Test: Sony WH-1000XM5

Sony WH-1000XM5 kan vise til en av de mest imponerende stamtrærne innen dagens lydteknologi. Modellen lanseres som oppfølgeren til to av de aller beste støydempende hodetelefonene på markedet, og forventningene er dermed makeløst høye – langt høyere enn vanlig i dette segmentet.



TechRadar har tidligere gitt Sony WH-1000XM3 og Sony WH-1000XM4 toppkarakterer i sine respektive tester, så spenningen var stor da WH-1000XM5 skulle til pers. Ville Sony klare å følge i sine egne perfekte fotspor?



Vi kan avsløre med en gang at når det gjelder spesifikasjoner og ytelse, så er det ingen tvil om at oppfølgerne følger i forgjengernes fotspor – kanskje til og med litt for tett på – men beveger vi oss til utførelse og design, så er historien en annen. Sony WH-1000XM5 representerer den mest omveltende fysiske forandringen hodetelefon-serien har gjennomgått til nå. Spørsmålet er om et nytt design holder, om Sony skal klare å slå sine foregående produkter, som tross alt allerede er best innen sitt segment.

Sony WH-1000XM5: Pris og lanseringsdato

Pris: 4 990 kroner

Lansert: mai 2022

Sony WH-1000XM5 er i skrivende stund allerede mulig å kjøpe via forhåndssalg, og kommer (på papiret) til å være tilgjengelig i butikk den 20. mai. Norske forhandlerne opererer likevel med litt ulike datoer for tilgjengelighet, men sannsynligheten er stor for at du vil kunne ramle inn i en fysisk forretning og skaffe deg hodetelefonene i løpet av uke 21. Anbefalt utsalgspris er 4 990 kroner, noe som ikke bare er vesentlig dyrere enn det forgjengerne WH-1000XM4 kostet ved lansering (3 990), men også nesten to tusen kroner dyrere enn det sistnevnte koster i dag.



Hvis vi bare skal forholde oss til anbefalt utsalgspris ved lansering, så er det altså snakk om en forskjell på 1000 kroner – og vi må nesten understreke at WH-1000XM4 fortsatt er svært gode hodetelefoner. Som ovennevnt kan forgjengerne i skrivende stund fås for 2000 kroner mindre enn WH-1000XM5, og det er ikke utenkelig at dette prisgapet vil periodevis øke i månedene fremover. Under store salgsdager som Black Friday og Cyber Monday har eldre modeller en tendens til å synke vesentlig i pris, mens nyere modeller ofte står på stedet hvil. I et slikt tilfelle blir det vanskelig å forsvare et kjøp av WH-1000XM5, selv om vi ikke skal se bort i fra at et og annet tilbud på oppfølgeren også vil dukke opp om ikke så lenge.



Likevel er det andre som tar mer for tilsvarende produkter, i alle fall om du skal bestille direkte fra produsent. Apple vil for eksempel fortsatt ha 6 990 for sine AirPods Max, bestilt fra selskapets egen butikk. Heldigvis firer norske elektronikkforhandlere vesentlig på prisen på sikt, noe vi også forventer at vil skje med WH-1000XM5.

(Image credit: Future)

Sony WH-1000XM5: Design

Helt nytt design

Komfortable i bruk over lang tid

Design forhindrer problemer med vind – men kan ikke lenger brettes sammen

Ikke vanntette, i likhet med forgjengerne

Etter to generasjoner med nær sagt identiske design kan man trygt si at WH-1000XM5 bryter det tradisjonelle utseendet til forgjengerne.



