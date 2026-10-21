Rockstar har jobbet med kartet til GTA 6 i 11 år – smalere veier enn i GTA 5 har gitt uventede konsekvenser

Rockstar Games har jobbet med Grand Theft Auto 6 i 11 år, ettersom utviklerne først måtte planlegge spillets kart.

Veiene i spillet er betydelig smalere og mer trafikkerte enn i GTA 5, noe som ifølge Jason Schreier fra Bloomberg har ført til en rekke ringvirkninger.

Schreier påpeker at utviklingssjef Aaron Garbut har uttalt at slike beslutninger kan få konsekvenser senere i utviklingsprosessen.

Ifølge rapporter har Rockstar Games jobbet med Grand Theft Auto 6 betydelig lenger enn tidligere antatt, ettersom studioet først måtte planlegge spillets ambisiøse kart.

Dette kommer frem fra Jason Schreier i Bloomberg, som delte flere detaljer om sitt besøk hos Rockstar North i en YouTube-video, i kjølvannet av publiseringen av hans rapport om arbeidet bak kulissene på GTA 6.

Det var allerede kjent at fullskala utvikling av GTA 6 startet rundt 2018, og at spillet opprinnelig var tenkt utviklet parallelt med Red Dead Redemption 2. Forarbeidet (pre-produksjonen) startet imidlertid mye tidligere.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

«Noe jeg fikk vite da jeg snakket med utviklere hos Rockstar North, er at det faktisk finnes kunstnere hos Rockstar som har jobbet med GTA 6 i over 11 år – helt siden 2015, eller kanskje enda tidligere,» fortalte Schreier.

«Det var i 2015 at Rockstar begynte å planlegge GTA 6 for alvor, selv om diskusjoner hadde funnet sted allerede før det.»

Schreier forklarte at spillets enorme kart – som er dobbelt så stort som verdenen i GTA 5, i tillegg til å være mer tettbefolket og interaktivt – var en av studioets høyeste prioriteringer, og det aller første de begynte å planlegge.

Some New Things I Learned About Grand Theft Auto VI And Rockstar - YouTube Watch On

«Det var i 2015 at de begynte å reise til Miami og faktisk jobbe med spillets kart. Det er alltid det første Rockstar gjør når de utvikler sine store spill i en åpen verden – de starter med å planlegge kartet,» forklarte Schreier.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Han la til at Rockstar-ledelsen i årene som fulgte, gradvis flyttet flere og flere utviklere over til Red Dead Redemption 2, ettersom denne ambisiøse tittelen krevde ekstra ressurser. En liten gruppe kunstnere fortsatte imidlertid arbeidet med kartet til GTA 6.

Aaron Garbut – som er kunstnerisk leder (Art Director), utviklingssjef og en av lederne ved studioet Rockstar North – fortalte også til Schreier at «veiene er betydelig smalere i GTA 6 enn de var i GTA 5», noe fansen kanskje allerede har lagt merke til i spillets trailere.

Dette bidrar til en mer realistisk fremstilling av en fiktiv versjon av Los Angeles, i motsetning til den mer bilspill-aktige følelsen i GTA 5, der bredere veier gir rikelig med plass til å kjøre fort.

Rockstars ambisjon om å skape et kart med smalere veier og tettere trafikk helt fra starten av, førte imidlertid til visse tekniske utfordringer – eller det Schreier beskriver som en rekke ringvirkninger.

Garbut forklarte til Schreier at «alt dette kan slå tilbake på deg senere», ettersom smalere og mer trafikkerte veier betydde at utviklerne også måtte legge til flere omkringliggende bygninger. Dette er et konsept spillets kunstnere har jobbet med i hele 11 år. GTA 6 lanseres om mindre enn en måned, den 19. november, til PS5, Xbox Series X og Xbox Series S.

Rockstar slapp nylig en filmatisk lanseringstrailer for GTA 6, som gir fansen et dypere innblikk i spillets historie.

Samtidig hevder en ny rapport at PC-versjonen kan komme tidlig i 2027.

Følg TechRadar på Google News og legg oss til som en foretrukket kilde for å få våre ekspertnyheter, tester og analyser direkte i feeden din.