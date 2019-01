Beste billige kamera i 2019

Kunne du tenke deg et godt kamera uten å måtte tømme lommeboka? Da er det godt å vite at det finnes mange alternativer der ute for folk med et stramt budsjett, og det inkluderer speilreflekskameraer for nybegynnere, stilige speilløse systemkameraer, kompakte toppmodeller, superzoomkameraer, og ikke minst reisezoomkameraer og lommevennlige kompaktmodeller.

Noen av disse kameraene er kanskje ikke de nyeste og råeste modellene på markedet, men det betyr ikke at de ikke leverer varene.

Nedenfor finner du altså en liste over de beste budsjettkameraene der ute, enten du bare er ute etter et enkelt kamera som passer i lomma og som kan ta bedre bilder enn smarttelefonen din, eller du vil ha noe du kan være litt mer kreativ med.

1. Sony Cyber-shot RX100 III

Sonys første premiumkompaktkamera er noen år gammelt, men fortsatt et godt kjøp.

Type: kompakt | Sensor: 1 tomme, 20,2 MP | Objektiv: 24-70 mm f/1.8-2.8 | Skjerm: 3 tomme, 1.229.000 punkter | Søker: EVF | Maks. antall bilder per sekund: 10 | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynner/viderekommende

Stor og god sensor

God premiumfølelse

Ikke berøringsskjerm

Alderen synes

Sonys seneste tilskudd til RX100-serien (RX100 VI) er blant våre favorittkampaktkameraer akkurat nå, men det er ikke til å komme unna at det har en høy pris. Heldigvis er alle de tidligere modellene i RX100-serien fortsatt i salg til mye mer fristende priser. Blant disse finner vi RX100 III, og selv om det ikke byr på de samme avanserte funksjonene, så er det likevel et glimrende kompaktkamera til en veldig rimelige penge. Den store 1-toms sensoren leverer et fantastisk detaljnivå, mens den raske zoomen gjør det til en allsidig reisekompanjong. Du får også en innebygget søker og en flippbar skjerm, men sistnevnte har dessverre ikke berøringskontroller. Alt dette i kombinasjon med et elegant kamerahus som oser kvalitet, gjør dette til et knallgodt kamera til en god pris.

Les hele vår test av Sony Cyber-shot RX100 III

2. Panasonic Lumix FZ300

Konstant blender på f/2.8 og støtte for 4K-video gjør dette kameraet til et godt kjøp

Type: Superzoomkamera | Sensor: 1/2,3 tommer, 12,1 MP | Objektiv: 25-600 mm, f/2.8 | Skjerm: 3 tommer flippbar berøringsskjerm, 1.040.000 punkter | Søker: EVF | Maks. antall bilder per sekund: 10 | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynner

Konstant blender på f/2.8

Høykvalitets EVF

1/2,3 tommers sensor

Ikke multifunksjonsring

Lumix FZ300 ble lansert tilbake i 2015 og det begynner dermed å dra litt på åra, men med en lavere pris har det blitt et enda bedre kjøp enn før. Zoomobjektivet på 25-600 mm gir deg god rekkevidde, og du kan dermed fylle utsnittet med motivet ditt uansett avstand.

Zoomrekkevidden er ganske typisk for denne typen kameraer, men det som imponerer er den konstante blenderen på f/2.8. Dette kommer godt med når du tar bilder på avstand.

Du får også et vannbestandig kamerahus, en flippbar berøringsskjerm og høyoppløst elektronisk søker. I tillegg skal vi ikke glemme Wi-Fi-tilkoblingen og det gode bildestabiliseringsystemet. FZ300 er et godt kjøp, både for nybegynnere og entusiaster.

Les hele vår test av Panasonic Lumix FZ300

3. Nikon D3400

Det beste speilreflekskameraet for nybegynnere gir deg mye for pengene.

Type: speilrefleks | Sensor: APS-C CMOS, 24,2 MP | Objektivtype: Nikon F | Skjerm: 3 tommer, 921000 punkter | Søker: optisk | Maks. antall bilder per sekund: 5 | Video: 1080p | Brukernivå: nybegynner

Brukervennlig

Flott bildekvalitet

Begrensede tilkoblingsmuligheter

Ikke berøringsskjerm

Er du på jakt etter ditt første speilreflekskamera, er Nikon D3400 vanskelig å slå når det kommer til pris. Det har kanskje ikke de råeste spesifikasjonene men det huker likevel av for mange av boksene som er relevante for nybegynnere. Den store 24 MP APS-C-sensoren leverer flotte bilder som er rike på detaljer, det er enkelt å bruke takket være den innebygde guide-modusen, det har imponerende batteritid, og du har tilgang til et stort utvalg objektiver og ekstrautstyr. D3400 er rett og slett et godt speilreflekskamera som tilfeldigvis også har en god pris.