Den enkleste måten å beskrive utseendet til WH-1000XM5 på er å si at de rett og slett er en gode del rundere i kantene enn forgjengerne. Litt ryddige, litt mer forfinede og elegante – man ser færre mekaniske trekk, mikrofon-uthulingene er mindre synlige og hodebøylen er tynnere (og dekket i lær, hvilket gjemmer alt som gjør den bøyelig og strekkbar.) Rommet ørene dine vil befinne seg i har også fått en ny form – noe mer kvadratisk og mindre oval enn i forgjengerne WH-1000XM3 og WH-1000XM4. Selv om vi ikke aktivt har prøvd å ødelegge mekanismen, kan vi likevel konkludere med at mekanismene som gjør at bøylen kan gjøres lengre virker mer solide, og har færre svake punkter – et aspekt mange kunder var misfornøyde med i forgjengerne.

Designet til XM5 (venstre) og XM3 (høyre, som for øvrig ligner stort på XM4) skiller seg betydelig ut fra forgjengerne. (Image credit: Future)

Det er likevel enkelte forandringer som ikke alle vil finne like velkomne. Sonys seneste vidundre er, i likhet med sine forgjengere, ikke vannbestandige – og siden hodetelefonene ikke lenger kan brettes sammen er det ikke like enkle å pakke bort og få med seg som tidligere. Hodebøylen tar seg riktignok bedre ut og gjør mindre ut av seg, men det føles ut som om man får litt mindre polstring enn i tidligere modeller.



Akkurat det siste er likevel ikke en kritikk en bør hefte seg videre ved – etter vår erfaring er de nye modellene minst like komfortable som før, og man kan bruke de i time etter time uten ubehag. Man får godt med polstring rundt ørene og selve klokkene kan vris og vendes til posisjoner som passer nær sagt alle ørestørrelser og -former. Trykket mot hodet er akkurat passe, slik at de holder seg på plass, uten at man føler at hodet kommer i skvis. Bøylen kan nå også gjøres lengre uten at man trenger å forholde seg til merkbare steg, bevegelsen er sammenhengende.

(Image credit: Future)

Kontrollene ligner stort på de man finner i 1000XM4. Rent bortsett fra de kontekstsensitive automatiske variantene (som vi kommer tilbake til under «funksjonalitet»), så finner man to fysiske knapper på kanten av venstre klokke. Den ene går gjennom en syklus med forskjellige støydempingsfunksjoner, fra fullstendig utelukkelse av omkringliggende lyd til en såkalt «ambient»-modus, der du hører litt mer av ting som foregår rundt deg. ANC-knappen kan også brukes til Spotify Tap og Endel Quick Access, via et visst antall kjappe trykk, hvilket i praksis vil si at man kan kontrollere musikk og meditasjon uten å måtte fiske mobilen ut av lomma. Den andre av de to er av/på-knappen, som i tillegg kan brukes til å aktivere Bluetooth-paring. Utsiden av høyreklokken er også en slags knapp som fungerer ved hjelp av berøring. Her kan man sveipe fingeren(e) opp eller ned for å justere volumet, trykke to ganger for å sette lyd på pause og svare på samtaler eller dekke hele klokken med håndflaten for å få direktetilgang til lyd fra utsiden. En USB-C-ladeport er fortsatt på høyre side og den velkjente minijack-inngangen (3,5 mm) på venstre.

(Image credit: Future)

Som ovennevnt er det altså en del fysiske forandringer og nyvinninger i det ytre, men hva er det som har blitt gjort, og hvorfor?



Den mer flytende og avrundede formen er et forsøk på å redusere turbulens rundt selve øreklokkene, som i mer kantede design kan føre til irriterende lyder og forstyrrelser i støydempingen når man vandrer rundt på vindfylte dager. Et mer aerodynamisk design bør redusere disse problemene. Vi har ikke løpt rundt i stiv kuling riktig ennå, men våre britiske kolleger merket en viss forskjell da de testet modellene på sure London-dager i Greenwich Park.



En annen stor forskjell er doblingen av antallet mikrofoner hodetelefonene besitter. Disse gir de innebyggede støykanselleringsprosessorene (to stykker, som sitter på innsiden av klokkene) mer lyddata som kan analyseres og dermed gi bedre aktiv støydemping. I tillegg får man dobbelt så mange mikrofoner i nærheten av munnen til brukeren, som for øvrig bruker stråleforming-prinsippet. Opp fra to i WH-1000XM4 til fire i WH-1000XM5. Samtalekvaliteten, ifølge våre kritiske medsammensvorne, var krystallklar.

