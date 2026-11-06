Det er en lek å brygge både varm og kald espresso med den søte, lille De'Longhi Dedica Duo – og den er rimeligere enn du kanskje tror

De'Longhi Dedica Style er en fantastisk liten espressomaskin som lenge har hatt en plass på listen vår over de beste kaffemaskinene, takket være sitt kompakte design, sin gunstige pris og jevnt over fremragende resultater. Den er et ypperlig valg for nybegynnere, så da jeg fikk sjansen til å teste det nye «søskenet» – den like elegante De'Longhi Dedica Duo – slo jeg til umiddelbart. Jeg kommer tilbake med en fullstendig anmeldelse snart, men mitt førsteinntrykk er at denne nye versjonen faktisk er enda bedre.

Hovedforskjellen mellom Dedica Style og Duo er at sistnevnte – i likhet med mange av de beste espressomaskinene jeg har testet i år – kan brygge kaffe med enten varmt eller kaldt vann. Det betyr at du også kan bruke den til å lage iskaffe når du trenger å kjøle deg ned.

I motsetning til enkelte andre maskiner jeg har brukt i det siste, benytter denne seg av en ekte kaldtrekksmetode. Selv om det tar litt lengre tid, blir smaken betydelig bedre enn om man bare heller en varm espresso over isbiter. I likhet med den langt, langt dyrere Jura J10, lar denne nye De'Longhi-maskinen den malte kaffen gjennomgå en lengre forhåndsbløtlegging (pre-infusion), før kaldt vann presses gjennom i pulser. Resultatet? En deilig og rund smak – selv når man bruker en middels til mørk brenningsgrad. Hadde det ikke allerede vært ettermiddag, ville jeg laget en kopp til med en gang.

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Ekstraksjonen med varmt vann fungerer også utmerket. Casabrews 5418 Pro, som jeg anmeldte for noen uker siden, ga så ujevne resultater at jeg begynte å lure på om jeg i det hele tatt visste hvordan man lager espresso. Dedica Duo gjenopprettet derimot troen på egne ferdigheter. Det tar litt tid før maskinen varmes opp, men når den er klar – noe som vises ved at espresso-knappene på toppen lyser – kan du være trygg på at du får en virkelig god espresso. Jeg har brukt en ganske fin malingsgrad, og resultatene har vært jevnt over gode.

Maskinen mangler en treveis magnetventil, så du må regne med litt drypping etter at pumpen har stoppet, men det er neppe noen avgjørende ulempe.

Til tross for den relativt lave prisen, føles alt tilbehøret som følger med Duo, betryggende solid. Håndtaket på bajonettfilterholderen har en god tyngde, det samme gjelder tamperen (her er det ingen spinkle, billige plastdeler), og De'Longhi har ikke spart penger ved å forvente at du skal ha din egen melkekanne (jeg ser på deg igjen, Casabrews).

Det følger til og med med en liten kaffeskje til dosering (et fornuftig tilbehør til en maskin i nybegynnerklassen, ettersom brukerne kanskje ikke har en egnet vekt), samt en rikelig mengde avkalkingsmiddel.

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Duo-modellen leveres også i flere virkelig nydelige farger. Jeg valgte hvit for å unngå at den skulle skjære seg mot det ganske friske, grønne kjøkkenet mitt, men du kan også velge rustfritt stål, en dempet salviegrønn nyanse eller en fin rosa farge. Alle variantene har detaljer i krom, inkludert en stilig, rillet vrider – som er god å ta på – til å styre damparmen.

Jeg skal bruke Dedica Duo i noen uker til før jeg skriver den fullstendige anmeldelsen, men så langt ser det ut til at vi kan ha en ny kandidat til tittelen «beste lille espressomaskin». Det er noe jeg gjerne hever glasset for.