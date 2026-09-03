IKEA lanserer sin første smarte radiatortermostat, med Matter-støtte og en imponerende rimelig pris.

En ny IKEA-enhet kalt Liljebagge har dukket opp

Det er en rimelig smart radiatortermostat

Vi venter fortsatt på å høre om den blir tilgjengelig i Norge

The WinFuture article talks about IKEA "preparing" to launch this thermostat, but it's already popped up on the IKEA website in Sweden. We can't see it on any other international sites as yet, though — we've asked IKEA for clarification on US and UK availability and will update this article if we hear back.

IKEA senker ikke farten når det gjelder lansering av smarthjemprodukter – se for eksempel de smarte sensorene og trådløse lysene de allerede har lansert i år – og den nyeste nye enheten som har fanget oppmerksomheten vår er en smart radiatortermostat kalt IKEA Liljebagge.

Det ser ut til at det er støtte for Matter- og Thread-standardene, og i Sverige er prisen 199 kroner.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

WinFuture-artikkelen snakker om at IKEA «forbereder» seg på å lansere denne termostaten, men den har allerede dukket opp på IKEAs nettsider i Sverige. Vi kan imidlertid ikke se den på noen andre internasjonale nettsteder ennå.

I følge den offisielle oppføringen betyr installasjon av Liljebagge at du kan «justere temperaturen i hvert rom individuelt, kontrollere den når du er borte, øke komforten og redusere energiforbruket», og den skal passe til «de fleste vannbaserte radiatorer».

Aggressivt priset

Du kan oppdatere temperaturene fra enheten eller fra IKEA Home-appen (Image credit: IKEA)

Du kan styre den smarte radiatortermostaten fra IKEA Home-appen på telefonen din, eller direkte på selve enheten. Hvis du vil ha det kjøligere på soverommet og varmere på arbeidsrommet, gjør dette det mulig uten mye stress.

IKEAs konkurrent er spesielt billig sammenlignet med andre smarte termostater som gjør samme jobb, og prisen er vanligvis noe IKEA liker å konkurrere aggressivt på.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Noen andre detaljer: den innebygde skjermen slår seg av når du ikke bruker den, slik at radiatorene dine ikke alltid lyser, og du kan justere temperaturen i trinn på 0,5 grader Celsius ved hjelp av pluss- og minusknappene.

Når det gjelder integrering med hjemmenettverket, ser det ut til at du trenger en Thread border-ruter for å bruke denne på et Matter-nettverk. Hvis du skal gå IKEA-veien, trenger du Dirigera-hubben. Strøm leveres av to AA-batterier, som skal vare i 18 måneder.

Følg TechRadar på Google News og legg oss til som en foretrukket kilde for å få våre ekspertnyheter, tester og analyser direkte i feeden din.