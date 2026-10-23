BioWare legges ned og Mass Effect 5 skrinlegges – spillbransjen i sjokk

EA sier opp 400 ansatte i spillselskapets studioer og legger ned BioWare

Studioet bak Mass Effect og Dragon Age bekrefter at Mass Effect 5 er skrinlagt

Utviklere og skapere fra hele spillbransjen reagerer på nyheten, og beskriver den som «ufattelig» og «hjerteskjærende»

EA legger ned BioWare, det legendariske spillstudioet bak Mass Effect, Dragon Age og Star Wars: Knights of the Old Republic.

BioWare kunngjorde den tunge nyheten i en uttalelse. Etter mer enn 30 år som en pioner innen rollespill – der spillernes valg former fortellingen – stenger studioet dørene. Det er også bekreftet at Mass Effect 5, som var i en tidlig utviklingsfase, er skrinlagt.

Beslutningen kommer fra morselskapet EA, som har bekreftet en omfattende omstrukturering av sine spillstudioer og prosjekter. Ifølge Bloomberg kuttes 400 stillinger, hvorav omtrent 50 er ved BioWare.

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«I mer enn 30 år har BioWare vært mer enn bare et spillstudio,» skriver selskapet. «Det har vært et hjem for historiefortellere, utviklere og spillerne som blåste liv i verdenene våre. Baldur's Gate. Neverwinter Nights. Star Wars: Knights of the Old Republic. Dragon Age. Mass Effect. Anthem.»

«Nå, etter mer enn tre tiår med felles eventyr, legges BioWare ned, og den tidlige utviklingen av det neste Mass Effect-spillet avsluttes. Det er ikke lett å skrive dette. Akkurat nå ligger fokuset vårt på det utrolig talentfulle teamet vårt – som la hele sin sjel i disse spillene – og på å støtte hverandre gjennom denne overgangen.

«Det generasjoner av BioWare-utviklere har bygget sammen, er noe å feire og huske. Disse spillene ble til så mye mer fordi dere spilte dem, diskuterte valgene deres, forelsket dere i karakterene og gjorde disse verdenene til deres egne. Fra oss alle i BioWare: Takk for at dere har vært den viktigste delen av historien vår.»

Nyheten har skapt sjokkbølger på internett – ikke bare blant BioWare-fans, men også blant utviklere og skapere i hele spillbransjen, som nå deler sine reaksjoner på kunngjøringen.

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«Dette er ikke noe jeg noen gang hadde regnet med å oppleve,» skrev Swen Vincke, administrerende direktør i Larian Studios. «Larian og BioWare startet sine reiser i spillbransjen omtrent samtidig, og BioWare gikk i bresjen for å gjøre rollespill til en betydelig kraft. Det er nesten ufattelig at vi nå går inn i en tid der navnet 'BioWare' ikke lenger vil dukke opp når vi snakker om kommende rollespill. For et tap for oss alle.

Takk for alle spillene. Takk for alle timene med glede. Takk for alle historiene. Dere kan være utrolig stolte av det dere har oppnådd. Jeg håper alt ordner seg for dere.»

Casey Hudson, tidligere sjef for BioWare og regissør for Star Wars: Knights of the Old Republic og Mass Effect-trilogien, reagerte også på nyheten. Han beskrev den som «trist på flere plan – for oss som har jobbet der, for våre venner og kolleger i BioWare som blir berørt, og for fansen som har sett frem til det neste Mass Effect-eventyret.»

Hudson – som nå er administrerende direktør i Arcanaut Studios og jobber med et nytt Star Wars-spill med tittelen Fate of the Old Republic – la til:

«Jeg startet karrieren min i BioWare, og jeg vil for alltid være takknemlig overfor grunnleggerne Greg og Ray for at de inviterte meg med på BioWares legendariske reise. Studioets arv vil leve videre gjennom alle som har vært en del av det – mennesker som fortsetter å skape spill med en lidenskap for uforglemmelige historier, verdener og karakterer.»

This is sad news on multiple fronts - for those of us who worked there, for our friends and colleagues at BioWare who are impacted, and for fans who were looking forward to the next Mass Effect adventure. I started my career at BioWare and will forever be grateful to the founders, Greg and Ray, for inviting me to join in BioWare's legendary journey. Its legacy will live on through those who were part of it and continue to create games through a passion for unforgettable stories, worlds and characters.October 21, 2026

Michał Nowakowski, en av administrerende direktører i CD Projekt Red, delte også et innlegg:

«BioWare har vært en stor del av CDPRs historie. Vi ble kjent med dem da vi lokaliserte og solgte Baldur’s Gate-spillene i Polen, Tsjekkia og Slovakia. Senere hjalp de oss enormt mye ved å låne oss spillmotoren sin til det første Witcher-spillet, dele kunnskapen sin, og til og med gi oss plass på standen sin under E3. Jeg hadde gleden av å besøke dem flere ganger i Edmonton, og også ønske dem velkommen til kontoret vårt i Warszawa. Det er svært trist for alle som blir berørt, men det er også trist å se et legendarisk varemerke ta slutt. Ingen god dag for spillbransjen.»

Geoff Keighley, grunnleggeren av The Game Awards, beskrev nyheten som «hjerteskjærende» og la til: «Jeg håper at Mass Effect på en eller annen måte kan vende tilbake en dag.»

Paweł Sasko, assisterende spillregissør for Cyberpunk 2, skrev:

Baldur’s Gate 1 og 2 formet fantasien min og ønsket mitt om å skape spill. Jeg ville aldri ha vært der jeg er i dag, hvis ikke BioWare hadde tent den gnisten i meg. Studioet inspirerte meg, formet meg og beriket fantasien min – og for det vil jeg alltid være takknemlig. Jeg kommer alltid til å huske dere.»

Michael Gamble, prosjektleder for Mass Effect 5 og utøvende produsent hos BioWare – som har jobbet med alle de tidligere spillene i serien – delte også en uttalelse der han takket fansen for støtten. «Jeg kunne sikkert ha scrollet i timevis og fortsatt å lese alle de støttende ordene om studioet, arven etter det, og hvilken betydning BioWare har hatt for dere. Det betyr utrolig mye for oss. Det finnes så mye talent i dette teamet av veteraner – så hvis dere vet om noen ledige stillinger, ta gjerne kontakt. Jeg kan personlig gå god for hver eneste en av dem.

Og når det gjelder meg selv, så slipper jeg i det minste å sykmelde meg når GTA 6 slippes.»

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