Beste 4K-kamera 2019: Disse tar videoopptak i toppkvalitet

FJoråret brakte oss en bølge av nye kameraer utrustet for 4K-opptak, og nesten alle de store kameraprodusentene har innført 4K-støtte ett eller flere steder i produktutvalget sin.

Det kanskje mest imponerende er at teknologien strekker seg over modeller i alle prisklasser. Enten du bare har noen få tusenlapper å bruke på noe slikt, eller er villig til å svi av femsifrede summer, vil du dermed uansett kunne skaffe deg et kamera med slik teknologi innabords.

Bare fordi to kameraer kan gjøre 4K-opptak, betyr ikke det nødvendigvis at de er likeverdige. Bruken av ulike sensorer og ulike opptaksmetoder, gjør at to 4K-kameraer kan oppføre seg temmelig forskjellig.

Selv noe så enkelt som om kameraet utnytter hele sensorens flate eller bare gjør utsnitt, er viktig å ta med i betraktningen, ettersom dette har stor betydning for det faktiske synsfeltet du oppnår. Og alt det ovennevnte er før vi engang har begynt med finesser som hodetelefonuttak, «focus peaking», sebrastriper og logaritmiske profiler.

For å gjøre det enkelt, har vi samlet sammen det vi mener er de sprekeste 4K-kameraene som finnes å få kjøpt for øyeblikket, og vi oppsummerer hvorfor akkurat disse er valgt.

De beste 4K-kameraene i 2018

1. Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

90-tallsdesign som skjuler den nyeste teknologien på markedet

Type: Speilløst | Sensorstørrelse: 18.96 mm x 10 mm (mikro 4/3) | Oppløsning: 4096 x 2160 | Objektiv: Mikro 4/3 | Søker: nei | Skjerm: 5 tommer berøringskjerm | Maks. antall bilder per sekund: ukjent | Video: 4K i 60 fps | Brukernivå: Ekspert

Glimrende 4K-kvalitet

Enorm og skarp skjerm

Svak batteritid

Ikke flippbar skjerm

Hvis du vil ha det desidert beste kameraet på markedet til 4K-opptak, så er det dette du skal ha. Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K er utviklet for filmskapere og bare dem, og dette er ikke kameraet du skal ha hvis du vil ta stillbilder i tillegg.

Det er basert rundt en mikro 4/3-sensor og tilsvarende objektivfeste og det har en enorm 5 tommer berøringsskjerm, og det sikrer at det rager høyt over alle andre i samme kategori når det kommer til videoopptak. Utvalget av tilkoblinger er også klasseledende, og det faktum at det har plass til to minnekort gjør at det slår mye dyrere kameraer som for eksempel EOS R.

Vi skal heller ikke glemme de gode innebygde lydopptaksmulighetene, og når du i tillegg får med en lisens på DaVinci Resolve Studio som er verdt 3400 kroner så får du ganske enkelt enormt mye for pengene.

Sist men ikke minst leverer det video i en kvalitet som slår langt dyrere kameraer, og forutsatt at du vet hvordan du får det beste ut av det så takler det også støy bedre enn enkelte fullformatsensorer takket være mulighetene for dobbel ISO.

Les hele vår test av Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K





2. Panasonic Lumix GH5S

Dette er et kompromissløst videoverktøy

Type: Speilløst | Sensorstørrelse: Micro 4/3 | Oppløsning: 10,2 MP | Objektiv: Micro 4/3 | Søker: EVF | Skjerm: 3,2-tommers vendbar, 1.620.000 punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 12 fps | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

Today's best Panasonic Lumix GH5S deals €1,560.96 View at Amazon Spain

Bildesensoren støtter ulike bildeformater

Glimrende videospesifikasjoner

Fravær av IS (innebygd bildestabilisering) passer ikke for alle)

Batteritiden kunne vært lengre

Selv om det er komfortabelt med stillfotografering (til tross for at det er begrenset til en oppløsning på 10,2 MP), må dette først og fremst betraktes som et videokamera – og hvis du vil gjøre begge deler, har du Lumix GH5 (nedenfor) til å fylle dette behovet. Selv om fraværet av innebygd bildestabilisering kan være en skuffelse for noen, er videofunksjonenes spennvidde utrolig imponerende. Vil du gjøre opptak av profesjonell kvalitet uten å måtte refinansiere boliglånet for å kjøpe et profesjonelt videokamera, finner du ikke noe bedre videoorientert kamera for øyeblikket.

