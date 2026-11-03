Her er vinnerne av TechRadars «Årets produkt 2026» – redaksjonen kårer sine favorittdingser

Selv om 2026 har vært en turbulent tid for teknologiverdenen, preget av prisøkninger og mangel på varer, har produktene som faktisk har nådd oss, holdt svært høy kvalitet. Faktisk har det vært et strålende år på de fleste områder – om enn med visse ulemper for lommeboken.

Vi har allerede kåret årets beste teknologi – basert på lesernes stemmer i TechRadar Readers' Choice Awards 2026 – men nå er det våre egne eksperter som skal få si sin mening.

Våre skribenter og redaktører har valgt ut sine favorittprodukter i nærmere 100 kategorier, som dekker hele spekteret av produkter vi anmelder. Noen ganger er vi enige med leserne, men ofte er vi det ikke. Les videre for å se hvilke produkter vi mener har vært de mest imponerende det siste året.

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Mobiler og nettbrett

Årets mobiltelefon

Apple iPhone 18 Pro Uansett hvor man ser, utmerker iPhone 18 Pro seg. Den har kanskje ikke den største kamerasensoren eller det batteriet som varer lengst blant telefonene på markedet, men den byr på en tilnærmet uslåelig kombinasjon av førsteklasses flaggskipfunksjoner. Med alt fra variabel blenderåpning og videofunksjoner på profesjonelt nivå, til fenomenal ytelse og en nydelig skjerm, er 18 Pro en ekte «sveitserkniv» blant smarttelefonene i 2026. Les hele vår anmeldelse av iPhone 18 Pro

Årets mobilmerke

Honor Det kinesiske selskapet har i løpet av 2026 stadig kommet med konkurransedyktige produkter. Honor Magic 8 Pro er et svært kapabelt flaggskip. Magic V6 er uten tvil en av de beste brettbare telefonene du kan kjøpe. Honor 600-serien gir svært mye for pengene i mellomklassen. MagicPad 4 er et nettbrett som på flere områder overgår iPad. Og «Robot Phone» er, vel, «Robot Phone». Honors produkter er ikke tilgjengelige globalt på samme måte som for eksempel Apples eller Samsungs, men de som har prøvd merkets telefoner og nettbrett, vet hvilket nivå maskinvarekvaliteten ligger på.

Årets mobilinnovasjon

Honor Robot Phone Når vi ser på Honor, er det vanskelig å komme utenom «robottelefonen» som årets mest spennende telefoninnovasjon i 2026. Selv om brettbare telefoner har gitt en viss konkurranse på dette feltet i år, fortjener Honor anerkjennelse for å ha brakt noe helt unikt til markedet (i det minste i Kina). Får vi noen gang se robottelefonen – med sin fullt motoriserte, mekaniske gimbal-arm – på det vestlige markedet? Det tviler vi på – men det gjør den ikke mindre spennende. Les vårt førsteinntrykk av Honor Robot Phone

Mobilen som gir deg mest for pengene

Motorola Edge 70 Fusion Når det gjelder ren valuta for pengene, befinner Motorola Edge 70 Fusion seg i en helt egen klasse sammenlignet med de fleste andre telefoner. Sammenlignet med for eksempel iPhone 17e koster den rundt halvparten, samtidig som den byr på et ekstra kamera, et betydelig større batteri, raskere lading og en skjerm med høyere oppdateringsfrekvens. Edge 70 Fusion er kanskje ikke en prangende telefon, men den leverer utvilsomt langt mer enn det den lave prislappen skulle tilsi.

Beste mobil i mellomklassen

Apple iPhone 17 Apple iPhone 17 er nå over 12 måneder gammel (den faller akkurat innenfor årets kvalifiseringsvindu), og den ble ikke erstattet av en etterfølger i september – men det var heller ikke nødvendig. Med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, to svært gode kameraer på baksiden, den kraftige A19-brikken og et «Center Stage»-selfiekamera som fortsatt er bransjeledende, er iPhone 17 fremdeles telefonen vi anbefaler til de fleste.

Beste brettbare mobil

Samsung Galaxy Z Fold 8 Samsung Galaxy Z Fold 8 er den eneste globalt tilgjengelige, brettbare telefonen med «pass-format» som vi har testet grundig (og som kvalifiserer til årets kåringer), og den stikker av med tittelen «Årets beste brettbare telefon». Vi var i utgangspunktet skeptiske til hvor praktisk det litt uvanlige, kompakte formatet til Z Fold 8 egentlig var, men etter å ha brukt telefonen i en måned, har vi lært oss å sette pris på dens sjarmerende særhet. Les vår fullstendige anmeldelse av Samsung Galaxy Z Fold 8

Beste flip-mobil

Motorola Razr Ultra 2026 Motorola Razr Ultra 2026 (eller Motorola Razr 70 Ultra, som den kalles i enkelte regioner) er, etter vår mening, den beste telefonen du kan kjøpe i denne kategorien. Galaxy Z Flip 8 har bedre programvare, en nyere prosessor og er noe rimeligere – men den nyeste Razr Ultra har større batteri, raskere lading og bedre kameraer. Det er jevnt løp, men dette er klapptelefonen vi ville valgt.

Beste kameramobil

Oppo Find X9 Ultra Oppo Find X9 Ultra er et skikkelig råskinn av en kameratelefon. Den er utstyrt med et hovedkamera på 200 MP, et ultravidvinkelkamera på 50 MP, et teleobjektiv på 200 MP med 3x zoom, samt et teleobjektiv på 50 MP med 10x zoom (ƒ/3,5). Denne kombinasjonen gjorde at den slo Galaxy S26 Ultra, og i våre direkte sammenligninger holdt den til og med følge med kameraer som Lumix TZ300 og Nikon Z8. Den er tung, tykk og svimlende dyr, men Find X9 Ultra er det nærmeste vi har kommet en smarttelefon som virkelig kan måle seg med dedikerte kameraer. Les vår fullstendige anmeldelse av Oppo Find X9 Ultra

Beste gaming-mobil

RedMagic 11 Pro Hvis du er på utkikk etter en smarttelefon som virkelig omfavner gaming-identiteten, finnes det knapt noe bedre valg enn RedMagic 11 Pro. Med sitt synlige vannkjølingssystem, kapasitive skulderknapper, kraftige Snapdragon 8 Elite Gen 5-brikke og en nydelig 6,85-tommers OLED-skjerm, fremstår den mer som en håndholdt spillkonsoll enn som en telefon. Les vår fullstendige anmeldelse av RedMagic 11 Pro

Beste KI-mobil

Google Pixel 11 Pro Selv om Googles nyeste Pixel-serie ikke byr på så mange nyheter, er det vanskelig å bestride at Pixel 11 Pro er den beste AI-telefonen penger kan kjøpe. Med Googles nyeste flaggskip får du tilgang til funksjoner som Camera Coach, Magic Cue, Magic Editor, Magic Capture og Rambler – for ikke å glemme den systemomfattende integreringen av Gemini. Hvis du er opptatt av AI, er Pixel 11 Pro telefonen for deg. Les vår fullstendige anmeldelse av Google Pixel 11 Pro

Beste mobiltilbehør

DJI Osmo Mobile 8P Gimbaler for smarttelefoner er kanskje ikke de mest prangende produktene på markedet, men DJI Osmo Mobile 8P fortjener anerkjennelse som et av de beste mobiltilbehørene man kan kjøpe. Som vi påpekte i vår anmeldelse, bygger 8P videre på det allerede imponerende konseptet fra Osmo Mobile 8 ved å legge til en fjernkontroll og enda bedre sporingsfunksjoner. Dermed er det et produkt vi trygt kan anbefale til innholdsskapere. Les hele vår anmeldelse av DJI Osmo Mobile 8P

Beste nettbrett

Honor MagicPad 4 Markedet for Android-nettbrett er for tiden en salig blanding av bra, dårlig og elendig, men Honor MagicPad 4 overrasket oss ved å være en enhet som i årets tester virkelig kunne måle seg med iPad. Til en lavere pris enn den nyeste iPad Air, byr MagicPad 4 på et tynt og lett design, en fantastisk OLED-skjerm, et fremragende stereooppsett med åtte høyttalere, og en oppdateringsstøtte som er nesten uslåelig. Vi får håpe at Honor fortsetter den gode trenden videre i 2027. Les vår fullstendige anmeldelse av Honor MagicPad 4

