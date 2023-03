Fujifilm Instax Mini 12 review

(opens in new tab)

We hebben een idee van hoe de perfecte instant camera voor nieuwkomers eruit ziet. Met elke nieuwe versie komt de Fujifilm Instax Mini serie een paar stappen dichterbij. De Instax Mini 12 is eenvoudig in gebruik, maakt prachtige prints en blijft onze aanrader voor een goedkope instant camera.

De Fujifilm Instax Mini 12 is traditiegetrouw drie jaar na de Fujifilm Instax Mini 11 op de markt gekomen. Hij moet wederom de harten van nieuwkomers in de wereld van instant camera's veroveren.

Aan de slag gaan met de Fujifilm Instax Mini 12 is kinderspel. Plaats de meegeleverde AA-batterijen, open het filmdeurtje aan de achterkant, plaats de film en zorg ervoor dat de twee gele stroken op één lijn liggen, sluit het deurtje, draai aan de lens om de camera aan te zetten, druk één keer op de ontspanknop om het beschermvel van de film uit te werpen en je bent klaar.

Nadat een foto uit de camera is gehaald, duurt het doorgaans minstens 90 seconden voordat deze volledig is ontwikkeld. Het aantal resterende vellen in de filmrol wordt weergegeven in een klein venster aan de achterkant van de camera. Een ander venster geeft aan of er film in de camera zit.

De Instax Mini 12 is in bijna elk opzicht vergelijkbaar. Het bubbelachtige ontwerp is niet de meest comfortabel keuze, maar zorgt wel voor een opvallende camera die perfect is op uitjes of feestjes met vrienden.

De camera heeft een gladde afwerking en gebogen randen die niet veel grip bieden. Het is een onhandige camera om vast te houden, vooral als je een selfie zou willen nemen. Ik zou graag een meer uitgesproken duimgreep zien en/of een ruwere textuur aan de buitenkant. Gelukkig wordt er een bijpassend polsbandje meegeleverd, dus gebruik dat ook voor je de camera per ongeluk laat vallen.

Er zijn een paar ontwerpwijzigingen die volkomen logisch zijn. Je zet de camera nu aan door de lens te draaien en die heeft twee standen: aan en close-up. Dat is intuïtiever en veel minder onhandig dan bij de Instax Mini 11, waar je de lens uitklapt en de camera inschakelt door op een knop te drukken.

De camera bepaalt de helderheid van je foto's en het vereiste flitsvermogen via sensoren voor automatische belichting en flitslicht. Voorheen bevonden deze sensoren zich aan de rechterkant van de camera, waar de vingers van je steunhand natuurlijk zouden kunnen rusten. Nu zitten de sensoren uit de weg in het midden van de camera, wat betekent dat je minder kans hebt op foto's die overbelicht zijn, omdat je vinger een sensor bedekt.

Een andere toevoeging is parallaxcorrectie. Eenvoudig gezegd, verbetert parallaxcorrectie de nauwkeurigheid van de zoeker. Op die manier is de kans groter dat je een nauwkeurige foto maakt van wat je ziet door de zoeker. De zoeker is niet het handigste onderdeel van de camera, want je moet er heel dicht bij zitten met je oog voor je daadwerkelijk iets ziet.

De Instax Mini 11 heeft geen parallaxcorrectie en je moet erop letten dat je de camera omhoog en naar rechts beweegt voor de verticale foto's waarvoor Instax Mini camera's zijn ontworpen. Na verloop van tijd wordt dit herpositioneren instinctief, door parallaxcorrectie wordt de Instax Mini 12 nog gebruiksvriendelijker en is er geen leercurve voor nieuwe gebruikers.

De camera heeft nu automatische flitsbelichting, maar we moeten benadrukken dat de flitser nog steeds voor elke foto afgaat. De theorie is dat de kracht van de flitser wordt aangepast aan wat de camera ziet, binnen het bereik van 0,3m tot 2,7m.

Als je meer dan één onderwerp hebt op verschillende afstanden binnen het flitsbereik van 0,3 tot 2,7m, zal het dichtstbijzijnde onderwerp waarschijnlijk te fel zijn. Hoewel dat voor elke flitser het geval is, kan je die hier niet uitschakelen.

Ik begrijp dat dit een camera is die zo eenvoudig mogelijk in gebruik moet zijn, maar een optie om de flitser handmatig uit te schakelen zou handig zijn voor die momenten dat je alleen met natuurlijk licht wilt werken.

Als aanvulling op de Instax Mini 12 is er een nieuwe app genaamd Instax Up! Het belangrijkste doel van de app is om je instant foto's te digitaliseren, vanaf elke Fujifilm instant camera. De app vereenvoudigt het proces ten opzichte van bijvoorbeeld een smartphone of camera en bevat een handige functie voor het verwijderen van reflecties. De foto's in de voorbeeldgalerij van deze review zijn gedigitaliseerd met een Google Pixel met behulp van de app.