Les hele vår anmeldelse av Nikon D3400

4. Panasonic Lumix TZ70

Et allsidig kompaktkamera med en enorm zoomrekkevidde.

Type: kompakt | Sensor: 1/2,3 tommer, 12,1 MP | Objektiv: 24-720 mm, f/3.3-6.4 | Skjerm: 3 tommer, 1 040 000 punkter | Søker: elektronisk | Maks. antall bilder per sekund: 10 | Video: 1080p | Brukernivå: nybegynner/viderekommende

30x zoomrekkevidde

Wi-Fi og NFC

Ikke berøringsskjerm

Begrenset RAW-modus

Panasonics TZ-serie har lenge dominert markedet for kompakte reisekameraer, og det gjelder også den seneste modellen TZ70. Det blir kanskje slått av storebroren TZ100 som har en større sensor, men TZ70 skiller seg ut ved å by på 30x zoom i et lommevennlig kamerahus. Det er til og med gjort plass til en (beskjeden) elektronisk søker, som kommer godt med når svake lysforhold gjør det vanskelig å komponere og forhåndsvurdere bilder på bakskjermen. Du kan bruke TZ70 som et avansert pek-og-klikk-kamera ved å sette innstillingene til Auto og la kameraet styre alt, eller du kan ta høykvalitets RAW-bilder og bestemme blenderåpning og lukkertid selv.

Les hele vår anmeldelse av Panasonic Lumix TZ70

5. Canon EOS 1300D

Det rimeligste speilreflekskameraet på markedet.

Type: speilrefleks | Sensor: APS-C CMOS, 18 MP | Objektivtype: Canon EF-S | Skjerm: 3 tommer, 920000 punkter | Søker: optisk | Maks. antall bilder per sekund: 3 | Video: 1080p | Brukernivå: nybegynner

Brukervennlig

Kompakt størrelse

Treg fokus i Live View

Fast skjerm

EOS 1300D er Canons rimeligste speilrefleksmodell, og selv om det mangler teknologien fra de nyeste modellene er det fortsatt et godt valg for førstegangskjøpere. 18 MP-sensoren begynner å dra på åra og autofokusen i Live View er litt treg, men når du tar med i betraktningen at du får et speilreflekskamera til prisen av et kompaktkamera så blir dette likevel et godt alternativ.

Les hele vår anmeldelse av Canon EOS 1300D

6. Sony Alpha A6000

Toppspesifikasjoner til en overkommelig pris

Type: Speilløst | Sensor: APS-C CMOS, 24,3 MP | Objektivfeste: Sony E-mount | Skjerm: 3,0 tommer flippbar, 921.000 punkter | Søker: EVF | Maks. antall bilder per sekund: 11 | Video: 1080p | Brukernivå: Nybegynner/entusiast

Fortsatt gode spesifikasjoner

11 bilder per sek. i seriemodus

Ikke berøringsskjerm

Kun full HD-video

Ikke la prisen lure deg. A6000 koster det samme som andre speilrefleks- og speilløse kameraer for nybegynnere, men dette er et kraftig og avansert kamera som kun har falt i pris fordi det har vært på markedet siden 2014. Du får en 24 MP-sensor, et raskt 179 punkters autofokussystem og 11 bilder per sekund i seriemodus. Alderen kommer til syne i andre sammenhenger, som at du kun får 1080p-video og at skjermen ikke er berøringsfølsom. Det er også greit å være klar over at de avanserte funksjonene før at kameraet kan bli litt mye å håndtere for nybegynnere.

Les hele vår test av Sony Alpha A6000

7. Nikon D5300

Forløperen til D5500 og D5600 er fortsatt et godt kjøp.