På tross av nyvinningene er hodetelefonene faktisk lettere enn den foregående modellen. Totalvekten er faktisk bare på 250 gram – fire gram mindre enn forgjengeren. I tillegg bruker Sony nå ABS-plast i konstruksjonen (i tillegg til i innpakningen), som består av resirkulerte bildeler.

(Image credit: Future)

Nok en gang får man en velkonstruert bæreveske med på kjøpet om man går for Sonys seneste støydempende hodetelefoner. Utføringen er i grått stoff, og myk nok til å komprimeres noe, slik at man kan gjøre litt mer plass i sekken når man bruker hodetelefonene. Etuiet er likevel såpass stivt at det ikke kan gjøres helt papirtynt, rett og slett siden det inneholder en lomme som kan brukes til lagring av kabler og lignende. Det er ikke helt enkelt å sammenligne vesken direkte med de man fikk med forgjengerne, men den er litt større i omfang, selv om man kan gjøre den litt tynnere ved å klemme den sammen.

Sony WH-1000XM5: Funksjoner

Den beste aktive støydempingen på markedet

Smarte løsninger for å høre omkringliggende lyd

Tillater tilkopling til to enheter samtidig

Appen kan beskytte hørselen din

Den aktive støydempingen har lenge vært noe Sony har truffet godt med i WH-serien, og WH-1000XM5 er i så måte intet unntak. Vi ser for oss at Sony-ingeniørene har hatt sitt å stri med når de fikk beskjeden om å overgå den svært gode ytelsen til de foregående generasjonene, og vi skal være ærlige på at det ikke er snakk om noe kvantesprang mellom WH-1000XM4 og WH-1000XM5 – men det er likevel snakk om en merkbar forskjell, om enn liten.



WH-1000XM4 var allerede enormt god på å fjerne lavfrekvente lyder (for eksempel rumlingen av kollektivtransport og annen bystøy), men WH-1000XM5 har gått enda mer aggressivt til verks i de høyere frekvensene. Dette gjøres delvis via de nye elementene på 30 mm (XM4 brukte elementer på 40 mm), som tar i bruk en stiv hvelving og myk kant for å file ned litt på de høyfrekvente lydene. Etter vår erfaring kunne vi bevege oss på både t-banestasjoner og andre svært støyende områder uten å høre et kvekk, selv med volumet på et meget lavt nivå. Det er rett og slett imponerende.

(Image credit: Future)

Aktiv støydemping er nok den tydeligste av de smarte funksjonene Sony inkluderer i WH-1000XM5, siden resten gjerne aktiveres automatisk uten at du merker det. Lydkvaliteten økes uten at du trenger å løfte én finger.



Først ut av de ovennevnte funksjonene er hodetelefonenes evne til å forstå hvor de befinner seg. Ved å pare XM5 med en smarttelefon vil hodetelefonene lære seg dine daglige rutiner og justere Ambient Sound Control-innstillingene dine i tråd med miljøet du befinner deg i. Hvis hodetelefonene merker at du sitter hjemme, så vil støydempingen være mindre aggressiv enn om du eksempelvis hadde vært på kontoret; og hvis du går en tur i byen kan XM5 slippe inn litt mer ekstern lyd når du for eksempel går over veien – alt i tråd med dine innstillinger.

Speak-to-Chat er en annen hendig funksjon. Som navnet tilsier vil hodetelefonene slutte å spille av lyd hvis du begynner å snakke, og hekker begynne å slippe inn ekstern lyd slik at du kan holde en samtale uten å ta av deg produktet. I likhet med WH-1000XM4 har dette en utilsiktet effekt i at XM5 vil sette en sang på pause hvis du begynner å synge med – hvis du har funksjonen påslått, vel å merke. Heldigvis er dette valgfritt, så hvis du har for vane å etterligne Pavarotti kan du uten problemer synge av full hals, og fortsatt høre sangen, hvis du ønsker det.