Verder zijn de meeste kenmerken van de Instax Mini 11 overgenomen in de Instax Mini 12. Er is dezelfde 60mm f/12.7 lens, met een close-up / selfie modus die de minimale focusafstand verkleint van 0,5m tot 0,3m.

Het gezichtsveld is vergelijkbaar met dat van de hoofdcamera van een smartphone en ligt iets dichter bij de 'klassieke' brandpuntsafstand van 35 mm. In de selfie-modus op armlengte kun je jezelf en een paar andere mensen in beeld brengen, waarbij een spiegeltje naast de lens je een idee geeft van wat de camera ziet.

De belichtingsparameters zijn dezelfde als bij de Mini 11, met een sluitertijd tussen 0,5 sec en 1/250 sec, in combinatie met de ISO 800-gevoeligheid van de Instax Mini film.

Het resultaat van deze instellingen is dat de Instax Mini 12, net als zijn voorganger, overbelicht raakt bij fel zonlicht en flitslicht. Een vermindering van de belichting met 1EV zou dit helderheidsprobleem grotendeels verhelpen, bij voorkeur door de snelste beschikbare sluitertijd te verhogen tot 1/500 sec, of door een langzamere ISO 400 film te leveren.

Het is jammer dat ik de Instax Mini 12 niet echt optimaal kan gebruiken als de zon schijnt. Verbeteringen op dit punt staan bovenaan mijn verlanglijstje voor een opvolger die we waarschijnlijk in 2026 mogen verwachten.

De beste omstandigheden voor de Mini 12 zijn bewolkt weer, terwijl een sluitertijd tot 0,5 sec in combinatie met een flitser (slow sync flash) 's avonds prachtige foto's kan opleveren. Dat komt omdat een langzame synchrone flits een deel van de achtergronddetails rond onderwerpen zichtbaar maakt, in plaats van de zwarte achtergrond die je krijgt bij een snellere sluitertijd met flits.

Automatische belichting werd geïntroduceerd in de Instax Mini 11 en je kunt erop vertrouwen dat de Instax Mini 12 afdrukken op creditcardformaat maakt (62 x 46 mm, of 86 x 54 mm inclusief de rand) die, afgezien van de highlights, goed belicht zijn.

De Mini 12 kan echter maar een beperkt aantal tinten vastleggen en in het algemeen wil je scènes vastleggen met een vrij gelijkmatig helderheidsniveau, zonder felle highlights of diepe schaduwen. De Instax Mini prints zelf vallen bij mij althans in de smaak met hun rijke kleuren en een vintage gevoel.

Ik ga de Fujifilm Instax Mini 12 niet overal mee naartoe nemen, maar het is een prima keuze voor aandenkens bij grote gelegenheden.

Fujifilm Instax Mini 12: Prijs en beschikbaarheid

De Fujifilm Instax Mini 12 is in maart 2023 gelanceerd en in de verkoop gegaan. Deze eenvoudige automatische instant camera kost 89,95 euro en is verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren: Blossom Pink, Mint Green, Clay White, Lilac Purple en Pastel Blue.

Een dubbele verpakking Instax Mini kleurenfilm, waarbij elke verpakking 10 prints bevat, vind je momenteel voor 19,99 euro of minder. Je hebt ook het enkele pakket met 10 prints voor 11,99 euro, maar we kunnen je verzekeren dat je nooit te veel prints kan hebben.

Fujifilm Instax Mini 12: Specs

Moet je de Fujifilm Instax Mini 12 kopen?

Koop hem als...

Je graag fysieke prints hebt van belangrijke momenten Met automatische belichtingsregeling, langzame synchrone flits en een nauwkeurige zoeker maakt de Instax Mini 12 prachtige foto's van feestjes.

Je nieuw bent in de wereld van instant camera's Het gebruik van de Instax Mini 12 is kinderspel. De camera zelf is goedkoop en het belangrijkste is dat de Instax Mini film is de goedkoopste op de markt is.

Je houdt van een vintage look & feel De look en feel van Fujifilm Instax prints is uniek en onovertroffen. Deze vintage kleuren vind je alleen hier.

Koop hem niet als...

Je vierkante prints wilt De prints op creditcardformaat van de Instax Mini 12 kunnen een beetje klein aanvoelen. Als je liever grotere prints maakt, heb je een duurdere instant camera nodig.

Je veel in zonlicht wil fotograferen De Instax Mini 12 neemt overbelichte foto's in fel zonlicht. Voeg daarbij de flitser die altijd afgaat ongeacht de helderheid en details kunnen verloren gaan.