Jeg har sett IKEA x Xbox-kolleksjonen på Gamescom – noen vanvittige dingser, men det er én virkelig praktisk ting jeg vil ha med en gang

Da jeg tok en nærmere titt på IKEA x Xbox-kolleksjonen på Gamescom, med dens blanding av lekent design inspirert av Microsoft-maskinvare og praktiske oppbevaringsløsninger i møbelgigantens typisk minimalistiske stil, klarte jeg ikke helt å komme over hvor absurd krakken formet som en analog spak er.

Det er uten tvil det sprøeste produktet i det ni deler store samarbeidet, som også inkluderer en myk pute formet som en joystick, en stilig lenestol, et flyttbart TV-stativ med smart kabelhåndtering, et multifunksjonelt sidebord, et diskret laptopstativ med oppbevaring, et praktisk skjermstativ, et skinnende brett og en stilig utstillingsboks for kontrollere.

Selv om jeg ikke kan se for meg at jeg sitter på krakken i timevis under en maratonspilløkt (til tross for at den er overraskende komfortabel), føles plassen i kolleksjonen helt opplagt.

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Jeg forstår også hvorfor krakken og puten er midtpunktene i kolleksjonen, siden de er så umiddelbart gjenkjennelige som Xbox-symboler. Men som en ganske kjedelig mann i slutten av trettiårene synes jeg faktisk oppbevaringsprodukter er mye mer spennende.

Når jeg ser på skrivebordet mitt akkurat nå, er det et virvar av ladere, kontrollere, kabler og annet tilbehør. Så ideen om et skjermstativ som fungerer som en alt-i-ett-løsning for å heve de to skjermene mine til et komfortabelt øyehøyde, samtidig som det tilbyr alle krokene og den skjulte oppbevaringen jeg trenger for å rydde opp, et sted for telefonen min og til og med plass til en konsoll, høres perfekt ut.

Hvis jeg kunne ha tatt med meg bare ett produkt fra kolleksjonen der og da, ville jeg ha valgt det. Jeg tror også at mange som foretrekker en ren og ryddig arbeidsplass i løpet av arbeidsdagen, men liker å bytte til et spilloppsett om kvelden, vil synes det er en uvurderlig skrivebordsoppgradering.

Jeg føler det samme om sidebordet, som tilbyr en stilig måte å oppbevare kontrollere, headset og annet tilbehør når du er ferdig med å spille, i stedet for å la dem ligge spredt over hele sofaen eller salongbordet.

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Det er også nok plass inni til å sette inn en lader og trekke USB-kabler gjennom, slik at kontrollerne dine alltid er fulladet til neste spilløkt. Alt er skjult bak stilige skyvedører, og sidebordet er også på hjul, slik at du enkelt kan rulle det ut av veien eller la det gli inn i resten av interiøret.

«Vi ønsket å lage møbler som folk faktisk vil ha i hjemmene sine, ikke møbler som de aksepterer bare fordi de trenger dem til gaming», sier Philip Dilé, produktdesignutvikler hos IKEA, om tankegangen bak produktene. Hvert produkt er også utviklet i samarbeid mellom en representant fra IKEA og en fra Xbox for å sikre at både design og funksjon er representert.

Til syvende og sist er det blandingen av lekenhet og funksjon som definerer hele IKEA x Xbox-kolleksjonen – fra en komfortabel pute til et kompakt oppbevaringsskap. Selv om ikke alle produkter ville fått plass i stuen eller på kontoret mitt, kan jeg lett se for meg hvor mange av dem som ville passet perfekt i et spillhjørne, enten for å friske det opp på en morsom måte eller for å tilby praktiske løsninger når orden og plassbesparelse er viktig.

IKEA x Xbox-kolleksjonen lanseres senere i år, 1. oktober.

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