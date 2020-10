Test: Sony WH-1000XM4

Sony WH-1000XM4 leverer glimrende støydemping og topp lydkvalitet i et lett og komfortabelt design. Utseendemessig er de stort sett like forgjengeren, men på innsiden har de fått en rekke nye funksjoner inkludert multipoint-parring, DSEE Extreme-oppskalering og automatisk samtalegjenkjenning, og alt dette gjør dem til de beste hodetelefonene hittil i 2020.

Kort oppsummert

Nesten uansett hvordan man ser på dem, så er Sony WH-1000XM4 et fantastisk par hodetelefoner. De leverer akkurat det de lover og mer til, takket være den glimrende støydempingen og oppdatert codec-støtte.

Designmessig er oppdateringene få sammenlignet med forgjengeren fra 2018, men WH-1000XM4 er likevel utstyrt med en rekke nyvinninger som DSSE Extreme-oppskalering og multipoint-parring.

Den nye modellen støtter også Sonys 360 Reality Audio som byr på rombasert lyd, i tillegg til LDAC-codec-en som støtter bitrater opptil 990 kbps. Derimot støtter de ikke lenger AptX og AptX HD, noe enkelte kanskje vil savne.

Vi må nevne at WH-1000XM4 ikke egner seg spesielt godt for deg som trenger hodetelefoner til trening eller deg som trenger en god mikrofon til samtaler i jobbsammenheng. For stort sett alle andre – og spesielt de som reiser mye – så er derimot disse hodetelefonene det beste kjøpet du kan gjøre akkurat nå.

Spesifikasjoner Bluetooth-standard: 5.0 Frekvensrespons: 4 - 40.000 Hz Elementstørrelse: 40 mm Følsomhet: 105 dB (101 dB passivt) Batterilevetid: 30 med støydemping, 38 uten Oppladingstid: 3 timer Codec-er: AAC, LDAC, SBC NFC: Ja

Pris og tilgjengelighet

Pris: 3990 kr

Sony WH-1000XM4 ble annonsert 6. august 2020, og er nå i salg i norske nettbutikker til en veiledende pris på 3990 kroner.

Dette er 300 kroner mer enn hva forgjengeren WH-1000XM3 bli lansert til i 2018.

De plasserer seg litt over dagens pris på Bose Noise-Cancelling Headphones 700, og rett under Bowers & Wilkins PX7 Wireless.

(Image credit: Future)

Design

Nesten umerkelige justeringer fra 1000XM3

Robust byggekvalitet og god polstring

Ny SoC med forbedret støydemping

Ikke vanntette

På utsiden er det lite som vitner om at WH-1000XM4 er en ny modell, og det er rett og slett ikke lett å se forskjell på dem og forgjengeren, selv når du har dem side ved side.

Vi snakker likevel om enkelte mindre justeringer og forbedringer, og vi setter stor pris på den nøytrale fremtoningen som sikrer at du ikke tiltrekker deg masse oppmerksomhet når du er ute blant folk.

Når det kommer til materialer så består de hovedsakelig av plast og fuskeskinn, og helheten føles solid og gir inntrykk av god holdbarhet.

På den ene hodetelefonklokka finner du to fysiske knapper for av/på og Bluetooth-parring, og en knapp som veksler mellom ulike støydempingsmoduser. De har også en 3,5 mm-kontakt og en USB-C-port til lagring. I tillegg fungerer overflatene på klokkene som berøringsflater som lar deg starte og stoppe avspilling, hoppe mellom låter og justere volum.

På innsiden har de fått den nye prosessoren QN1 som fortløpende vurderer støyen rundt deg og justerer støydempingen etter behov.

Den dårlige nyheten er at Sony WH-1000XM4 ikke har noen form for beskyttelse mot vann, og Sony anbefaler at du holder dem tørre og borte fra all fuktighet. Det er kanskje ikke så overraskende, men det er verdt å tenke på hvis du helst skal ha et par hodetelefoner som tåler at du bruker dem utendørs i all slags vær.