Beste lesebrett

Amazon Kindle Scribe (2025) De siste 12 månedene har det kommet mange gode lesebrett og digitale notatverktøy på markedet, men Amazon Kindle Scribe (2025) har blitt vår foretrukne anbefaling for dem som er ute etter en hybrid mellom lesebrett og notatblokk. Den er riktignok kostbar, men 11-tommers E Ink Carta 1300-skjermen på Scribe er en fryd å se på. Les vår fullstendige anmeldelse av Amazon Kindle Scribe (2025)

Kameraer og droner

Årets kamera

Sony A7R VI Det er sjelden med toppkarakterer, men A7R VI sikret seg fem stjerner takket være en stablet fullformatsensor på 66,8 megapiksler, bildestabilisering, en ny prosessor og forbedret autofokus med motivgjenkjenning – en kombinasjon som gir klasseledende kvalitet og ytelse. Enten du fotograferer landskap eller action, mestrer A7R VI alt. Den fremragende brukervennligheten og det nye, forbedrede batteriet var prikken over i-en. Vår konklusjon? «Sony kan like gjerne slutte å lage kameraer nå.» Les hele vår anmeldelse av Sony A7R VI

Årets merke

Sony Etter et relativt rolig år har Sony i 2026 utmerket seg med tre toppkameraer og en rekke nye objektiver. Vi ga Sony A7R VI full pott – fem stjerner – og kameraet høstet stor ros fra vår erfarne redaktør for kameraseksjonen, som mente at det «ikke har noen svakheter». A7 V tok førsteplassen i vår guide over de beste speilløse kameraene, mens RX10 V blåste nytt liv i kategorien for bro-kameraer og styrket Sonys ledelse i dette segmentet. Legg til Sonys fremragende makroobjektiv, så var denne utmerkelsen uunngåelig.

Årets kamerainnovasjon

Antigravity A1 Antigravity A1 er en drone i en klasse for seg – den kan ta opp ekte 360-graders video takket være et system med to kameraer. Selskapet, som støttes av Insta360, har i praksis gitt oss en flyvende Insta360 X5, med oppslukende 8K-videoopptak som fanger opp alt i alle retninger. Under lanseringen tok vi på oss selskapets VR-briller og fulgte racerbiler rundt en bane; opplevelsen var intuitiv – og fremfor alt svært oppslukende. Du trenger ikke å bekymre deg for bildeutsnittet, ettersom dette kan justeres i etterkant ved hjelp av Insta360s smarte programvare, som lar deg velge utsnitt og sette sammen videoene i ettertid. Les hele vår anmeldelse av Antigravity A1

Beste kamera for nybegynnere

OM System PEN Det var et jevnt løp mellom OM System PEN og Lumix L10, men til syvende og sist mente vi at PEN er det beste utgangspunktet for nybegynnere – og det til en langt lavere pris. PEN er ikke bare en fryd for øyet; den har også innebygd bildestabilisering, en elektronisk søker (EVF) i «avstandsmåler-stil», et værbestandig kamerahus og en rekke smarte funksjoner for beregningsbasert fotografering. Disse vil føles kjente for de som er vant til smarttelefoner, og de bidrar til å stimulere kreativiteten. Et enormt utvalg av objektiver, samt et nytt, værbestandig kit-objektiv, gjør pakken komplett. Les vår anmeldelse av OM System PEN

Beste kamera i mellomklassen

Sony A7 V Kategorien for fullformatkameraer i mellomklassen er preget av hard konkurranse mellom Canon, Nikon, Sony og Panasonic. Sony tok imidlertid tilbake tronen med nye A7 V – i et år der Canon også lanserte det fremragende EOS R6 Mark III. Når vi sammenligner disse to 5-stjerners kameraene, mener vi at A7 V såvidt trekker det lengste strået totalt sett. Begge har samme oppløsning, men A7 V er utstyrt med en delvis stablet («partially stacked») bildesensor som gir raskere avlesningshastighet. I tillegg byr kameraet på raskere autofokus med motivgjenkjenning, større dynamisk omfang, en allsidig skjerm som både kan vippes og vris, samt en batteritid som er best i klassen. Les vår anmeldelse av Sony A7 V

Beste profesjonelle kamera

Sony A7R VI Det har faktisk vært et rolig år i kategorien for profesjonelle kameraer, men det er sannsynligvis en fordel for de andre produsentene – for det ville vært svært vanskelig å konkurrere med A7R VI. Kameraet hever listen med en klasseledende, stablet fullformatsensor på 66,8 megapiksler. I kombinasjon med stor kraft, høy hastighet og et kamerahus bygget for profesjonell bruk, fremstår A7R VI som et formidabelt verktøy i enhver profesjonell fotosituasjon. Vi testet kameraet med landskaps-, portrett- og naturfotografering, og det leverte strålende resultater i alle sammenhenger. Les vår fullstendige anmeldelse av Sony A7R VI

Beste kompakt- og instantkamera

Ricoh GR IV Siden vi kjenner GR III svært godt, var vi svært spente på lanseringen av GR IV og hvilke oppgraderinger den ville bringe med seg. En ny 26 MP APS-C-sensor med femakset bildestabilisering og bedre batteritid var de viktigste forbedringene, men vi må nok smøre oss med tålmodighet og håpe på neste generasjon når det gjelder ønskene om bedre byggekvalitet, vippbar skjerm og innebygd blits. Likevel leverer GR IV bildekvalitet i toppklasse – i et kamera som faktisk får plass i lommen. Det kom attpåtil en egen «Monochrome»-utgave. Prisøkningen var kjip, men det finnes ingen andre merker som lager kompaktkameraer slik Ricoh gjør. Les vår anmeldelse av Ricoh GR IV

Beste kamera til action og vlogging

DJI Osmo Pocket 4P Det har vært et travelt år i denne kategorien, der spesielt Insta360 og DJI har kjempet om overtaket. Først kom DJIs Pocket 4 – en moderat oppgradering av Pocket 3 – men DJI hadde et ess i ermet: Pocket 4P, et gimbal-kamera med to objektiver som skulle endre spillereglene for vlogging. Insta360 forsøkte deretter å stjele oppmerksomheten med sitt innovative Luna Ultra, som byr på to objektiver og en avtakbar fjernkontrollmodul. Likevel fremstår DJIs Pocket 4P som det mest gjennomarbeidede produktet, og det er dette vi oftest har grepet til når vi skal filme stabilisert 4K-innhold. Les vår anmeldelse av DJI Osmo Pocket 4P

Beste kameraobjektiv

Sigma 135 mm ƒ/1.4 DG | Art Objektiver er en kategori preget av hard konkurranse år etter år, og 2025–2026 var intet unntak. Her fant vi blant annet et førsteklasses makroobjektiv fra Sony, Nikons slankere 70–200 mm ƒ/2,8-objektiv, samt en rekke objektiver fra Viltrox som gir svært mye for pengene. Vi må imidlertid anerkjenne innovasjon og gi ros der den fortjenes; derfor ble vi svært imponert over Sigmas første 135 mm teleobjektiv med en lysåpning på ƒ/1,4. Det er riktignok stort og klumpete, men i vår anmeldelse ga vi det fem stjerner og omtalte 135 mm F1.4 DG | Art som en «bokeh-mester». Hvis du er ute etter portretter med en helt drømmeaktig bakgrunnsuskarphet, er dette objektivet for deg. Les vår anmeldelse av Sigma 135 mm f/1,4 DG | Art

Beste kameratilbehør

Insta360 Mic Pro DJI og Insta360 har knivet med hverandre gjennom hele året, men det var Insta360 Mic Pro som utgjorde den siste brikken i økosystemet til 360-kameraprodusenten. Insta360-tilhengere – som bruker utstyr som det markedsledende 360-graders kameraet X6, actionkameraet Ace Pro 2 eller vlogging-kameraet Luna Ultra – kan nå dra nytte av direkte kompatibilitet med en av de beste trådløse mikrofonene vi noensinne har testet. Det er dermed ikke lenger nødvendig å kombinere kameraet med mikrofoner fra andre produsenter. Og for en mikrofon det er: Mic Pro byr på støyreduksjon som overgår DJI, samt en iøynefallende E Ink-skjerm som kan tilpasses. Les vår anmeldelse av Insta360 Mic Pro

