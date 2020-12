Beste speilløse kamera 2020: her er de beste på markedet

Er du på jakt etter det beste speilløse kameraet du kan få tak i? Da er dette en kjøpeguide for deg. Vi har foretatt en omfattende testing, gjennomgang og rangering av de beste speilløse kameraene. Enten du skal oppgradere fra en eldre modell eller bytte fra speilrefleks, vil denne oversikten hjelpe deg å finne kameraet som best tjener dine behov.

De beste speilløse kameraene er mer kompakte enn de fleste speilreflekskameraer, og byr på en moderne fotoopplevelse, allsidige egenskaper og det nyeste innenfor fototeknologi. Toppmodellene gir deg en bildekvalitet av ypperste klasse, sammen med fremragende videoegenskaper, omfattende tilkoblingsmuligheter, utrolig rask autofokus og seriefotografi i høy hastighet – og alt dette i en superbærbar pakke. Og selv om de beste modellene sjelden er billige, trenger du ikke å bruke titusener for å få tak i et svært godt speilløst kamera.

I 2020 ble det lansert en rekke spennende, speilløse modeller, Fullformatkameraet Canon EOS R5 er en kraftpakke, med 8K/30p video i full bredde, integrert bildestabilisering (IBIS) og Dual Pixel-autofokus i alle modi. Hakk i hæl følger Canon EOS R6 og Sony A7S III, begge med fremragende spesifikasjoner. Men ettersom den speilløse teknologien gjør hurtige fremskritt, kan du også komme over spesielt gode kjøp som Fujifilm X-T30.

Vi tester kontinuerlig nye kameraer når de kommer, og oppdaterer denne listen med jevne mellomrom. Her finner du et variert utvalg modeller som passer ulike behov og budsjetter. Enten du er nybegynner og er ute etter en rimelig løsning, en ivrig fotograf som gjerne vil oppgradere eller en vlogger på jakt etter solid videokraft, er vi sikre på at du her vil finne et kamera som dekker dine behov.

De beste speilløse kameraene

1. Fujifilm X-T4 Et supert allsidig kamera Sensor: APS-C | Oppløsning: 26,1 MP | Søker: 3690 K punkter | Skjerm: 3" berøringsskjerm med variabel vinkling, 1620 K punkter | Autofokus: 425-punkters AF | Maks. antall bilder per sekund i serie: 15 (30 med elektronisk lukker) | Video: 4K ved 60p | Brukernivå: Middels/ekspert 18 983 kr Les mer hos CDON IBIS for stillbilder og video Super konstruksjonskvalitet Forbedret batterikapasitet Ingen egen hodetelefonutgang

Er du på jakt etter et speilløst kamera som er like komfortabelt med flotte stillbilder og 4K-video? Få kameraer gjør dette bedre enn Fujifilm X-T4. Det er det beste APS-C-kameraet som så langt er skapt, med en flott blanding av konstruksjonskvalitet, morsom fotoopplevelse og bildekvalitet på ypperste nivå. Vi er allerede fans av Fujifilm X-T3, som fortsatt er tilgjengelig, og et utmerket kamera for stillsfotografering. Men Fujifilm X-T4 har brakt serien til et nytt nivå, takket være tilføyelsen av integrert bildestabilisering (IBIS), et nytt batteri og en ny og mer stillegående lukker. Vi hadde også satt pris på et litt dypere grep og et IBIS-system på Olympus-nivå, men stabiliseringen er likevel en stor bonus for både stillbilder og video. Det gjør dette allsidige kameraet enda bedre, og det samme gjør det store tilfanget av objektiver.

Les vår test av Fujifilm X-T4

(Image credit: TechRadar)

2. Canon EOS R6 Canons beste speilløse kamera for de fleste – men dyrt! Sensor: Fullformat | Oppløsning: 20,1 MP | Søker: 3690 K punkter | Skjerm: 3" vippbar berøringsskjerm, 1620 K punkter | Autofokus: 6072-pubkters AF | Maks. antall bilder per sekund i serie: 12 (mekanisk lukker), 20 (elektronisk) | Video: 4K ved 60p | Brukernivå: Proff Super autofokus Imponerende IBIS-system To kortspor Temmelig dyrt Videobegrensninger

