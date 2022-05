(opens in new tab)

Beste kaffemaskin, her representert ved Nespresso Vertuo Plus.

Beste kaffemaskin 2022 – toppliste

å ha en av de beste kaffemaskinene tilgjengelig på kjøkkenet er nødvendig for deg som trenger et godt koffeinkick hver morgen. Med en kaffemaskin av god kvalitet gir deg ikke bare et energipåfyll om morgenen – den gjør også at du sparer penger på sikt, ettersom du slipper å kjøpe ta-med-kaffe på veien til jobben hver dag.

Du sparer sikkert enda mer på å bare lage hurtigkaffe hver morgen. Men selv om det er kjapt og enkelt, duger det ikke for mange av oss, som sverger til konsistens, smak og kvalitet.

Beste kaffemaskin 2022: disse modellene er best i test

KitchenAid Classic 5KCM1208 Drip Coffee Maker – best i test Sage by Heston Blumenthal: The Oracle Touch – beste eksklusive kaffemaskin De’Longhi Dinamica Plus ECAM370 – best fra bønne til kaffe Nespresso Vertuo Next – mye god kaffe for pengene Smeg DCF02 – en super dryppmaskin De'Longhi Dedica Style EC685 – en kompakt espressomaskin Nespresso Vertuo Plus – ypperlig egnet til store mengder kaffe Smeg ECF01 Espresso Maker – elegant og fargerik Wacaco Nanopresso – super til kaffe på farten

1. KitchenAid Classic 5KCM1208 Drip Coffee Maker Beste rimelige kaffemaskin Dagens beste tilbud Les mer hos Bakeren og Kokken NO (opens in new tab) Grunner til å kjøpe + Holder kaffen glovarm + Retrodesign + Stillegående Grunner til ikke å kjøpe - Tar seg god tid - Mindre koppstørrelse enn ventet

Hvis du er på jakt etter en god og rimelig kaffemaskin, er KitchenAid Classic 5KCM1208 Drip Coffee Maker er suverent valg.

Denne kaffemaskinen har merkets karakteristiske vintage-preg, men har enkelte mer moderne egenskaper og kan brygge ti kopper kaffe. Men vi opplevde at koppene var mye mindre en det vi oppfatter som standard størrelse. Hvis du foretrekker digre krus med kaffe, kan du ikke regne med å få ti av dem. Noe vi liker med denne KitchenAid-maskinen, er at den kan holde kaffen varm i over en halvtime. Og da mener vi glovarm!

KitchenAid Drip Coffee Maker er dessuten stillegående. I våre tester brukte den 12 minutter på å fylle beholderen.

Les vår test av KitchenAid Classic 5KCM1208 Drip Coffee Maker (på engelsk)

Hvis du er klar for å spa ut haugevis av penger på en skikkelig luksuriøs kaffemaskin, må du ta en titt på Sage by Heston Blumenthal: The Oracle Touch.

Her får du automatsik mikroskum, perfekte kaffedoser og ekspertpressing. Denne maskinen gjør nesten alt. Og til denne høye prisen burde den nettopp det. Hvis du alltid har drømt om å være barista, eller bare hatt lyst til å løfte latte-kunsten din til nye høyder, vil du garantert bli fornøyd med denne kaffemaskinen.

Maskinen er halvautomatisk, ettersom den maler og presser selv. Styrke og melketekstur overlater den til deg. Med Oracle Touch fylles kjøkkenet av den deilige aromaen av nykvernet kaffe, men ha i tankene at kverningen etterlater seg litt av et rot. Hvis du vil slippe å måtte rydde opp etter hver kaffekopp, er det kanskje bedre å vurdere kapsler.

Oracle Touch benytter ulike plater for melk og kaffe, og den har rikelig med damptrykk til å gi deg det perfekte mikroskummet. Digitale termometre hindrer melken i å bli for varm.

Sørg for å sette av plass til Oracle Touch før du kjøper den, for den tar plass i høyden.

Les vår test av Sage by Heston Blumenthal: The Oracle Tou ch (på engelsk)

Hvis du er ute etter en kaffemaskin som fullstendig automatiserer prosessen med å lage en deilig kopp kaffe, fra kverning av bønner til skumming av melken, er De’Longhi Dinamica Plus et supert valg.