Beste drone

DJI Avata 360 Først kom dronen Antigravity A1, og deretter kom DJI Avata 360 – en 360-graders drone som fremstår som både mer gjennomarbeidet og allsidig. Mens A1 har to faste objektiver for å ta opp 360-graders materiale, er de to objektivene på Avata 360 montert på en gimbal. Denne kan rotere 90 grader, slik at man kan veksle mellom vanlig filming (fremoverrettet) med ett objektiv, og 360-graders opptak (rettet oppover/nedover). Produktet inngår også i DJIs eksisterende Avata-økosystem, som allerede omfatter svært gode FPV-briller og bevegelsesstyrte kontrollere. Kort oppsummert: A1 kom først, men Avata 360 hevet listen – og koster dessuten langt mindre. Les vår anmeldelse av DJI Avata 360

Datamaskiner

Årets laptop

Apple MacBook Neo Hvis det er én bærbar datamaskin som har satt størst preg på 2026, så er det MacBook Neo. Da Apple tidligere i år kunngjorde sin helt nye MacBook – med en imponerende lav startpris på 8 990 kroner – sendte det sjokkbølger gjennom bransjen. Det kan kanskje høres ut som en overdrivelse, men ved å lansere en rimelig bærbar PC som likevel har et design som både føles og ser eksklusivt ut – og som ikke krever for mange kompromisser når det gjelder funksjoner og ytelse – tvang MacBook Neo konkurrentene ut av sin selvtilfredse tilværelse og fikk dem til å heve nivået på sine egne rimelige modeller. Flere produsenter innrømmet åpent at de lanserte bærbare PC-er til 600 dollar nettopp for å utfordre MacBook Neo. På grunn av den enorme innflytelsen den har hatt, må MacBook Neo bli vårt valg som årets laptop. Les vår fullstendige anmeldelse av MacBook Neo

Årets merke

Nvidia Nvidia har nok en gang dominert databransjen i år – og det uten å lansere et eneste nytt skjermkort for forbrukermarkedet. Mens KI-boblen – og Nvidias rolle i den – fortsetter å ha stor innvirkning på bransjen, har selskapet fortsatt å drive innovasjon. DLSS 4.5 ga bedre bildekvalitet i Nvidias oppskaleringsteknologi, samtidig som det introduserte «6x Multi Frame Generation», som kan bidra til bedre spillytelse – særlig på rimeligere skjermkort. Nvidia lanserte også RTX Spark, en Arm-basert «System-on-Chip» (SoC) utviklet for å konkurrere med Apples M-serie-brikker, spesielt innen kreativt arbeid og lokale AI-oppgaver. Selv den omdiskuterte funksjonen DLSS 5 har vunnet over enkelte kritikere siden den ble kunngjort.

Beste innovasjon

Intel Arc G3 Extreme Årets lansering av Intel Arc G3 Extreme-brikken – ja, nok en SoC, denne gangen spesifikt utviklet for bærbare spillenheter med fokus på grafikkytelse og energieffektivitet. Det er derfor ikke overraskende at den utgjør selve kjernen i mange av de kraftigste og mest spennende håndholdte spill-PC-ene som har kommet i år, deriblant MSI Claw 8 EX AI+, Acer Predator Atlas 8 og OneXPlayer 3. Dessverre er de alle kostbare, men de leverer en virkelig fremragende gamingopplevelse – selv i de mest grafisk krevende titlene – og det er takket være Intel-brikken.

Beste prisgunstige laptop

Dell XPS 13 (2026) Selv om vi var svært fristet til å gi MacBook Neo prisen for årets mest prisgunstige bærbare PC i 2026, har vi valgt en av maskinene den inspirerte: årets utgave av XPS 13. Tidligere var Dells XPS 13 en tynn og lett førsteklasses maskin, men Dell relanserte den som et rimelig alternativ til Apples bærbare PC. Dette er ingen konspirasjon; da Dell viste oss maskinen, sammenlignet de den eksplisitt med MacBook Neo. Grunnen til at XPS 13 trekker det lengste strået, er at Dell ser ut til å ha gjort færre kompromisser med denne rimelige modellen – spesielt når det gjelder bakbelyst tastatur og raskere USB-C-porter. Les hele vår anmeldelse av Dell XPS 13 (2026)

Beste KI-aptop

Samsung Galaxy Book6 Ultra De fleste laptoper i dag leveres med en eller annen form for KI-funksjonalitet, ofte integrert direkte i operativsystemet. Men av alle modellene som har kommet på markedet i år, er Samsung Galaxy Book6 Ultra – etter vår mening – den beste KI-maskinen. Dette skyldes at Samsung ikke bare nøyer seg med å inkludere KI-funksjoner fra andre aktører; de har i stedet lagt inn sine egne «Galaxy AI»-funksjoner. Disse gir tilgang til ekstra verktøy og fungerer på tvers av selskapets bærbare datamaskiner, smarttelefoner og nettbrett. Selv om ikke alle Galaxy AI-funksjonene er revolusjonerende, vitner de om et ambisjonsnivå og en satsing som mange av konkurrentene mangler. Les vår fullstendige anmeldelse av Samsung Galaxy Book6 Ultra

Beste gaming-laptop

Razer Blade 18 Razer har i årevis levert fremragende bærbare spillmaskiner, der de kombinerer banebrytende teknologi med et tynt og lett design – noe som får oss til å glemme de store og klumpete spillmaskinene fra tidligere tider. Årets Razer Blade 18 er intet unntak; den byr på ytelse som nesten matcher en stasjonær PC, takket være noen av de kraftigste komponentene på markedet i dag – inkludert opptil en RTX 5090-grafikkprosessor og 128 GB DDR5-minne. Maskinen takler ethvert spill med glans, og den store 18-tommers skjermen leverer UHD+-oppløsning ved 240 Hz, samt FHD+-oppløsning ved hele 440 Hz, noe som gir en utrolig flyt i spillopplevelsen. Les vår fullstendige anmeldelse av Razer Blade 18 (2026)

Beste håndholdte gaming-PC

MSI Claw 8 EX AI+ Selv om alle de håndholdte spillkonsollene med Intel Arc G3 Extreme-maskinvare som vi så på Computex var imponerende, var det én som skilte seg ut: MSI Claw 8 EX AI+. Ikke bare var dette en av de første håndholdte enhetene med Intels nyeste maskinvare, men MSI hadde også fullstendig redesignet selve enheten for å gjøre den mer behagelig og responsiv under spilling. Dette ble bekreftet i vår fullstendige anmeldelse, som trakk frem den utrolige ytelsen (til å være en håndholdt enhet) og den lyssterke, levende skjermen som fikk spillene til å se virkelig spektakulære ut. Les vår fullstendige anmeldelse av MSI Claw 8 EX AI+

Beste gaming-tastatur

Corsair Makr Pro 75 Pålitelighet, ytelse og byggekvalitet er svært viktige faktorer når det gjelder tastaturer, og Corsair Makr Pro 75 innfrir på alle punkter. De magnetiske «Hall-effekt»-bryterne – Corsair MGX Hyperdrive – er en ren fornøyelse å skrive på, og den generelle byggekvaliteten er eksepsjonell (om enn noe tung). Den er dyr, og programvaren er ikke all verden, men da det beste spilltastaturet for 2026 skulle kåres, var det bare ett reelt valg. Les hele vår anmeldelse av Corsair Makr Pro 75

Beste gamingmus

Razer Naga V3 Pro Razer Naga V3 Pro er en utrolig allsidig spillmus. Takket være utskiftbare sideplater – som gir deg muligheten til å legge til to, seks eller 12 ekstra knapper – passer den for nesten alle, uansett hvilken type spill du spiller. Vi bruker musen med sideplaten som har seks knapper (den festes enkelt med magneter), noe som gir rask tilgang til makroer og snarveier mens vi spiller vår nåværende favoritt, Planet Coaster 2. Musen er svært behagelig i bruk, den optiske 50K-sensoren gir fantastisk kontroll, og med en oppdateringsfrekvens (polling rate) på 8000 Hz – selv ved trådløs bruk – kan denne musen gi deg en betydelig konkurransefordel. Les hele vår anmeldelse av Razer Naga V3 Pro

