Bang & Olufsen presenterer sine «mest avanserte og luksuriøse» hodetelefoner til dags dato

Bang & Olufsen har lansert sine nye flaggskiphodetelefoner, som bygger videre på suksessen til de utmerkede hodetelefonene Beoplay H95. Bang & Olufsens nye hodetelefoner Beoplay H100 er laget av førsteklasses materialer og lover betydelige forbedringer i støyreduksjon. De er også mer holdbare, takket være deres utskiftbare deler.

Som du ser er de fantastisk stilige – men de tilbyr mye mer enn bare et flott design. Deres 40 mm-drivere er tilpassede titan-drivere, finjustert av B&Os «tonmeisters» og inspirert av selskapets legendariske Beolab 90-høyttalere. Ifølge Bang & Olufsens Chief Technology Officer Neo Kaplanis er dette de beste hodetelefonene de noen gang har laget.

De støtter høyoppløselig lyd opp til 96kHz/24bit via selskapets nye adaptive lydbehandlingssystem, som de kaller EarSense. Det tilpasser lyden til din spesifikke hode- og øreform. Her er det også romlig Dolby Atmos for det som ser ut til å bli en fantastisk surroundlydopplevelse. Du får hele 34 timers lyttetid på én enkelt lading, samt fem timers spilletid fra bare fem minutters lading.

(Image credit: Bang & Olufsen)

Imponerende ANC, førsteklasses materialer og deler brukeren kan skifte ut

Det er 10 «studio-grade»-mikrofoner i hodetelefonene for det Bang & Olufsen beskriver som deres mest avanserte støyreduksjon og transparensmodus til dags dato. Transparensmodusen kan justeres via en haptisk skive, som lyder som en tilfredsstillende taktil funksjon som ikke finnes på noen av de andre beste støyreduserende hodetelefonene. Du kan også bytte fra helt lukket og oppslukende modus til åpen modus ved å løfte en øreklokke eller dekke den med håndflaten, en veldig nyttig funksjon du også finner på Sony WH-1000XM5.

Berøringsgrensesnittet på siden av hodetelefonene er laget av ripebestandig herdet glass, og det er et nytt avtagbart indre hodebånd pakket inn i et stoff som B&O sier vil forbedre pusteevnen og komforten. Øreputene er dekket av mykt lammnappa-skinn og det er tre fargealternativer: Infinite Black, Hourglass Sand og Sunset Apricot.

Mange av delene her er designet med holdbarhet i tankene. Det indre hodebåndet og øreputene er designet for å være enkle å bytte ut, og sentrale komponenter er laget for å være enkle å reparere. Programvaren vil også kunne oppgraderes for lengre levetid. Den nye plattformen vil tilby tilleggsfunksjoner i nær fremtid, som trådløs høyoppløselig lyd og flerpunktsparing for tre enheter, noe som fortsatt er svært sjeldent (bortsett fra i hodetelefonene Technics EAH-AZ80).

De nye hodetelefonene Beoplay H100 er nå tilgjengelig i Bang & Olufsen-butikker og på nett med en listepris på 16 990 kroner. Det er ganske mye mer enn de andre alternativene på topplisten vår over de beste trådløse hodetelefonene, så vi får se om alle disse avanserte funksjonene og luksusdetaljene kan rettferdiggjøre prisen når vi setter dem på prøve.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer