Apple HomeView er smartskjermen jeg har ventet på

Apple har i stor grad holdt seg unna markedet for smarte hjem frem til nå, men kaster seg i dag for fullt inn i det med lanseringen av Apple HomeView – selskapets første smarte skjerm. Den ble presentert samtidig med Apple HomePod mini 2, en ny Apple TV 4K og en rekke smarte hjem-enheter – inkludert en videoringeklokke – produsert av samarbeidspartnerne LG og Schneider Electric.

Apple HomeView er en moderne og tiltalende enhet med en 7-tommers Liquid Retina-skjerm og innebygd hub for smarte hjem; den lar deg styre tilkoblede enheter, spille av musikk, sjekke været og mer, enten via berøringsskjermen eller ved hjelp av stemmekommandoer til Siri.

Det finnes to modeller: en versjon der skjermen er plassert oppå en høyttalerenhet (vist øverst på siden) og festet med en justerbar arm som lar deg vippe og rotere skjermen, samt en modell som kun består av skjerm og er beregnet for veggmontering.

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(Image credit: Apple)

HomeView har en startpris på 299 dollar i USA. Forhåndsbestillingen åpnet 13. oktober, og enheten kommer i butikkhyllene 13. november.

Den leveres i velkjente Apple-farger: sølv, stjerneskinn (Starlight), rosa og stellargrå (Space Gray). Prisen er faktisk mer konkurransedyktig enn vi hadde forventet, ettersom ryktene tydet på en pris rundt 350 dollar.

Selv om 299 dollar er 100 dollar mer enn Echo Show 8, posisjonerer Apple tydelig HomeView som sitt alternativ til Amazons enheter – og hvis du allerede befinner deg i Apples økosystem, er det gode grunner til å vurdere den.

De norske prisene er i skrivende stund ikke på plass.

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Når det gjelder maskinvaren, får du en 7-tommers Liquid Retina-skjerm, et 12 MP ultravidvinkelkamera med Center Stage, et system med fire mikrofoner og et høyttalersystem med flere drivere i modellen som inkluderer høyttalerenheten.

HomeView drives av Apples A18-prosessor, men plattformen er verken iPadOS, tvOS eller iOS – det er den helt nye programvaren HomeView Software.

HomeView har funksjoner som kan måle seg med enheter som Amazon Echo Show eller Google Nest Hub. Når det gjelder førstnevnte, kan den ha et fortrinn av to viktige grunner: personvern og integrasjon med Apple-enhetene du allerede bruker daglig.

Som ryktene og rapportene antydet, minner HomeView om den gamle iMac G4, men den virker mer raffinert. Den starter med en skjermflate du kan stille inn til å vise ulike klokker – tenk på en urskive til Apple Watch eller grensesnittet for skjermspareren på Apple TV 4K – og enkelte av dem vil virke kjente hvis du har brukt Apple Watch, selv om det finnes tydelige forskjeller.

(Image credit: Apple)

Snoopy er tilbake med nye eventyr, og urskiven «Flow» er her videreutviklet slik at de fargerike formene ikke bare beveger seg flytende som i en lavalampe, men også reagerer på det kameraet på toppen ser. Du kan legge til informasjonselementer (såkalte «complications») som kalender, gjøremålsliste og vær, der visningen endres fra en generell oversikt til mer detaljert informasjon etter hvert som du nærmer deg.

HomeView kan gjenkjenne opptil seks familiemedlemmer ved hjelp av det innebygde kameraet, noe som gjør det mulig å tilpasse opplevelsen til personen som bruker enheten. Hvert familiemedlem kan tilpasse sin egen urskive, apper og widgets; grensesnittet minner om iOS, helt ned til muligheten for å endre fargetonen på ikonene.

Likhetene gjelder også personvern. Apple opplyser at personopplysninger holdes private, noe som betyr at andre familiemedlemmer ikke skal kunne gå bort til HomeView og få tilgang til meldingene dine eller se hvem du skriver med.

