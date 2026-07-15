De'Longhi har nettopp lansert sin minste automatiske kaffemaskin så langt, fullpakket med baristafunksjoner

Rivelia Start er De'Longhis minste automatiske kaffetrakter.

Den har en meny med 10 kaffedrikker, inkludert kaldbrygget kaffe.

Den er nå i salg for 9 999 kroner

De'Longhi lager noen av de beste espressomaskinene jeg har testet her hos TechRadar, og som eier av et lite kjøkken har den nyeste modellen spesielt vakt min interesse. De'Longhi Rivelia Start er selskapets minste helautomatiske kaffetrakter.

Rivelia Start er en arvtager til 2024-modellen De'Longhi Rivelia, som vår tester Josephine Watson ga hele fem stjerner takket være den gjennomgående godt ekstraherte espressoen, den smarte Bean Adapt-teknologien som optimaliserer bryggeinnstillingene for å passe dine foretrukne bønner, og LatteCrema Hot-systemet, som skaper tykt og kremet skum for melkeholdige drikker.

Rivelia Start tilbyr alt dette i en enda mindre pakke, og legger til muligheten til å tilberede autentisk smakende kaldbrygget kaffe. De'Longhi lover at kaldbrygget ditt vil være «klart på under fem minutter», noe som forteller meg at det ikke bare er å helle en shot varm kaffe over is, som noen andre maskiner jeg har testet nylig gjør. I stedet ekstraheres kaffen ved hjelp av vann med romtemperatur, noe som resulterer i at færre bitre forbindelser løses opp, noe som gir en mildere smak.

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Rivelia Start kan lage varmt melkeskum, og du kan oppgradere den med et LatteCrema Cool-sett hvis du vil lage kald latte og cappuccino. (Image credit: De'Longhi)

Standardmenyen på Rivelia Start inneholder 10 drikker, men hvis du liker ideen om en is-latte eller is-cappuccino som hjelper deg å holde deg kjølig i sommermånedene, kan du oppgradere Rivelia Start med det valgfrie LatteCrema Cool-settet, som lar deg lage avkjølt melkeskum til seks ekstra drikker.

Personlig er funksjonen jeg er mest begeistret for de to utskiftbare bønnebeholderne. Jobben min innebærer noen ganger å drikke mye latte, og jeg foretrekker alltid å bytte til koffeinfri om ettermiddagen, slik at jeg fortsatt kan sove etter en dag med testing av drypp- og espressomaskiner. Med Rivelia Start er det ikke nødvendig å tømme én type kaffe fra beholderen før du fyller på med en annen; bare skru av hele beholderen og bytt den ut med en fylt med en annen type bønne.

De'Longhi Rivelia Start har et tydelig og enkelt grensesnitt med illustrerte berøringsknapper (Image credit: De'Longhi)

Den er også enkel å bruke, med et grensesnitt med tydelig merkede knapper i stedet for en berøringsskjerm, noe som gjør den ekstra tilgjengelig for nye brukere.

Den lille størrelsen er ikke det eneste som skiller den fra andre kaffetraktere – den kommer også i en palett av jordfarger som passer til den nåværende trenden med naturlige nyanser og teksturer, noe som gir en forfriskende forandring fra den sterke svarte, hvite og kromfargen som en gang dominerte kjøkkenapparater.

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Den er tilgjengelig for kjøp nå direkte fra De'Longhi i Norge for 9 999 kroner i fem farger: OnyxBlack, Beige, Bru, Hvit og Jadegrønn.

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