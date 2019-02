Beste speilreflekskamera i 2019: For deg som vil ta fotograferingen din til et nytt nivå

Speilreflekskameraer har lenge vært førstevalget for alle som vil ta fotograferingen sitt til et høyere nivå. Enten du er nybegynner eller proff, byr et speilreflekskamera på tre fristende aspekter: manuell kontroll, glimrende bildekvalitet og utskiftbare objektiver.

Samtidig har nylig også speilløse kameraer begynt å gjøre sitt inntog, og de har blitt stadig mer populære og frister nå en del kjøpere bort fra speilreflekskameraene.

I speilløse kameraer er den innebygde speilboksen fjernet (derav navnet), og det gjør at speilløse kameraer typisk er mindre og mekanisk enklere samtidig som du fortsatt kan bytte objektiv etter behov.

Hvis du vil vite mer om forskjellene på disse kameratypene, kan du ta en titt på vår gjennomgang av 10 forskjeller på speilreflekskameraer og speilløse kameraer. Vi du vite mer om ulike kameratyper generelt, kan du også se på vår guide til hva slags kamera du bør kjøpe.

Speilløse kameraer stjeler altså mye av oppmerksomheten om dagen, men det betyr ikke at speilløse kameraer er ferdig.

De byr fortsatt på den rimeligste veien til utbyttbare objektiver og søker (noe de fleste rimelige speilløse kameraer ikke har), og i den andre enden av skalaen velger de fleste profesjonelle sport-, presse-, og naturfotografer fortsatt speilrefleks foran alle andre kameratyper.

Når det er sagt skal du også vite at det finnes noen glimrende spilløse kameraer der ut som kan være verdt en titt, som for eksempel Nikon Z7, Fujifilm X-T3, Panasonic Lumix G9 og Sony Alpha A7R III.

Er det likevel speilrefleks du skal ha, så finner du våre førstevalg blant de beste akkurat nå på denne siden.

1. Nikon D850

Høy oppløsning møter høy hastighet.

Sensor: Fullformat CMOS | Megapiksler: 45,4 MP | Autofokus: 153 punkter, 99 av krysstype | Skjerm: 3,2-tommers flippbar berøringsskjerm, 2.359.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 7 | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

Utrolig bildekvalitet

Glimrende ytelse

Treg autofokus i Live View

Knotete SnapBridge-funksjonalitet

Hvis du er på jakt etter det ultimate speilreflekskameraet akkurat nå, så er Nikon D850 det rette valget. Dette monsteret av et fullformatkamera er dyrt, men for pengene får du et utrolig kamera som ikke skuffer på noen måte. Den enorme 45,4 MP-sensoren leverer utrolig detaljrikdom og ekstremt lav støy selv ved høy ISO, mens det sofistikerte 153-punkts autofokussystemet er lånt fra Nikons flaggskipkamera D5. Med på kjøpet får du også 7 bilder per sekund i seriemodus og et enormt utvalg avanserte funksjoner, og alt er pakket inn i en solid aluminiumslegering. Resultatet er et kamera som blir et selvsagt førstevalg, uansett hva slags motiver du jobber med.

Les hele vår test av Nikon D850

Se vårt førsteinntrykk nedenfor:

2. Canon EOS 5D Mark IV

Et av de mest komplette speilreflekskameraene vi har prøvd.

Sensor: Fullformat CMOS | Megapiksler: 30,4 MP | Autofokus: 61 punkter, 41 av krysstype | Skjerm: 3,2-tommers berøringsskjerm, 1.620.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 7 | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

Utrolig ytelse

Avansert autofokus

Dyrt sammenlignet med rivalene

Begrensede videomuligheter

Canons EOS 5D-serie har en rik historie – det opprinnelige 5D ga fullformatfoto til massene, Mark II var først ute med HD-video i et speilreflekskamera, og Mark III ble favoritten til svært mange fotografer. EOS 5D Mark IV finjusterer og forbedrer det aller meste ved dette kameraet, og du får også en ny 30,4 MP-sensor og et avansert 61-punkts autofokussystem. Inntil nylig var dette vårt absolutte favorittkamera, men det har blitt en solid nummer to etter at D850 kom på markedet.

Les hele vår test av Canon EOS 5D Mark IV

3. Nikon D500

Nikons mini-D5 er perfekt for action-fotografer.

