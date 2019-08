Test: Bose Noise Cancelling Headphones 700

Disse glimrende hodetelefonene fra Bose byr på markedsledende støydemping og svært godt lyd, men de slår ikke Sony WH-1000XM3 når det kommer til batterilevetid og pris. Først og fremst er de et fantastisk valg for deg som reiser mye.

Bose er blant markedslederne når det kommer til støydempende hodetelefoner, og den enormt populære QuietComfort-serien har satt standarden for denne teknologien siden Bose QC25 ble introdusert i 2014.

Tross populariteten, har likevel Bose valgt å lansere en helt ny modell med et nytt navn og et nytt design, nemlig Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Pris og tilgjengelighet

Prisen på Bose Noise Cancelling Headphones 700 er satt til 4199 kroner i Norge, noe som er mer enn hva forgjengeren QuietComfort 35 II kostet da de var nye. Det skal også nevnes at QC35 II kan fås for så lite som 2300 kroner i norske nettbutikker for øyeblikket.

Ikke minst må vi få med at Sony WH-1000XM3 går for drøyt 3000 kroner, noe som gjør det vanskelig for Bose å forsvare prisen på sine nye klokker.

(Image credit: TechRadar)

Design

Så hva får du for de ekstra pengene du må ut med sammenlignet med forgjengeren? En av de meste slående forskjellene er det nye designet.

Både de karakteristiske klokkene, de synlige hengslene og den litt klumpete utformingen er borte – i stedet har Bose gått for en helt annen tilnærming med disse trådløse hodetelefonene, og i det store og det hele er det enhetlige designet veldig stilig.

Du kan velge mellom sort og sølv, og hele designet er basert rundt en bøyle i rustfritt stål. De går sømløst over fra en flat til en sylindrisk form, og du kan justere lengden ved å skyve klokkene opp og ned på bøylen. På den måten blir ikke de jevne linjene brutt av en klumpete mekanisme.

Selve klokkene har også blitt strømlinjeformet, og ved å droppe foldene i stoffet på selve klokkene sikrer de at helheten får enklere linjer.

Når vi tok dem på ble vi imponert over hvor lette de er, og de myke putene omgir ørene helt og sikrer både passiv støydemping og høy komfort.

Sammen med den godt polstrede bøylen, sikrer det at de kan brukes over lang tid uten problemer, og vi kan se for oss at de vil fungere godt på lange flyturer.

Den lave vekten vil nok friste mange, men det skal også sies at det får dem til å virke litt billigere enn konkurrenter som Sony WH-1000XM3.

Når det kommer til betjening så sitter det noen knapper på utsiden (mer om dem senere), men det meste av betjening forgår via en berøringsflate på den høye klokka.

I motsetning til QuietComfort-serien, kan ikke Bose Noise Cancelling Headphones 700 foldes sammen, men de kan heldigvis legges flate. De kommer også med et slankt etui til transport, og det sikrer at de burde fungere godt til reising likevel.

(Image credit: TechRadar)

Funksjoner og batterilevetid

Hodetelefonene kan kobles til telefonen ved hjelp av den tilhørende appen, som er gratis å laste ned fra Google Play Store og App Store. Der er det bare å følge instruksjonene for å fullføre prosessen.

Berøringskontrollene er ganske intuitive: du skyver opp og ned på høyre klokke for å endre volum, dobbeltrykker for å pause og spille av, og skyver forover eller bakover får å bytte mellom låter.

Hodetelefonene er også utstyrt med Alexa, så det er bare å si Alexa for å aktivere Amazons virtuelle assistent.

Google Assistant og Siri kan også aktiveres ved å trykke på en dedikert knapp på høyre klokke, og det gjør det mulig å gi kommandoer til dem også.

Bose sier at batterilevetiden skal være på 20 timer, noe vi opplevde som ganske presist, men du vil nok oppleve at dette varierer litt med lyttevolum. Bruker du ofte et høyere volum, så vil du nok oppleve at batteriet går fortere.

Samtidig er batterilevetiden uansett betydelig lavere enn de 30 timene du får fra Sony WH-1000XM3, men det vil nok likevel være nok for de fleste bruksområder.

(Image credit: TechRadar)

Støydemping

Bose har virkelig overgått seg selv med NCH700, og det gjelder spesielt når det kommer til den sofistikerte støydempingen de tilbyr.

Aktiv støydemping blir tradisjonelt brukt til å fjerne lyd fra miljøet rundt deg, slik at du skal høre musikken bedre og slippe å bli forstyrret av skravling og flystøy.

Dette fungerer godt for deg som har på deg hodetelefonene, men personer du har telefonsamtaler med kan fortsatt høre all støyen rundt deg mens du snakker, enten du står i en trafikkert gate eller sitter på et tog.

