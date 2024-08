Slik ser du på lanseringen av Google Pixel 9 live

Det neste Made by Google-arrangementet finner sted 13. august, hvor vi venter oss å se en haug med nye Pixel-enheter avduket, fra nye telefoner til nye smartklokker, samt en haug med AI-funksjoner.

Made by Google-arrangementet etterfølger Google I/O 2024-arrangement som ble avviklet i mai, der søkegiganten snakket om fremtiden til AI for Android, dens Google Gemini AI-chatbot og det supersmarte Project Astra – hvis sistnevnte noen gang kommer seg forbi planleggingsstadiet.

August-arrangementet vil imidlertid fokusere på maskinvare, med nye telefoner og wearables i sentrum. Vi venter også at Google fremhever en haug med interessante AI-funksjoner for disse nye enhetene.

Les videre for å finne ut hvordan du kan se Made by Google-arrangementet 13. august og få en kort oversikt over hva du kan vente deg.

Slik ser du Google Pixel 9-lanseringen

Det kommende Made by Google-arrangementet vil bli direktestreamet 13. august kl. 19:00 norsk tid.

Den beste måten å se august-utgaven av Made by Google-arrangementet på, er via YouTube på Made by Google-kanalen. Alternativt kan du også besøke Google Store for å registrere din interesse og motta varsler om de siste Pixel-nyhetene.

Vi kommer også til å blogge live fra hele lanseringen, og vi vil ha folk til stede ved Googles hovedkvarter i Mountain View for å gi deg siste nytt rett fra arrangementet. Hold øye med TechRadars TikTok-kanal, der det også vil legges ut videoer fra arrangementet.

#MadeByGoogle ‘24: Keynote - YouTube Watch On

Dette kan du vente deg

(Image credit: Google / Future)

Google har allerede offisielt kunngjort at Google Pixel 9 Pro og Pixel 9 Pro Fold vil bli avduket på Made by Google-arrangementet. Derfor regner vi også med å få se standardmodellen Google Pixel 9.

Pixel 9 og Pixel 9 Pro ventes ikke å tilby noen større oppgraderinger sammenlignet med forgjengerne. Men bilder vi har sett så langt viser et nytt, horisontalt, pilleformet design for Pro-modellens bakre kameraer. Lekkede bilder har vist at denne endringen også vil være med på standardmodellen Pixel 9. Vi kan også vente oss en ny brikke i Tensor G-serien, med fokus på å kjøre AI-verktøy direkte på enheten.

Rykter og informasjon har dessuten dukket opp om en Google Pixel 9 Pro XL, som kan skilte en større skjerm og et større batteri i neste generasjons Pixel-serie. Det er imidlertid uklart om XL-modellen, hvis den eksisterer, vil ha unike funksjoner utover forskjellene i skjerm- og batteristørrelse.

Pixel 9 Pro Fold ser ut til å bli en stor oppgradering sammenlignet med Google Pixel Fold. Vi kan vente oss en kraftig prosessorbrikke, et nytt sett med bakre kameraer som ser ut til å følge i fotsporene til de 9 Pro-kameraene, samt et finjustert design som gir en tynnere brettbar telefon som fortsatt har en stor innvendig skjerm.

Det er også indikasjoner på at vi får se Google Pixel Watch 3, som det har versert flere rykter om, hvor vi håper på forbedret ytelse, bedre batteritid og en rekke smarte funksjoner. Og vi vil ikke bli overrasket om vi også får se Google Pixel Buds Pro 2, som sannsynligvis vil få forbedret lydkvalitet sammenlignet med forgjengerne og også være kompatible med Google Gemini AI-funksjoner.

Introducing the Google Pixel 9 Pro - YouTube Watch On

Alt i alt ser det ut til at Made by Google-arrangementet 13. august vil by på en rekke nye Pixel-produkter å utforske og kanskje til og med forhåndsbestille.