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 20,9 MP | Autofokus: 153 punkter, 99 av krysstype | Skjerm: 3.2-tommers flippbar berøringsskjerm, 2.359.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 10 | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert

18 984 kr View at NetOnNet

Utrolig 153-punkters autofokussystem

Solid metallhus

Relativt lavt pikselantall

Begrensede videomuligheter

Nikon har tatt med seg de fleste av de avanserte funksjonene fra flaggskipkameraet D5, og destillert dem ned i et mindre og mer slitesterkt metallhus. Det betyr også at fullformatsensoren er byttet ut med en 20,9 MP APS-C-sensor, men den gir likevel D500 mulighet for opptil 10 bilder i sekundet og svært god ISO-ytelse. Det fantastiske 153-punkters autofokussystemet gjør dette kameraet spesielt godt egnet til sport- og naturfoto, men det fungerer også svært godt til landskaps- og portrettfoto. Er prisen for stiv for deg, kan du eventuelt ta en titt på D7500. Det er posisjonert rett under D500 og inneholder mye av den samme teknologien, inkludert den nevnte bildebrikken.

Les hele vår test av Nikon D500

4. Nikon D7500

Nikons entusiastkamera er veldig allsidig.

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 20,9 MP | Autofokus: 51 punkter, 15 av krysstype | Skjerm: 3,2-tommers flippbar berøringsskjerm, 922.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 8 | Video: 4K | Brukernivå: Viderekommen

9 990 kr View at NetOnNet

Fantastisk 20,9 MP-sensor

Kraftig 51-punkters autofokussystem

Bare én SD-kortplass

Treg fokus i Live View

D7500 er rimeligere enn ovennevnte D500 og har ikke helt den samme profesjonelle ytelsen, men har samme fantastiske sensor på 20,9 MP i et rimeligere og mer kompakt kamerahus. Dermed får du ikke det utrolige 153-punkts autofokussystemet til D500, men det forbedrede 51-punktssystemet slår likevel mange av rivalene. I tillegg finner du høydepunkter som 4K-video, flippbar berøringsskjerm og opptil 8 bilder i sekundet i seriemodus. Dermed blir D7500 et fristende alternativ for både nybegynnere og mer erfarne fotografer. Alternativt kan du ta en titt på D7200 – det har kanskje blitt overgått av D7500, men det er likevel blant de beste entusiastkameraene du får tak i.

Les hele vår test av Nikon D7500

Se vår videoanmeldelse av Nikon D7500 nedenfor.

5. Canon EOS 80D

Et stort steg opp for EOS-fotografer

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 24,2 MP | Autofokus: 45-punkts AF, 45 av krysstype | Skjermstørrelse: 3,0 tommer, 1.040.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 7 fps | Video: 1080p | Brukernivå: Viderekommende

11 063 kr View at Dustin home

Polert brukeropplevelse

Gode autofokussystem

Ikke 4K-video

Har blitt en eldre modell

EOS 80D er Canons beste entusiastkamera, og tross at det begynner å dra på åra (det er et av de eldste speilreflekskameraene i Canons sortiment) er det fortsatt et godt kjøp. Du får et raskt og effektivt autofokussystem med 45 punkter, mens det smarte Dual Pixel CMOS AF-systemet til bruk i Live View også gir raske fokushastigheter. Brukeropplevelsen er også glimrende, og den legger til rette for kreativ fotografering og enkel justering av innstillinger. I tillegg er sensoren på 24,2 MP veldig høy kvalitet og det godt detaljnivå uten for mye støy. Dette er ganske enkelt et godt entusiastkamera som leverer veldig god ytelse.

Les hele vår test av Canon EOS 80D

6. Nikon D3500

D3500 er enkelt men briliant

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 24,2 MP | Autofokus: 11-punkters AF, 1 av krysstype | Skjermstørrelse: 3,0 tommer, 921.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 5 fps | Video: 1080p | Brukeropplevelse: Nybegynner

Glimrende 24 MP sensor

God valuta for pengene

Enkle eksterne kontroller

Kun 1080p video

I motsatt enda av spekteret fra noen av fullformatkameraene du finner på denne listen, finner vi D3500. Det er ekstremt billig, men du får likevel en av de skarpeste APS-C-sensorene på markedet og et stilig sammentrekkbart objektiv. (Det finnes for øvrig to versjoner av sistnevnte, og du bør betale de 200 ekstra kronene det koster for varianten med innebygget bildestabilisering).

Dette kameraet beviser at du ikke må betale i dyre dommer for å skaffe deg et godt kamera, og til denne prisen imponerer det like mye som langt mer avanserte (og dyrere) alternativer. Du får en knallgod 24 MP sensor, og tross at kontrollene er designet for nybegynner, vil D3500 likevel kunne måle seg mer langt dyrere modeller i de rette hendene. Hvis du har lyst til å bli mer kreativ med fotograferingen din og er på jakt etter ditt første speilreflekskamera, så er det ikke mange som kan slå Nikon D3500.