Hvis du har et speilreflekskamera fra Canon og har ventet med å gå over til speilløst, er EOS R6 kameraet for deg. Det er også en flott oppgradering fra Canons tidlige speilløse modeller som EOS R. En viktig bestanddel i dette er den ypperlige autofokusen til EOS R6. Det er ingen andre kameraer i samme klasse som kan matche Dual Pixel CMOS AF II-systemet, som har strålende objektdeteksjon (som dyr og mennesker) og -sporing. Over hele fjøla utgjør kameraet en kraftig oppgradering fra Canons opprinnelige speilløse modeller, med imponerende integrert bildestabilisering (IBIS), raske seriefotografering på 12 bilder i sekundet med den mekaniske lukkeren og anstendig videokapasitet med 4K ved 60p. Opptaksbegrensningene og den rullende lukkeren til R6 gjør det til mer av et fotoapparat enn et videokamera, men så lenge oppløsningen på 20 MP er tilstrekkelig for deg, er dette definitivt et av de beste fotoapparatene som er skapt.

Les vår test av Canon EOS R6

(Image credit: Future)

3. Nikon Z6 II En liten oppgradering fra Z6, men et utmerket valg for fotografer Sensor: Fullformat | Oppløsning: 24,5 MP | Søker: 3690 K punkter | Skjerm: 3,2" vippbar berøringsskjerm, 2100 K punkter | Autofokus: 273-punkters hybrid AF | Maks. antall bilder per sekund i serie: 14 | Video: 4K ved 30p | Brukernivå: Middels/proff Glimrende bildekvalitet Flott håndtering Ikke den mest avanserte autofokusen Skjermen er ikke mulig å vinkle

Nikon Z6 var lenge vårt favorittkamera uansett sjanger. Denne arvtageren presterer svært godt, og kan friste enhver som skal bevege seg videre fra et speilreflekskamera fra Nikon, men ettersom Z6 II representerer en såpass beskjeden oppgradering, betyr det at det sakker akterut i forhold til de beste speilløse konkurrentene. Det kan likevel anbefales sterkt, særlig fordi det yter så jevnt godt på de fleste områder. EXPEED-prosessoren, det nye tilskuddet, gir en rekke ytelsesmessige forbedringer, som for eksempel seriefotografering med 14 bilder i sekundet. Autofokusen er også bedre enn hos forgjengeren, særlig ettersom den har deteksjon for dyr og øyne. Med Z6 II får du også et lenge etterlengtet UHS-II SD-kortspor sammen med det eksisterende XQD/CFexpress-sporet. Videomessig henger det etter konkurrentene, og 4K/60p-modus kommer ikke før i februar 2021. Men med en velutprøvd 24 MP BSI CMOS-sensor i fullformat, som leverer god ytelse over høye ISO-verdier og den beste håndteringen du får med et speilløst kamera, fortjener dette en listeplass blant de beste her.

Les vår test av Nikon Z6 II

(Image credit: Future)

4. Sony Alpha A7 III Fortsatt et svært godt fullformatkamera Sensorstørrelse: Fullformat CMOS | Oppløsning: 24,2 MP | Autofokus: 693-punkters AF | Skjermtype: 3-tommers vendbar berøringsskjerm, 921.000 punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 10 fps | Video: 4K | Brukernivå: entusiast/ekspert 22 925 kr Les mer hos ComputerSalg 693-punkters AF-system 10 fps bildeserier Begrenset berøringsskjermkontroll Batterikapasiteten kunne være bedre

Alpha A7 III er kanskje innstegsmodellen i Sonys speilfrie fullformatserie av kameraer, men det er slett ikke dårlig. Dette er et strålende kamera for både entusiaster og profesjonelle, takket være en glimrende 24,4 MP fullformatsensor, avansert 693-punkters AF (lånt fra flaggskipet Alpha A9) og 10 fps bildeserie, og med dette skulle du ikke gå glipp av en bildemulighet igjen. Det kan også filme ubeskåret 4K video, og har et svært godt 5-aksers bildestabiliseringssystem og en høyoppløst elektronisk søker. For denne prisen er det ingen som er i nærheten.

Les hele vår test av Sony Alpha A7 III.