Mer nyttig er kanskje funksjonen som gjør at WH-1000XM5 setter all lyd på pause hvis du tar hodetelefonene av (takket være en skjult sensor i en av klokkene.) Lar du de ligge i noen minutter slår de seg automatisk av, slik at man i praksis får bedre batteritid. Man får også muligheten til å kople til to enheter samtidig, og skifte mellom avhengig av hva som skjer på den enkelte mobil, slik at man for eksempel får med viktige varsler.

Til slutt kan vi nevne en forbedret støtte for stemmeassistenter og nøkkelordene som aktiverer de. Alexa og Google Assistant kan manes frem ved hjelp av ordene de kjenner igjen, og instrueres til å gjøre alt fra å ringe venner og bekjente og ta telefonen om noen ringer til å lese opp SMS-er og varsler, i tillegg til å kontrollere avspilling av musikk, selvsagt.

(Image credit: Future)

Mange av disse funksjonene kan skreddersys via den medfølgende appen, som for øvrig er langt nyttigere enn lignende programvare. Man får en responsiv EQ med en bass boost-funksjon som gir en reell innvirkning på lydprofilen (det skal likevel sies at standard-innstillingen fungerer helt fint uten); en funksjon som analyserer øret ditt og gjør at Sonys 360 Reality Audio (romlig lyd) fungerer bedre, for ikke å snakke om et drøss av alternativer når det gjelder å skreddersy hvordan støydempingen fungerer og automatisering av læringsprosessen som foregår når hodetelefonene prøver å finne ut av hvor du befinner deg.

En kjekk detalj som gikk oss hus forbi helt frem til vi ble gjort oppmerksomme på den er den såkalte Safe Listening-delen i appen. Hodetelefonene loggfører kontinuerlig nivået av lydtrykk (i dB) du blir utsatt for når du hører på musikk. Disse dataene brukes så av appen til å gi deg informasjon om hvordan du ligger an når det gjelder total mengde støy ørene dine utsettes for per uke, basert på nivåer satt av Verdens helseorganisasjon. Er man av typen som liker å stenge alt ute ved hjelp av rock spilt på full guffe kan man nok få seg en overraskelse når man blir presentert med en visuell forklaring over hvor mye skade lyden volder på ørene. Appen holder også styr på antall timer og minutter du har brukt hodetelefonene, noe som kan være nyttig for alle som liker å ha full kontroll på tidsbruken, og gir «belønninger» om man bruker ulike appfunksjoner over tid. Det er synd at det later til kun å være mulig å logge tid brukt når man er koplet til en enhet som kjører appen, snarere enn at informasjonen lagres i selve hodetelefonen – en får ikke loggført tiden man bruker om man er koplet til en laptop, for eksempel.

Sony WH-1000XM5: Lydkvalitet

Stort lydrom

Støtte for romlig lyd (spatial audio)

LDAC og DSEE Extreme yter utrolig bra

Velbalanserte med kraftig bass og nydelige detaljer

Hoppet fra 40 mm i WH-1000XM4 til de nye 30 mm-elementene i WH-1000XM5 gjorde oss noe mistenksomme – ville det dynamiske lydbildet i WH-serien gå tapt med nye elementer? Svaret er heldigvis «nei» – lyden holder samme høye nivå som i XM4, men vi må innrømme at den ikke er merkbart bedre.



Sony drar nok en gang nytte av tospannet LDAC og DSEE Extreme for å levere den beste mulige lydkvaliteten. LDAC er en høyoppløselig lydkodek som komprimerer og dekomprimerer i sanntid slik at man ender opp med en langt høyere båndbredde enn ved bruk av en vanlig Bluetooth-tilkopling; og hvis du skulle finne på å bruke hodetelefonene med noe som kun støtter en lavoppløselig standard, vil DSEE Extreme ta i bruk AI-basert oppskalering til å lirke ut litt mer data. Begge funksjonene fungerer eksemplarisk.

