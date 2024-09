To modeller av Apple AirPods 4 er lansert, en med støyreduksjon og Personal Spatial Audio

Store nyheter for AirPods-fans: Apple AirPods 4 er endelig her – i to varianter! Apple benyttet også anledningen til å avsløre betydelige oppdateringer til hele AirPods-serien. AirPods 4 og AirPods 4 med aktiv støyreduksjon debuterte på Apples etterlengtede «It's Glowtime»-arrangement for iPhone 16.

Det burde ikke komme som en overraskelse; Apples hittil største AirPods-lansering ble spådd tidligere i år, og det samme var den tilpassbare støyreduksjonen som mange av oss håpet på, takket være iOS 18.

For de av dere som har ventet på dem, er sannsynligvis den rimeligere versjonen den etterlengtede AirPods Lite. Derimot har AirPods Pro 3 ennå ikke dukket opp, men flere programvareoppdateringer har blitt annonsert. Selv om de nye AirPods Max gjorde sitt inntog (til en viss grad) på Apple Park-arrangementet, var det ikke med støtte for tapsfri lydkvalitet, noe mange håpet på. Men vi er fornøyd med et helt nytt par AirPods i stedet for ingen i det hele tatt – vi har ventet en stund.

Dette er blitt bedre

(Image credit: Aplpe)

Designet er ved første øyekast samme gamle Apple. Og hvis du håpet på den lilla fargevarianten Apple en gang planla, vil du bli skuffet. Men Apple har jobbet intensivt med størrelsen på sine åpne hodetelefonene, og utviklet over 50 millioner størrelsesdiagrammer. Dessuten er det en helt ny akustisk arkitektur i det Apple kaller sitt «beste åpne AirPods-design noensinne».

Spesifikasjonene som virkelig skiller seg ut inkluderer Apples H2-brikke, som betyr støtte for aktiv støyreduksjon i high-end-varianten (for første gang i ikke-Pro AirPods), samt støtte for «Conversation Awareness» og trådløs lading i etui, som nå også inkluderer en høyttaler for enklere bruk med «Hvor er»-funksjonen.

Batteritiden var et område som trengte forbedring i 2024 for Apples banebrytende hodetelefoner, men Tim Cooks gigantiske selskap har vært litt ordknappe om utholdenheten til disse nye Spatial Audio-aktiverte hodetelefonene. En total batteritid på 30 timer ble imidlertid nevnt, men vi vil fortelle mer om det senere når vi får sjansen til å teste dem.

Pris? Det er selvfølgelig en viktig faktor når du vurderer å kjøpe et nytt par AirPods. De får nok ikke plass på topplisten vår over de beste billige hodetelefonene, men de er heller ikke ekstremt dyre: 2490 kroner for modellen med aktiv støyreduksjon og 1790 kroner for inngangsmodellen AirPods 4.

Utgivelsesdato? Den 20. september. Snart, altså!