(Image credit: Future)

5. Nikon Z50 Den flotte håndteringen kan friste mange Nikon-brukere over til speilløst Sensor: APS-C CMOS | Oppløsning: 20,9 MP | Søker: 0,39" EVF, 2,36 millioner punkter | Skjerm: 3,2" vippbar berøringsskjerm, 1,04 millioner punkter | Autofokus: 209-punkters AF | Maks. antall bilder per sekund i serie: 11 | Video: 4K (UHD) ved 30fps | Brukernivå: Middels/proff 9 780 kr Les mer hos ComputerSalg Utmerket håndtering Imponerende søker og skjerm Ingen styrespak for valg av AF-punkter Begrenset utvalg objektiver

Z50 – Nikons første satsing i det speilløse mellomsjiktet, er en sterk debutant. Selvo m sensoren er av den litt beskjedne APS-C-typen, har likevel ikke Nikon forsøkt å krympe Z50 for mye. De har heller konsentrert seg om form og håndtering. Resultatet er et speilløst kamera som – til tross for at det er mer kompakt enn et speilreflekskamera – har et gavmildt grep det er komfortabelt å holde i. Den høyoppløste søkeren og den vippbare berøringsskjermen er imponerende, mens 4K og pålitelig autofokus (ved bruk av samme hybridsystem som i Nikon Z6) avrunder en pakke som gir mye for pengene. Z50 bruker SD kort – og ikke det dyrere XQD-formatet – selv om det enkeltstående kortsporet bare er kompatibelt med langsommere UHS-I-kort, som begrenser hastigheten i seriefotograferingen. Den største utfordringen til Z50 er kanskje det begrensede utvalget av objektiver, men dette vil nok vokse. Er du ute etter en overgang fra et Nokon-speilreflekskamera, er Z50 et utmerket valg.

Les vår test av Nikon Z50

(Image credit: Future)

6. Sony A6100 Strålende for nybegynnere som bare vil fyre løs Sensor: APS-C CMOS | Oppløsning: 24,2 MP | Søker: 0.39" EVF, 1,44 millioner punkter | Skjerm: 2,95" vippbar berøringsskjerm, 921 600 punkter | Autofokus: 425-punkters hybrid AF | Maks. antall bilder per sekund i serie: 11 | Video: 4K ved 30fps | Brukernivå: Nybegynner 8 995 kr Les mer hos Elkjop Autofokus med glimrende sporingskapasitet Kompakt og fullspekket Tar tid å sette seg inn i Ganske lavoppløselig LCD og EVF

Sony A6000 er fremdeles et populært speilløst kamera for nybegynnere, men fem år etter lanseringen har A6100 oppgradert ytelsen og skapt en velkjent og lengt mer anvendelig pakke. Kameraet har lånt en APS-C-sensor fra Sonys mest avanserte speilløse kameraer, og har også flaggskipmodellen A6600s autofokussystem, slik at vi får gleden av kontinuerlige sporingsevner av den hurtige og pålitelige sorten – både til foto og video. Bildekvaliteten er som du venter deg, med god detaljering og greie farger – men en nøytral profil hadde gjort susen. Batterikapasiteten er god og skjermen er blitt berøringssensitiv – men med begrenset funksjonalitet. Ikke alt er blitt endret. Både LCD og EVF er fremdeles temmelig lavoppløselige, og seriefotografering er ennå begrenset til 11 bilder i sekundet. Bufferytelsen kan også snuble i blant. Kameraet er ikke perfekt, og det kan ta tid å hente ut dets fulle potensial. A6100 er uansett et supert allsidig kamera som kan følge i fotsporene etter sin bestselgende forgjenger.

Les vår test av Sony A6100

(Image credit: Future)

7. Canon EOS R5 Canons beste kamera noen sinne – med praktfulle fotografier Sensor: Fullformat CMOS | Oppløsning: 45 MP | Autofokus: 5940-punkters Dual Pixel AF | Skjerm: 3,15" artikulerende berøringsskjerm, 2100 K punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 20 fps | Video: 8K ved 30p | Brukernivå: Entusiast Svært allsidig stillkamera Utrolig autofokus En drøy investering Begrensninger på videofronten