Les hele vår test av Panasonic Lumix GH5S

3. Panasonic Lumix GH5

Lumix GH5 er en funksjonsspekket arbeidshest

Type: Speilløst | Sensorstørrelse: Micro 4/3 | Oppløsning: 20,3 MP | Objektiv: Micro 4/3 | Søker: EVF | Skjerm: 3,2-tommers vendbar, 1.620.000 punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 12 fps | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

Today's best Panasonic Lumix GH5 deals 17 990 kr View at Dustin home

DCI 4K og UHD 4K

Flott skjermartikulasjon

Begrenset ISO-spenn

Omfangsrikt til å være speilfritt

Inntil lanseringen av Lumix GH5S var GH5 kameraet som skilte seg ut når det gjaldt videoopptak. GH5, som er en god del billigere enn det nyere GH5S, er litt mer allsidig for dem som både vil fotografere og spille inn video, men videospesifikasjonene er likevel temmelig imponerende. Du kan filme i Cinema 4K (4096 x 2160) ved 60p med en bitrate på 150 Mbps, mens man kan ta opp video i Full HD opp til 180 fps. Og det stopper ikke der, ettersom GH5 gir deg farge-subsampling ved 4:2:2 og en 10-bits tonedybde, noe som gir mer omfattende fargeinformasjon og rikere overganger. Med GH5 får du også direkte overføring til eksterne innspillingsenheter, som Apple ProRes, via HDMI, i tillegg til simultan intern innspilling.

Les hele vår test av Panasonic Lumix GH5

4. Sony Alpha A7S II

Strålende bilder, enormt dynamisk spenn og kompakt størrelse – da er vel alt fryd og gammen?

Type: Speilløst | Sensorstørrelse: Fullformat CMOS | Oppløsning: 12,2 MP | Objektiv: Sony E-feste | Skjerm: 3,0-tommers vippeskjerm, 1.228.800 dots | Søker: EVF | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 5 fps | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

Today's best Sony Alpha A7S II deals $2,048.09 View at Amazon

Supert dynamisk spenn og lite støy

Praktiske logaritmevalg inkludert

Bare 4K UHD (ingen 4K DCI)

8-bit, og ikke 10 eller 12-bit video

Da vi anmeldte A7S II, sa vi at det var det beste stillbildekameraet for videoopptak på markedet, og selv om mye har forandret seg, regner vi med at det fortsatt kan være et fristende valg for en videofotograf. Et av dets fremste konkurransefortrinn ved lanseringen – internt opptak i 4K – er siden blitt implementert av mange andre, men sensorens beskjedne pikselantall skiller det fra rivalene.

Vi opplevde det dynamiske spennet som veldig stort, og gjennomgående bedre enn konkurrentene ved høyere følsomhet, men også støynivået viste seg å være lavere enn på kameraer med kraftigere brikker.

Her har du også fordelen av å kunne bruke hele sensorvidden ved videoopptak, og du kan spille inn direkte til minnekortet mens du kjører ut 4:2:2-opptak til en HDMI-opptager, mens det i tillegg viser seg velegnet for stillbildefotografering.

Autofokusfunksjonen er generelt rask, og innebygd bildestabilisering er en stor bonus. Samtidig er modellen dessuten er mer robust enn sin forgjenger. Alt i alt, selv om det kanskje ikke er den nyeste modellen, gir sensoren og videoegenskapene en håndfull fordeler sammenlignet med konkurrentene

Les hele vår test av Sony Alpha A7S II

5. Sony Alpha A6500

Sonys 4K-klare APS-C-modell er en kraftpakke

Type: Speilløst | Sensorstørrelse: APS-C | Oppløsning: 24,2 MP | Objektiv: Sony E-feste | Skjerm: 3-tommers utfellbar berøringsskjerm, 921.000 punkter | Søker: EVF | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 11 fps | Video: 4K | Brukernivå: Middels

Today's best Sony Alpha A6500 deals 12 990 kr View at Dustin home

S-Log gammainnstillinger inkludert

Supert autofokussystem

Berøringsskjermen er litt langsom

Ikke uttak til hodetelefon

Det forrige APS-C-baserte Alpha A6300-kameraet slo godt an blant hobbybrukere, og Alpha A6500 bygger på mange måter videre på denne suksessen. Kameraet gjør opptak i 6K, som nedsamples til 4K for kvalitetens skyld, og bruker den effektive XAVC S-codec-en med en hastighet på 100 Mbps. I tillegg får du logaritmiske gammamodeller, innspilling i 120 fps HD (også 100 Mbps) og forsterket sebramønstring, slik at du kan holde et øye med eksponeringen.