Ifølge Apple blir ikke forespørsler til Siri tatt opp, og personopplysninger lagres ikke direkte på selve HomeView-enheten. Den viser heller ingen reklame – i motsetning til Echo Show – noe som får den til å føles mer som en naturlig del av hjemmet enn som en reklameplakat på kjøkkenbenken.

Du trenger en iPhone eller iPad for å sette opp enheten, og dette oppsettet låser opp mye av HomeViews evne til å gi personlig tilpasset informasjon.

(Image credit: Apple)

Du finner ingen App Store på HomeView. I stedet har Apple håndplukket apper og funksjoner som gir mening på en delt skjerm i hjemmet. Dette inkluderer Apples egne apper og tjenester, som Meldinger, Musikk, Vær, Påminnelser, Kalender, Safari, Hvor er?, FaceTime, Apple TV, Podkaster, Nyheter og Hjem-appen.

Apple har også opplyst at utvalgte medieapper fra tredjeparter – som allerede fungerer med CarPlay – vil støttes. Dette kan bety at flere av favorittjenestene dine for lyd, for eksempel Spotify, blir en del av opplevelsen.

Du kan ikke bare laste ned hva som helst, men Apple har tydeligvis tenkt gjennom hvordan folk vil bruke HomeView i løpet av dagen – enten det er for å sjekke været, lese meldinger, spille musikk eller styre tilkoblede enheter.

(Image credit: Apple)

Siri spiller en sentral rolle i HomeView, og integrasjonen med Apples øvrige økosystem gjør at opplevelsen fremstår som mer ambisiøs enn hos en typisk smartskjerm.

HomeView kan dra nytte av personlig kontekst for å håndtere forespørsler som går utover enkle kommandoer. Under en demonstrasjon så jeg hvordan systemet kunne hjelpe til med å finne en oppskrift en venn hadde anbefalt eller moren din hadde sendt, eller finne frem en sang en venn hadde tipset deg om på tekstmelding.

Den kan også håndtere mer sammensatte forespørsler. Du kan for eksempel spørre når farens din lander, beregne hvor lang tid han bruker fra flyplassen til leiligheten din, og deretter se etter anbefalinger til brunsj. I stedet for å behandle hvert spørsmål som en isolert oppgave, kan HomeView bruke kontekst til å se sammenhenger.

Det handler ikke bare om å be Siri om å slå på lyset eller stille inn en tidtaker; Siri-funksjonaliteten i HomeView virker skreddersydd for personlig tilpasset assistanse i flere trinn – i tråd med det Apple lovet for neste generasjons personlige assistent.

(Image credit: Apple)

HomeView er ikke bare en skjerm med en påmontert høyttaler. Apple har utstyrt enheten med et mer gjennomtenkt lydoppsett: to spesialtilpassede diskantelementer i selve skjermen, samt en nedoverrettet basshøyttaler og to kraftutjevnende basselementer i sokkelen på modellen med høyttaler.

Under en demonstrasjon på et kjøkken hørte jeg en låt av Bad Bunny via Apple Music, og HomeView spilte imponerende høyt uten forvrengning. Sangtekstene dukket også opp på skjermen, noe som gjorde at enheten føltes som et naturlig valg for en kjøkkenøy eller et annet fellesområde der musikk er en del av hverdagen.

Modellen med høyttaler virker spesielt godt egnet for kjøkkenet; her kan du vinkle skjermen mot deg mens du lager mat, og deretter snu den mot noen andre når de kommer inn i rommet. Som nevnt finnes det også en veggmontert variant med lyd som er spesielt tilpasset denne plasseringen, selv om jeg ikke fikk prøvd musikkavspilling på akkurat den modellen.