Type: speilrefleks | Sensor: APS-C CMOS, 24,2 MP | Objektivtype: Nikon DX | Skjerm: 3,2 tommer flippbar skjerm, 1 037 000 punkter | Søker: optisk | Maks. antall bilder per sekund: 5 | Video: 1080p | Brukernivå: nybegynner/entusiast

Høyoppløst sensor uten antialiasing

Innebygget GPS

Ikke berøringsskjerm

Treg fokus i Live View

D5300 var i salg i et drøyt år før D5500 kom på markedet (og sistnevnte har igjen blitt avløst av D5600). Det er likevel fortsatt i salg, og mange av spesifikasjonene er de samme som hos arvtageren – her finner du den samme 24,2 MP-sensoren med maksimalt ISO-sensitivitet på 25600, den samme EXPEED 4 -bildeprosessoren, og det samme autofokussystemet med 39 punkter. Du får riktignok ikke berøringsskjerm, men til gjengjeld er GPS innebygget. Batteritiden som holder til 600 bilder er på sin side slått av D5500, men den er bedre enn hva Canon EOS 750D byr på. D5300 er ikke det nyeste nybegynnerkameraet på markedet, men det er fortsatt et godt kjøp.

Les hele vår test av Nikon D5300

8. Sony Alpha A7 II

Flere megapiksler enn du kan drømme om til en knallgod pris.

Type: speilløst | Sensor: Fullformat CMOS, 24,3 MP | Objektivtype: Sony E-mount | Skjerm: 3 tommer, flippbar, 1 230 000 punkter | Søker: elektronisk | Maks. antall bilder per sekund: 5 | Video: 1080p | Brukernivå: entusiast

Glimrende bildestabiliseringssystem

Kompakt størrelse

Ikke berøringsskjerm

Små kontrollhjul

Nye Alpha A7 III er et av våre favorittkameraer akkurat nå, og det gir fantastisk ytelse til en veldig god pris. Hvis ikke budsjettet ditt kan strekke seg så langt, er det greit å vite at forgjengeren fortsatt er å få kjøpt for så lite som halv pris i noen tilfeller. Det har kanskje ikke alle de nyeste funksjonene, men det har en veldig god 24,3 MP fullformat-sensor, et veldig godt autofokussystem og fantastisk bildestabilisering. Brukeropplevelsen er ikke like polert som i A7 III, men det betyr ikke så mye når prisen er så lav. Lykke til med å finne et kamera som gir deg mer for pengene.

Les hele vår test av Sony Alpha A7 II

9. Canon PowerShot SX730 HS

30x optisk zoom til en knallgod pris.

Type: kompakt | Sensor: 1/2,3 tommer, 20,3 MP | Objektiv: 24-960 mm, f/3.3-6.9 | Skjerm: 3 tommer, 922000 punkter | Søker: nei | Maks. antall bilder per sekund: 5,9 | Video: 1080p | Brukernivå: nybegynner

Glimrende zoom-rekkevidde

God byggekvalitet

Ikke berøringsskjerm

Ikke søker

Hvis du er på jakt etter et kamera med en enorm zoom-rekkevidde men som likevel er lite nok til å få plass i en (litt stor) lomme, så kan Canon PowerShot SX 730 HS være det rette valget for deg. Objektivet strekker seg helt fra 24 til 960 mm, og kameraet har også god byggekvalitet og det byr på en flott brukeropplevelse. Ulempene er at det mangler en del funksjoner som rivalene kan by på, inkludert 4K-opptak, berøringskontroll, elektronisk vater og til og med muligheten til å flytte fokuspunkt. Er noe av dette viktig for deg, så bør du se på noen av alternativene i stedet.

Les hele vår test av Canon PowerShot SX730 HS

10. Sony Cyber-shot WX220

Lommevennlig utforming og 10x zoom.

Type: kompakt | Sensor: 1/2,3 tommer, 18,2 MP | Objektiv: 25-250 mm, f/3.3-5.9 | Skjerm: 2,7 tommer, 460000 punkter | Søker: nei | Maks. antall bilder per sekund: 1,5 | Video: 1080p | Brukernivå: nybegynner

10x zoomrekkevidde

Innebygget Wi-Fi

Mangler gripeflate med tekstur

Forvirrende menysystem

Hvis du først og fremst er ute etter et kompaktkamera som tar bedre bilder enn telefonen din, er Cyber-shot WX220 et godt valg – ikke minst fordi du får en fleksibel 10x zoom som strekker seg fra 25 til 250 mm. Bildene blir friske og lyssterke med god detaljrikdom, og de gjør seg godt til deling på nett eller til trykking i normale størrelser. Ikke minst er det godt å se at Wi-Fi-tilkobling er på plass. Den 2,7 tommer store skjermen er i minste laget, men det sikrer i hvert fall at kameraet har en lommevennlig størrelse. WX220 byr ikke på så mye ekstra, men det gjør en veldig god jobb med det grunnleggende.

Les hele vår test av Sony Cyber-shot WX220