Du drar dessuten nytte av det 425-punkters fokussystemet som gir hurtig fokusering, samt en OLED-søker med 2,36 millioner punkter og bildeserier på 11 fps ved full oppløsning, og det hele får plass inni et støv- og fuktighetsbestandig hus. Og da har vi ikke nevnt Sonys innebygde 5-aksers stabiliseringssystem. Nå som prisen har begynt å synke, kunne det være en fin oppgradering fra tidligere APS-C-baserte Sony-modeller.

Les hele vår test av Sony Alpha A6500

6. Nikon D850

Høy oppløsning møter høy hastighet

Type: speilrefleks | Sensorstørrelse: Fullformat CMOS | Oppløsning: 45,4 MP | Objektiv: Nikon F | Skjermtype: 3,2-tommers utfellbar berøringsskjerm, 2.359.000 punkter | Søker: Optisk | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 7 fps | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

Today's best Nikon D850 deals €3,142.05 View at Amazon Germany

Supert AF-system

Ingen beskjæring av 4K

SnapBridge klønete i bruk

Fokuseringshastigheten i Live View

Den lenge etterlengtede arvtageren til D810 ble lansert tidligere i år, og Nikon var ikke beskjedne med spesifikasjonene. Med en helt ny 45,4 MP fullformatsensor, et svært avansert 153-punkters AF-system og bildeserier på 7 fps, støttet av en utfellbar berøringsskjerm og hele bredden av tilkoblingsmuligheter, er D850 det mest avanserte speilreflekskameraet vi har sett.

Når det gjelder video, er det mye å bli glad i. Kameraet kan ta opp 4K UHD ved 30p/25p/24p, og da brukes hele sensoren – her er det ingen uønsket beskjæring, og dermed får du fullt utbytte av objektivene dine. Blant de øvrige videofunksjonene er utganger for både mikrofon og hodetelefon, i tillegg til Flat Picture Profile, sebramønster og Power Aperture Control. Du kan også spille inn ved 120 fps i Full HD-kvalitet. Et glimrende speilreflekskamera som også er svært velegnet for videoopptak.

Les hele vår test av Nikon D850

7. Olympus OM-D E-M1 Mark II

En OM-D-modell fra øverste hylle med imponerende stillbilde- og videoegenskaper

Type: Speilfritt | Sensorstørrelse: Micro 4/3 | Oppløsning: 20,4 MP | Objektiv: Micro 4/3 | Skjer,: 3,0-tommers skjerm med fri vinkling, 1.037.000 punkter | Søker: EVF | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 60 fps | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

Today's best olympus om-d e-m1 mark II deals €649.73 View at Amazon Spain

Opptak i både DCI 4K og UHD 4K

Fantastisk bildestabiliseringssystem

Tette menyer

Dyrt

«Det beste micro 4/3-kameraet så langt» var vår konklusjon den gangen vi testet Olympus OM-D E-M1 Mark II, og video er et område hvor Olympus har gjort vesentlige forbedringer sammenlignet med tidligere modeller. Du får ikke bare 4K-opptak i både DCI og UHD, men du får også en ren overføring over HDMI med 4:2:2, en hodetelefonutgang for å henge med på lydbildet, samt fordelen av Olympus’ raske Hybrid AF-system, som arbeider direkte mot berøringsskjermen, slik at du enda lettere kan velge objekter. Ved opptak av stillbilder eller video får du også et av de mest effektive bildestabiliseringssystemene vi har sett, noe som vil glede dem som først og fremst tenker seg kameraet til håndholdt bruk.

Blant de øvrige årsakene til at kameraet rasket med seg fem hele stjerner er den glimrende værbestandigheten, livaktig EVF, og muligheten til å fyre av bildeserier ved 18 fps med kontinuerlig AF- og AE-sporing. De som ønsker seg enkel tilgang til grunn dybdeskarphet vil nok ikke foretrekke Micro 4/3-sensoren fremfor de større variantene, men med riktig objektiv og teknikk kan du likevel uanstrengt isolere objekter fra omgivelsene med et slikt kamera. Uansett, selv om Panasonic kan ha fått en tjuvstart på videofronten, setter OM-D E-M1 Mark II lista høyt til å være en flaggskipmodell i Micro 4/3-klassen.