Beste gamingskjerm

Alienware AW3426DW QD-OLED Alienware AW3426DW er en ultrabred spillskjerm med et imponerende OLED-panel i fem lag, som leverer en fantastisk bildekvalitet som virkelig fanger blikket. Den støtter Dolby Vision HDR og har en svært høy oppdateringsfrekvens på 280 Hz, noe som gjør den til et utmerket valg for fartsfylte, konkurransepregede spill. Oppløsningen på 3440 x 1440 (med et ultrabredt 21:9-format) gir rikelig med detaljer uten å belaste skjermkortet for mye. Det bredere synsfeltet, kombinert med den høye oppdateringsfrekvensen, kan utgjøre en stor forskjell når du spiller. Les vår fullstendige anmeldelse av Alienware AW3426DW QD-OLED

Gaming

Årets gamingenhet

SteelSeries Arctis Nova Elite Arctis Nova Elite er det beste gaming-headsettet vi noensinne har testet. Så bra er det faktisk. Det er ikke bare et headsett som samler funksjoner du finner andre steder; dette er et helt unikt produkt. Designet og konstruksjonen består av førsteklasses materialer: SteelSeries har utviklet en spesiallaget driver i karbonfiber med en omsluttende ring av messing, noe som gir spektakulær høyoppløselig lyd. Tilkoblingsmulighetene dekker alle behov og er svært brukervennlige – hele opplevelsen er rett og slett fantastisk. Et gaming-headsett i verdensklasse, uten sidestykke. Les vår fullstendige anmeldelse av SteelSeries Arctis Nova Elite

Årets gamingmerke

Asus Med et enormt antall og et stort mangfold av produkter lansert av gamingmerkevaren – alt fra deres første forsøk på lydplanker for PC, til oppfølgere i form av solide håndholdte spillkonsoller, for ikke å glemme et vell av fremragende spillskjermer utstyrt med de nyeste panelene – har Asus vært det overlegne maskinvaremerket det siste året.

Årets gaminginnovasjon

Nvidia DLSS 4.5 Ettersom PC-spilling blir stadig mer krevende, har DLSS aldri vært viktigere – og DLSS 4.5 representerer et av de største fremskrittene innen oppskaleringsteknologi hittil. Teknologien leverer en så høy bildekvalitet og klarhet at det knapt er mulig å se forskjell på modusene «Quality» og «Performance». Dette bidrar til at spill som støtter teknologien – deriblant Doom: The Dark Ages og Arc Raiders – både ser bedre ut og kjører bedre enn noen gang tidligere.

Beste konsolltilbehør

Corsair Novablade Pro Novablade Pro – en «fightstick» uten spak – har vært en hyggelig overraskelse blant maskinvarelanseringene det siste året. Dette er en fantastisk spillkontroller som oser av kvalitet, og som legger stor vekt på tilpasningsmuligheter for å gjøre hverdagen enklere og bedre for spillere av slåssespill. Les vår fullstendige anmeldelse av Corsair Novablade Pro

Beste gamingtjeneste

Amazon Luna Med maskinvarepriser som løper løpsk, har nettskybasert spilling aldri vært et mer attraktivt alternativ – og Amazon tilbyr fortsatt en av de beste tjenestene på dette feltet. I år ble spill fra Amazon Luna integrert direkte i Prime Video-appen på Fire TV-enheter, noe som gjør det enklere enn noensinne å få tilgang til flotte spill, uansett hvor du befinner deg. Les vår fullstendige anmeldelse av Amazon Luna fra 2024

Beste gaming-kontroller

8BitDo Pro 3 8BitDo Pro 3 fremstår som en liten oppgradering sammenlignet med Pro 2, men i praksis er forbedringene rett og slett enorme. 8BitDo har stappet inn TMR-spaker (som eliminerer «drift»), magnetiske knapper som enkelt kan byttes ut, låser for avtrekkerne, samt et ekstra par valgfrie knapper som kan tildeles nye funksjoner – alt i en allsidig og prisgunstig pakke som ligger milevis foran konkurrentene. Les vår fullstendige anmeldelse av 8BitDo Pro 3

Beste gaming-headset

SteelSeries Arctis Nova Elite Det beste gaming-headsettet vi noensinne har testet. Nova Elite hever listen for førsteklasses, allsidige gaming-headset i det øvre sjiktet. Det innfrir på alle områder – fra funksjonalitet og batteritid til tilkoblingsmuligheter, lydkvalitet, design og byggekvalitet. Les vår fullstendige anmeldelse av SteelSeries Arctis Nova Elite

Beste gamingstol

Secretlab Atlas Secretlabs nyeste stol er en suksess. Denne praktiske arbeidsstolen byr på merkets førsteklasses materialer og byggekvalitet i et format som er mindre rettet mot gaming, noe som gjør den perfekt for hjemmekontoret. Den er stilig, komfortabel og fullspekket med funksjoner – hva mer kan man egentlig be om av en stol? Les vår fullstendige anmeldelse av Secretlab Atlas

TV og hjemmekino

Årets TV

LG C6 Når det gjelder totalytelse, funksjoner og allsidighet i forhold til prisen, er C6 den beste TV-en på markedet. Da vi testet den opp mot forgjengeren, LG C5, var det snakk om en merkbar oppgradering – noe man sjelden ser – hjulpet av at LG har inkludert sin mest avanserte bildebehandling. Hvis du er ute etter en TV som mestrer alt, er C6 det rette valget. Få TV-er har imponert oss like mye i år som C6, og derfor stikker den av med førsteplassen. Les vår fullstendige anmeldelse av LG C6

Årets merke innen hjemmeunderholdning

Sony Etter å ha antydet det i årevis, lanserte Sony i år to TV-er med RGB-LED-teknologi. Begge var best i sin klasse, og det er nettopp disse TV-ene som får meg til å tro at OLED virkelig bør se seg over skulderen – med tanke på potensialet som ligger i denne teknologien. Utover dette har merket også levert en rekke fremragende lydplanker og høyttalere, deriblant det banebrytende trådløse LCR-systemet «Bravia Theater Trio» – en løsning vi har håpet at en produsent skulle lage i mange år.

Årets innovasjon innen hjemmeunderholdning

Sony True RGB RGB-TV-er har vært det store samtaleemnet i TV-verdenen i 2026, og selv om erfaringene har vært nokså blandede, skiller Sonys versjon – kalt «True RGB» – seg ut fra mengden. Den byr på fortryllende farger og enestående lysstyrke, men det er de beksorte tonene – på nivå med OLED – som imponerte oss mest. Vi har testet Sonys to «True RGB»-modeller, og mørke scener med høy kontrast har aldri sett bedre ut på en TV med bakbelysning. Når det gjelder innovasjon, finnes det knapt noe mer imponerende i 2026.

Beste gaming-TV

LG C6 Når det gjelder gaming, finnes det ikke noe bedre alternativ i 2026 enn LG C6. Den har ikke bare en komplett funksjonsliste – 4K med opptil 165 Hz, full støtte for variabel oppdateringsfrekvens (VRR) og Dolby Vision Gaming – samt fantastisk ytelse; den er også tilgjengelig i størrelser fra 42 til 83 tommer, slik at den passer inn i ethvert gamingoppsett. Da vi spilte på C6-modellen, hadde vi en fantastisk opplevelse, takket være den ekstremt jevne responsen og den fremragende bildekvaliteten. Det finnes andre gode TV-er for gaming, men ingen andre leverer en like god totalopplevelse til samme pris. Les hele vår anmeldelse av LG C6

Beste lyd i en TV

Sony Bravia 9 II Selv om lydkvaliteten på TV-er ofte varierer, er det ingen andre TV-er i 2026 som leverer bedre innebygd lyd enn Sony Bravia 9 II. Den byr på upåklagelig detaljrikdom og klarhet, med et bredt lydbilde og ekstrem presisjon. Da vi testet den med våre referansescener, ble vi imponert på alle områder – svært få andre TV-er har noen gang levert et slikt nivå av lydmessig autentisitet. Les hele vår anmeldelse av Sony Bravia 9 II

