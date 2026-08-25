«Dette vil føre til at AirPods blir forbudt»: Nye lekkede detaljer avslører mer om Apples ryktede AirPods med kameraer

Nye opplysninger om Apples ryktede AirPods med kameraer har dukket opp.

Kameraene ser ut til å kunne ta bilder med en oppløsning på 1 MP.

Øreproppene kan også bruke informasjon fra omgivelsene for å forstå kontekst.

Rykter om at Apple jobber med et par AirPods utstyrt med kameraer har versert i flere år, men nå ser det ut til at en lansering kan være i ferd med å nærme seg. En ny lekkasje gir oss også flere detaljer om hvilke spesifikasjoner vi kan forvente.

Som MacRumors kan melde, antyder skjult informasjon i macOS at hodetelefonene vil kunne ta synkroniserte fargebilder med en oppløsning på opptil 1 megapiksel. Dette styrker teorien om at kameraene primært er ment for AI-basert lesing og prosessering av omgivelsene, snarere enn for fotografering av feriebilder eller barn.

Koden peker også på støtte for fotografering, men ikke videoopptak. I tillegg er det referanser til at AirPods kan bruke informasjon fra omgivelsene til å forstå kontekst. Dette kan inkludere tale og andre lyder i nærheten, samt endringer i brukerens holdning og hodeposisjon.

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Det er også tegn på at disse kamerautstyrte AirPods vil ha en indikatorlampe som viser når kameraet er aktivt. All nødvendig visuell analyse ser også ut til å kunne gjøres direkte på enheten, noe som potensielt kan redusere noen av personvernbekymringene rundt hvordan teknologien kan brukes.

Negativa reaktioner

Selvfølgelig er ingen av disse detaljene garantert å bli inkludert i det ferdige produktet, som ifølge personer med innsikt kan lanseres neste år. Apple kan fortsatt endre deler av designet eller velge å skrote produktet helt.

De siste månedene har det vært økende diskusjon og motstand rundt muligheten for å i hemmelighet filme folk med smartbriller. Apple er derfor godt klar over at selskapet må jobbe hardt for å unngå samme type kritikk rundt AirPods med kameraer.

Skal man dømme fra i hvert fall én diskusjon på Reddit, er brukerne nølende til de nye funksjonene. En bruker skriver at «dette vil føre til at AirPods blir utestengt fra alle arbeidsplasser». Andre er mer positive til mulighetene, men samtidig understreker de at Apple må innføre sterk personvernbeskyttelse, for eksempel ved å la all behandling skje direkte på enheten.

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Den lekkede videoen som dukket opp for noen dager siden viser hvordan kamerautstyrte AirPods kan fungere som et slags visuelt bokmerkesystem. For eksempel kan brukeren se på et bokomslag og be systemet om å lagre informasjonen slik at de enkelt kan finne den senere.

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