Nye Canon EOS R5 er et utrolig kraftig verktøy, noe spesifikasjonslisten bekrefter. Det er faktisk Canons beste speilløse kamera så langt. Dets 45 MP fullformatsensor er eksepsjonell, og skaper supre bilder ved svak belysning, og støyhåndteringen er fantastisk, selv over 4000 ISO. Nyeste generasjons Dual Pixel-autofokus, med støtte fra Canons Digic X-prosessor, er like imponerende, med en glimrende sporing og deteksjon av dyr som vil forbløffe naturfotografer. Den elektroniske lukkeren gir 20 bilder i serie per sekund, noe som avrunder en pakke som fungerer like godt ute på gata som i studio. Hybridegenskapene er imidlertid ikke like solide. 8K-opptak opp til 30p og 4K opp til 120 fps er slett ikke verst, men allsidigheten til R5 hemmes av varmerestriksjonene for opptakstiden, med lange perioder for nedkjøling. EOS R5 koster dessuten en liten formue, særlig hvis du tar med utleggene for de raske CFexpress-kortene du trenger for å utnytte ytelsen maksimalt. Men hvis penger ikke er noe problem, er dette utvilsomt den beste fullformatløsningen for stillfotografer.

Les vår test av Canon EOS R5

8. Nikon Z6 Det har fått sin etterfølger, men er like fullt glimrende Sensor: Fullformat CMOS | Oppløsning: 24,5 MP | Autofokus: 273-punkters AF | Skjermtype: 3 tommers flippbar berøringsskjerm, 2100K punkter | Maks. antall bilder per sekund: 12 | Video: 4K ved 30p | Brukernivå: Entusiast/ekspert 19 381 kr Les mer hos Dustin home Polert brukeropplevelse Glimrende bildekvalitet Begrenset bufferdybde Begrenset XQD-støtte

Nikon Z6 hopper rett inn på førsteplassd på vår liste over de beste fullformatkameraene. Grunnen er den glimrende kombinasjonen av funksjoner, ytelse, håndtering og pris. Sensoren på 24,5 MP leverer flotte resultater med god fargegjengivelse og flotte detaljer, mens autofokussystemet med 273 punkter gjør en glimrende jobb.

Du får også imponerende 12 bilder i sekundet i seriemodus, godt plasserte kontroller og en stor og lyssterk søker.

Er du Nikon-bruker fra, er det også greit å vite at FTZ-adapteren gjør det mulig å bruke de fleste av de gamle F-objektivene dine. Alt dette gjør Z6 til et glimrende valg for både entusiaster, og profesjonelle fotografer som er på jakt etter et godt ekstrakamera.

Les hele vår test av Nikon Z6

(Image credit: Future)

9. Sony A7S III Den nye kongen av 4K-video og opptak i svakt lys Sensor: 12 MP fullformat CMOS | Skjerm: 3" berøringsskjerm med variabel vinkel, 1,44 m punkter | Søker: 9,44 m punkters EVF | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 10 fps | Video: 4K (opp til 120p) | Brukernivå: Ekspert 48 866 kr Les mer hos CDON Fremragende ved svak belysning Nytt Touch UI Litt lav oppløsning for stillbilder Dyrere enn forgjengeren ved lansering

Ventetiden var lang, men Sony A7S III var vel verdt ventetiden for videoskapere. Dette videofokuserte fullformatkameraet utgjør en full overhaling av forgjengeren,, med en ny, artikulerende berøringsskjerm, berøringsbasert grensesnitt, HDMI-utgang i full størrelse og forbedret integrert bildestabilisering. Og det viktigste er kanskje kombinasjonen av en ny, bakbelyst 12,1 MP fullformatsensor og en Bionz XR-prosessor, som leverer imponerende bildekvalitet, spesielt ved høye ISO-verdier, i tillegg til et kraftig autofokus-system som gir deg en langt mer finkornet kontroll enn tidligere. Det skal medgis at selve oppløsningen på 12,1 MP er litt i laveste laget til stillfotografier, men A7S III er likevel et utmerket hybridkamera, særlig hvis du oftest fotograferer til sosiale medier og tilsvarende bruk.

