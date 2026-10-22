Rockstar sökte inspiration till GTA 6 i Miami – hamnade på skumma platser och mötte kriminella som berättade om sina brott

Bloombergs Jason Schreier berättar att Rockstar Games gjorde flera researchresor till Miami inför utvecklingen av Grand Theft Auto 6

Rockstar följde med polisen under patrulleringar och hamnade vid ett tillfälle ovanför en Beyoncé-konsert i helikopter

Utvecklarna träffade också personer som började berätta om brott de begått när de fick veta att de arbetade med GTA

Rockstar Games lade ner mycket tid på att utforska Miami inför utvecklingen av Grand Theft Auto 6. Under resorna stötte utvecklarna bland annat på personer som mer än gärna berättade om sina tidigare brott när de fick veta att de arbetade med GTA-serien.

I en ny YouTube-video berättar Bloombergs Jason Schreier om sin tid på Rockstar North och hur han fick en inblick bakom kulisserna i GTA 6 långt innan allmänheten fick se spelet. Han berättar bland annat att han fått höra om de många resor som Rockstars utvecklare, däribland grafiker och personer i ledningen, gjorde till Miami.

Eftersom Miami och Los Angeles har varit inspirationskällor för GTA 6 Vice City valde teamet att göra research på plats. Utvecklarna reste dit i grupper och utforskade stora delar av staden för att samla inspiration. De följde bland annat med polisen under patrulleringar och besökte vad som beskrivs som ”riktigt obehagliga platser”.

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”Vid ett tillfälle befann sig några av grafikerna i en helikopter för att fotografera staden från ovan och råkade då hamna svävande över en Beyoncé-konsert”, berättade Schreier.

Some New Things I Learned About Grand Theft Auto VI And Rockstar - YouTube Watch On

Under patrulleringarna och de andra utflykterna träffade Rockstar dessutom mängder av färgstarka personligheter i Miami som gärna delade med sig av sina livserfarenheter.

Jonathan Ashcroft, senior vice president of technology på Rockstar, berättade för Schreier att han tillbringade sin 40-årsdag på en nattklubb under en av resorna. Han tyckte att situationen var ganska komisk eftersom han och några andra utvecklare var ”ett gäng bleka skottar som såg helt malplacerade ut när de gick runt på klubben”. Medan alla andra festade ägnade de sig i stället åt att noggrant studera ljussättningen.

När det gäller de färgstarka personligheter som Rockstar träffade berättade Ashcroft att många började avslöja detaljer om tidigare brott så fort de fick veta att utvecklarna arbetade med GTA.

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”Så fort de får veta var man kommer ifrån vill de berätta om vartenda brott som de själva eller deras vänner någonsin har begått”, sade Ashcroft.

I samma video avslöjade Schreier också att Rockstar Games enligt uppgift ägnade flera år åt att utveckla ett nytt gränssnitt för vapenhanteringen i spelet, men till slut valde att behålla det klassiska vapenhjulet som serien är känd för.

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