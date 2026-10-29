Amazon har avduket 8 nye Echo- og Alexa-enheter – fra en oppgradert Echo Dot til en Echo Studio med påmontert kamera

Amazon liker ofte å lansere en hel rekke produkter samtidig, og det har de gjort igjen: I dag skal vi se på åtte ulike produktnyheter, som omfatter alt fra smarte skjermer og smarthøyttalere til det øvrige Amazon-økosystemet.

De fleste av disse produktene er tilgjengelige nå, mens enkelte foreløpig kun kan forhåndsbestilles. Les videre for alle detaljer og priser – ettersom internasjonale priser blir klare, legger vi dem fortløpende til i oversikten.

1. Echo Dot

Ny og forbedret Echo Dot (Image credit: Amazon)

Den helt nye Echo Dot – høyttaleren for «overalt hvor du kan tenke deg», slik Amazon beskriver det, fra kjøkkenet til stuen – har fått en rekke oppgraderinger. Den har fått et nytt fulltoneelement for bedre lyd og 50 % mer bass, en fjerde mikrofon som gjør at den hører deg bedre, samt registrering av romtemperatur.

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På innsiden sitter en skreddersydd Amazon-prosessor, AZ3-brikken, som skal gjøre Alexa raskere og mer responsiv. Den smarte høyttaleren fungerer nå også som en hub for smarthjemmet, samt som en Wi-Fi-forsterker fra Eero. Den er tilgjengelig i fargene Graphite, Glacier White, Agave Green og Coral Pink.

2. Amazon Kids Echo Dot

Det finnes også en ny Echo Dot for barn (Image credit: Amazon)

Hvis barna dine ønsker seg sin egen Echo Dot, har Amazon også en løsning for dem. Den inneholder alt du finner i den vanlige utgaven, men kommer med design av enten en blekksprut eller en pingvin. I tillegg får du ett års tilgang til Amazon Kids+ (som byr på podkaster og lydbøker – en tjeneste som vanligvis koster 7,99 dollar i måneden for Prime-medlemmer).

3. Echo Studio med Home Camera

Nye Echo Studio er utstyrt med et kamera (Image credit: Amazon)

Echo Studio er Echo-høyttaleren du bør velge hvis du ønsker best mulig lyd. Den nylig lanserte modellen har fått en funksjon kalt «Advanced Room Adaptation», som «tilpasser lyden til rommet ditt». Det finnes nå også en funksjon for adaptivt volum (Adaptive Volume), som justerer lyden etter hvert som du beveger deg rundt i rommet, slik at lydnivået holder seg jevnt.

Dessuten – overraskelse! – er det nå innebygd et kamera i høyttaleren. Ifølge Amazon kan du bruke det til å holde et øye med kjæledyr, eller for å sjekke om du har husket å slå av lyset. Kameraet kan også brukes sammen med Alexa+ for å få informasjon om gjenstander du holder i hånden, og med Fire TV-enheter hvis du ønsker å ta videosamtaler via TV-en.

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Som alltid kan du slå av kameraet når som helst. Den nye Echo Studio med innebygd kamera er nå tilgjengelig i fargen «Graphite».

4. Echo Time

Echo Time er utviklet for soverommet (Image credit: Amazon)

Echo Time er en helt ny serie med smarthøyttalere fra Amazon, og fremstår som en mer påkostet versjon av den eksisterende Echo Spot. Det er i bunn og grunn en Echo Dot med en klokke på forsiden, men den har også smarte alarmfunksjoner som vekker deg på det mest gunstige tidspunktet i søvnsyklusen din, samt innstillinger for rutiner som hjelper deg å roe ned på slutten av dagen.

Med en 3,2-tommers berøringsskjerm får du litt bedre kontroll når du bruker Alexa og andre funksjoner. Amazon opplyser at enheten er spesialdesignet for soverommet (og du vil sikkert sette pris på å høre at den ikke har noe kamera). Høyttaleren er tilgjengelig i fargene Graphite, Glacier White og Coral Pink.

5. Amazon Kids Echo Time

Amazon Kids Echo Time har innhold som er kuratert for barn. (Image credit: Amazon)

Det finnes også en barnevennlig utgave av Echo Time, tilgjengelig i fargene Galactic Grape eller Cosmic Lime. I likhet med Echo Dot inkluderer barneversjonen ett års abonnement på Amazon Kids+. Dermed får barna tilgang til massevis av lydinnhold, samt innhold spesielt utvalgt for å hjelpe dem med å roe seg ned.

6. Echo Show 16

Echo Show 16 leveres med eller uten stativ (Image credit: Amazon)

Amazon satser stort med Echo Show 16, som kan skilte med en skjerm på 16 tommer (noe navnet kanskje allerede har avslørt). Ifølge Amazon er dette den «mest avanserte og allsidige smartskjermen» de noensinne har lansert. Den har et raffinert design, innebygd Fire TV-funksjonalitet og tre nye «skjermstiler» å velge mellom.

Disse skjermstilene er i praksis ulike oppsett for widgets – enten med fokus på styring av smarthjemmet, visning av bilder, eller som en organisator for familien (hvor kalendere står i sentrum). Amazon opplyser at enheten er raskere enn tidligere Echo Show-modeller, og 13-megapikselkameraet gjør at den også kan fungere som overvåkingskamera og enhet for videosamtaler.

Amazon åpner nå for forhåndsbestilling av Echo Show 16, og den vil bli tilgjengelig «senere i år». Det finnes også en utgave med et spesielt, refleksfritt «Nanomatte»-belegg (tilsvarende det som finnes på Alexa Tablet 12 Pro).

7. Alexa Home Map

Du kan få tilgang til Alexa Home Map fra flere enheter. (Image credit: Amazon)

Alexa Home Map er akkurat det det høres ut som: et kart over hjemmet ditt, gjengitt i 3D. Tanken er at du med et raskt blikk skal kunne se hvordan de smarte lysene, høyttalerne, skjermene og kameraene dine er plassert, og styre dem ved å trykke på kartet. Du kan begynne å sette opp kartet via Alexa+-appen på telefonen din, men funksjonen rulles først ut senere i år.

8. Alexa Photo Frame

Alexa Photo Frame er tilgjengelig i tre utførelser (Image credit: Amazon)

Alexa Photo Frame bruker Alexa AI til å velge ut de beste bildene fra Amazon Photos-biblioteket ditt og vise dem på en 10-tommers berøringsskjerm – du kan også manuelt velge hvilke album eller personer som skal vises. Nye bilder kan dukke opp automatisk etter hvert som de legges til i biblioteket ditt, hvis du ønsker det.

Alexa er alltid tilgjengelig hvis du vil be om å få se et bestemt bilde. Du kan til og med legge til talemeldinger på bilder og sende dem til venner og familie som også har en Alexa Photo Frame. Den digitale bilderammen er tilgjengelig nå, med ramme i ekte bjørke- eller valnøttre.

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