Beste OLED-TV

LG C6 Vår «Årets TV» er også den beste OLED-TV-en i 2026. Det finnes kanskje mer eksklusive modeller som leverer bedre bilde eller flere funksjoner, men ingen tilbyr en like komplett pakke – en pakke som utgjør et betydelig løft fra forgjengeren, til en svært konkurransedyktig pris. C6 er en allsidig TV som innfrir alle tenkelige brukerbehov, og den er tilgjengelig i et bredt utvalg av størrelser. Ingen annen OLED-TV har imponert oss like mye som LG C6, spesielt når man sammenligner med fjorårets modeller. Les hele vår anmeldelse av LG C6

Beste Mini-LED-TV

Sony Bravia 9 II RGB-mini-LED er neste steg i utviklingen av mini-LED, og ​​ingen annen TV i år gjør dette bedre enn Sony Bravia 9 II. Den byr på fantastisk kontroll over bakbelysning, svartnivåer som kan måle seg med OLED, levende og rike farger, samt realistiske detaljer. Ingen TV med baklys har noen gang imponert anmelderne våre mer enn Bravia 9 II, og dette er et spennende tegn for fremtiden til mini-LED. Les hele vår anmeldelse av Sony Bravia 9 II

Beste prisgunstige TV

TCL QM7L/C7L Når det gjelder mest mulig verdi for pengene, blir det knapt bedre enn TCL QM7L (amerikansk modell) og TCL C7L (versjonen for Storbritannia og Australia). Det nye SQD-panelet byr på svært god lysstyrke og fargegjengivelse, samt utmerket kontroll over baklyset. TV-en er ypperlig til gaming, takket være et nesten komplett utvalg av funksjoner, og den har dessuten en overraskende god innebygd lyd. Det aller beste er likevel forholdet mellom pris og størrelse; du får en stor skjerm til en utrolig lav pris, med tanke på hvor god bildekvaliteten faktisk er. Hvis du er ute etter best mulig verdi, er QM7L/C7L vårt førstevalg. Les hele vår anmeldelse av TCL QM7L

Beste projektor

Hisense XR10 Denne projektoren leverer rett og slett de mest imponerende bildene du kan forvente av en projektor beregnet for stuen – skal du ha noe bedre, må du over på profesjonelt utstyr. Den er lyssterk nok til å fungere både i opplyste rom og i mørke omgivelser, og leverer fantastisk bildekvalitet i begge tilfeller – samtidig som den har et elegant design som passer godt inn i interiøret. Den mangler riktignok støtte for 120 Hz ved 4K-oppløsning, men det vil neppe bekymre filmelskere – og la det ikke være noen tvil: Denne er laget nettopp for filmelskere. Vår fullstendige anmeldelse kommer om kort tid.

Beste lydplanke

Sonos Beam Ultra Dette var ikke den eneste lydplanken i år som oppnådde den sjeldne femstjerners vurderingen, men det er den som imponerer aller mest – det er nemlig vanskelig å tro at et så stort og omfattende lydbilde kan komme fra en så liten enhet. Dolby Atmos-effekten får et omfang man aldri ville forventet fra en kompakt lydplanke, samtidig som den leverer romlig lyd med stor klarhet og presisjon. Den føles som et førsteklasses produkt, men til en pris i mellomklassen – og det er nettopp derfor den mottar denne utmerkelsen. Les hele vår anmeldelse av Sonos Beam Ultra

Beste trådløse høyttalere for hjemmekino

Sony Bravia Theater Trio Dette er et produktalternativ vi har ønsket oss lenge: et trådløst LCR-system (altså venstre, senter og høyre kanal) som er like enkelt å sette opp som en lydplanke, men som gir den økte bredden og kraften man får med et system bestående av separate komponenter. Og det er nettopp det du får her: massevis av krefter, en utrolig engasjerende Dolby Atmos-opplevelse, og en skala som står i stil med et lerret eller en TV med enorm skjerm – på en måte en lydplanke ikke kan matche. Det er den trådløse hjemmekinodrømmen som går i oppfyllelse, spesielt med tanke på hvor enkelt det er å utvide systemet med bakhøyttalere og subwoofere.

Strømming

Årets strømmetjeneste

HBO Max Tre år etter at HBO Max vant vår ettertraktede utmerkelse som «Årets strømmetjeneste», har de gjentatt bragden – og det med god grunn. Den etterlengtede lanseringen i en rekke europeiske land, deriblant Storbritannia og Irland, samt innføringen av nye, brukervennlige funksjoner, er to av grunnene til at tjenesten tidlig utmerket seg som en kandidat til årets pris. Når man i tillegg legger til et uovertruffent utvalg av nye serier man bare må se, kjære gjengangere, et eksklusivt filmsamarbeid med det anerkjente uavhengige studioet A24, og et stadig voksende tilbud av direktesendt sport, er det tydelig at ingen andre plattformer var i nærheten av å kunne utkonkurrere HBO Max.

Beste til film

Prime Video Filmelskere bør ta turen til Prime Video, som i USA kan skilte med et utvalg på over 20 000 filmer. Strømmetjenesten legger jevnlig til nye titler – alt fra store Hollywood-filmer og uavhengige produksjoner til filmklassikere fra ulike tiår – i tillegg til egne «Prime Video Original»-filmer. Blant de nyeste tilskuddene finner vi den romantiske komedien Love of Your Life og overlevelsesgrøsseren The Devil's Mouth.

Beste til dokumentarer

Netflix Med alt fra true crime til matdokumentarer med kjendiser i hovedrollen, er Netflix stedet å være hvis du er glad i historier fra virkeligheten. Her finner du en mengde sjokkerende fortellinger om skandaler, drap, mysterier og mye mer – i tillegg til lettere innhold for deg som trenger litt virkelighetsflukt. Uansett hva du er ute etter, har Netflix sannsynligvis noe som passer. Blant dokumentarer du burde få med deg, finner vi den neglebitende serien Worst Neighbor Ever og den sjokkerende Titan: The OceanGate Disaster.

Beste til TV-serier

Apple TV Apple TV var den strømmetjenesten som vant flest priser under Emmy-utdelingen i 2026, og mange av de egenproduserte seriene ble hyllet som de aller beste. Vi er tilbøyelige til å være enige, ettersom kvaliteten på seriene hos Apple TV har holdt et jevnt, svært høyt nivå. Enten du er ute etter en forbløffende thriller som Severance eller en grøsserkomedie som Widow’s Bay, finnes det noe for enhver smak.

Beste gratis strømmetjeneste

Tubi Tubi eller ikke Tubi? Det er spørsmålet vi stiller oss når vi skal avgjøre hvem som skal vinne vår årlige pris for årets beste gratis strømmetjeneste. Vel, i år er det Tubi. Tjenesten støttes på over 30 enheter – flere enn noen annen reklamefinansiert strømmetjeneste (AVOD) – og er tilgjengelig for alle, uavhengig av budsjett. Legg til et utvalg av filmer og TV-serier som teller hundretusenvis av titler innen en rekke sjangre, samt et bredt utvalg av direktesendte TV-kanaler, så står det klart: Tubi er folkets favoritt blant de reklamefinansierte strømmetjenestene i 2026.

Lyd

Årets hodetelefoner

Apple AirPods Max 2



Som vi nevnte i vår fullstendige anmeldelse, er disse hodetelefonene «uten tvil de beste hodetelefonene med støydemping for iPhone her i verden» – og vi hadde ikke forventet at vi skulle like dem så godt som vi faktisk gjorde. I tillegg til tapsfri lyd via USB-C og enestående komfort, byr de også på noe av den beste stemmegjengivelsen vi noensinne har opplevd i et par hodetelefoner. Det har vært et svært begivenhetsrikt år for hodetelefoner; AirPods Max 2 ligger fortsatt bak konkurrentene når det gjelder batteritid (og det merkelige «bh-etuiet» er fortsatt en gåte) – men at de likevel stakk av med seieren, sier alt om hvor gode de er på alle andre områder. Les vår fullstendige anmeldelse av AirPods Max 2

Årets lydmerke

iFi Spesialisten på høyoppløselig lyd, iFi, har ingen ambisjoner om å begrense seg – de har som mål å erobre hele hi-fi-markedet. I år har de blant annet lansert den fremragende, femstjerners iFi iDSD GR2, samt den rimelige og trivelige «Go Cable». Det er en glede å se dette visjonære og arbeidsomme selskapet i full sving. Uansett hvilket nivå du befinner deg på, har de noe som passer for deg. Og det er vanskelig å overse et merke som leier Tower Bridge i London, kler opp hele teamet i smoking, dekker veggene med ordet «Phantom» – slik at man nesten forventer at 007 selv skal dukke opp når som helst – og deretter avduker den mest vellydende flaggskip-DAC-en vi noensinne har hørt. Bravo, iFi.