(Image credit: Future)

Funksjoner

Klasseledende støydemping

Automatisk situasjons- og samtalegjenkjenning

Multi-point-parring

Kan pause musikken når du synger med

Sony WH-1000XM3 var funksjonsrike da de kom, og de bød på både innovative kontrollmuligheter og intelligent støydemping. Alt dette har Sony brakt videre til WH-1000XM4, men de har også lagt til noen nye triks.

For det første har de forbedret støydempingen, og selv om du kanskje ikke vil merke det umiddelbart, så er forskjellen ganske betydelig. Du får nemlig kraftig forbedret demping i mellomtoneområdet, altså spekteret der du vanligvis vil høre vedvarende støy fra for eksempel en vifte, en varmepumpe eller en motor. Det blir aldri fullstendig stille, men det fungerer likevel imponerende godt, og når du får på musikk i tillegg så hører du ikke verden utenfor i det hele tatt. Sterk vind kan riktig nok være merkbar, men utover det så er dette den beste støydempingen vi har hørt i et par hodetelefoner.

Og de ulike støydempingsmodusene er smarte også. Med din tillatelse kan nemlig WH-1000XM4 registrere hvor du befinner deg, og tilpasse ulike støydempingsnivåer eller passthrough, basert på hvor du er. Hjemme vil du kanskje ha full støydemping, mens du på kontoret kanskje har behov for å høre kollegene dine. Når funksjonen er aktivert vil du høre et litt pling når du ankommer en forhåndsbestemt lokasjon, og da velges automatisk den modusen du ønsker. Funksjonen krever GPS og vil dermed ikke fungerer på T-banen, men du kan velge at din foretrukne innstilling skal aktiveres i det du går ned til stasjonen.

De beste nye funksjonene til WH-1000XM4 er de som gir ekstra bekvemmelighet, og de er samtidig både enkle og effektive. En sensor i hodetelefonene merker når du tar dem av og pauser musikken automatisk, og når du tar dem på igjen så fortsetter avspillingen. Når de har vært på pause i et gitt antall minutter (som du selv velger), skrur de seg av for å spare strøm. Multi-point-parring gjør på sin side at hodetelefonene kan kobles til to enheter samtidig, og de bytter på intelligent vis frem og tilbake etter behov.

Mest imponerende er likevel Speak-to-Chat-funksjonen. Når denne er aktivert, vil hodetelefonene automatisk oppfatte at du snakker, og dermed pause musikken mens lyden fra utsiden slippes inn. Dermed kan du snakke i vei med de rundt deg uten å ta av hodetelefonene, og når du slutter å snakke så starter musikken å spille igjen.

Vi må imidlertid legge til at denne funksjonen også har en ulempe, nemlig at musikken også stopper om du uten å tenker over det begynner å synge med til favorittlåten din. Dermed vil du oppleve at det plutselig blir stille når låten kanskje er på sitt beste.

(Image credit: Future)

Lydkvalitet

40 mm elementer

Varm og balansert lyd med klar og kraftig bass

Støtter 360 Reality Audio

LDAC og AAC men ikke aptX eller aptX HD

Sony har brukt de samme 40 mm-elementene i WH-1000XM4 som de brukte i forgjengeren, og lydmessig er det lite som skiller dem. Lyden er balansert, du får et bredt lydbilde når du trenger det, og detaljene kommer frem tross at bassen også er kraftig.

Når det kommer til støydemping, har Sony brukt sin såkalte Dual Noise Sensor-teknologi, som gjør bruk av to mikrofoner i hver klokke, og derfra analyseres lyden av den innebygde QN1-prosessoren. Dermed kan støydempingen justeres hele 700 ganger i sekundet, og vår opplevelse er at dette fungerer veldig godt.

Det hadde vært fint om de støttet AptX HD, men Sonys egen LDAC-codec gjør i hvert fall en god jobb der den er støttet. Vi opplever også at DSEE Extreme-prosesseringen gjør en god jobb med å gjenvinne kvaliteten i komprimerte opptak, og selv lavoppløst lyd får mer klarhet her.

