«De er ikke laget for å ta bilder.» Nytt klipp av AirPods med kameraer er lekket, og folk ser ut til å allerede ha bestemt seg, uavhengig av hva ekspertene sier

Vi har hørt mange rykter om AirPods utstyrt med kameraer.

Nå viser en lekket video, angivelig fra en versjon av macOS, hvordan de kan fungere.

Offentlighetens holdning til denne typen teknologi er negativ og blir verre.

Vi har hørt utallige rykter om at Apple jobber med AirPods med kameraer – senest ble det meldt at de skulle komme i 2027 – og nå har vi en idé om hvordan de kan fungere.

Nettstedet MacRumors har funnet en video i forhåndsvisningskoden for macOS Tahoe 26.7, en kommende oppdatering til Mac-operativsystemet.

Videoen viser en mann med AirPods som plukker opp en bok og ser på den, mens en kvinnestemme sier: «Med visuell intelligens kan du lagre ting fra verden rundt deg. Ser du noe du liker? Bare be meg om å lagre det til senere.»

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeuAugust 18, 2026

Endelig har vi en måte å huske ting på! Hvordan kom menneskeheten seg så langt uten den ...

Visuell intelligens er en Apple-funksjon som bruker kameraet på en iPhone til å tolke hva som skjer rundt deg. Funksjonen kommer visstnok også til AirPods – når de får kameraer.

Videoen ser ikke ut som lekket markedsføringsmateriale for de nye AirPods-modellene. Produksjonskvaliteten er ikke på samme nivå som Apples vanlige materiale. Det ser mer ut som det ble filmet med en iPhone, og eksponeringen varierer mye. Det kan imidlertid være en plassholder eller kanskje en intern video.

Det er også usannsynlig at AirPods-ene som sees i videoen faktisk er de nye kamerautstyrte modellene. Øreproppene er sannsynligvis også bare plassholdere. Det lekkasjen viser, er imidlertid hva Apple ser ut til å forestille seg at de nye hodetelefonene vil gjøre: fungere som en forlengelse av AI-verktøy som visuell intelligens. Det kan også bli deres fall.

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Dårlig timing for teknologi som ser alt

(Image credit: Future)

Enkelte journalister har skrevet at smartteknologi som konstant kan se omgivelsene sine, spesielt smartbriller, står overfor et oppgjør. Men det er ikke lenger helt sant. Oppgjøret har allerede funnet sted, det store personvernopprøret har nådd sitt høydepunkt, og holdningen til denne typen overvåkingsdingser kunne knapt vært mer negativ.

I Storbritannia er smartbriller blitt forbudt i domstoler, restauranter, teatre og til og med pubkjeden Wetherspoons. Det nedsettende kallenavnet «pervobriller» brukes nå mye om dem, og i opinionens rettssal ser de ut til å være enda mindre velkomne enn i faktiske domstoler.

Okay I hate to be that guy but… who’s asking for thisAugust 18, 2026

En av grunnene til den negative holdningen er kameraene i smartbrillene. Siden brukeren potensielt kan filme eller ta bilder uten at folk rundt dem vet om det, utgjør de et åpenbart personvernproblem. Siden lovgivningen også kan ta lang tid å tre i kraft, er den enkleste løsningen for mange rett og slett å distansere seg sosialt fra folk som potensielt filmer dem uten deres viten.

AirPods med kameraer kan derfor få en skikkelig dårlig start, da de umiddelbart risikerer å havne i samme kategori som smartbriller. Selv om øreproppene faktisk ikke kunne ta opp video eller bilder, men bare bruke kameraene til objektgjenkjenning, kan selve tilstedeværelsen av synlige kameraer være nok til at de blir klumpet sammen med smartbriller: «perverse ørepropper».

Det tar ikke engang hensyn til den reelle muligheten for at teknologikyndige brukere kan modifisere Apples hodetelefoner for på en eller annen måte å få kameraene til å ta opp – noe vi allerede har sett eksempler på med smartbriller – selv om kameraene sannsynligvis ville ha relativt lav oppløsning og ikke være ment for videoopptak.

As I've written in the past, these things aren't designed to take pictures. They are for analyzing your surroundings. https://t.co/r7IFNmsoE4 https://t.co/tjmS7w8tlJAugust 18, 2026

Selv om vi ser bort fra den ganske begrensede bruken av smartbriller med kameraer, ville AirPods med kameraer bli lansert midt i en bølge av negativitet rundt denne typen teknologi. Det er en risiko og kan til og med være en tap-tap-situasjon for Apple uansett hva: enten lanserer selskapet et produkt som er dømt til å mislykkes fra starten av, eller så blir det populært og bidrar til å spre og normalisere denne typen personvernsensitiv teknologi.

Kanskje en kommentar fra en bruker på X oppsummerer situasjonen best: «Jeg hater å være den som sier det, men ... hvem ba om dette?»

Kanskje vi rett og slett ikke trenger disse AirPodene. Apple kunne heller bruke sine FoU-ressurser på ørepropper med konkurransedyktig batteritid ...