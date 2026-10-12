Ring lanserer fem nye sikkerhetskameraer for hjemmet – inkludert deres første 4K-innendørskamera og en modell med 360-graders dekning

Indoor Cam 4K (til venstre), Pan-Tilt Indoor Cam 2K (i midten) og Outdoor Cam 4K Plus (til høyre)

Ring har lansert fem nye sikkerhetskameraer.

En av modellene er Rings første 4K-innendørskamera.

De nye kameraene er allerede tilgjengelige for kjøp eller forhåndsbestilling.

Ring har nettopp lansert en omfattende oppdatering av sitt utvalg av smarte sikkerhetskameraer for hjemmet. De fem nye modellene har noe for enhver smak, inkludert Rings første innendørskamera med 4K-oppløsning og flere betydelige forbedringer når det gjelder bildekvalitet og strømforsyning.

Vi starter med den nye innendørsmodellen, Ring Indoor Cam 4K, som introduserer det Ring kaller «Retinal 4K» i selskapets sortiment av innendørskameraer. Dette er en oppgradering fra den tidligere 2K-oppløsningen. Kameraet har et synsfelt på 115 grader, støtte for Wi-Fi 6 (dual-band) og et fysisk personverndeksel som kan dekke til linsen.

Det andre innendørskameraet er Ring Pan-Tilt Indoor Cam 2K, en oppgradering av den tidligere modellen som hadde 1080p-oppløsning. Med 360 graders horisontal rotasjon og 175 graders vertikal tilting kan kameraet automatisk følge bevegelser – praktisk hvis du har kjæledyr som finner på ugagn. Du kan også styre kameraet manuelt hvis du vil se en annen del av rommet. Denne modellen har også et fysisk personverndeksel for økt trygghet.

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Deretter har vi tre nye utendørskameraer. Floodlight Cam 4K Plus legger seg rett under den eksisterende Floodlight Cam 4K Pro, men tilbyr likevel høyoppløselig 4K-video, kontinuerlig opptak (24/7) og smart bevegelsesdeteksjon – samt det innebygde flomlyset, naturligvis.

I skrivende stund har vi ikke opplysninger om priser eller bestilling i Norge.

4K-oppløsning der du trenger det

Floodlight Cam 4K Plus (til venstre) og Spotlight Cam 4K Plus (til høyre). (Image credit: Ring)

Den neste modellen er Spotlight Cam 4K Plus, som byr på 4K-video, en flomlysfunksjon på 550 lumen og flere strømalternativer: batteri, strømadapter og solcellepanel.

Den er en oppgradering av dagens Spotlight Cam 2K Plus, men plasserer seg under Spotlight Cam 4K Pro, som har kraftigere belysning på 660 lumen.

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Kanskje det mest imponerende av de nye kameraene er Outdoor Cam 4K Plus. I tillegg til 4K-oppløsning tilbyr det et bredt spekter av strømalternativer, inkludert batteri, strømadapter, fast kablet tilkobling, solcellepanel og Power over Ethernet (PoE). Dette gir imponerende fleksibilitet ved installasjon.

Det finnes allerede en Pro-versjon med 4K-oppløsning, men den nye Plus-modellen utvider valgmulighetene med støtte for fast kabling og solcelledrift.

Ring har allerede et omfattende utvalg av sikkerhetskameraer, og de viktigste nyhetene denne gangen dreier seg om høyere oppløsning og flere strømalternativer i mellomsegmentet. I tillegg får Rings innendørskameraer nå støtte for 4K-oppløsning for første gang.

Med alt fra det fleksible Pan-Tilt Indoor Cam 2K til det mer avanserte Floodlight Cam 4K Plus, har forbrukerne nå betydelig flere alternativer å velge mellom – enten de ønsker å overvåke stuen, holde øye med kjæledyrene eller forbedre sikkerheten utenfor huset.

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