Sony fortsetter også å kjøre på med sitt eget 360 Reality Audio-format som plasserer deg midt i en surround-miks, og det fungerer godt, men utvalget av innhold er begrenset og kun tilgjengelig fra noen få strømmetjenester.

Som vanlig utsatte vi hodetelefonene for et utvalg av ulike strømmetjenester og musikksjangre, og Sony WH-1000XM4 er gjennomgående imponerende.

Den komplekse miksen til Jeff Buckleys Last Goodbye får for eksempel skinne uten problemer, med Buckleys lyse falsett på toppen.

Bassen får også kjørt seg med Bjørks Army of Me, og også her klarer hodetelefonene å fremheve den voldsomme basslinjen uten at det går utover andre detaljer.

Også Bright Eyes' mer rolige First Day of My Life får komme til sin rett, med en flott varme, klar vokal og en jevn basslinje som aldri blir dynamisk ujevn.

I den andre enden av spekteret låter Janelle Monaes Make Me Feel akkurat så kraftig som den skal i Sonys hodetelefoner. Har får du både stor dynamikk og klar og distinkt separasjon mellom hvert instrument, og WH-1000XM4 klarer virkelig å bringe frem det beste i denne låten.

Vi må få med til slutt av WH-1000XM4 lider av ganske betydelig lydlekkasje, og det vil være merkbart for de rundt deg selv ved rundt halvt volum. Det er verdt å huske på om du har planer om å bruke dem på et stille kontor eller på biblioteket.

(Image credit: Future)

Batterilevetid

Samme som forrige modell

30 timer med støydemping / 38 timer uten

Hurtiglading (fem timer batterilevetid etter 10 minutter)

På nivå med konkurrentene

Selv om Sony WH-1000XM4 ikke har fått bedre batterilevetid enn forgjengerne, så er fortsatt 30 timer med støydemping og 38 timer uten, å regne som gode tall.

Det virker kanskje rart at Sony ikke har klart å få til en forbedring, men med tanke på alle de nye funksjonene og de nye sensorene så er det ikke så merkelig likevel. Faktisk er det ganske imponerende at de har klart å bevare den på samme nivå.

Og det er også verdt å minne om den automatiske deaktiveringen vi var innom tidligere. Den sikrer at batteriene varer lenger, og gjør at du slipper å komme tilbake til et par hodetelefoner som er tomme for strøm om du glemmer å skru dem av.

Det er også en stor fordel at de kan hurtiglades, og ifølge Sony kan du få fem timer batterilevetid fra 10 minutters lading og full opplading på tre timer.

Bør jeg kjøpe Sony WH-1000XM4?

(Image credit: Future)

Kjøp dem hvis ...

... du vil ha det beste av det beste på markedet

Vi er ikke i tvil om at det er WH-1000XM4 som leverer den beste støydempingen akkurat nå. De er det perfekte valget for deg som reiser mye.

... du vil ha et allsidig par hodetelefoner som låter bra

Her får du både eksepsjonelt god støydemping og svært god lyd, og det er ikke mange konkurrenter som kan skryte av den samme kombinasjonen.

... du jobber hjemmefra og trenger arbeidsro

Med musikk på ørene og støydemping aktivert, er du sikret ro når du jobber hjemmefra. WH-1000XM4 kan være akkurat det du trenger hvis du sliter med forstyrrelser i arbeidet.

Ikke kjøp dem hvis ...

... du trenger et par hodetelefoner til trening eller stranda

WH-1000XM4 kan riktignok stenge ute gryntene fra sidemannen mens du trener, men den løse passformen og mangelen på vannbestandighet gjør at det finnes bedre alternativer til trening

... du deltar ofte i konferansesamtaler

Sony WH-1000XM4 er ikke det beste valget til møtebruk. Hvis du trenger topp samtalekvalitet bør du i stedet se på Jabras hodetelefoner.