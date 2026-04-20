Denne elegante nye espressomaskinen fra Philips lover deg «den spesielle kafésmaken» hjemme

Philips Café Aromis er en førsteklasses bønne-til-kopp-maskin.

Den kan bruke større kaffedoser enn tidligere Philips-maskiner.

Den har også en «samtaleassistent» som automatisk justerer bryggeinnstillingene.

Philips har lansert en ny, eksklusiv kaffemaskin med bønner og kopper som kan male ekstra store doser kaffe, noe som gir mer smak når du velger drikker med større volum eller bestemmer deg for å legge til et ekstra shot i latte eller cappuccino. Når du brygger en dobbel espresso (eller mer), brukes det mer vann enn til et enkelt shot, og derfor kreves det flere bønner for å opprettholde samme forhold mellom kaffe og vann. Den nye Philips Café Aromis kan male en større dose enn selskapets andre maskiner, noe som sikrer at du får best mulig smak selv i større drikker.

Café Aromis ble lansert forrige måned og er nå tilgjengelig for kjøp. Den har en pris på 13 999 kroner, og du finner den hos forhandlere som Elkjøp.

Andre funksjoner inkluderer Barista Assistant – en app som kjører både på telefonen din og i selve maskinen, som bruker samtaleinstruksjoner for å bestemme de beste bryggeinnstillingene for den valgte drikken og bønnene, og justerer maskinen automatisk. Ingen baristaerfaring er nødvendig.

(Image credit: Philips)

Som mange av de beste espressomaskinene som er lansert de siste månedene, kan Café Aromis brygge både varm og kald kaffe. Den har en enorm meny med 50 drikker (det meste vi noen gang har sett fra en hjemmekaffemaskin) og lar deg velge mellom syv forskjellige intensitetsnivåer.

Den har et melkeskummingssystem med to karafler – en for varm melk og en for kald – og ingen slanger, slik at du kan rengjøre alt på få minutter uten å bekymre deg for melkerester.

TechRadar-teamet skal snart teste Café Aromis for å se om den lever opp til Philips' løfte om «den spesielle kafésmaken» hjemme, og om den fortjener en plass på vår fullstendige liste over de beste kaffemaskinene.