Les vår test av Sony A7S III

(Image credit: Future)

10. Fujifilm X-T30 Flotte fotografier, strålende video og vakkert design Sensor: APS-C | Oppløsning: 26,1 MP | Søker: 2360 K punkter | Skjerm: 3" vippbar berøringsskjerm, 1040 K punkter | Autofokus: 425-punkters AF | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 8 fps | Video: 4K ved 30p | Brukernivå: Middels 10 143 kr Les mer hos Dustin home Robust og elegant hus Flott bildekvalitet Flott videokvalitet Litt sammenklemte kontroller EVF-forstørrelsen er ikke god

Tross dets alder, er dette vår favoritt blant små, kraftige speilløse kameraer. Selv om vi er svorne tilhengere av storesøsteren X-T4 (høyt oppe på listen), er denne modellens kombinasjon av et reisevennlig format og en imponerende ytelse noe som gjør det til et utmerket valg for deg som foretrekker kameraer som ikke tar for stor plass. Det ble lansert i februar 2019, og er dermed ikke splitter nytt lenger. En fordel med det, er at prisnivået er blitt mer fordelaktig, og det er fortsatt et moderne kamera med svært få svakheter. Her får du den samme 26,1 MP APS-C_sensoren som i Fujifilm X-T3, og kameraet egner seg dermed godt til alt fra sport og action til landskapsfotografi. Til dette bidrar et fasedetekterende AF-system som dekker nesten hele rammen. Dessuten får du det vanlige spekteret av Fujifilms glimrende Film Simulation-modi, som elegant etterligner den gammeldagse film-look'en. Det er et fantastisk sjarmerende lite allroundkamera.

Les vår test av Fujifilm X-T30

(Image credit: Future)

11. Sony Alpha A7R IV Et monster med høy oppløsning som gir deg strålende detaljer og solid autofokus Sensor: Full-format CMOS | Oppløsning: 61 MP | Autofokus: 567-punkters AF | Skjerm: 3.0-tommers vendbar berøringsskjerm, 1 440 000 punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 10 fps | Video: 4K | Brukernivå: Ekspert Glimrende detaljer - fullformatsensor med svært høy oppløsning Enklere å betjene enn A7R III Litt rullende lukker i video Modusvelgeren litt klønete å betjene

A7R IV fortjener virkelig en plass på denne listen. Fullformatsensoren på 61 MP er overlegen, og gir deg strålende detaljer. Dessuten kjører Pixel Shift Multi Shooting nivået opp ytterligere, og gir deg filer som kan settes sammen til utrolige 240 MP gjennom programvarebehandling.

Håndteringen er gjennomgående positiv og autofokusen er langt foran det vi ser hos de fleste konkurrentene. Videokvaliteten er dessuten glimrende. Merkbar rullende lukker og støy er mer påtagelig enn vi ser på andre kameraer, og dermed er ikke kameraet like overlegent som det kunne ha vært. Men Sony gir deg flere muligheter hvis du liker å gjøre opptak av bilder og video i svak belysning.

Les vår test av Sony Alpha A7R IV

(Image credit: Future)

12. Nikon Z5 Et supert speilløst kamera i fullformat Sensor: Fullformat CMOS | Oppløsning: 24,3 MP | Autofokus: 273-punkters hybrid AF | Skjerm: 3,2" vendbar berøringsskjerm, 1040 K punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 4,5 fps | Video: 4K ved 30p | Brukernivå: Nybegynner 21 690 kr Les mer hos Dustin home Flott å holde og anvende Svært bra autofokus Lav bildeseriehastighet Middels videospasifikasjoner

Nikon Z5 er nærmest en kopi av Nikon Z6 (over), og Nikons nyeste og beste innstegsmodell til fullformatet på markedet. Som nybegynnerkamera er det svært velegnet på mange områder. Det værforseglede huset har et stort og komfortabelt grep, og kontrolloppsettet ligger godt tilgjengelig for hånden, med en 3-tommers vippeskjerm som gjør menynavigasjonen til en lek. Fullformatsensoren på 24,2 MP serverer nydelige bilder i en rekke ulike scenarier, mens den store elektroniske søkeren gjør at du enkelt avgrenser motivene dine. Autofokusen er heller ikke så verst, med et 273-punkters hybridsystem som fungerer utmerket til både stillestående objekter og objekter i bevegelse. Noen ulemper er det jo. Seriefotografering på 4,5 bilder i sekundet er svakt, mens en 1,7x-beskjæring i 4K-opptak er skuffende. Og hvis du ofte fotograferer eller gjør opptak i svakt lys, presterer den bakbelyste sensoren i Z6 langt bedre ved høyere ISO-verdier. Z5 leverer likevel i massevis for deg som er ute etter ditt første fullformatkamera, hvis du har et budsjett som tåler utlegget. Det er dyrere enn mange av konkurrentene, og når prisen på det eldre men bedre Z6 fortsetter å synke, vil kjøpere få en utfordring med å velge.