(Image credit: Future)

Selv med mindre høyttalerelementer fremstår lydbildet romslig og stort nok til å gi plass til alle aspekter i en lydmix. La oss si at du hører på soloen i Metallica-klassikeren One, for eksempel – her er det mange instrumenter som sveipes inn og ut av ulike frekvensområder, men en kan likevel høre hver bidige tap og hammer-on fra gitaren til Kirk Hammet. I mer rolige sanger, som Jeff Buckleys Grace, klarer man med enkelhet å skjelne plekteret gli over den akustiske gitaren, i takt med både harmoniserende vokal og elektrisk gitar med chorus-pedal – men det er også god plass til basslinja. Alt finner sin rette plass med Sony WH-1000HM5, og resultatet er en herlig omfavnende lyd, selv uten bruk av 360 Reality Audio.

Hvis en skal teste responsen i de dypere registrene finnes det knapt bedre materiale enn Bullet in the Head med Rage Against the Machine, der Tim Commerford-bassen går som ei kule gjennom hele sporet. WH-1000XM5 lar basslinjen ligge perfekt og sterkt plassert bak den høyfrekvente gitaren, uten å flate ut resten av lydbildet. Hvis du virkelig vil finne ut hvor lavt hodetelefonene kan spille uten at det blir mangel på detaljer trenger du ikke å gjøre annet enn å sette på Angel med Massive Attack, der WH-1000XM5 klarer å holde på musikaliteten, selv når det røyner på med svært lavfrekvent bass.



På andre siden av stemningsspekteret finner vi Prince og hans sprettende glade Raspberry Beret, der Sony-klokkene klarer å vise oss detaljer vi ellers ikke ville ha hørt. Dette er 80-tallets Prince med en rikholdig produksjon tettpakket med snaretrommer og klapp som penetrerer en fantastisk miks av synther, strykere og gitarer. Det er mulig vi tar feil, men ligger det en cembalo under det hele? Hvis det er tilfellet, så er det i så fall første gangen vi hører det.

(Image credit: Future)

Og hvis du virkelig vil høre klarheten i en av de mest imponerende vokalprestasjonene de siste tiårene, sett på Sinéad O'Connors Nothing Compares 2 U (tilfeldigvis også skrevet av Prince) – hun kunne like gjerne ha vært i rommet sammen med deg når hun møysommelig går fra sinne til hjertesorg, og Sony-hodetelefonene plukker opp hvert bidige tonefall og vislende gråt.



Overraskende lite lyd lekker ut når man hører på musikk. Etter vår erfaring kan man sitte kloss inntil personer, uten at de hører noe som helst, selv på et lite forsvarlig volum. Dette gjør faktisk WH-1000XM5 bedre enn forgjengeren, som vi skal stole på testpersonellet rundt oss.

Sony WH-1000XM5: Batteritid

Det er ikke mange områder å ta av når man skal prøve å lage et bedre produkt enn Sony WH-1000XM4, men én lavthengende frukt er batteritiden. Sony hevder at XM5 holder ut noe lenger enn XM4 – og selv om 30 timer med aktiv støydemping bare matcher forgjengerne, så er 40 timer med støydempingen avslått faktisk 2 timer bedre. Det høres kanskje ikke så imponerende ut, siden konkurrentene begynner å bli flinke på å skvise stadig flere minutter ut per lading – men kvaliteten i resten av funksjonene klarer faktisk å fungere som motvekt til den beskjedne oppgraderingen i batteri og strømforbruk. 30-40 timers bruk er tross alt mer enn respektabelt.