Les hele vår test av Olympus OM-D E-M1 Mark II

8. Fujifilm X-T3

Fujifilm styrker videoegenskapene fra den allerede kapable X-T2

Type: Speilløst | Sensorstørrelse: APS-C | Oppløsning: 26,1 MP | Objektiv: Fuji X | Skjerm: 3,0-tommers vendbar, 1.040.000 punkter | Søker: EVF | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 11 fps | Video: 4K | Brukernivå: Middels/Ekspert

Today's best fujifilm x-t3 deals 15 968 kr View at Dustin home

Log-fotografering som standard

Detaljrike bilder

Litt frynsete søker

Noen av de fysiske kontrollene er litt klønete

Fujifilm anstrengte seg virkelig for å forbedre mange sider ved spesifikasjonene til X-T2 da de skapte X-T3, og forbedringene innenfor videoinnspilling var grundigere enn hva man vanligvis opplever med slike modeller. Blant de viktigste endringene er muligheten til å filme 10-bit video ved 4:2:0 internt, sammen med et lagt tettere fasedetekterende AF-oppsett som gir mer avansert objektsporing. Det er også et kjærkomment Hybrid Log Gamma-valg, i tillegg til F-Log-innstillingen som kan brukes for opptak gjort internt, som følger med som standard.

En bonus ved kameraet er at bildene ikke beskjæres ved 4K-opptak ved 30p, og du får bare en liten beskjæring på 1,18x når du øker til 60p-opptak, både i DCI 4K- og UHD 4K-modus, og inntak for både mikrofon og hodeletefoner er integrert i kamerahuset. Da vi anmeldte kameraet, opplevde vi at det leverte detaljrike og naturlige bilder, enten du gjør vanlige opptak, eller om du velger en saktefilm-modus. Dette kommer på toppen av jevnt over strålende ytelse, med svært god autofokus, nydelig bildekvalitet fra den nye sensoren og gjennomgående rask respons. Nok en fulltreffer fra Fujifilm.

Les hele vår test av Fujifilm X-T3

9. Nikon Z6

Nikon Z6 blander topp spesifikasjoner med imponerende ytelse

Type: speilløst | Sensorstørrelse: fullformat | Oppløsning: 24,3 MP | Objektiv: Nikon Z | Skjerm: 3,2 tommer, 2.100.000 punkter | Søker: EVF | Maks. antall bilder per sekund: 12 | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

Effektiv videostabilisering

God elektronisk søker

Ikke 4K med 60 fps

Kun én XQD kort-port

Nikons første speilløse fullformatkamera satser hardt mot videomarkedet. Mens Z7 forblir det beste valget for dem som fokuserer på stillbilder og bare vil filme nå og da, så passer Z6 bedre for seriøse videoopptak ikke minst på grunn av muligheten for oversamplet 4K-materiale.

Ikke minst gjør kombinasjonen av sensorbasert og elektronisk stabilisering at kameraet holder ting stabilt uansett hva slags objektiv du bruker, mens autofokusen med 293 punkter holder alt i fokus.

Muligheten for 10bit N-log-opptak, som også mangler i D850, gir deg også et godt utgangspunkt når du skal fargekorrigere. Vi skulle gjerne sett mulighet for 4K med 60 bilder per sekund, men utover det er vi voldsomt imponert over hva Nikon har fått til.

Les hele vår test av Nikon Z6

10. Sony Cyber-shot RX10 IV

Et knakende godt reisekamera med strålende videoegenskaper – men det koster

Type: Kompakt | Sensorstørrelse: 1-tommer CMOS | Oppløsning: 20,2 MP | Objektiv: 24-600 mm, f/2,4-4 | Skjerm: 3-tommers sammenleggbar berøringsskjerm, 1,44 millioner punkter | Søker: EVF | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 24 fps | Video: 4K | Brukernivå: Middels/Ekspert

Today's best Sony RX10 IV deals 11 310 kr View at Dustin home

Glimrende objektiv

Bredt utvalg av bildefrekvenser

Ikke innebygget ND-filter

Dyrt

Hvis du er ute etter et kraftig alt-i-ett-kamera, gjør du ingen feil ved å velge Sonys glimrende RX10 IV. Med en lang og hurtig 24-600 mm f/2,4-4 zoomlinse i samspill med en stablet 1-tommers 20,2 MP-sensor og et raskt 315-punkters fasedetekterende AF-system, er det et utrolig allsidig kamera. Det skuffer heller ikke på videofronten, der 4K UHD-video fanges opp med 1,7 ganger mer informasjon enn det som egentlig trengs uten pixel binning, før den samples ned til 4K for kvalitetens skyld. Dette skjer ved 100 Mbps maksimal bitrate, og du kan dessuten tyne kameraet til 960 fps ved opptak i slow-motion. Med alt dette får du et rent HDMI-resultat, sebramønstring og inntak for både mikrofon og hodetelefoner. Du får dessuten med en S-Log2 gammaprofil i tillegg til Picture Profiles (som du kan justere), og Sonys Gamma Display Assist-modus, som hjelper deg å få bedre innsikt i graderte bilder. Det er ikke billig, men det er da også noe for seg selv.

Les hele vår test av Sony Cyber-shot RX10 IV