Les vår test av Nikon Z5

(Image credit: Future)

13. Panasonic Lumix S5 Et lite fullformatkamera som er utmerket til både video og foto Type: Speilfritt | Sensor: Fullformat | Oppløsning: 24,2 MP | Søker: 2,36 millioner punkter | Skjerm: 3" vinklet berøringsskjerm, 1,84 millioner punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 7 fps (mekanisk lukker), 30 fps (6K fotomodus, 18 MP) | Video: 4K/60p 10-bit 4:2:0 | Brukernivå: Middels/proff Svært kompakt til å være fullformat Imponerende videoferdigheter Stort spenn av kontroller Ikke best på autofokus Ikke velegnet til idrettsfoto

Lumix S5 er mindre enn Panasonic Lumix GH5, som har en relativt liten 4/3-sensor, men er likevel et flott fullformatalternativ for deg som ønsker sterk videoytelse og solid fotokapasitet. Selv om det er et godt hybridkamera, er S5 aller best på videofronten, takket være ubeskårne opptak i 4K/30p og ypperlige funksjoner som Dual Native ISO og V-Log-registrering. Hvis du er ute etter å spille inn vlogg-scener får du hjelp av den vinklede skjermen og den integrerte bildestabiliseringen (IBIS). Seriefotograferingen på relativt svake 7 bilder i sekundet gjør ikke kamerat til det best egnede for dyrefotografi, men det kompenserer med en 6K-modus, der du kan hente ut stillbilder på 18 MP fra videoopptakene. Autofokusen er ikke på nivå med den du finner på den nye fullformatkameraene fra Sony og Canon, men den er definitivt bedre enn på forgjengeren fra Panasonic. For videoskapere som også trenger mange stillbilder, er den eneste konkurrenten til Lumix s5 i dette prissegmentet Sony A7C.

Les vår test av Panasonic Lumix S5

(Image credit: Future)

14. Canon EOS RP Canons rimelige speilløse kamera imponerer Sensor: Fullformat CMOS | Oppløsning: 26, 2 MP | Autofokus: 5655-punkters AF | Skjerm: 3-inch vinklet berøringsskjerm, 1 040 000 punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 5 fps | Video: 4K | Brukernivå: Hobby 13 248 kr Les mer hos CDON Mye for pengene Lite og lett hus Begrenset utvalg av tilhørende objektiver Begrensninger i 4K video

Canons første speilløse fullformatkamera EOS R gledet oss på flere områder og frustrerte oss på andre. Men EOS RP har gitt et langt mer positivt inntrykk. Teknisk sett er det en underordnet og ikke like fullspekket modell. Men det mindre og lettere huset og en langt mer behagelig pris gjør det langt mer tilgjengelig for alle som har hatt et håp om å ta spranget opp til et speilløst kamera, men ikke ønsket å strekke seg helt opp til EOS R.

Når forskjellen på de to bare utgjør 4 MP, er det ikke mye du må ofre når det gjelder sensorens oppløsning. Dessuten gjør den responsive berøringsskjermen, den raske autofokusen og den dype bufferen gjør kameraet til en fryd å bruke i alle slags situasjoner. Så får vi håpe at Canon supplerer utvalget av objektiver med noen mindre og rimeligere varianter. De fleste du får for øyeblikket er faktisk ikke de mest anvendelige.

Les hele vår test av Canon EOS RP

(Image credit: Future)

15. Panasonic Lumix G9 Et allsidig kamera til en ypperlig pris Sensor: 4/3 Live MOS | Oppløsning: 20,4 MP | Autofokus: 225-felters AF | Skjerm: 3" vinklet berøringsskjerm, 1040 K punkter | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 20 fps | Video: 4K ved 60fps | Brukernivå: Hobby 5 226 kr Les mer hos CDON Glimrende modi for 4K og 6K Ergonomisk håndtering 6,5-trinns bildestabilisering To kortspor ISO-spekteret er ikke bredt nok Mindre skjerm enn GH5

Lumix G9 er nok ikke like velegnet for video som Lumix GH5, men G9 prioriterer stillbilder. Som i Olympus OM-D E-M1X kompenseres det for den mindre MFT-sensoren av et kamera som ellers er fullpakket med funksjoner. Den høye oppløsningen kombinerer åtte bilder til et fotografi på 80 MP, og den fantastiske bildestabiliseringen gjør at du kan fotografere håndholdt i rundt et sekund og likevel få skarpe bilder. Her får du også opptak i 60 fps, velpolert håndtering og en mengde avanserte funksjoner. Lumix G9 er et glimrende allsidig speilløst kamera som nå også er svært gunstig priset.

