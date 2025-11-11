3 ting å tenke på hvis du skal kjøpe en kaffemaskin under Black Friday-salget

Black Friday er en flott tid å kjøpe en ny kaffemaskin, men med så mange alternativer å velge mellom kan det føles overveldende. Her hos TechRadar har vi samlet de beste Black Friday-tilbudene på kaffemaskiner, Black Friday-tilbudene på espressomaskiner og Black Friday-tilbudene på Nespressomaskiner og samlet dem i vår store Black Friday-artikkel, men det er lurt å ha en klar idé om hva du ønsker før du begynner å lete.

Her antar vi at du er interessert i en elektrisk kaffemaskin. Hvis du bare vil lage en enkel kopp dryppkaffe på enklest mulig måte, vil en vanlig espresso-mokakanne eller lignende duge.

1. Hvilken type av kaffe foretrekker du?

Det finnes to hovedtyper av kaffetraktere å vurdere: dryppkaffe (eller pour-over) og espresso. De beste dryppkaffetrakterne er ganske enkle – de varmer opp vann og heller det over den malte kaffen, deretter drypper den ferdige kaffen ned i en mugge eller karaffel. Avhengig av hvilken maskin du velger, kan muggen stå på en varmeplate som holder kaffen varm til du er klar til å drikke den, men husk at smaksprofilen kan endre seg hvis den holdes varm for lenge.

Noen dryppkaffetraktere, som Smeg Drip Filter Coffee Machine, har en timer slik at du kan tilsette kaffe og vann før du legger deg og våkne opp til en fersk kopp brygget kaffe. Andre, som Moccamaster KBGV Select og Cuisinart Grind & Brew, har innebygde kaffekverner. Disse er verdt å vurdere hvis du ikke har plass til en frittstående kvern, men ønsker å få best mulig smak fra bønnene dine (smakene begynner å brytes ned innen en time etter kverning).

Smeg Drip Filter-kaffemaskinen har en timer, slik at du kan nyte ferskbrygget kaffe når du står opp om morgenen. (Image credit: Future)

Hvis du foretrekker espressodrikker (inkludert ren espresso, americano, latte, flat white og cappuccino), er det best å velge en av de beste espressomaskinene. I motsetning til dryppkaffemaskiner presser disse maskinene varmt vann gjennom malte bønner under høyt trykk, noe som resulterer i en konsentrert kaffesmak.

Det finnes flere forskjellige typer espressomaskiner å velge mellom, og hvilken du burde velge avhenger av hvor mye du vil gjøre selv.

2. Hvor mye vil du gjøre selv?

Så du liker espresso – flott! Men hvor mye arbeid vil du legge ned i det? Det finnes tre hovedtyper espressomaskiner: automatiske, halvautomatiske og manuelle, som hver krever ulik mengde innsats fra din side.

Hvis du vil holde det så enkelt som mulig, kan de beste helautomatiske kaffemaskinene håndtere hele prosessen fra start til slutt. De fleste av disse er helautomatiske, noe som betyr at de veier og kverner kaffebønnene, presser kaffegruten, varmer opp vannet og presser det gjennom bønnene under et visst trykk og i en bestemt tidsperiode. Noen, som Smeg BCC13, har fysiske knapper for forskjellige forhåndsinnstillinger for espressodrikker, mens andre, som KitchenAid KF8, har berøringsskjermer som lar deg justere styrken og volumet på drikken.

Helautomatiske espressomaskiner har vanligvis en meny med drikkealternativer å velge mellom, og kan også la deg tilpasse drikken. (Image credit: Future)

Noen helautomatiske espressomaskiner har en automatisk melkeskummer som presser damp gjennom melken for å lage skum til latte og cappuccino. De fleste maskiner heller melken først og deretter espressoen gjennom, men noen (som KitchenAid KF8) lar deg helle melken sist, slik at den ikke får en brun flekk i midten.

Helmanuelle espressomaskiner (som Gaggia Classic) gir deg den fulle baristaopplevelsen. Her må du male bønnene selv (og velge riktig kvern for din foretrukne smaksprofil), presse dem ned for å sikre en jevn vannstrøm, starte kjelen, ta ut espressoshotet og bestemme når du skal slå av vannet. En manuell maskin kan ha en innebygd kvern, eller du trenger kanskje en separat. Noen liker prosessen og synes den er meditativ, mens andre helst vil unngå det ekstra arbeidet.

Helt manuelle espressomaskiner som Gaggia Classic gir deg god kontroll. (Image credit: TechRadar)

Manuelle espressomaskiner har ofte en dampstav som du bruker til å varme og skumme melk i en mugge. Teknikk er nøkkelen her, men når du først har fått taket på det, kan du lage et silkemykt, glatt skum med en herlig tekstur som du kan bruke til å lage latte-kunst (hvis du har tid og tålmodighet til å øve).

Halvautomatiske espressomaskiner, som navnet antyder, faller et sted midt imellom. De kan veie og male bønnene for deg, men krever at du trykker på kaffekapselen og setter portafilteret inn i maskinen. De kan ha en automatisk melkeskummer, en manuell dampstav eller ingen melkeskummer i det hele tatt.

Til slutt finnes det kapselbaserte kaffemaskiner som de beste Nespresso-maskinene. Disse bruker kapsler med ferdigmalt kaffe, som maskinen perforerer og presser vann gjennom under høyt trykk. Du trenger ikke å bekymre deg for å male eller veie bønner, noe som gjør prosessen mindre rotete, men du kan ikke tilpasse drikken like mye, og du må bruke én kapsel per kopp.

3. Hvilket budsjett har du?

Kaffemaskiner varierer mye i pris, så det er lurt å vite hva du får for pengene.

Hvis du vil lage espresso, er automatiske bønne-til-kopp-maskiner de dyreste, med priser rundt 10 000 kroner for basismodeller, mellom 10 000 og 20 000 kroner for mellomklassemodeller og over 20 000 kroner for premiummodeller. Halvautomatiske kaffemaskiner er ofte litt billigere, men manuelle maskiner er den rimeligste måten å lage espresso på. De'Longhi Dedica Style EC685 er en utmerket manuell maskin med en listepris på 1 799 kroner, og den kan ofte finnes til enda lavere priser.

Dryppkaffemaskiner er vanligvis enda billigere – selv om du velger en premiummodell.