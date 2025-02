Sonys nye hodetelefoner på flaggskipnivå nærmer seg lansering – da kan de bli lansert

Sony ser ut til å være i ferd med å lansere nye hodetelefoner (sannsynligvis Sony WH-1000XM6) ifølge to nylig oppdagede produktregistreringer hos FCC og Singapores IMDA.

Selv om enheten ikke eksplisitt kalles XM6 i noen av disse registreringene – i stedet blir betegnet som YY2984 – ser den ut som en oppdatert versjon av Sony WH-1000XM5, og de få detaljene som avsløres tyder på at det faktisk er en ny modell i Sonys flaggskipserie med hodetelefoner.

Vi sier «få detaljer» fordi konfidensialitetsavtaler forhindrer disse regulatorene i å dele mer enn de mest grunnleggende spesifikasjonene og noen få skjematiske bilder av de kommende produktene. Dette betyr at vi fortsatt mangler mange spesifikke detaljer og vil ikke få et klarere bilde før Sony selv offisielt avduker hodetelefonene.

Når det er sagt, basert på den lille informasjonen som er tilgjengelig, kan vi begynne å få en ide om hva XM6 kan tilby og når vi kan forvente å kunne teste dem selv.

Hva vet vi om Sonys kommende hodetelefoner?

1. Lanseringen kan være nær

Selv om ingen av registreringene avslører en eksakt lanseringsdato for Sonys nye hodetelefoner, indikerer de likevel at vi ikke trenger å vente særlig lenge før vi får teste dem selv. Dette er fordi FCCs konfidensialitetsavtale utløper i juli i år, noe som betyr at mer detaljert informasjon om enheten da vil bli offentlig, og potensielt ødelegge Sonys overraskelse.

Derfor venter vi at de nye hodetelefonene vil bli lansert en gang før det, i første halvdel av 2025. Tidligere Sony-hodetelefoner har blitt lansert flere måneder før denne hemmelighetsgrensen, noe som gjør en lansering i april eller mai sannsynlig. Det er imidlertid fortsatt vanskelig å fastslå en eksakt dato.

Hvor stor oppgradering vil de nye hodetelefonene bli sammenlignet med XM5-modellen? (Image credit: Future)

2. Hurtiglading og Bluetooth 5.3

På grunn av konfidensialitet er mange spesifikasjoner fortsatt skjult, men vi har klart å trekke ut noen detaljer fra registreringene. For det første er det støtte for hurtiglading, noe vi har sett i tidligere Sony-hodetelefoner, hvor 9V-lading er nevnt i tillegg til 5V. Vi har imidlertid ingen informasjon om batterikapasiteten, noe som gjør det vanskelig å vurdere forventet batteritid.

Vi har imidlertid sett at de nye hodetelefonene vil ha Bluetooth 5.3, en oppgradering fra Bluetooth 5.2 i Sony WH-1000XM5. Dette skal gi en mer stabil og energieffektiv forbindelse. Selv om noen kan være skuffet over at hodetelefonene ikke har den aller nyeste Bluetooth 5.4-standarden, er det verdt å merke seg at Bluetooth 5.4 først og fremst er rettet mot kommersielle og smarte IoT-enheter. Forbedringene den tilbyr vil derfor ikke utgjøre noen stor forskjell for XM6 når det gjelder lyd.

3. Kan være samme høyttalerelement

Dette punktet er litt vanskelig å vurdere, men ifølge The Walkman Blog antyder diagrammene for WH-1000XM6 at størrelsen på høyttalerdriverne er uendret fra forgjengeren – altså 30 mm.

Sammenlignet med 40 mm-driverne i WH-1000XM4, førte den mindre maskinvaren i XM5 til en mer detaljert og strammere lyd. Derfor er det sannsynlig at lydkvaliteten ikke vil endre seg mye mellom XM6 og forgjengeren, men det er ikke nødvendigvis en uting.