Les vår test av Panasonic Lumix G9

Du kan også vurdere …

Fujifilm GFX 100 Hvis penger ikke er noe problem, kjøper du dette megapikselmonsteret Sensor: Mediumformat | Oppløsning: 102 MP | Søker: 5 760 000 punkter | Skjerm: 3,2" vippbar skjerm i tre retninger, 2360 K punkter | Autofokus: Hybrid AF | Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 5 fps | Video: 4K | Brukernivå: Proff Sinnssykt detaljnivå EVF er glimrende, detaljert og stor Veldig dyrt Det vertikale grepet er ikke godt nok utarbeidet

GFX 100 utmanøvrerer alle de andre kameraene på listen med tanke på bildeoppløsning. Selv om den mektige prislappen står godt til det kraftfulle huset, er kameraet helt i sin egen liga akkurat nå. Selv om det er andre kameraer som kan komme opp på dette detaljnivået, får du det her som standard, og ikke ved hjelp av ulike knep eller med støtte i et stativ, og det gjør det unikt. Du får også et svært kompetent autofokussystem, solid 4K-video og den beste elektroniske søkeren (EVF) vi har opplevd så langt, og da har du et overlegent og allsidig kamera. Ingen i redaksjonen har råd til noe slikt, men Fujifilm fortjener aplaus for å levere en så suveren ytelse til en pris som faktisk ligger under den til andre mellomformatkameraer med høy oppløsning.

Speilløst eller speilrefleks – hva er forskjellen?

Med speilløse kameraer kan du bytte objektiver akkurat som på speilreflekskameraer, men ettersom speilet du vanligvis finner i et speilreflekskamera er borte, kan kameraet bli langt mer kompakt.

Uten et speil må man i stedet for optiske søkere benytte elektroniske for å ramme inn motivet. Men vær oppmerksom på at mange billige speilløse kameraer ikke har søkere i det hele tatt. I stedet setter du opp bildet på skjermen på baksiden, slik du gjør med de fleste kompaktkameraer og smarttelefoner.

Dette er en fordel når det gjelder å holde størrelsen og prisen nede, men hvis du skal begynne med litt mer seriøst fotografi, er det helt avgjørende med en god søker. Da kan du komponere bilder under alle forhold, selv i sterkt sollys når en skjerm ofte er ubrukelig.

Speilløse kameraer kalles også kompakte systemkameraer (eller CSC), og modellene varierer fra enkle nybegynnermodeller til avanserte fullformatmonstre som kan konkurrere med de aller beste speilreflekskameraene.

Hvorfor er det bedre med speilløse kameraer?

Er et speilløst kamera dermed bedre enn et speilreflekskamera? begge deler har sine fordeler og ulemper. Speilløse kameraer gir deg ofte flere valgmuligheter. Hvis du velger speilrefleks, er det bare to store aktører på banen, nemlig Canon og Nikon. Hvis du velger speilløst, er utvalget langt bredere, der produsenter som Canon, Panasonic, Fujifilm, Sony, Olympus og Leica alle tilbyr et bredt utvalg kameraer til de fleste behov og budsjetter.

Akkurat nå har alle de store kameraprodusentene noe å skryte av, og deres beste modeller skiller seg alle fra konkurrentenes på sentrale punkter.

Selv om det ville være svært enkelt å velge et knippe av de aller mest avanserte modellene blant de speilløse kameraene, har vi forsøkt å også inkludere flere rimeligere kameraer. Disse modellene er ikke like fullspekkede, men de er ypperlige alternativer for nybegynnere eller for deg som gjerne vil spare penger.

Så om du er ute etter et bedre kamera enn det du har på smarttelefonen, eller du ser etter et avansert kamera i toppklassen som kan inspirere kreativiteten din, finner du helt sikkert noe for deg her.