Les hele vår test av Nikon D3500

7. Canon EOS 800D

En overbevisende kombinasjon av god ergonomi og en knallgod sensor.

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 24,2 MP | Autofokus: 45 punkter, 45 av krysstype | Skjerm: 3-tommers flippbar skjerm, 1.040.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 6 | Video: 1080p | Brukernivå: Nybegynner/entusiast

7 290 kr View at Dustin home

Imponerende mange funksjoner

Brukervennlig

Ikke 4K-video

Mye plast

Det koster litt mer enn Nikon D3400, men EOS 800D gir deg også et mye større utvalg av funksjoner. Den nye sensoren imponerer, og det samme gjør autofokussystemet med 45 punkter som følges opp av en veldig god Live View-autofokus. I tillegg vil det nye grafiske grensesnittet gjør dette kameraet enda mer attraktivt for nye brukere. Fraværet av 4K-video og den billige konstruksjonen skuffer litt, men hvis du som førstegangskjøper er på jakt etter et allsidig og brukervennlig kamera, er EOS 800D et veldig godt valg.

Les hele vår anmeldelse av EOS 800D

8. Nikon D750

Et fullformatkamera med ytelse og allsidighet som gir valuta for pengene.

Sensor: Fullformat CMOS | Megapiksler: 24,3 MP | Autofokus: 51 punkter, 15 av krysstype | Skjerm: 3,2 tommer med tilt, 1.229.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 6,5 | Video: 1080p | Brukernivå: Viderekommen

14 990 kr View at Dustin home

God 24 MP fullformatsensor

Vippbar skjerm som er god til video

Nikon D610 er enda billigere

Et av de eldre Nikon-kameraene

Har du sett på Nikon D850 høyere oppe på denne listen, men synes at prisen blir for stiv, trenger du ikke se lengre enn D750. Det har riktignok ikke den fantastiske 45,4 MP-sensoren du finner i D850, men 24 MP-pikselalternativet leverer også veldig god kvalitet, spesielt ved høy ISO. D750 byr også på en grei seriemodus med 6,5 bilder per sekund, en praktisk vippbar skjerm og en ganske overkommelig pris.

Les hele vår anmeldelse av Nikon D750

9. Canon EOS 7D Mark II

7D Mark II er like raskt som profesjonelle kameraer, men til en bedre pris for amatører.

Sensor: APS-C CMOS | Megapiksler: 20,2 MP | Autofokus: 65 punkter, 65 av krysstype | Skjerm: 3 tommer, 1.040.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 10 | Video: 1080p | Brukernivå: Ekspert

Solid byggekvalitet

Hybridautofokus og 10 bilder per sekund

Et dyrt APS-C-kamera

Rimeligere EOS 760D har flere piksler

Akkurat som D500 låner også EOS 7D Mark II flittig fra storebror EOS-1D X (som siden har blitt erstattet av EOS-1D X Mark II), og du får 10 bilder i sekundet i seriemodus og et profesjonelt autofokussystem i et kamera rettet mot amatører. Dermed kan du ta bilder av raske bevegelser og sport som proffene, men til en mer overkommelig pris. Men EOS 7D Mark II er ikke bare en spisset spesialist, og fungerer også godt som et allsidig kamera. Det har et solid kamerahus i magnesiumlegering og værbestandige kontroller, det har en knallgod sensor med et avansert hybridsystem for autofokus. Ikke minst er det et veldig godt videokamera.

Les hele vår test av Canon EOS 7D Mark II

10. Nikon D810

Nikons fullformatfavoritt kombinerer skyhøy oppløsning med solid byggekvalitet og verdi for pengene.

Sensor: Fullformat CMOS | Megapiksler: 36,3 MP | Autofokus: 51 punkter, 15 av krysstype | Skjerm: 3,2 tommer, 1.229.000 punkter | Maks. antall bilder per sekund: 5 | Video: 1080p | Brukernivå: Ekspert

Topp bildekvalitet

Et proffkamera som gir mye for pengene

Slått av 5DS på oppløsning

Lav bilderate i seriemodus

D850 har stjålet mye av glansen fra D810, men sistnevnte er fortsatt et godt kjøp. Det er bygget som en tanks, det er veldig brukervennlig, og det koster ikke skjorta (i hvert fall sammenlignet med konkurrentene). Oppløsningen på 36,3 MP er overgått av Canon EOS 5DS og Sony Alpha A7R II, men D810 leverer fortsatt glimrende resultater med en enorm detaljrikdom. Driver du med sport-, action-, eller naturfoto er kanskje seriemodusen med 5 bilder per sekund litt begrensende, men ellers er D810 et veldig godt speilreflekskamera som gir mer for pengene enn noen gang før.

Les hele vår test av Nikon D810