Dette forsøker Bose Noise Cancelling Headphones 700 å gjøre noe med, ved å innføre støydemping på telefonsamtaler også.

Ifølge Bose er alt dette muliggjort av et system med åtte mikrofoner, og seks av dem bidrar til den tradisjonelle støydempingen som lar deg høre musikk bedre.

I tillegg kombineres to av disse med to andre mikrofoner, og alle disse jobber sammen for å isolere stemmen din og fjerne støy under samtaler. Dermed høres stemmen din bedre for personen i den andre enden, mens bakgrunnsstøyen blir mindre forstyrrende.

Vår testing viste at samtalelyden blir imponerende godt, selv når vi var ute i travle bygater.

(Image credit: TechRadar)

Du får 11 ulike støydempingsinnstillinger (QC35 II hadde til sammenligning 3), og disse kan styres fra Bose-appen. I tillegg kan du velge tre som kan veksles mellom ved hjelp av en fysisk knapp på den ene klokken.

Vi prøvde å veksle mellom 0 (svært lett støydemping), 5 og 10 (full støydemping), mens anleggsarbeidere jobbet og skravlet i hagen og hadde radioen på full guffe.

Med støydempingen på nivå 10, ble støyen dempet kraftig, og med musikk i hodetelefonene hørte vi ingenting annet.

Er du følsom for den trykkende opplevelsen støydempende hodetelefoner kan ha, kan det være at du vil foretrekke disse fremfor forgjengerne til Bose – de har nemlig klart å fjerne den trykkende følelsen som mange andre støydempende hodetelefoner lider av.

«Conversation Mode» lar slippe inn lyden fra utsiden, og du kan dermed ha samtaler med andre uten å ta av hodetelefonene.

(Image credit: TechRadar)

Lydkvalitet

Det er ingen tvil om at disse hodetelefonene låter fantastisk, med en livlig karakter og et balansert lydbilde.

Vi prøvde ut Mark Ronsons seneste album Late Night Feelings, og «Truth» med Alicia Keys fikk en kraftig bass mens den stemningsfulle vokalen svevde over den industrielle trommebeaten.

I «Nothing Breaks Like a Heart» fikk også bassen mye plass, mens Miley Cirus’ vokal svever rundt i lydbildet. Mot slutten av låten svever de feiende fiolinene rundt den kraftige bassen og den dunkende basstromma, og disse hodetelefonene blir aldri grøtete.

Her får du i stedet masse detaljrikdom og klarhet, og da vi lyttet til Falls Creek Boys Choir, ble vi voldsomt imponert av teksturer og harmonier vi ikke har lagt merke til tidligere.

Selv om detaljrikdommen stort sett alltid er glimrende, kan du oppleve en viss skarphet når du lytter til musikk med mye høyfrekvent lyd (som skarptrommer og hi-hats), noe som kan bli litt slitsomt.

Lydbildet er ganske bredt til å komme fra støydempende hodetelefoner, med tanke på at slike klokker har en tendens til å låte «lukket». Du får ikke den samme luftige opplevelsen som et par luksusklokker som Focal Stellia gir deg, men de føles heller ikke klaustrofobiske.

Dutch Uncles «Oh Yeah» viser frem denne bredden på en god måte, og når det oppstykkede verset går over i de 80-tallsinspirerte synth-tunge refrenget, viser virkelig disse hodetelefonene hva de er gode for når det kommer til innlevelse.

Everything Everythings «No Reptiles» med sine pulserende beats og voldsomme pianoløp låter like fantastisk, og når låten når klimakset vokser vokalharmoniene og smelter inn i synthen.

Generelt låter Bose Noise Cancelling Headphones 700 kraftig og bestemt, og det er en glede å lytte til dem. De når riktignok ikke helt opp til Sony WH-1000 XM3 på dette punktet, men de er fortsatt veldig gode.

Konklusjon

Hvis du er på jakt etter et par gode støydempende hodetelefoner, så er Bose Noise Cancelling Headphones 700 et glimrende valg.

Støydempingen er fortsatt markedsledende, og det gjør dem til et spesielt godt valg for deg som reiser mye.

Lydkvaliteten er også veldig god, og det er en glede å lytte til dem. Samtidig opplever vi at de ikke helt er på nivå med Sony WH-1000XM3 på dette punktet.

Batterilevetiden er også 10 timer kortere enn hva Sony leverer, tross at de koster betydelig mer, men Bose vinner samtidig når det kommer til design.

Hvis valget står mellom Sony WH-1000XM3 og Bose Noise Cancelling Headphones 700, så anbefaler vi Sonys alternativ på grunn av den lavere prisen og den lenger batterilevetiden.

Når det er sagt så gjør du ikke noe galt i å gå for Bose sine klokker i stedet – de låter glimrende, de ser fantastiske ut, og støydempingen er på et helt eget nivå.