Årets lydinnovasjon

Cambridge L/R S speakers Før vi hørte disse høyttalerne, trodde vi at Cambridge hadde tatt en stor risiko her. Men etter å ha lyttet grundig til dem, forsto vi at dette var en vinner. L/R S er et ekte aktivt stereohøyttalersystem; det består altså ikke av én aktiv hovedhøyttaler og en passiv «dum» partner. Greit nok, det er bare hovedhøyttaleren som kobles til strøm, men hver høyttaler har to egne forsterkerkanaler. I tillegg finnes det et fullstendig DSP-basert delefilter som sender PWM-signaler til hver forsterker – og dette er før vi i det hele tatt har nevnt den spesiallagde kabelen med fire ledere som kobler hovedhøyttaleren til den andre! Kan man si at de er «overkonstruerte»? Kanskje – eller så kan man rett og slett kalle Cambridges arbeidsmoral «beundringsverdig», slik vi gjør. Les hele vår anmeldelse av Cambridge L/R S

Beste trådløse hodetelefoner

Nothing Headphone (a) Det er noe veldog frigjort over Nothings tilnærming til lydarkitektur og design at disse hodetelefonene er en ren glede å bruke – vi har faktisk utgaven med gule detaljer (du kan kalle dem «speilegg» om du vil; det gjør faktisk at jeg liker dem enda bedre). Selskapet har oppgradert og finjustert lyden sammenlignet med den opprinnelige Headphone (1), samtidig som de har beholdt de glimrende fysiske kontrollene (volumhjulet er et virkelig høydepunkt), den fantastiske batteritiden, svært god støyreduksjon (ANC) og en faktisk nyttig app – og attpåtil klart å redusere prisen betraktelig. En velfortjent vinner. Les hele vår anmeldelse av Nothing Headphone (a)

Beste trådløse ørepropper

Soundpeats H3 Disse herlig annerledes, rimelige og lydmessig fremragende øreproppene fra Soundpeats låter bedre enn enkelte modeller til dobbel pris. Dette skyldes blant annet tre drivere i hver ørepropp, god passform, samt støtte for aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless og LDAC. Er du en lydentusiast med begrenset budsjett? Da bør du skrive opp dette navnet på listen din. Les hele vår anmeldelse av Soundpeats H3

Beste åpne ørepropper

Shokz OpenFit Pro Vår lydredaktør bruker disse fremragende – om enn kostbare – øreproppene av åpen type flere ganger i uken, og det er vanskelig å ignorere en slik personlig anbefaling. Passformen egner seg godt til sport (takket være ekstra bøyler som følger med i esken – nyttig for aktiviteter som krever en annen type feste, for eksempel tennis), men designet er samtidig profesjonelt og passer utmerket på kontoret. Dessuten er den aktive støydempingen både sjelden og klasseledende. Etter vår mening har Shokz virkelig levert varene her. Les hele vår anmeldelse av Shokz Openfit Pro

Beste prisgunstige hodetelefoner

CMF Headphone Pro Vi skjønte med en gang at vi elsket disse friske hodetelefonene, idet vi tok dem på oss. Ville du forventet hørselstester for en personlig lydprofil, støtte for LDAC, et glimrende volumhjul på den høyre øreklokken, fantastisk byggekvalitet, engasjerende trådløs lyd, eksepsjonell batteritid og muligheten for kablet lytting i høyoppløselig kvalitet via 3,5 mm-inngang til en rimelig penge? Det stilfulle designet, den energiske lydkvaliteten og de ekstra funksjonene gjorde at disse stakk av med seieren. Les hele vår anmeldelse av CMF Headphone Pro

Beste prisgunstige ørepropper

JLab JBuds Mini ANC Bare se på dem! Den eneste mulige svakheten ved JLab JBuds Mini ANC springer ut av deres største salgsargument: Siden de er så små at de får plass i en nøkkelring (det er verdens minste ørepropper med aktiv støydemping), kan man lett tro at de bare er skrot. Men la meg slå fast med en gang at det stemmer absolutt ikke – de er faktisk så langt fra skrot at du ikke engang kan miste dem. Dette er de første øreproppene som støtter Apples «Hvor er?»-nettverk (Find My).

Beste prisgunstige åpne ørepropper

Baseus Bowie MC2 Vi tror at Bowie fra Labyrinth-tiden (det vil si 1986, så slipper du å sjekke) – i fullt kostyme som «Goblin King» Jareth – ville ha tatt på seg disse mørke, ørehengende øreproppene uten å nøle et sekund. Og han ville ha sett fantastisk ut med dem! Disse rimelige øreproppene, som festes rundt øret, fikk oss ofte til å lure på om det egentlig er nødvendig å bruke mer penger på toppmodeller fra markedsledere som Shokz eller Bose. Hvis alt du trenger er god lyd med en overraskende stram og slagkraftig bass (og du er villig til å klare deg uten kostbart ekstrautstyr), er disse proppene fra Baseus et knallkjøp. Les hele vår anmeldelse av Baseus Bowie MC2

Beste kablede hodetelefoner

Meze Audio Strada Vi har sett oss ut et par slående, «racinggrønne» hodetelefoner med lukket konstruksjon – som likevel låter like luftig og romslig som åpne modeller, uten at omgivelsene får med seg hva du hører på. Som en lukket modell er de dessuten relativt lettdrevne, og de leverer en lydgjengivelse som er ekstremt detaljert, velorganisert og rett og slett vanedannende. Les hele vår anmeldelse av Meze Audio Strada

Beste kablede ørepropper

Sennheiser CX 80U Vi har sagt det før (fordi dette også var ditt valg, kjære leser), og vi sier det igjen: Når folk spør: «Hva er den billigste måten å få bedre lyd fra telefonen på?», er vår første svar å foreslå disse svært rimelige, kablede USB-C-øreproppene (lansert i 2026). Til under 600 kroner får du knapt noe bedre. Du får riktignok ikke volumkontroll på fjernkontrollen langs ledningen, og mikrofonen gir heller ikke krystallklar samtalekvalitet – noe vi også nevner i vår anmeldelse av Sennheiser CX 80U. Det du derimot får, er en bass som er både presis og kraftfull, et klart mellomtoneområde og en diskant som er både livlig og tiltalende. Legg til den overraskende effektive passive støydempingen, så har du et par kablede ørepropper som gir utrolig mye verdi for pengene.

Beste Bluetooth-høyttaler

JBL Xtreme 5 Ønsker du en Bluetooth-høyttaler som får plass i vesken og kan bli med i parken for litt podkastlytting, eller vil du heller ha et skikkelig kraftverk – en «festmaskin» med egen skulderrem? JBL Xtreme 5 hører definitivt til i sistnevnte kategori, men hvis det er dette du er ute etter, kommer du til å bli strålende fornøyd. Dette er en av de beste store Bluetooth-høyttalerne vi noensinne har testet – noe vår femstjerners anmeldelse av JBL Xtreme 5 utdyper i detalj. Ok, nok snakk – nå danser vi!

