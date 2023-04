Kapselmaskin test april 2023: Beste kapselmaskin

Included in this guide:

Velkommen til vår kapselmaskin test. En kapselmaskin er den enkleste måten å få god kaffe på, spesielt om du liker espresso. Dessuten er de som regel langt billigere enn dedikerte espressomaskiner, og krever minimal innsats.

På listen vår vil du finne testvinneren og andre modeller som scorer høyt på ulike kriterier - og forhåpentligvis finner du en maskin som passer til ditt behov.

Vinnerne av vår kapselmaskin test 2023

TESTVINNER: Nespresso Vertuo Next - best i test Nespresso Vertuo Pop - beste design Nespresso Vertuo Plus - beste premium kapselmaskin Nespresso Essenza Mini - beste lille espressomaskin Wacaco Nanopresso - beste portable kapselmaskin Philips Senseo Original Plus - mest miljøvennlige kapselmaskin

Beste kapselmaskin

Nespresso Vertuo Next gir deg mye god kaffe for pengene. (Image credit: Nespresso)

Hvis du er ute etter en enkel måte å sikre deg morgenbrygget på, er Nespresso Vertuo Next noe for deg. Dette er den beste maskinen til enkeltporsjoner vi har testet. Den er utrolig brukervennlig. Bare sett en kapsel i maskinen, trykk på en knapp, og så fikser maskinen resten.

I våre tester ga Nespresso Vertuo Next oss fyldig kaffe med tykk crema på toppen –som gjenskapte fasongen etter at vi rørte inn sukker. Den lager kaffedrikker i fem forskjellige størrelser, og oppryddingen er unnagjort på få sekunder, ettersom maskinen anvender kapsler.

Kapslene kan imidlertid bli dyrere enn å kjøpe malt kaffe. Hvis du liker latte og cappuccino, kan ikke Nespresso Vertuo Next skumme melken. Hvis du ellers liker Vertuo Next, får du kjøpt en separat melkeskummer fra samme merke.

Les vår test av Nespresso Vertuo Next (Åpnes i ny fane) på engelsk

Nespresso Vertuo Pop er en liten kapselmaskin som finnes i mange flotte farger. (Image credit: Nespresso)

I desember 2022 lanserte Nespresso Vertuo Pop-maskinen som er en smidig og kompakt kapselmaskin med stilrent design og 6 ulike farger.

Det er et utmerket alternativ for deg som vil ha mer farger på kjøkkenet, og som har litt begrenset plass. Til tross for den mindre størrelsen og lavere pris, brygger Nespresso Vertuo Pop helt suveren kaffe. Du kan velge mellom koppstørrelsene Espresso, Double Espresso, Gran Lungo og Mug.

Maskinen har støtte for Bluetooth og smarte funksjoner som automatisk avstenging etter to minutter og kun 30 sekunders oppvarming. Dessverre er vanntanken kun 0.6 liter, men om du vil ha en liten og billig maskin er Vertuo Pop helt perfekt.

Les vår test av Nespresso Vertup Pop (Åpnes i ny fane) på engelsk

Nespresso Vertuo Plus håndterer store mengder kaffe. (Image credit: Nespresso)

3. Nespresso Vertuo Plus Særlig god til å lage store mengder kaffe Our expert review: Spesifikasjoner Dimensjoner: 33.5 x 23.2 x 32.5 cm Vekt: 4,7 kg Volum: 1,7 liter Kapseltype: Nespresso Vertuo Dagens beste tilbud Les mer hos Bakeren og Kokken NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Brukervennlig + Stor vannbeholder + Lager kaffedrikker i fem ulike størrelser Grunner til ikke å kjøpe - Dyre kapsler - Skummer ikke melk

Med sin beholder på 1,7 liter, har Nespresso Vertuo Plus større kapasitet enn stallkameraten Nespresso Vertuo Next. Vertuo Plus er den beste enkeltporsjonmodellen for deg som vil lage store mengder kaffe uten å måtte fylle på vann hele tiden.

Vi opplevde Nespresso Vertuo Plus som like brukervennlig som sitt søsken, og gjør bruk av de samme kapslene. Du trenger bare å sette kapselen i maskinen, velge én av fem størrelser og Nespresso gjør resten for deg. Her får du imidlertid det samme problemet med kostnadene, ettersom det kan bli dyrere å kjøpe kapsler enn å velge kvernet kaffe. Denne maskinen gir deg heller ikke noen måte å skumme melk på.

I våre tester ga Nespresso Vertuo Plus oss fyldig kaffe med en tykk crema på toppen – hver gang. Dermed er den ideell for deg som foretrekker enkel og ryddig kaffebrygging.

Les vår test av Nespresso Vertuo Plus (Åpnes i ny fane) på engelsk

Liten plass på kjøkkenbenken? Du får nok likevel plass til Essenza Mini.

