompromiss de fleste fotografer vil applaudere. Zoomen strekker seg til 480 mm. Noe som er relativt kort for et superzoom-kamera, men likevel mer enn nok for det meste av hverdagsbruk. Vi ofrer i hvert fall gjerne litt av zoomrekkevidden for bedre og raskere optikk. Vi liker FZ2000 fordi det leverer både bildekvalitet og zoomlengde, og på kjøpet får du også full manuell og semi-manuell kontroll, lagring i RAW-format og 4K video.

Les vår anmeldelse av Panasonic Lumix FZ2000

Beste actionkamera

GoPro Hero7 Black

Den nye kongen av action-kameraer

Vekt: 118 g | Vanntett: 10 m | 4K video: opptil 60 fps | 1080: opptil 240 fps | 720: opptil 240 fps | Stillbilde: 12 MP | Batteritid: 1-3 timer

Flott 4K-video

HyperSmooth imponerer stort

Sliter med stemmekommandoer

Upålitelig skjerm

På papiret er Hero7 Black utstyrt med omtrent de samme spesifikasjonene som Hero6 Black, men det byr likevel å en rekke forbedringer. Den viktigste av disse er GoPros nye bildestabiliseringsteknologi HyperSmooth. Den imponerer stort, og gjør at du nærmest får den samme stabiliteten som en slingrebøyle ville gitt. TimeWarp er en annen ny funksjon, som kombinerer timelapse (som du fortsatt kan gjøre separat) med HyperSmooth, og resultatet blir hyperlapse som blir stabil selv når du er i bevegelse. Brukergrensesnittet har også fått en overhaling, og alt dette til sammen gjør at Hero7 Black er det beste action-kameraet du kan kjøpe akkurat nå.

Les hele vår test av GoPro Hero7 Black