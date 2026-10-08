Lyssna på radiokanalerna i GTA 6 redan nu – Rockstar bekräftar även poddar för första gången i spelserien

Rockstar Games har släppt smakprov från sex radiokanaler i Grand Theft Auto 6

Kanalerna är Cocoteo FM, Back Country Radio, AfroBank FM, The Chamber 106.6, Flash FM och Dirty South Classics

Studion bekräftar också att spelare för första gången kommer att kunna lyssna på poddar när de vill, både i fordon och till fots

Rockstar Games har precis släppt en förhandstitt på radiokanalerna i Grand Theft Auto 6 och samtidigt bekräftat att spelare kommer att kunna lyssna på poddar direkt i spelet.

Inför lanseringen av GTA 6 nästa månad kan fans nu besöka Rockstars hemsida och lyssna på sex handplockade radiokanaler från den fiktiva delstaten Leonida. Här finns bland annat låtar från spelets officiella soundtrack.

”Med radiokanaler som täcker allt från klassisk rock till pratradio erbjuder Grand Theft Auto 6 det största och mest varierade utbudet av radiokanaler och poddar i spelseriens historia”, säger Rockstar.

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Här är de sex radiokanalerna som du kan lyssna på redan nu:

Cocoteo FM: Leonidas självklara kanal för modern latinamerikansk musik. Programledarna El Martillo och La Gata bjuder på allt från bachata och merengue till dembow och reggaeton. Cocoteo FM är el party que nunca se apaga – festen som aldrig tar slut.

Leonidas självklara kanal för modern latinamerikansk musik. Programledarna El Martillo och La Gata bjuder på allt från bachata och merengue till dembow och reggaeton. Cocoteo FM är el party que nunca se apaga – festen som aldrig tar slut. Back Country Radio: MW och Delta Dawne spelar rebellisk countrymusik för lyssnarna i Grassrivers, Port Gellhorn och områdena däromkring. Här får du också höra kanalens kringresande reporter, träskmeteorologen och Deltas inte särskilt hemliga kärlekspartner Mud Dog Mike, som rapporterar direkt från förarsätet i sin svävarbåt i Grassrivers.

MW och Delta Dawne spelar rebellisk countrymusik för lyssnarna i Grassrivers, Port Gellhorn och områdena däromkring. Här får du också höra kanalens kringresande reporter, träskmeteorologen och Deltas inte särskilt hemliga kärlekspartner Mud Dog Mike, som rapporterar direkt från förarsätet i sin svävarbåt i Grassrivers. AfroBank FM: Höj volymen och låt Burna och Palmsy bjuda på det bästa inom afrikansk musik. Duon bakom AfroBank FM spelar allt från klassiker från 1900-talet och bortglömda pärlor till moderna genrer som amapiano, 3-step och mycket mer.

Höj volymen och låt Burna och Palmsy bjuda på det bästa inom afrikansk musik. Duon bakom AfroBank FM spelar allt från klassiker från 1900-talet och bortglömda pärlor till moderna genrer som amapiano, 3-step och mycket mer. The Chamber 106.6: Tung metal har intagit Leonida. Häng med DJ Kerry och DJ Tom när de spelar klassisk metal från 80-talet och framåt, med inspiration från Leonidas djupa rötter inom metalmusiken.

Tung metal har intagit Leonida. Häng med DJ Kerry och DJ Tom när de spelar klassisk metal från 80-talet och framåt, med inspiration från Leonidas djupa rötter inom metalmusiken. Flash FM: Den klassiska radiokanalen från Vice City är tillbaka och levererar det bästa inom popmusik tillsammans med Robyn och Alex. Här utlovas musik som får dig att vilja dansa, oavsett var du befinner dig i Leonida, även känt som Goodtime State.

Den klassiska radiokanalen från Vice City är tillbaka och levererar det bästa inom popmusik tillsammans med Robyn och Alex. Här utlovas musik som får dig att vilja dansa, oavsett var du befinner dig i Leonida, även känt som Goodtime State. Dirty South Classics: Trick och Trina bjuder på en rejäl dos sydstatskänsla med klassisk regional rap och hiphop. Från stränderna till stadskvarteren finns det ingen som representerar Leonida och den amerikanska södern bättre än den här duon.

Rockstar har dessutom bekräftat att GTA 6 för första gången i spelseriens historia kommer att erbjuda poddar som spelare kan lyssna på när de vill.

”För första gången någonsin introducerar GTA 6 ett utbud av poddar som kan spelas upp på begäran. Både radio och poddar kommer att vara tillgängliga i fordon eller till fots genom nya hörlurar och öronsnäckor som ansluts till karaktärernas mobiler”, förklarar Rockstar.

Det innebär att spelare kommer att kunna lyssna på poddar genom hörlurar medan de utforskar spelvärlden som Jason och Lucia, eller slå på radion när de kör runt i Leonida och Vice City.

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Förra månaden släppte Rockstar också ett smakprov på Grand Theft Auto 6: The Album. Soundtracket kommer att innehålla 24 originallåtar från artister som Travis Scott, PinkPantheress, Morgan Wallen, Keith Richards och flera andra. De första sex singlarna finns redan tillgängliga att lyssna på.

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