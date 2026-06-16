Hvem trenger vel varmt vann? Forskere har laget en ultralyd-espressomaskin som brygger kaffe uten varme

Prosessen lager espressosterk kaffe på under tre minutter.

Den brygges ved romtemperatur via ultralydbølger.

Prosessen reduserer energiforbruket med opptil 75 %.

Forskere har funnet en måte å lage kaffe i romtemperatur på, og det er mye raskere enn noen kaldbrygget kaffe: der det tar 12 til 24 timer, lager denne nye metoden espresso på under tre minutter. Hemmeligheten? Ultralyd.

Som Francisco Trujillo, førsteamanuensis ved School of Chemical Engineering i Sydney, forklarer: «Som en fra Colombia liker jeg å tro at kaffe er i blodet mitt – og jeg er stolt av å komme fra et land kjent for å produsere noen av de beste kaffebønnene i verden. Så kanskje det er derfor jeg har brukt mye tid i laboratoriet mitt med teamet mitt på å stille et enkelt spørsmål: trenger espresso virkelig varmt vann?»

Svaret kan være nei, ser det ut til. Ifølge Trujillo har ultralyd-espressoen «samme fylde, samme kraft» og en fjerdedel av energiforbruket. I smakstester kunne ikke 100 kaffedrikkere se forskjell på tradisjonell og ultralyd-espresso, og i noen tilfeller foretrakk de sistnevnte.

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Ultrasonic Espresso - a game changer for the coffee industry? - YouTube Watch On

Hvordan fungerer en ultrasonisk kaffemaskin?

I stedet for varme bruker Trujillos kaffemaskin ultralyd: lydbølger med en frekvens som er mye høyere enn ørene våre kan høre. Ved å plassere en transduser mot siden av en tradisjonell espressokurv og vibrere den med høy frekvens, skaper vibrasjonene et fenomen som kalles akustisk kavitasjon, der små bobler dannes og kollapser i vannet.

Som Trujillo forklarer: «Når disse boblene kollapser i nærheten av kaffepartikler, produserer de mikroskopiske stråler og krefter som fungerer litt som skrubbebørster. De lager groper og sprekker i overflaten av kaffegruten, noe som hjelper smaksstoffer, oljer og koffein med å bevege seg inn i vannet mye raskere enn de normalt ville gjort ved romtemperatur.»

Det er ikke så enkelt som å gi kaffen din en god rist. Teamet fant ut at bryggeforholdet var avgjørende, med for mye vann som gjorde en for svak espresso og for lite som gjorde espressoutvinning vanskelig. Størrelsen på kaffekornene spilte også en rolle.

Foreløpig er dette bare et eksperiment, men Trujillo kan se flere bruksområder for teknologien: i kaffemaskiner hjemme og i små kaffebarer for å spare energi, men også i ferdiglagde kaffeprodukter. «En konsentrert romtemperert kaffe kan brukes direkte i flaskedrikker, melkebaserte drikker eller kalde kaffeprodukter. Den kan også sendes som et konsentrat og fortynnes senere.»

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Jeg tror ikke de beste bønne-til-kopp-kaffemaskinene har noe å bekymre seg for ennå, og for å være ærlig vil jeg heller holde meg til termoblokk-kaffemaskinen min, fordi tre minutter å lage en kaffe er omtrent to minutter for lenge for meg tidlig om morgenen. Men det er fascinerende og kan bety en helt ny generasjon av drikker å ta med seg i en ikke altfor fjern fremtid.