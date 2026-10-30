Her er hemmeligheten bak comebacket til den lysende Apple-logoen på baksiden av nye MacBook Pro med berøringsskjerm

For Apple-fans fremstår PROLED XDR-skjermen – med Tandem OLED-teknologi – i den nye MacBook Pro-modellen med berøringsskjerm som en gave som bare fortsetter å gi. Selv om det er den nye, integrerte berøringsteknologien som har gjort selve berøringsskjermen mulig, har denne ultratynne skjermteknologien også sørget for at en savnet MacBook-funksjon har vendt tilbake.

Den nye MacBook Pro-modellen med berøringsskjerm er den første MacBook-modellen på nesten et tiår som har en lysende Apple-logo på lokket. Jeg har sett den med egne øyne: Når laptopen er lukket, ser logoen ut til å være laget av polert metall, men i det øyeblikket lokket åpnes, lyser den med et klart, hvitt lys.

At den lysende logoen er tilbake, henger direkte sammen med PROLED XDR-skjermen. Siden hver enkelt piksel i et OLED-panel avgir sitt eget lys, trengs det ingen bakbelysning. Selv etter at Apple gjorde skjermlokket tynnere, var det fortsatt litt plass til overs – akkurat nok til å gi Apple-logoen sin egen, dedikerte bakbelysning.

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Selv om det kanskje høres utrolig ut, finnes det nå en egen lyskilde for logoen, uavhengig av resten av skjermen. Dessuten tar den ikke opp noe ekstra plass, og den bruker heller ikke noen målbar mengde energi.

En hyllest til fansen

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Hvorfor har Apple valgt å gjøre dette? Selskapet har ikke kommet med noen forklaring, men det handler sannsynligvis om å gi fansen noe de lenge har savnet.

Faktisk antydet John Ternus – i en kort smakebit publisert på X – at den lysende logoen var på vei tilbake; klippet viste lys som falt over logoen på en flat overflate. Jeg tolket det rett og slett som enda en måte å fremheve Apple-merkevaren på, samt den store kunngjøringen som var i vente. Når det er sagt, må jeg innrømme at jeg aldri var spesielt begeistret for den gamle, lysende logoen.

Det tydeligste minnet jeg har av Apple-logoen på baksiden av MacBooks, stammer faktisk fra en samtale jeg hadde med Ternus, den gangen han fortsatt var leder for maskinvare hos Apple. Han forklarte hvordan Apple freste ut en ultratynn, blank logo i rustfritt stål til MacBook 12 (mens resten av kabinettet var laget av børstet aluminium). Det var en stor sak den gangen – selv om logoen ikke lyste.

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(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Da Ternus under lanseringspresentasjonen avslørte at den lysende logoen ville vende tilbake til den nye MacBook Pro («logoen er tilbake»), gikk publikum av hengslene. Dette er virkelig en stor sak.

Den lysende logoen tjener også et annet formål: Den signaliserer umiddelbart at du bruker en helt spesiell MacBook Pro – den første med berøringsskjerm.

Det Apple derimot ikke nevner – og som fortjener en nærmere titt – er hvordan selskapet har klart å få den lysende logoen til å se ut som polert metall når datamaskinen er lukket. Dette er en ingeniørhemmelighet som jeg mistenker at Apples ledere og ingeniører vil ta med seg i graven, selv etter den uunngåelige demonteringen av enheten.

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