Beste trådløse høyttaler

Denon Home 400 Vi fikk anledning til å høre denne høyttaleren sammen med sine «søsken» (Home 200 og 600) ved lanseringen, og den er vår favoritt blant Denons trådløse trio for hjemmebruk. Etter min mening er dette også den peneste nye trådløse høyttaleren på markedet – den har omtrent samme størrelse som et stativ for skjærebrett eller en brødboks, passer fint inn i hyller og bokhyller, og leverer samtidig herlig lyd. En annen flott funksjon er at du under oppsettet i HEOS-appen blir bedt om å angi hvor høyttaleren er plassert – langt fra en vegg, nær en vegg eller i et hjørne. Du kan deretter velge en «ren» stereo-hi-fi-gjengivelse, eller legge til «bredde» for å forsterke den horisontale romfølelsen i lydbildet. Det er svært morsomt å eksperimentere med disse romlige og retningsbestemte innstillingene. Som vi også nevner i vår fullstendige anmeldelse av Denon Home 400: Hvis du ikke er avhengig av en stemmeassistent til å styre ting i hjemmet (noe jeg ikke er), er dette en utrolig kapabel trådløs høyttaler.

Beste bærbare lydspiller

Astell & Kern PD5 Vi forstår godt hvorfor TR-leserne valgte Astell & Kerns nyeste «innstegsmodell» innen høyoppløselige musikkspillere – A&K PD5. Og selv om vi har vært så heldige å få en kort lytt på flaggskipet Astell & Kern SP4000T – som ble lansert i mai 2026, og som for øvrig er helt fremragende – så koster den en formue. Dette alternativet er langt mer overkommelig rent økonomisk, samtidig som det er en fantastisk kapabel musikkspiller (DAP). Vi ga forgjengeren SR35 – en litt sær og uortodoks modell – en strålende anmeldelse med fem stjerner, og nå er den herlige oppfølgeren på plass, i et mer konvensjonelt format. Vår fullstendige anmeldelse kommer snart, men jeg kan røpe så mye: Det er gode nyheter. Vi spådde at denne kategorien ville bli vunnet av morselskapet til Activo, og slik har det også gått – spesialisten på høyoppløselige musikkspillere dominerer virkelig markedet for bærbare musikkspillere av høy kvalitet.

Beste platespiller

Fluance RT87 Dette er en platespiller for purister. Den har derfor få funksjoner som kun er ment for bekvemmelighet – for eksempel mangler den innebygd platespillerforsterker (phono-trinn) – men vi ser ikke på dette som noe negativt. Fluance RT87 er laget for deg som er klar for å ta vinyllyttingen et steg videre, og som er innstilt på å justere tonearmen manuelt og finjustere spilleren – ved hjelp av det medfølgende vaterpasset – slik at den står helt i vater. Dette sikrer at du ikke skader verdifulle og uerstattelige vinylplater når du spiller dem. Det er nettopp denne typen bruker platespilleren er rettet mot, og den treffer blink. Se vår fullstendige anmeldelse av Fluance RT87

Beste DAC

iFi iDSD GR2 Da vi kåret iFi til «Årets lydmerke», var denne fenomenale digital-til-analog-konverteren en av de avgjørende faktorene. Den byr på et slående design, kraftfull ytelse, eksepsjonelle egenskaper og en lyssterk TFT-skjerm for ekstra funksjonalitet. Jeg setter stor pris på iFis satsing på K2HD-teknologi for lydrestaurering, samt de populære filtrene XBass og XSpace. Denne DAC-en har til og med en lavere pris enn forgjengeren, xDSD Gryphon, hadde ved lansering. Det ville være urimelig å be om stort mer enn dette i 2026. Les hele vår anmeldelse av iFi iDSD GR2

Beste stereohøyttalere

Dali Sonik 1 Selv om de er små og rimelige, er lydopplevelsen både storslått og luksuriøs. Se for deg krystallklar, fantastisk vokal med mer spillerom enn man skulle tro var mulig i denne prisklassen, kombinert med presise transienter og en dyp, fyldig bass. Dette er langt fra den første høyttaleren i sitt slag, og definitivt heller ikke den siste – men den er utvilsomt blant de beste på markedet akkurat nå, spesielt med tanke på den svært gunstige prisen. Les hele vår anmeldelse av Dali Sonik 1

Teknologi for helse og trening

Årets helse- og treningsenhet

Garmin Fenix 9 Pro Garmin Fenix ​​9 Pro er kanskje dyr, men denne ultimate smartklokken for eventyr er en av de beste enhetene Garmin noensinne har laget – et resultat av mange års teknologisk utvikling. Det er en kompromissløs kraftpakke med enestående byggekvalitet: Urkassen er laget utelukkende av titan og rommer et kraftig batteri, bak det ekstremt robuste safirglasset sitter en lyssterk AMOLED-skjerm, og i mine tester – sammenlignet med en dedikert pulsmåler – viste den seg å være konsekvent nøyaktig. Vi har brukt 43 mm-versjonen døgnet rundt helt siden vi mottok testeksemplaret – et tydelig tegn på at denne klokken har sikret seg den gjeveste plassen på håndleddet i år. Les vår fullstendige anmeldelse av Garmin Fenix ​​9 Pro

Årets helse- og treningsmerke

Garmin Garmin har hatt et sterkt 2026. Selskapet har fornyet utvalget sitt for syklister, introdusert nye funksjoner – som AI-drevet registrering av ernæring for å rettferdiggjøre prisen på tjenesten Garmin Connect+ – og utviklet en rekke produkter som har fått svært gode anmeldelser. Dette gjelder spesielt den skjermløse treningsmåleren Garmin Cirqa og toppmodellen Garmin Fenix ​​9-serien; begge er, ikke overraskende, med på denne listen. Garmin er fortsatt merket de andre må måle seg mot innen utholdenhetsidrett, men med Cirqa viser selskapet at de også vinner innpass hos dem som trener på treningssenter.

Årets innovasjon innen helse og trening

Huawei Watch D3 Denne klokken løfter kategorien «smartklokker som medisinsk utstyr» til et nytt nivå, og byr på langt mer enn bare den karakteristiske teknologien med en medisinsk godkjent blodtrykksmansjett. Med funksjoner som registrering av fall, overvåking av blodtrykkstrender, søvnsporing og en batteritid på seks dager – sammenlignet med Apple Watchs 24 timer – er dette klokken jeg anbefaler til eldre som er på utkikk etter en helsefokusert smartklokke. Alt dette er pakket inn i et elegant design, inspirert av Apple. Les hele vår anmeldelse av Huawei Watch D3

Beste smartklokke

Apple Watch Ultra 4 Apple Watch Ultra 4 beholder tronen som årets beste smartklokke. I likhet med tidligere modeller i Apple Watch Ultra-serien, er dette en videreutvikling av en allerede fremragende klokke – snarere enn en total redesign. Men var det egentlig noe annet vi kunne forvente fra Apple? Hvorfor endre på noe som fungerer? Det som derimot er nytt, finner vi på klokkens bakside: Et redesignet system for helsemålinger gir bedre nøyaktighet enn noen gang, samt hyppigere pulsmålinger. Dette muliggjør både forbedret søvnsporing (støttet av lengre batteritid, ettersom du sjeldnere trenger å ta av klokken for lading) og den nye funksjonen «Readiness Score». Les vår fullstendige anmeldelse av Apple Watch Ultra 4

Beste løpeklokke

Garmin Fenix 9 Pro Garmin Fenix ​​9 Pro er tilbake. Den redesignede kartfunksjonen plasserer deg midt i begivenhetenes sentrum; den gjengir perspektivet ditt, noe som reduserer tiden det tar å tolke kartet når du skal finne frem på lange løpeturer – en funksjon man ikke engang finner på Apple Watch. Med sine spesialfunksjoner for terrengløp er dette drømmeklokken for triatleter og ultraløpere, og batteritiden er dessuten mer imponerende enn hos Ultra 4. Anbefalte treningsøkter basert på din «Training Readiness»-score, samt treningsplaner fra Garmin Coach, setter prikken over i-en. Les vår fullstendige anmeldelse av Garmin Fenix ​​9 Pro

Beste aktivitetsmåler

Garmin Cirqa Garmin Cirqa slår Fitbit Air med knapp margin: Selv om den er dyrere i innkjøp, gjør fraværet av krav til abonnement – ​​kombinert med en fysisk knapp (du trykker bare på den for å starte registreringen, uten å måtte styre med appen) – at dette er årets beste aktivitetsmåler uten skjerm, og den beste nye aktivitetsmåleren totalt sett. Les hele vår anmeldelse av Garmin Cirqa