(Image credit: Apple)

En av de mer praktiske funksjonene er hvordan HomeView samhandler med iPhone. Hvis du ser på en oppskrift på telefonen, kan du trykke på skjermen eller holde telefonen nær HomeView for å overføre innholdet til den større skjermen. Du kan også flytte en FaceTime-samtale eller musikkavspilling på samme måte.

Når det gjelder oppskrifter, kan Safari vise viktige detaljer som ingredienser og steg-for-steg-instruksjoner. Du kan følge oppskriften underveis, med tilgang til tidtakere etter behov.

Siri-teknologien tilfører en ekstra dimensjon. Du kan be Siri om å legge til ingredienser på en handleliste, sette en påminnelse eller finne en dagligvarebutikk i nærheten hvis du trenger noe. Dette er en type sammenhengende arbeidsflyt som gir mening på en skjerm designet for fellesarealer, i motsetning til en vanlig, mindre nettbrettskjerm som bare ligger på kjøkkenbenken.

HomeView fremstår også som en naturlig videreføring av Apples ambisjoner innen smarte hjem. Med appen Hjem (Home) kan du styre kompatibel belysning, termostater, dørlåser og kameraer, mens widgets for smarte hjem gir deg rask tilgang til de funksjonene du bruker mest.

Du kan motta varsler fra dørklokken og se direkte videostrømmer fra kameraer, med støtte for visning av opptil ni kamerabilder samtidig. Eksisterende enheter som er kompatible med Apple Home og Matter, vil naturligvis fungere med enheten, noe som gir HomeView en tydelig rolle som en sentral hub for det smarte hjemmet.

HomeView lanseres i forkant av Apples nye «Home Collection» – en serie produkter for smarte hjem utviklet i samarbeid med LG Electronics og Schneider Electric, som ventes i desember. Denne serien vil blant annet omfatte en videodørklokke, en smartlås samt ulike sikkerhetskameraer og sensorer.

(Image credit: Apple)

Som nevnt kan du velge mellom en versjon av HomeView som monteres på høyttaleren, og en som monteres på veggen. Veggversjonen oppleves som en erstatning for berøringskontroller i et smarthussystem – også følelsen av enheten minner om en smarttermostat.

Versjonen som monteres på høyttaleren, oppleves mer som en felles enhet for hele husstanden. Begge versjonene har sine fordeler, så det kan være lurt å tenke seg om før man bestemmer seg.

HomeView har færre funksjoner enn enkelte konkurrenter, og som nevnt er ikke programvareopplevelsen helt åpen. Jeg tror dette er et bevisst valg med to sider: Det gjør det mulig for Apple å levere en overbevisende og gjennomtenkt opplevelse basert på hva HomeView er ment å gjøre ved lansering, samtidig som personvern settes i høysetet.

HomeView vil spille en sentral rolle i styringen av smarthjemmet, men takket være integrasjonen med Apples øvrige økosystem fungerer den også mer som en personlig assistent i hjemmet. HomeView er ikke en frittstående enhet i tradisjonell forstand, ettersom den krever en iPhone eller iPad, men hvis du allerede er en del av Apples økosystem, kan den bidra til at du trenger å gripe etter iPhonen litt sjeldnere.

Det har tatt lang tid før Apple har kastet seg inn i kategorien for smarte skjermer, men etter å ha sett HomeView i bruk, mener jeg at ventetiden har vært verdt det. Dette fremstår som en av Apples sterkeste nysatsinger på lenge. Apple har utnyttet styrkene i økosystemet sitt til å gi HomeView et tydelig formål: en felles skjerm som likevel føles personlig, en smarthussentral som ikke krever at du tar frem telefonen, og en virkelig nyttig utvidelse av Apple-enhetene du allerede eier.

Echo Show har i årevis vært et kjent innslag i smarthjemmet. Men nå har Apple endelig kommet på banen med et produkt som har et tydelig Apple-preg – og hvis du allerede har iPhonen som et sentralt midtpunkt i hverdagen, fremstår HomeView som et svært fornuftig valg.

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