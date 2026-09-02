Dette telefontilbehøret oppdager skjulte kameraer på 5 sekunder – SweepLED-prototypen utnytter LED-refleksjoner

SweepLED kan oppdage skjulte kameraer ved å variere belysningen.

AI kan oppdage kameralinser ved hjelp av lyset som reflekteres tilbake.

Tilbehøret passer på baksiden av et kamera og fungerer på sekunder.

Med mindre du er trygg i ditt eget hjem, er det alltid en bekymring for at du blir overvåket uten din viten – for eksempel når du er på en Airbnb, et hotellrom, et garderoberom eller et toalett. Nå har forskere utviklet et LED-drevet telefontilbehør for å gi deg litt ekstra trygghet.

Det kalles SweepLED, og ​​det er oppfinnelsen til et team fra Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST). Den bærbare enheten kombinerer 15 LED-lys, en kabel som skal kobles til telefonen din, og noe AI-prosessering.

Ifølge forskerne kan SweepLED oppdage skjulte kameraer 94 % av tiden med en prosesseringsperiode på bare fem sekunder per objekt. Selv om dette bare er en prototype foreløpig, har teamet testet det på 30 forskjellige objekter, og rapporterer et høyt nivå av ferdigheter i å identifisere hvor skjulte kameraer er plassert.

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Slik fungerer det: SweepLED festes på baksiden av en telefon (over kameraet). Når video tas opp og telefonen står stille, slår tilbehøret LED-lysene av og på, og sammenligner forskjellige refleksjonsmønstre mot hverandre. Skjulte kameralinser vises i disse refleksjonsmønstrene på en måte som vanlige reflekterende overflater ikke gjør.

Ivaretar personvern

SweepLED bruker refleksjonsmønstre for å finne kameraer (Image credit: KAIST

«Skjulte kameraer utgjør en alvorlig trussel mot personlig sikkerhet og personvern i hverdagsmiljøer», sier professor Jun Han fra KAIST-teamet. «Denne forskningen er meningsfull ved at den kombinerer rimelig smarttelefonbasert maskinvare med AI-analyse for å presentere muligheten for en praktisk deteksjonsteknologi som selv ikke-eksperter kan bruke.»

Tidligere enheter av denne typen krevde at brukerne manuelt lette etter «lyspunkter» når de ble lyst opp av detektoren, det avslørende tegnet på at det var et kamera som så tilbake på dem. Dette burde være mer effektivt og bedre til å oppdage forskjellige kameratyper skjult i en rekke forskjellige hus (som klokker eller speil).

Det er fortsatt mye arbeid å gjøre for å få dette raffinert og kommersialisert, men det burde ikke bli dyrt: KAIST-teamet regner med at produksjonskostnaden for SweepLED vil være rundt 7 dollar.

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Hvis du reiser mye, kan det være verdt å investere i noe slikt bare for å være sikker på at du ikke blir spionert på. Arbeidet har blitt presentert på ACM MobiSys 2026-konferansen og publisert på nett, men det er foreløpig ingen indikasjon på når det kan bli tilgjengelig for forbrukerne.

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