4. Nespresso Essenza Mini Når du har liten plass på kjøkkenet Spesifikasjoner Dimensjoner: 8.4 x 33 x 20.4 cm Vekt: 2,3 kg Volum: 0,6 liter Kapseltype: Nespresso Original Dagens beste tilbud Les mer hos Bakeren og Kokken NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Superkompakt + Kan bruke kapsler fra andre produsenter + Veldig enkel å bruke Grunner til ikke å kjøpe - Liten vanntank

En liten kapselmaskin får plass nesten over alt, og da er Nespresso Essenza Mini et veldig godt valg. Mini er omtrent like bred som en kaffekopp og vanntanken på 0.6 liter holder til 10 kopper espresso.

Med et trykk på 19 bar får du veldig god kaffe ut av den lille maskinen, og det tar kun 25 sekunder å få opp varmen.

En klar fordel med Nespresso Essenza Mini er at den kan bruke Nespresso Original-kapsler, som gir deg muligheten til å bruke lignende kapsler fra flere produsenter.

Wacaco Nanopresso er ypperlig egnet til kaffe på farten. (Image credit: Wacaco Nanopresso)

Wacaco Nanopresso er en kaffemaskin i lommeformat. Med den bruker du en håndpumpe for å lage kaffe. Her er det ikke noe batteri eller opplading. Du må skape 18 bars trykk med pumpen, og kan premiere innsatsen med et resultat som på en kaffebar.

Nanopresso er kompakt og lettvektig. Den leveres med en innebygget espressokopp og et lett etui som er støpt til enheten. I testene ga den oss fyldig og intens kaffe – så lenge du sørger for kokende vann.

Hvis du ikke har erfaring med espressomaskiner til utendørsbruk, kan det ta litt tid å venne seg til prosessen. Det blir fort enklere med litt øvelse! Her får du espresso av høy kvalitet med deg på tur.

Les vår test av Wacaco Nanopresso (Åpnes i ny fane) på engelsk

Philips Senseo Original Plus bruker Senseos komposterbare puter og er delvis produsert av resirkulert materiale. (Image credit: Philips)

6. Philips Senseo Original Plus Rimelig maskin med komposterbare Senseo-puter Spesifikasjoner Dimensjoner: ‎31.5 x 21.3 x 33 cm Vekt: 2 kg Volum: 0,7 liter Kapseltype: Senseo pads Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Delvis produsert av resirkulert materiale + Bruker Senseos komposterbare puter + Kan brygge to kopper samtidig Grunner til ikke å kjøpe - Føles litt billig

Om du liker kapselmaskiners enkle håndtering, men helst vil unngå kapsler av plast eller aluminium, bør du vurdere en Senseo-maskin. De bruker nemlig Senseos komposterbare puter, så miljøavtrykket blir mye mindre.

Philips Senseo Original Plus fungerer med alle Senseoputer og er et godt miljøvalg i seg selv, da 28% av maskinen er produsert av resirkulert materiale.

Du kan få kapselmaskinen i fem stilige farger og den kan brygge to kopper espresso samtidig. Dessverre er byggkvaliteten ganske plastaktig, men det må man kanskje regne med når prisen er såpass gunstig?

Kjøpsråd og vanlige spørsmål

Hva er en kapselmaskin? Kapslemaskiner er en type kaffemaskiner som bruker kapsler i stedet for bønner eller pulver, slik at du alltid får nøyaktig riktig mengde kaffe for den drikken du vil ha. Kapselmaskiner er veldig enkle i bruk, spesielt sammenlignet med mer avanserte espressomaskiner. Alt du trenger å gjøre er å sette inn en kapsel og trykke på en knapp.

Er Nespresso Vertuo Next eller Vertuo Plus best? Nespresso Vertuo Next og Vertuo Plus har mange likheter, men også noen viktige forskjeller: Hvor mye vann det er plass til i beholderen og hvor mange ulike koppstørrelser du kan velge mellom. Les gjerne vår sammenligning av maskinene (Åpnes i ny fane) på svensk.

Hvordan avkalker jeg kapselmaskinen? For at kaffen fra kapselmaskinen skal smake like godt hver gang, må du avkalke den med jevne mellomrom. Det er som regel en veldig enkel prosedyre, og de fleste produsenter har egne avkalkningsmiddel for sine maskiner. Prosessen er (omtrent alltid) som følger: Hell avkalkningsmiddel, eller en tablett, i vannbeholderen og start renseprogrammet på maskinen. Så ordner den resten selv.

Hva er forskjellen mellom en kapselmaskin og en espressomaskin? En espressomaskin bruker hele bønner som kvernes og resultatet blir en ekte espresso, lik den du får på en god kafé. En kapselmaskin er billigere og enklere å bruke, og passer deg som vil ha en espresso raskt og effektivt.

Slik tester vi kapselmaskiner

Vi i TechRadar-teamet tester kapselmaskiner ved å vurdere smaken på kaffen, hvor enkle maskinene er å bruke, hvilke koppstørrelser de har, størrelsen på vanntanken og mye annet. Vi ser også på vedlikehold og rengjøring, og hva kostnaden for kapslene er.

Om kapselmaskinen har flere funksjoner, Bluetooth og apper vil vi teste disse for å se hvor godt de fungerer.

Til slutt sammenligner vi spesifikasjoner og funksjoner med prisen for å komme frem til hvilke modeller som er verdt pengene.