Er estimatene fra Sony korrekte? Etter vår erfaring, så er de det, i alle fall rundt regnet. Vi klarte ikke helt å komme oss til de 30 timene med aktiv støydemping det skrytes av på innpakningen, men så har vi også en tendens til å kjøre volumet opp på et nivå den jevne nordmann får vondt i øra av (langt over anbefalt nivå), så det er kanskje ikke så rart at batteriet lider.

Sony’s definitely put effort into the charging experience generally though – using the USB-PD standard, you’ll get three hours of playback from just a three minute charge of the headphones, getting you out the door and into your tunes as quickly as possible.

(Image credit: Future)

Burde jeg kjøpe Sony WH-1000XM5?

Kjøp dem hvis …

Du er ute etter den beste aktive støydempingen og lydkvaliteten

Serien har kanskje flatet ut litt med Sony WH-1000XM5, men utflatningen skjer helt i toppen av markedet. Disse hodetelefonene med aktiv støydemping fra Sony er kremen av kremen akkurat nå – men de koster også mer enn forgjengerne, og de fleste rivaler.

Du liker smarte, AI-drevne programvarefunksjoner

Det kan være snakk om at hodetelefonene skjønner at de ikke lenger befinner seg på hodet ditt (og pauser musikken), at de merker at du snakker med noen og skrur ned volumet eller at den aktive støydempingen slås av når man befinner seg midt i trafikken – Sony WH-1000XM5 skjønner hva du trenger til enhver tid, uten at du trenger å styre med knapper. En annen fordel er at de smarte funksjonene føles kjappere og mer responsive enn i de foregående modellene.

Du er ute etter hodetelefoner som respekterer tidsbruken, helsen og miljøet

Sony WH-1000XM5 lader i en rasende hastighet, slik at du kan høre på musikk akkurat når du selv vil. Appen viser deg hvor du trår feil når det gjelder volum og hørselsskader. Etuiet og innpakningen er laget med tanke på bærekraft. Dette er hodetelefoner som gjør en innsats.

Ikke kjøp dem hvis …

Du allerede eier WH-1000XM4

Selv om WH-1000XM imponerer med et knippe reelle oppgraderinger i design og lydkvalitet (særlig når det gjelder støydempingen), så er ikke hoppet fra forgjengeren så stort at en bør kaste seg på neste generasjon.

Du finner WH-1000XM4 på tilbud

Ifølge Sony er det ikke slik at WH-1000XM4 forsvinner over natten når oppfølgeren lanseres. Forgjengerne vil være i butikkene sammen med WH-1000XM5. Det vil i praksis si at 1000XM4 snart kommer til å synke i pris – og de relativt små forskjellene i ytelse mellom de to vil tilsi at man får langt mer for pengene med XM4 på billigsalg.

Du har dårlig plass i sekken

I motsetning til tidligere modeller i serien kan ikke WH-1000XM5 brettes sammen til en liten klump og snikes ned i en overfylt sekk. De er faktisk litt større enn forgjengerne. Det er verdt å ha i mente hvis du i realiteten er ute etter små, nette hodetelefoner – WH-1000XM4 er faktisk et bedre Sony-alternativ i så måte.

Also consider

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Ute etter et enda fjongere design? Bose NCH 700 kan i så fall være hodetelefonene for deg. Dette er lettevektere med 11 forskjellige moduser for aktiv støydemping, og lydkvaliteten er det heller ingenting å si på.

Apple AirPods Max

Vil man ha et enda større fokus på romlig lyd, så kan Apples støydempende hodetelefoner, AirPods Max, være riktig valg – selv om sparegrisen etter all sannsynlighet vil ha en innsigelse eller to. Her får man heller ikke støtte for bruk av kabel.

Sony WH-CH510

Er budsjettet slunkent kan det være lurt å ta en titt på de litt rimeligere modellene fra Sony. De har ikke like mye klarhet, balanse og rom som WH-1000XM5, men de klarer likevel å produsere lyd som overrasker, gitt prisen.

Først testet: mai 2022