Fargeskjermen er brukervennlig der den tar deg med på valg og tilpasning av kaffe, med malingsgrad, styrke, mengde og mengden melkeskum. Det innebærer imidlertid at du må eksperimentere litt for å få den kaffedrikken som passer deg best.

I våre tester fikk vi en kaffe som var intens og fyldig med en tykk crema – hver gang. Den automatiske melkeskummeren sikret oss et tykt, stabilt og fløyelsmykt skum.

Maskinen i seg selv er temmelig omfangsrik. Den vil ta opp stor plass på kjøkkenbenken. Den er dessuten ganske dyr.

Les vår test av De’Longhi Dinamica Plus (på engelsk)

Hvis du er ute etter en enkel måte å sikre deg morgenbrygget på, er Nespresso Vertuo Next noe for deg. Dette er den beste maskinen til enkeltporsjoner vi har testet. Den er utrolig brukervennlig. Bare sett en kapsel i maskinen, trykk på en knapp, og så fikser maskinen resten.

I våre tester ga Nespresso Vertuo Next oss fyldig kaffe med tykk crema på toppen – som gjenskapte fasongen etter at vi rørte inn sukker. Den lager kaffedrikker i fem forskjellige størrelser, og oppryddingen er unnagjort på få sekunder, ettersom maskinen anvender kapsler.

Kapslene kan imidlertid bli dyrere enn å kjøpe malt kaffe. Hvis du liker latte og cappuccino, kan ikke Nespresso Vertuo Next skumme melken. Hvis du ellers liker Vertuo Next, får du kjøpt en separat melkeskummer fra samme merke.

Les vår test av Nespresso Vertuo Next (på engelsk)

For deg som liker tradisjonell traktekaffe, er Smeg Drip Filter Coffee Machine en av de beste vi har testet. Den kan lage mange kopper om gangen og den holder kaffen varm i så mye som 40 minutter. Dermed kan du komme tilbake for påfyll om du er ekstra trøtt.

Du kan også tidsinnstille maskinen slik at den setter i gang traktingen allerede før du kommer deg ut av sengen. For en glede det er å våkne opp til nytraktet kaffe! Denne modellen har Smegs særegne retropreg og leveres i en rekke farger.

I våre tester lagde den en fyldig kaffe og viste seg brukervennlig. Man kan også velge å lage to eller fire kopper, slik at man ikke alltid må lage full kanne.

Brukergrensesnittet til Smeg Drip Filter Coffee Machine ble dekket av damp og kaffemaskinen tar stor plass på kjøkkenbenken.

Les vår test av Smeg Drip Filter Coffee Machine (på engelsk)

6. De'Longhi Dedica Style EC685 Perfekt for deg som vil ha en kompakt espressomaskin Grunner til å kjøpe + Kompakt + Brukervennlig + Håndterer Easy Serving Espresso (ESE)-kapsler og malt kaffe Grunner til ikke å kjøpe - Kan ikke lage espresso umiddelbart etter damping av melk - Drypper litt etter fylling av kopper

Hvis du vil ha en ekte espressomaskin der du kan eksprimentere med bryggingen, er De’Longhi Dedica Style en ypperlig og rimelig kompanjong til denne jobben.

Den er brukervennlig, og gjør bruk av både ESE-kapsler og malt kaffe. Dermed kan den også brukes til koffeinfri kaffe. I våre tester fikk vi en intens espresso med en stabil crema. Den kan brygge to enkelt-espressoer samtidig, men det viste seg likevel å være vanskelig å plassere to kommer under dysene samtidig.

Vi ble skuffet over at maskinen ikke kan lage espresso umiddelbart etter å ha dampet melk. Hvis du har planer om å lage flere kopper kaffe med melk, må du brygge alle espresso-koppene før du begynner med melken. Vi opplevde dessuten litt drypping etter at koppen var fylt med kaffe.

Les vår test av De'Longhi Dedica Style EC685 (opens in new tab) (på engelsk)

Med sin beholder på 1,8 liter, har Nespresso Vertuo Plus større kapasitet enn stallkameraten Nespresso Vertuo Next. Vertuo Plus er den beste enkeltporsjonmodellen for deg som vil lage store mengder kaffe uten å måtte fylle på vann hele tiden.

Vi opplevde Nespresso Vertuo Plus som like brukervennlig som sitt søsken, og gjør bruk av de samme kapslene. Du trenger bare å sette kapselen i maskinen, velge én av fem størrelser og Nespresso gjør resten for deg. Her får du imidlertid det samme problemet med kostnadene, ettersom det kan bli dyrere å kjøpe kapsler enn å velge kvernet kaffe. Denne maskinen gir deg heller ikke noen måte å skumme melk på.

