Smegs ikoniske kaffetrakter har fått en makeover for å gjøre morgenrutinen din «roligere og mer bevisst» – og jeg tror jeg er forelsket

Smeg har lansert frokostproduktene sine i den nye fargen Moonlight.

Det er en varm kremfarge med en myk matt finish.

Serien inkluderer kaffetrakter, to-skivers brødrister og vannkoker.

Smeg Drip Filter Coffee Machine er en av mine favorittkaffetraktere gjennom tidene takket være den smarte designen, den programmerbare timeren, muligheten til å brygge store mengder kaffe på én gang og det enkle grensesnittet. Nå har modellen fått et nytt utseende som føles mye mer moderne, der blanke overflater og sterke farger har gitt plass til noe mye mer subtilt og stilig.

Moonlight er en ny myk, mørk kremfarge som passer perfekt til de naturlige fargene og materialene som for tiden dominerer moderne kjøkkendesign, og den føles som en veldig forfriskende kontrast til dristige farger og skinnende krom.

Smeg er påpasselige med å understreke at den myke og nøytrale Moonlight-fargen er tidløs og fungerer i ethvert moderne kjøkken, men jeg tror definitivt at de har sett en klar trend mot mer nedtonede farger i det siste. Pantones farge for 2026 er for eksempel den kremete tonen Cloud Dancer, mens KitchenAid nylig lanserte sine automatiske kaffemaskiner i den diskrete fargen Porcelain White med satengfinish.

Latest Videos From

(Image credit: Smeg)

Moonlight er i samme type fargeskala, men føles litt varmere, og den matte finishen hjelper produktene med å gli bedre inn i kjøkkenet. Ifølge Smegs designere skal fargen også gjøre at «hverdagsøyeblikkene føles roligere og mer bevisste».

Det er ikke bare kaffetrakteren som har fått den nye behandlingen – selskapet har også gitt vannkokeren og den klassiske 50-tallsinspirerte brødristeren den samme Moonlight-finishen. Alle tre produktene er tilgjengelige nå via Smegs egen nettside, hvor brødristeren og vannkokeren koster 2 495 kroner per stykk, mens kaffetrakteren selges for 2 895 kroner.

Liker du også den nye fargen? Selskapet sier også at Moonlight vil dukke opp på utvalgte komfyrer, kjøleskap, ventilatorer og blandebatterier senere i år, slik at du kan gi hele kjøkkenet ditt en litt roligere og mer harmonisk følelse.