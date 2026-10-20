Rockstar har arbetat med GTA 6-kartan i 11 år – smalare vägar än i GTA 5 har fått oväntade konsekvenser

Rockstar Games har arbetat med Grand Theft Auto 6 i 11 år, eftersom utvecklarna först behövde planera spelets karta

Vägarna i spelet är betydligt smalare och mer tätt trafikerade än i GTA 5 , vilket enligt Bloombergs Jason Schreier har fått en rad följdeffekter

Schreier berättar att utvecklingschefen Aaron Garbut sagt att sådana beslut kan få konsekvenser längre fram i utvecklingen

Rockstar Games har enligt uppgifter arbetat med Grand Theft Auto 6 betydligt längre än vad man tidigare trott, eftersom studion först behövde planera spelets ambitiösa karta.

Det uppger Bloombergs Jason Schreier, som berättade mer om sitt besök hos Rockstar North i en YouTube-video efter att ha publicerat sitt bakom kulisserna-reportage om GTA 6.

Det är sedan tidigare känt att den fullskaliga utvecklingen av GTA 6 drog igång omkring 2018 och att spelet ursprungligen var tänkt att utvecklas parallellt med Red Dead Redemption 2. Förproduktionen inleddes dock betydligt tidigare.

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”Något jag fick veta när jag pratade med utvecklarna på Rockstar North var att det faktiskt finns några grafiker på Rockstar som har arbetat med GTA 6 i över 11 år, sedan 2015 eller kanske ännu tidigare”, berättade Schreier.

”Det var 2015 som Rockstar började planera GTA 6 på allvar, även om diskussionerna hade pågått redan innan dess.”

Schreier förklarade att spelets enorma karta, som är dubbelt så stor som världen i GTA 5 och dessutom mer tätbefolkad och interaktiv, var en av studions främsta prioriteringar och det allra första man började planera.

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”Det var 2015 som de började resa till Miami och faktiskt arbeta med spelets karta. Det är alltid det första Rockstar gör när de utvecklar sina stora spel med öppna världar – de börjar med att planera kartan”, berättade Schreier.

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Han tillade att Rockstars högsta ledning under de följande åren gradvis flyttade över allt fler utvecklare till Red Dead Redemption 2, eftersom det ambitiösa spelet behövde extra resurser. Ett mindre antal grafiker fortsatte dock att arbeta med kartan till GTA 6.

Aaron Garbut, som är art director, utvecklingschef och en av studiocheferna på Rockstar North, berättade också för Schreier att ”vägarna är betydligt smalare i GTA 6 än de var i GTA 5”, något som fans kanske redan har lagt märke till i spelets trailers.

Det bidrar till en mer verklighetstrogen skildring av en fiktiv version av Los Angeles, snarare än den mer racingspelsliknande känslan i GTA 5, där bredare vägar ger gott om utrymme att susa fram.

Rockstars ambition att redan från början skapa en karta med smalare vägar och tätare trafik har dock inneburit en del tekniska utmaningar, eller vad Schreier beskriver som en rad följdeffekter.

Garbut förklarade för Schreier att ”alla de här sakerna kommer liksom tillbaka och biter en senare”, eftersom smalare och tätare vägar innebar att utvecklarna också behövde lägga till fler omgivande byggnader. Det är ett koncept som spelets grafiker har arbetat med i hela 11 år.

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Samtidigt hävdar en ny rapport att PC-versionen kan släppas i början av 2027.

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