I våre tester ga Nespresso Vertuo Plus oss fyldig kaffe med en tykk crema på toppen – hver gang. Dermed er den ideell for deg som foretrekker enkel og ryddig kaffebrygging.

Les vår test av Nespresso Vertuo Plus (på engelsk)

8. Smeg ECF01 Espresso Maker Stil og substans Dagens beste tilbud Les mer hos Bakeren og Kokken NO (opens in new tab) Grunner til å kjøpe + Elegant design + Fyldig kaffe med imponerende crema + Gjør bruk av Easy Serving Espresso (ESE)-kapsler og malt kaffe Grunner til ikke å kjøpe - Ikke egnet for ferskinger - Dyr sammenlignet med markedet ellers

Hvis du er ute etter en god og stilig kaffemaskin, er Smeg ECF01 Espresso Maker et utmerket valg. Denne retropregede modellen er tilgjengelig i en rekke farger, slik at du enkelt kan finne en som matcher fargevalget hjemme hos deg. Smeg-maskinen byr på en fyldig og intens espresso med en tykk og stabil crema.

Vi setter pris på at du med denne maskinen kan kontrollere hvor mye vann som dispenseres. Den vil også huske din foretrukne mengde og automatisk gi deg samme mengde vann i neste omgang. Men hvis du kan lite eller ingenting om kaffebrygging fra før, er ikke ECF01 noe for nybegynnere.

Med en vannbeholder på bare én liter, er dette en av de minste espressomaskinene vi har testet. Hvis du gjerne vil lage flere kopper samtidig, er dette kanskje ikke en modell for deg. Vi opplevde også at den kompakte størrelsen gjorde det vanskelig å få plass til to espressokopper under dysene samtidig.

Les vår test av Smeg ECF01 Espresso Maker (opens in new tab) (på engelsk)

Wacaco Nanopresso er en kaffemaskin i lommeformat. Me den bruker du en håndpumpe for å lage kaffe. Her er det ikke noe batteri eller opplading. Du må skape 18 bars trykk med pumpen, og kan premiere innsatsen med et resultat som på en kaffebar.

Nanopresso er kompakt og lettvektig. Den leveres med en innebygget espressokopp og et lett etui som er støpt til enheten. I testene ga den oss fyldig og intens kaffe – så lenge du sørger for kokende vann.

Hvis du ikke har erfaring med espressomaskiner til utendørsbruk, kan det ta litt tid å venne seg til prosessen. Det blir fort enklere med litt øvelse! Her får du espresso av høy kvalitet med deg på tur.

Les vår test av Wacaco Nanopresso (på engelsk)

Kjøpe kaffemaskin – råd og vink

Hvis du elsker kaffe, er det definitivt verdt å sjekke ut noen av de beste kaffemaskinene til å ta seg av morgenkaffen din. Men det finnes mange ulike typer kaffemaskiner. For å kunne gjøre det rette valget, er det mye man må tenke på. For å få så mye som mulig ut av kaffemaskinen din, må du finne ut hvilken type kaffe man foretrekker i husstanden din, samt hvilke prioriteringer du har ved kjøp av en ny kaffemaskin.

Arbeidsinnsats: Er det viktig for deg med en fyldig crema, eller vil du helst at den forhåndsprogrammerte kaffen skapes med ett knappetrykk på morgenen? Er det viktig hvilken type det er? Vil du ha en maskin som tar seg av hele prosessen fra bønne til kopp, eller en helt manuell variant? Størrelse: Eller er det viktigste å spare så mye plass som mulig på kjøkkenbenken? Eller kanskje du vil satse på en kaffemaskin som har et nesten uendelig utvalg kapsler tilgjengelig? Eller en maskin der du kan velge en bestemt brenningsgrad til neste morgenkaffe? Konstruksjonakvalitet: Skal kaffemaskinen holde i lang tid, er det viktig å sjekke at garantien sikrer deg dette.

Uansett hva du foretrekker, finnes det noe som passer for alle i denne oversikten. Uansett om du er ute etter en stålmaskin i toppkvalitet som kan brygge hvilken type kaffe som helst eller en hånddreven kaffemaskin som får plass i sekken din, finnes det noe som passer dine behov.