Beste smartring

Oura Ring 5 Konkurransen var knallhard i år, men Oura slo kraftig tilbake med Oura Ring 5. Den er tynnere enn noen gang – noe som er svært viktig for en smartring – og fikk toppkarakter for design i vår anmeldelse. En velutformet app og et bredt utvalg av måledata rettferdiggjør det obligatoriske, løpende abonnementet, noe som gjør dette til et glimrende valg i kategorien for smarte ringer i det øvre sjiktet. Les hele vår anmeldelse av Oura Ring 5

Beste elektriske tannbørste

Suri Core 1.0 Suri Core 1.0 viderefører det elegante, forenklede designet og miljøprofilen til den opprinnelige Suri-tannbørsten, men har gjort noen justeringer for å få prisen ned. Et håndtak i bioplast – i stedet for aluminium – samt en noe mindre kraftig motor og et enklere batteri, bidrar til å holde prisen på Core nede. Du kan fortsatt resirkulere børstehodene gratis, og tannbørsten ser fortsatt flott og stilig ut, ikke minst takket være det elegante magnetiske festet. Batteriet varer i over en måned mellom hver lading. Les vår fullstendige anmeldelse av Suri Core 1.0

Beste oppkoblede treningsteknologi

Withings BodyScan 2 Withings er et merke som i stillhet har laget utmerkede helseprodukter i årevis, fra diskrete hybrid-smartklokker til søvnanalysatorer for undermadrass og, vel, smartvekter. Withings BodyScan 2, med håndtaket som skaper en sirkulær strøm og tilbyr en omfattende liste med 40 forskjellige målinger, er ikke bare den beste hittil, men vår beste smartvekt i premiumklassen. Den sporer oksygennivå i blodet, risiko for høyt blodtrykk og estimerer din vaskulære alder. Og du trodde vekter bare var for BMI! Les hele vår anmeldelse av Withings BodyScan 2

Hjemmeteknologi

Årets hjemmeenhet

DJI Romo P Romo P er DJIs første robotstøvsuger, men det merkes ikke på ytelsen. Den har den beste hindringshåndteringen av alle robotstøvsugere vi har testet, i tillegg til fremragende våtmopping på harde gulv og svært god støvsuging på tepper. Den får vår anbefaling som årets beste robotstøvsuger – forutsatt at lommeboken tåler prislappen. Les hele vår anmeldelse av DJI Romo P

Årets merkevare innen hjemmeteknologi

Philips Hue Philips Hue er ikke uten grunn det største navnet innen smartbelysning, og i år har merkevaren blitt mer tilgjengelig enn noen gang med lanseringen av Hue Essential – en serie rimelige lyspærer og LED-striper som gir en gunstig inngangsbillett til økosystemet for smartbelysning. Samtidig kan avanserte brukere dra nytte av AI-drevne belysningsverktøy takket være den nye Hue Bridge Pro, som støtter over 150 lyskilder i ett og samme nettverk.

Årets innovasjon innen hjemmeteknologi

Dyson Find+Follow Purifier Cool Dyson Find+Follow er den smarteste viften vi har testet i år. Den bruker kunstig intelligens til å følge deg mens du beveger deg rundt i rommet, slik at du alltid holder deg avkjølt og komfortabel. Vi ble imponert over 350-graders svingradius, svært stillegående drift og jevn luftstrøm – og med stemmestyring samt app-kontroll er den dessuten svært enkel å bruke. Les hele vår anmeldelse av Dyson Find+Follow Purifier Cool

Beste lysteknologi for hjemmet

Philips Hue Omniglow Strip Light Omniglow bruker ørsmå mikro-LED-er for å skape en sømløs fargeovergang – noe vi aldri har sett maken til i en LED-stripe – og resultatet er helt fantastisk. Ikke bare er de enkelte LED-ene usynlige; lyset er også utrolig sterkt, og det ser spesielt lekkert ut når fargene glir over i hverandre i en «dynamisk scene». Dette er en av de mest spennende smarte lyskildene vi har opplevd de seneste årene. Les vår anmeldelse av Philips Hue Omniglow

Beste sikkerhetsenhet for hjemmet

Aqara Camera Hub G350 Det kan kanskje se ut som et leketøy, men Aqara Camera Hub G350 er et seriøst sikkerhetskamera for hjemmet. Takket være 360-graders rotasjon kan du trygt la det overvåke et helt rom. Til tross for det søte utseendet er G350 utstyrt med et 4K-vidvinkelkamera, samt et 2,5K-teleobjektiv for å komme tett på. Det er kompatibelt med alle de store økosystemene for smarte hjem, og du kan lagre opptak på et SD-kort – så du slipper abonnement. Og, av en eller annen grunn, har det avtakbare kaninører. Hva mer kan man ønske seg? Les vår fullstendige anmeldelse av Aqara Camera Hub G350

Beste robotstøvsuger

DJI Romo P DJIs første robotstøvsuger er en triumf – selskapet har utnyttet sin ekspertise innen hindringsdeteksjon på en svært god måte, og DJI Romo P er den beste robotstøvsugeren vi noensinne har testet når det gjelder å unngå vanlige hindringer. Rengjøringen er også i toppklasse, og moppefunksjonen viser seg å være spesielt effektiv til å fjerne vanskelige flekker fra harde gulv. Les vår fullstendige anmeldelse av DJI Romo P

Beste støvsuger

Roborock F25 Ultra Roborock F25 Ultra byr på langt mer rengjøringskraft enn en vanlig våt- og tørrstøvsuger. Den kombinerer damprengjøring og avfetting med varmt vann med kraftig sugeevne, noe som gjør at den enkelt håndterer store mengder smuss og vann. Takket være de motordrevne hjulene er den dessuten overraskende lettmanøvrert. Den er perfekt for husholdninger med kjæledyr, barn – eller begge deler – og gulvene dine vil garantert merke forskjellen. Les vår fullstendige anmeldelse av Roborock F25 Ultra

Beste airfryer

Ninja French Door Premier Air Fryer Convection Oven Toaster Dette er mye mer enn bare en airfryer – det er en fullverdig benkeovn med et ekstra stort stekerom, der det er plass til en hel pizza eller en hel kylling. Den tilbereder maten utrolig raskt, har 10 egne programmer, og leverte perfekte resultater med pommes frites, grønnsaker, quesadillas og til og med bagels i testene våre. Den ser dessuten flott ut, og de doble dørene kan åpnes med én hånd, noe som gir enkel tilgang. Les hele vår anmeldelse av Ninja French Door Premier Air Fryer Convection Oven Toaster

Beste kaffemaskin

Meraki Espresso Machine Gen 2 Meraki Gen 2 er den stiligste kaffemaskinen vi har testet de siste 12 månedene – og den vi ville vært aller mest stolt av å ha på vårt eget kjøkken. Den er en glede å bruke; den automatiserer deler av bryggeprosessen uten å ta full kontroll, og hjelper deg samtidig med å finpusse dine egne baristaferdigheter. Resultatet? Sensasjonell kaffe – forutsatt at lommeboken tåler prislappen. Les hele vår anmeldelse av Meraki Espresso Machine Gen 2

Beste prisgunstige kaffemaskin

Philips Baristina Hvis du er på utkikk etter en rimelig kaffemaskin, er Philips Baristina et trygt valg – en innovativ, liten maskin som kombinerer de beste egenskapene fra både manuelle og helautomatiske espressomaskiner. Den tar seg av hele bryggeprosessen for deg, men slipper det kronglete vedlikeholdet som ofte følger med vanlige helautomatiske kaffemaskiner. Velg pakken som inkluderer en melkeskummer, så slipper du å bruke penger på ta-med-kaffe i fremtiden. Les vår fullstendige anmeldelse av Philips Baristina

Beste vifte

Dyson Find+Follow Purifier Cool Dyson Find+Follow er den smarteste viften fra Dyson hittil. Den registrerer bevegelsene dine mens du beveger deg rundt i rommet, og sørger for at luftstrømmen alltid er rettet mot deg. Luftstrømmen er jevn og stillegående, noe som gjør Find+Follow til et ideelt valg også om natten. Samtidig sørger filtreringssystemet for å fjerne støv og allergener, slik at du får et behagelig inneklima. Les vår fullstendige anmeldelse av Dyson Find+Follow Purifier Cool

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